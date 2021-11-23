До кінця зими всі вакцинуються, перехворіють або помруть, - міністр охорони здоров'я ФРН Шпан

У Німеччині останнім часом фіксують значне зростання кількості нових інфікованих коронавірусом. На тлі нової хвилі COVID-19 міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан зробив досить різку заяву щодо розвитку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ВВС-Україна.

"До кінця зими кожен в Німеччині буде вакцинований, перехворіє або помре", - заявив він.

Для Німеччини це вже четверта потужна хвиля - кількість нових заражень стрімко зростає, і багато лікарень заповнені хворими.

За попередню добу країні зафіксували 30 643 нових випадків ковіду - на 7 000 більше, ніж було тиждень тому. Це є одним із найвищих рівнів у світі. (Аналогічний показник в Україні був 7 464. Населення України - понад 41 млн людей, Німеччини - 83 млн людей).

Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені.

В Німеччині вже посилюють карантинні обмеження, забороняючи доступ невакцинованих до певних місць, а відомі німецькі Різдвяні базари у кількох федеральних землях, включно із Баварією та Саксонією, цього року скасували.

Єнс Шпан також заявив, що він особисто проти запровадження обов'язкового щеплення від ковіду, проте назвав вакцинацію "моральним обов'язком", тому що щеплення чи його відсутність у когось впливає на інших.

"Свобода означає відповідальність, вакцинуватися - це обов'язок перед суспільством", - пояснив урядовець.

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Він також заявив, що остання хвиля коронавірусу спричинена поширенням надзвичайно заразного штаму Дельта, і що "тим, хто не вакцинувалися, впродовж наступних кількох місяців бракуватиме захисту".

У Німеччині більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.

Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не використають.

Крім того, країна очікує рішення ЄС щодо дозволу на вакцинацію дітей від 5 до 11 років.

Від початку пандемії в Німеччині на коронавірус захворіли понад 5,4 млн людей, понад 99 тисяч померли.