"Нафтогаз" вітає рішення США щодо введення санкцій проти учасників проєкту "Північний потік-2"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вітає рішення США про включення в санкційний список двох суден і пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., які беруть участь в проєкті "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАК.

"Росія наразі повною мірою використовує газ як геополітичну зброю проти України та проти інших європейських країн. Ми бачимо рекордно високі ціни, оскільки Росія зумисне скоротила поставки до Європи. Путін прямо заявляє: якщо хочете отримувати більше газу – маєте дозволити, щоб "Північний потік-2" працював, і не йдеться навіть про дотримання європейського законодавства. Санкції США – потужний інструмент, вкрай важливий, щоб зупинити використання газу як зброї", - наголосив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

За його словами, заяви про введення дієвих санкцій проти Північного потоку-2 тільки у випадку війни можуть розглядатися Росією як запрошення до військової агресії.

"Складно повірити, що у випадку повномасштабної війни, і при цьому газ буде йти в обхід України, хтось зможе сказати європейцям: "Хлопці, вам доведеться залишитися без російського газу, бо ми вводимо санкції проти "Північного потоку-2", - додав Вітренко.

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