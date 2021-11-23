Мігранти понад 170 разів за добу намагалися прорватись до Польщі з боку Білорусі, - польські прикордонники

22 листопада польські прикордонники зафіксували 174 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Близько 50 "агресивно налаштованих іноземців" намагалися потрапити до Польщі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прикордонної служби Польщі у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 листопада, здійснено 174 спроби незаконного перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Щодо 66 іноземців ухвалені рішення про депортацію з Польщі. На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Біловежі, кордон намагалися перетнути 50 агресивно налаштованих іноземців", - сказано у повідомленні.

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Wczoraj tj.22.11 na gr.🇵🇱🇧🇾odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада заявив, що Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.