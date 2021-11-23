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У 2022 році на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" будуть доступні регулярні перевезення, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2022 році на КПВВ

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсує, що на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" будуть доступні регулярні перевезення у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Наразі ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на ТОТ та виїзду з неї. Віце-прем’єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей", - йдеться в повідомленні.

"Нам треба запропонувати легальний шлях. Нелегальні перевізники з’являються тоді, коли легальний шлях не працює й ніхто це не контролює. Саме це ми обговорювали вчора на засіданні з правоохоронними органами Херсонської області та АР Крим. Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля і до населених пунктів, буде вирішене", - зазначила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не подаватиме воду в окупований Крим. Це заборонено законом, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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ну скоро поезда запустим и самолеты))))Дорвалась кур ва малоросская))
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Всех холуёв из минреинтеграции на свежий воздух, а потом в тюрьму.
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23.11.2021 15:08 Відповісти
А может всё же ров и крокодилы?
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23.11.2021 14:13 Відповісти
А поїзда за субсидіями і кредитами коли?
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23.11.2021 14:19 Відповісти
Ров шириной 500 м заполненный водой Сиваша, колючая проволока в 10 рядов ,100 м минных заграждений и пулеметные точки. Какие нах-н КПП и "парижская мостовая" с оккупированными территориями, после 8 лет войны и оккупации. Гибридные вы наши. Что прежний харант что нынешний.
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23.11.2021 14:29 Відповісти
Этим решением мы поломали все планы кацапам на наступление,теперь они думают с Крыма переброску личсостава на БМП,или можно на маршрутке подьехать.
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23.11.2021 14:57 Відповісти
Пора забыть на 25 лет про все КПВВ не только на Донбассе но и Крыму.
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23.11.2021 15:07 Відповісти
а нахіба ? щоб що отримати з регулярних перевезень у Крим ?
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23.11.2021 15:27 Відповісти
Это просто верх цинизма новоиспеченной министерши! Этим она собирается бороться с нелегальными перевозчиками! И приобрести четыре электромобиля. Для борьбы с нелегалами обычно используются пограничники. В противном случае зачем мы все своими налогами их содержим и выплачиваем им зарплаты, всякие льготы и покупаем для них все, начиная с оружия и кончая форменной обувью? У нас есть граница? Сплошные бездари у власти. Давайте ещё каждому пересекающему границу предоставим бесплатное такси. Дебилы блд
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23.11.2021 16:17 Відповісти
Верещучка певний час була мером Рави-руської тому ліпше багатьох розуміє що треба для зробити аби контрабасерам жилося файно, а ти тут про наші податки...)))
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23.11.2021 18:12 Відповісти
Вчера знакомая проходила КПВВ с Крымом, говорит, таможню с нашей стороны убрали, остались только погранцы. Как то так.
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23.11.2021 17:11 Відповісти
Вместо "перекрьіть" будем "подвозить"
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23.11.2021 18:16 Відповісти
 
 