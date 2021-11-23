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Новини Політика України
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Нафтогаз (1245) Росія (47263) санкції (6853) США (14488) Північний потік (1369) Вітренко Юрій (370)

"Нафтогаз" вітає рішення США щодо введення санкцій проти учасників проєкту "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вітає рішення США про включення в санкційний список двох суден і пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., які беруть участь в проєкті "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАК.

"Росія наразі повною мірою використовує газ як геополітичну зброю проти України та проти інших європейських країн. Ми бачимо рекордно високі ціни, оскільки Росія зумисне скоротила поставки до Європи. Путін прямо заявляє: якщо хочете отримувати більше газу – маєте дозволити, щоб "Північний потік-2" працював, і не йдеться навіть про дотримання європейського законодавства. Санкції США – потужний інструмент, вкрай важливий, щоб зупинити використання газу як зброї", - наголосив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

За його словами, заяви про введення дієвих санкцій проти Північного потоку-2 тільки у випадку війни можуть розглядатися Росією як запрошення до військової агресії.

"Складно повірити, що у випадку повномасштабної війни, і при цьому газ буде йти в обхід України, хтось зможе сказати європейцям: "Хлопці, вам доведеться залишитися без російського газу, бо ми вводимо санкції проти "Північного потоку-2", - додав Вітренко.

Читайте також: Україна буде допущена до процесу сертифікації "Північного потоку 2" без права вето

Автор: Богдан Гуньковський
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Ті санкції требо було впроваджувати три роки тому, коли розпочинали будівництво ПП-2 , а не коли ВЖЕ побудували.
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23.11.2021 13:40 Відповісти
Да , тут спору нет. Но Украина почему-то не ставила ребром вопрос противодействия СП-2 перед ЕС и США , так же , как и при строительстве моста в Крьім. Не думаю , что Порошенко и Климкин не понимали последствий тех ударньіх строек с привлечением западньіх технологий , но должной реакции Украиньі не бьіло . Молчание - знак согласия , решили на Западе , и тоже отморозились вначале . Кто виноват , вопрос риторический . Порохоботьі скажут , что виноват Путин ...
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23.11.2021 14:17 Відповісти
Опять Порох тебе в штаны нагадил, ЗЕбот-идиот
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Ивашин не ври!! При Порохе противостояли Х.йлу по полной... и в глазки парасячьи карлика никто не заглядывал... И проект газопровода СП-2 задержали по срокам нехило...
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23.11.2021 14:46 Відповісти
Жму руку , обнимаю ! Возьми рошенку , заслужил...
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23.11.2021 14:48 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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23.11.2021 14:35 Відповісти
Ну и хорошо.
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23.11.2021 14:23 Відповісти
При Порошенко интересы Украины отстаивались более патриотично чем сейчас... На следующих выборах нужно менять власть однозначно.. эксперимент не удался - не использовал свой шанс вова... увы
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23.11.2021 14:43 Відповісти
На каком языке написана эта хрень. Это вы называете русским? В английской версии есть эта статья?
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23.11.2021 14:49 Відповісти
Опять против рашки ввели?До жопы такие санкции.Вводить нужно немцам и их компаниям причастным к этому потоку,тогда будет толк.
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23.11.2021 14:56 Відповісти
А хтось мені може пояснити, що таке санкції? Це заборона їсти морозиво на ніч чи щось серьойзніше?
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23.11.2021 15:12 Відповісти
Нафтогазу нужно прямо сказать, хотим деньги от оккупанта.
А то собрали всё в кучу и половина перекручена для верющих в этот бред дебилов.
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23.11.2021 17:35 Відповісти
Сути не понял. Какой смысл в санкциях, если он УЖЕ построен?
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23.11.2021 19:34 Відповісти
 
 