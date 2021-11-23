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До кінця зими всі вакцинуються, перехворіють або помруть, - міністр охорони здоров'я ФРН Шпан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

До кінця зими всі вакцинуються, перехворіють або помруть, - міністр охорони здоров'я ФРН Шпан

У Німеччині останнім часом фіксують значне зростання кількості нових інфікованих коронавірусом. На тлі нової хвилі COVID-19 міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан зробив досить різку заяву щодо розвитку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ВВС-Україна.

"До кінця зими кожен в Німеччині буде вакцинований, перехворіє або помре", - заявив він.

Для Німеччини це вже четверта потужна хвиля - кількість нових заражень стрімко зростає, і багато лікарень заповнені хворими.

За попередню добу країні зафіксували 30 643 нових випадків ковіду - на 7 000 більше, ніж було тиждень тому. Це є одним із найвищих рівнів у світі. (Аналогічний показник в Україні був 7 464. Населення України - понад 41 млн людей, Німеччини - 83 млн людей).

Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені.

В Німеччині вже посилюють карантинні обмеження, забороняючи доступ невакцинованих до певних місць, а відомі німецькі Різдвяні базари у кількох федеральних землях, включно із Баварією та Саксонією, цього року скасували.

Єнс Шпан також заявив, що він особисто проти запровадження обов'язкового щеплення від ковіду, проте назвав вакцинацію "моральним обов'язком", тому що щеплення чи його відсутність у когось впливає на інших.

"Свобода означає відповідальність, вакцинуватися - це обов'язок перед суспільством", - пояснив урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

Він також заявив, що остання хвиля коронавірусу спричинена поширенням надзвичайно заразного штаму Дельта, і що "тим, хто не вакцинувалися, впродовж наступних кількох місяців бракуватиме захисту".

У Німеччині більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.

Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не використають.

Крім того, країна очікує рішення ЄС щодо дозволу на вакцинацію дітей від 5 до 11 років.

Від початку пандемії в Німеччині на коронавірус захворіли понад 5,4 млн людей, понад 99 тисяч померли.
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Топ коментарі
+10
Поиім через 3 місяці знову вакцинуються ,перехворіють або помруть і так 4 рази на рік
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23.11.2021 14:28
+7
"Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені."
Не зовсім доречні акценти. "Всього навсього" 68%.... На секундочку... це ж 2/3 всього населення! А ще ж є діти, кволі, немічні, люди з протипоказаннями, які не можуть вакцинуватися. Тобто практично все доросле, активне, працездатне населення вакциноване. І там сертифікатів не підробляють як у нас.
Так що не треба "ля-ля", що там "мало вакцинованих", тому багато нових заражень. Причини шукайте в іншому - можливо якраз у нетривалій дії вакцин, або в їх недосконалості.
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23.11.2021 14:29
+7
Вакцинируются и умрут. Спасибо за честность.
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23.11.2021 15:18
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23.11.2021 14:25 Відповісти
помруть усі
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23.11.2021 14:27 Відповісти
Когда ты заболеешь онкологией, ты согласен будешь и хрен себе отрезать, лишь бы остаться в живых. Такова уж природа человека, инстинкт самосохранения превыше всех других.
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23.11.2021 15:09 Відповісти
Не переживайте, вас в детстве минимум 15 раз уже вывели из разряда людей. Вы должны принимать это как шанс
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23.11.2021 14:43 Відповісти
Майже у кожного є на плечі слід чіпізації під виглядом прививки від віспи. Просто не всі знають, що рептилоїди давно заполонили Землю і нами керують з планети Нубіра анунаки, егрегори та інші ментальні конденсати.
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23.11.2021 14:48 Відповісти
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23.11.2021 14:50 Відповісти
То у Вас від віспи, а у решти від туберкульозу.
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23.11.2021 14:54 Відповісти
З наркотиками зав'язуй.
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23.11.2021 15:28 Відповісти
Так.Як промова Паулюса в зимку в Сталинграде.Чётко и по делу
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23.11.2021 15:37 Відповісти
свобода-это тюрьма
правда-это ложь.........
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23.11.2021 14:26 Відповісти
"У Німеччині

більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.

Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не Джерело: https://censor.net/ua/n3301

Весь зміст статті у двох фразах.

