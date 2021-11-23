Штам "Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантину, - ВООЗ про причини спалаху COVID-19 в Європі
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У Європі зафіксовано високий рівень захворюваності на коронавірус. На це впливають три фактори.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, високому рівню захворюваності на COVID-19 в Європі сприяють штам" Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантинних обмежень.
За словами представника ВООЗ, сьогодні ситуація з COVID в Європі і Центральній Азії дуже серйозна.
"На нас чекає сувора зима, але ми не повинні залишатися без надії, тому що всі ми - уряди, органи охорони здоров'я, окремі особи - можемо вжити рішучих заходів для стабілізації пандемії", - підкреслив Клюге.
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Як же це все жалюгідно!
ГДЕ НИБУДЬ эпидемиологи,инфикционисты,имунологи и остальные УМНЫЕ ПРОФИ заседали и высказывали свои мысли и мнения,ведь второй год идет каша и идет поиск виновного (штампы,ослабления,вакцинация, дальше еще напридумют).
Доктор Джоэл Уоллског - хирург-ортопед из Висконсина, который принимал 5 000 пациентов в год и проводил около 800 операций до того, как принял экспериментальную вакцину Moderna от Covid-19.
Теперь он страдает от поперечного миелита, который поражает спинной мозг, и ему трудно ходить.
Он больше не может работать хирургом-ортопедом. Его 19-летняя карьера, на которую у него ушло 14 лет учебы, окончена.
это не лечится, увы.
А они всё кипешуют, словно вакцина ни от чего их не защитила.
https://www.youtube.com/watch?v=uqwO-1_PIGU&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5