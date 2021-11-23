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Мігранти понад 170 разів за добу намагалися прорватись до Польщі з боку Білорусі, - польські прикордонники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мігранти понад 170 разів за добу намагалися прорватись до Польщі з боку Білорусі, - польські прикордонники

22 листопада польські прикордонники зафіксували 174 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Близько 50 "агресивно налаштованих іноземців" намагалися потрапити до Польщі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прикордонної служби Польщі у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 листопада, здійснено 174 спроби незаконного перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Щодо 66 іноземців ухвалені рішення про депортацію з Польщі. На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Біловежі, кордон намагалися перетнути 50 агресивно налаштованих іноземців", - сказано у повідомленні.

Також читайте: Близько 150 мігрантів намагалися прорватися в Польщу: нападом на кордон керували білоруські служби, - польські прикордонники

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада заявив, що Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.
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Мигрантьі по команде от кураторов сменили тактику , перешли к действиям мелкими группами по широкому фронту. Спецоперация Кремля продолжается .
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Поливайте из брандспойтов и ждите прихода зимы. И караван потянется обратно в теплые края Сирии, Ирака, Средней Азии, Афганистана и т.д.
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23.11.2021 14:39 Відповісти
Где здравый смысл?
Ты хочешь попасть в ЕС и в тоже время забрасываеш пограничников страны перехода камнями и светошумовыми гранатами ( интересно , где взял?) и надеешься на хороший приём. Вас здесь не ждали, какого хера вы прётесь на Запад ,который ненавидела и проклинает иноверцев в каждой молитветве?
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23.11.2021 17:48 Відповісти
 
 