А нашому головіМОЗ треба ще повчитись у Німецького колеги мистецтву залякування ...
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23.11.2021 14:26 Відповісти
Вы верите что с прививкой вам чип загонят в организм? А как и из чего он сделан, если сквозь микроотверстие иглы проходит остается в организме всю жизнь да еще вашим мозгом управляет?
Человечество еще насморк не научилось лечить, еще 80/ или 90/ океанского дна не исследовано, не может эффективно аккумулировать энергию, не способно прогнозировпть достоверно погоду и т д

Не верю, что сегодня технологически возможно провести такую сложну операцию зачипироапть миллиарды людей Тем болеее нет ни одной причины это делать. Любого человека с телефоном можно эффективно контролировать на расстоянии. А есть еще соц.сети, банковская карточка, всякие карточки и проездные, автомобили и тысячи камер, в конце концов. Современный человек на виду без всяких чипов

Что касается управлением сознанием, то это давняя и эффективная область. Шаманы, попы, идеологи, медиа, политки, Интернет и особенно соц. сети умеют эффективно управлять сознанием инфантильных и доверчивых людей. Мифы создают власть имущие для управления обычными людьми. Часто им удается настолько добиться прдчинения, что некоторые люди делают самоубийственные шаги, как в Вашем случае!, Вы яркий пример, как управляют сознанием простых людей сильные мира сего
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23.11.2021 15:13 Відповісти
Ви так серйзно обговорюєте фантазії. Все набагато простіше. Популізм будується на перемогах. При цьому не важливо, що перемагається. Не змогли перемогти ковід, але змусили всіх вакцинуватись - це теж перемога. Не всім дано здобути лаври ху-ла, а політикам так хочеться перемог.
Ваше порівняння політиків з шаманами дуже вдале, але боюсь більшість оленів помре в ході боротьби з ковідом.
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23.11.2021 15:40 Відповісти
Зачем кого-то чипировать, если все ходят и спят с телефоном. Ваш номер - номер телефона.
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23.11.2021 16:13 Відповісти
Коли робили другій укол, чіп застряг у голці! (Іронія).
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23.11.2021 19:24 Відповісти
І здоровий глузд підказує лише другий варіант розвитку подій. Хоча не лише цієї зими. Це шоу з нами надовго.
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23.11.2021 14:27 Відповісти
Поиім через 3 місяці знову вакцинуються ,перехворіють або помруть і так 4 рази на рік
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23.11.2021 14:28 Відповісти
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23.11.2021 14:29 Відповісти
"Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені."
Не зовсім доречні акценти. "Всього навсього" 68%.... На секундочку... це ж 2/3 всього населення! А ще ж є діти, кволі, немічні, люди з протипоказаннями, які не можуть вакцинуватися. Тобто практично все доросле, активне, працездатне населення вакциноване. І там сертифікатів не підробляють як у нас.
Так що не треба "ля-ля", що там "мало вакцинованих", тому багато нових заражень. Причини шукайте в іншому - можливо якраз у нетривалій дії вакцин, або в їх недосконалості.
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23.11.2021 14:29 Відповісти
100%. но ведь в реальности мало кто задумывается .
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23.11.2021 15:02 Відповісти
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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23.11.2021 15:10 Відповісти
хороша стаття, вже читав. Все одно, дякую.
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23.11.2021 16:07 Відповісти
Заражаются - много вакцинированных, умирают - мало. При их 80 млн населения - 200-300 умерших, против наших 41 млн и 700-800 умерших в день. У них 68 % вакцинированных, у нас - 30%
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23.11.2021 16:19 Відповісти
Плюс додайте ще сюди неспівставний рівень нашої медицини з німецьким.
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23.11.2021 16:40 Відповісти
Ихняя медицына и наши "врачи" вещи несопоставимые....
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23.11.2021 17:56 Відповісти
Правду сказал, чё тут темнить.
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23.11.2021 14:29 Відповісти
Интересно как это выглядит в определенной последовательности . Вакцинируются - переболеют - умрут. Ну не знаю возможно в этом есть логика.
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23.11.2021 14:31 Відповісти
Охренеть не встать,мы все умрём.
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23.11.2021 14:32 Відповісти
Залишаться тільки підключені до 5G мутанти.)
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23.11.2021 14:43 Відповісти
5G-мутантів через вакцину створюють рептілоїди за фінансуванням Сороса і Біла Гейца
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23.11.2021 15:25 Відповісти
Тогда из за чего весь этот кипишь с вакцинацией, все само собой рассосется
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23.11.2021 14:32 Відповісти
В землі.))
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23.11.2021 14:42 Відповісти
це вже не смішно, керівництво фрн тре перевірити на "дурці"(((
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23.11.2021 14:55 Відповісти
Зачем? Проститутки, как один(одна)!
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23.11.2021 17:55 Відповісти
демократия - она такая....
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23.11.2021 14:57 Відповісти
походу за 20 лет правления мАкрели,в Германии осталось столько же разума,сколько и в паРаше,за 20 лет *****!
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23.11.2021 15:00 Відповісти
Ого. Похоже финансовые дела совсем плохи. На газ денег не хватает, наверное.
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23.11.2021 15:03 Відповісти
Вот и отлично!
С марта никакой ковид будет не страшен!
А тот, кто будет вводить ограничения - враг народа.
(с) Германия
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23.11.2021 15:05 Відповісти
​​мРНК вакцины COVID-19 «резко повышают маркеры воспаления эндотелия и риск острого коронарного синдрома (ОКС)», измеряемый кардиологическим тестом PULS, показало исследование, недавно опубликованное в «Circulation», самом престижном кардиологическом журнале.



