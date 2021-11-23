Мобілізація ресурсів, а не звинувачення у панічних настроях, - Кличко про позицію влади щодо російської агресії
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Не можна допустити, щоби вся Україна заплатила дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави.
Так прокоментував позицію влади щодо ймовірності широкомасштабного наступу російського агресора лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вже три тижні весь світ спостерігає доволі дивну картину. Спираючись на дані космічної розвідки, США та інші партнери України на Заході попереджають про реальну можливість нового широкомасштабного наступу Росії на нашу державу. Вище керівництво України спочатку взагалі не "бачило" ознак підготовки ворога до нового акту агресії. А тепер намагається піддати сумніву вірогідність розвитку подій за таким сценарієм. Ми не можемо допустити, щоби вся країна заплатила дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави", - наголосив Віталій Кличко.
Він зазначив, що Збройні Сили України сьогодні набагато сильніші, ніж були в 2014 році, і набагато краще технічно оснащені. Проте потрібно мати чіткій план дій на випадок екстремальної ситуації та чесна розмова з суспільством. А не звинувачувати у поширенні панічних настроїв тих, хто закликає до пильності.
"Для того, щоби зірвати плани агресора, потрібна мобілізація всіх ресурсів на потреби оборони, а не розтринькування їх на сумнівні проекти. Потрібна також чесна розмова із суспільством щодо серйозності викликів, з якими стикається Україна в безпековій сфері, включно з енергетикою. Нарешті, потрібен чіткий план дій на випадок екстремальної ситуації, скоординований з нашими союзниками та партнерами", - заявив лідер "УДАРу".
У черговий раз ворог випробовує Україну на міцність. Ми не маємо права схибити, підкреслив Кличко.
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Кловун нічому не навчив, вирішили ще боксера спробувати?
В 100 річницю розстрілу полонених воїнів Другого Зимового Походу Армії УНР під Базаром, хочеться менше зустрічати суцільні сльози трагедії. Це акцентування, вічного страждальця, та мученика (терпіли), глибоко огидно Лицарям Базару спостерігати з небес. Бо гинули вони горді, з високо піднятими головами, незламні в своїй ідеї та під спів на повні груди - «Ще не вмерла Україна!».
Без перебільшення, що ті козаки та старшини, яким випала доля полягти під Базаром, були людьми зі сталі, і ідея їх така ж сталева та непорушна.
Червоні окупанти мали один характерний почерк, вони завжди намагалися переможених жертв не просто вбити, а знищити саму їх душу, зломити морально, покаятися та відступити з власного шляху. Ось цього більшовицьким покидьками якраз і не вдалося. Подібних прикладів Геройської постави українських вояків повно, починаючи від вирішального Бою поразки під с.М.Миньками на Житомирщині, який відбувся 17 листопада, і аж до останнього ряду розстріляних 23 листопада під Базаром.
Але варто згадати саме полоненого козака Степана Щербака. Йому тоді було 20 років, навічно двадцять, походив він з Таращанського району Київщини. Починав свій бойовий шлях в отамана Зеленого, в лавах його Дніпровської повстанської дивізії, а після загибелі Зеленого, пішов в загін отамана Куща. В травні 1920 року він приїхав у Київ, та записався до 6-ї Січової дивізії Армії УНР з якою і прийшов весь регулярний фронт кампанії 1920 р. Учасник Другого Зимового Походу.
Декілька слів, кинутих без вагань Щербаком в обличчя більшовицьких катів, зробили тоді титанічний перелом та стали епохальними в історії.
Коли після бою, почалася перша фільтрація перевірок та початкові допити, що проводили комдив Котовський та голова «надзвичайної п'ятірки» Ґарькавий. Відбувся один дуже показовий епізод в той час. Частині рядових полонених, зокрема серед яких були в більшості колишні червоноармійці, було заявлено самим Котовським, що він може дарувати їм життя, особливо хоробрим фаховим кіннотникам. Треба лише показово покаятися і він їх чекає в лави своєї кавалерії. Ось тут і настали тривожні хвилини внутрішньої боротьби, момент був дуже напружений як відзначали пізніше уцілілі очевидці. Можна лише уявити що було всередині в кожного, там саме життя своїм інстинктом хапалося за цей порятунок, та й багато міркували, що потім же при ліпшій нагоді можна втекти до українських повстанців, чому ж ні. А це каяття лише брехня. Ще декілька секунд миттєвостей тиші і безумовно хтось би зробив крок та оголосив згоду, а там би вже далі пішло.
І ось тут і вийшов на історичну сцену Степан Щербак. Він різко та миттєво зробив різкий крок попереду та промовив:
- «Я, козак 6-ї Стрілецької січової дивізії, від себе й козаків, яких знаю, кажу вам: ми знаємо, що нас чекає, але не боїмося смерті і до вас служити не підемо. Знайте, що за нас помститься весь український народ, а коли до українських козаків дійде вість про вашу ганебну роботу, то за нашу кров вони будуть нищити все, що тільки має хоч малий зв'язок із вами, каторжани.»
Він врятував честь своїх бойових братів, від можливого моменту зречення. Ці слова кинуті блискавкою, знищили найменші у когось вагання. Ні про яке каяття вже й не було думки.
Все. Червоні переконалися, що спроби їх марні виявилися. Гра була завершена.
Чрезвычайная Пятерка постановляет:
1. Лиц, перечисленных в придложенном к сему списке, в числе 359 человек, как злостных, активных бандитов - РАССТРЕЛЯТЬ.
2. Лиц высшего командного состава и гражданского правления, прибывшего со штабом армии Тютюнника в числе 41 чел., направить для дополнительного допроса следственными органами.
3. Бывших красноармейцев, попавших в плен в 20 году и примкнувших к банде с целью вырваться из плена в числе 42 чел. направить в особый отдел К.В.О. для проверки.
Председатель Ч. Ком. Гарькавый.
Члены: Лившиц, Иванов, Котовский, Фриновский
Секретарь: Литвинов
м. Базар, 22 ноября 1921 года
Поэтому зебилы вместе с }{уйлом поливают тебя лайном, преподносят тебя как тупого (хотя ни один из них ни один иностранный язык не освоил, разве что Зеля чуть-чуть украинский).
Они- хамы и свиньи (типа Шарикова) живущие на подачках Бени с }{уйлом.
Они спят и видят, как продать Украину }{уйлу подороже (для своего кармана).
Поэтому вы с ними никогда не поймёте друг друга.
Ибо не верю
Чей Крым?