До кінця зими всі вакцинуються, перехворіють або помруть, - міністр охорони здоров'я ФРН Шпан
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У Німеччині останнім часом фіксують значне зростання кількості нових інфікованих коронавірусом. На тлі нової хвилі COVID-19 міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан зробив досить різку заяву щодо розвитку пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ВВС-Україна.
"До кінця зими кожен в Німеччині буде вакцинований, перехворіє або помре", - заявив він.
Для Німеччини це вже четверта потужна хвиля - кількість нових заражень стрімко зростає, і багато лікарень заповнені хворими.
За попередню добу країні зафіксували 30 643 нових випадків ковіду - на 7 000 більше, ніж було тиждень тому. Це є одним із найвищих рівнів у світі. (Аналогічний показник в Україні був 7 464. Населення України - понад 41 млн людей, Німеччини - 83 млн людей).
Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені.
В Німеччині вже посилюють карантинні обмеження, забороняючи доступ невакцинованих до певних місць, а відомі німецькі Різдвяні базари у кількох федеральних землях, включно із Баварією та Саксонією, цього року скасували.
Єнс Шпан також заявив, що він особисто проти запровадження обов'язкового щеплення від ковіду, проте назвав вакцинацію "моральним обов'язком", тому що щеплення чи його відсутність у когось впливає на інших.
"Свобода означає відповідальність, вакцинуватися - це обов'язок перед суспільством", - пояснив урядовець.
Він також заявив, що остання хвиля коронавірусу спричинена поширенням надзвичайно заразного штаму Дельта, і що "тим, хто не вакцинувалися, впродовж наступних кількох місяців бракуватиме захисту".
У Німеччині більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.
Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не використають.
Крім того, країна очікує рішення ЄС щодо дозволу на вакцинацію дітей від 5 до 11 років.
Від початку пандемії в Німеччині на коронавірус захворіли понад 5,4 млн людей, понад 99 тисяч померли.
Будь ласка, зачекайте...
правда-это ложь.........
більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.
Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не Джерело: https://censor.net/ua/n3301
Весь зміст статті у двох фразах.
А нашому головіМОЗ треба ще повчитись у Німецького колеги мистецтву залякування ...
Человечество еще насморк не научилось лечить, еще 80/ или 90/ океанского дна не исследовано, не может эффективно аккумулировать энергию, не способно прогнозировпть достоверно погоду и т д
Не верю, что сегодня технологически возможно провести такую сложну операцию зачипироапть миллиарды людей Тем болеее нет ни одной причины это делать. Любого человека с телефоном можно эффективно контролировать на расстоянии. А есть еще соц.сети, банковская карточка, всякие карточки и проездные, автомобили и тысячи камер, в конце концов. Современный человек на виду без всяких чипов
Что касается управлением сознанием, то это давняя и эффективная область. Шаманы, попы, идеологи, медиа, политки, Интернет и особенно соц. сети умеют эффективно управлять сознанием инфантильных и доверчивых людей. Мифы создают власть имущие для управления обычными людьми. Часто им удается настолько добиться прдчинения, что некоторые люди делают самоубийственные шаги, как в Вашем случае!, Вы яркий пример, как управляют сознанием простых людей сильные мира сего
Ваше порівняння політиків з шаманами дуже вдале, але боюсь більшість оленів помре в ході боротьби з ковідом.
Не зовсім доречні акценти. "Всього навсього" 68%.... На секундочку... це ж 2/3 всього населення! А ще ж є діти, кволі, немічні, люди з протипоказаннями, які не можуть вакцинуватися. Тобто практично все доросле, активне, працездатне населення вакциноване. І там сертифікатів не підробляють як у нас.
Так що не треба "ля-ля", що там "мало вакцинованих", тому багато нових заражень. Причини шукайте в іншому - можливо якраз у нетривалій дії вакцин, або в їх недосконалості.
С марта никакой ковид будет не страшен!
А тот, кто будет вводить ограничения - враг народа.
(с) Германия
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Живых, здоровых, невакцинируемых - он видать вообще не предполагает это уже финал идиократии или будет новый сезон???
Штамм "лямбда" впервые обнаружили в Южной Америке еще в 2020 году. С лета 2021 года ВОЗ рассматривает "лямбду" как "вариант, вызывающий интерес". К концу июня сообщалось, что случаи заражения "лямбдой" были в Великобритании. В России на тот момент не было ни одного.
Штамм "мю" обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. В августе 2021-го ВОЗ также внесла его в список "интересных". К тому моменту в мире зафиксировали около 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1,4 тыс. в США и отдельные случаи в Европе.
Считается, что "лямбда" более заразен, нежели его предшественники. Пока не известно, является ли он при этом более патогенным и способен ли избегать действия вакцин. Еще меньше понимания у ученых по варианту "мю".
Кроме того, в РФ, помимо основного базисного варианта "дельты", циркулирует до 10 сублиний данного штамма. Известно, что у заболевших "дельтой", помимо типичных признаков коронавируса, фиксируют рвоту и диарею. Кроме того, этот вариант вируса более заразен, его инкубационный период короче, а зараженные им пациенты быстрее переходят в тяжелое состояние в отличие от тех, кто переболел ранее "альфой" или "бетой".