https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
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23.11.2021 15:17 Відповісти
Сам- то понял, что сказал? Умных слов - много, смысла - мало.
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23.11.2021 16:22 Відповісти
Аналогично и сам ковид вызывает воспаление эндотелия.
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23.11.2021 16:49 Відповісти
Вакцинируются и умрут. Спасибо за честность.
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23.11.2021 15:18 Відповісти
Шпан! сволочь! *****!
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23.11.2021 15:32 Відповісти
До кінця зими кожен в Німеччині буде вакцинований, перехворіє або помре", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3301113

Живых, здоровых, невакцинируемых - он видать вообще не предполагает это уже финал идиократии или будет новый сезон???
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23.11.2021 15:42 Відповісти
Це обличчя популізму та жаги до легких перемог. Нові сезони вже пишуться.
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23.11.2021 15:48 Відповісти
Оплачено Пфайзером и другими преступниками!
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23.11.2021 17:53 Відповісти
А к какой категоории себя относишь,пророк?)
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23.11.2021 16:38 Відповісти
Одну дозу! Но в мозг!
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23.11.2021 17:52 Відповісти
В России зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "лямбда" и три случая - вариантом "мю". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина. При этом пока, как и во всем мире, доминирует "дельта".

Штамм "лямбда" впервые обнаружили в Южной Америке еще в 2020 году. С лета 2021 года ВОЗ рассматривает "лямбду" как "вариант, вызывающий интерес". К концу июня сообщалось, что случаи заражения "лямбдой" были в Великобритании. В России на тот момент не было ни одного.

Штамм "мю" обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. В августе 2021-го ВОЗ также внесла его в список "интересных". К тому моменту в мире зафиксировали около 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1,4 тыс. в США и отдельные случаи в Европе.

Считается, что "лямбда" более заразен, нежели его предшественники. Пока не известно, является ли он при этом более патогенным и способен ли избегать действия вакцин. Еще меньше понимания у ученых по варианту "мю".

Кроме того, в РФ, помимо основного базисного варианта "дельты", циркулирует до 10 сублиний данного штамма. Известно, что у заболевших "дельтой", помимо типичных признаков коронавируса, фиксируют рвоту и диарею. Кроме того, этот вариант вируса более заразен, его инкубационный период короче, а зараженные им пациенты быстрее переходят в тяжелое состояние в отличие от тех, кто переболел ранее "альфой" или "бетой".
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23.11.2021 18:09 Відповісти
Почему этот Шпан молчит про ещё одну категорию - тех, кого ковидная истерия не касается, потому что силой их не заставишь? Это все приближённые к власти, и их холуи. Они получают любые сертификаты без вакцинации.
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23.11.2021 19:46 Відповісти
а он не умрйот думает про людей что бы люди вымерли а он останиться жить двести лет
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23.11.2021 20:42 Відповісти
Ну це ж відверта брехня.В нас був Ємець зі словами,що помруть усі пенсіонери.Цей часом,не його знайомий?
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23.11.2021 20:51 Відповісти
 
 