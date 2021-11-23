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Штам "Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантину, - ВООЗ про причини спалаху COVID-19 в Європі

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам

У Європі зафіксовано високий рівень захворюваності на коронавірус. На це впливають три фактори.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, високому рівню захворюваності на COVID-19 в Європі сприяють штам" Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантинних обмежень.

За словами представника ВООЗ, сьогодні ситуація з COVID в Європі і Центральній Азії дуже серйозна.

"На нас чекає сувора зима, але ми не повинні залишатися без надії, тому що всі ми - уряди, органи охорони здоров'я, окремі особи - можемо вжити рішучих заходів для стабілізації пандемії", - підкреслив Клюге.

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Автор: Ірина Дашківська
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Зокрема, високому рівню захворюваності на COVID-19 в Європі сприяють штам" Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантинних обмежень.

Як же це все жалюгідно!
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23.11.2021 14:39 Відповісти
2й год клюгеры,ляшки,кузи пр. далекие люди что то постоянно нагоняют.
ГДЕ НИБУДЬ эпидемиологи,инфикционисты,имунологи и остальные УМНЫЕ ПРОФИ заседали и высказывали свои мысли и мнения,ведь второй год идет каша и идет поиск виновного (штампы,ослабления,вакцинация, дальше еще напридумют).
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23.11.2021 14:51 Відповісти
Зато в Африке при уровне вакцинации в 5% тишина и благодать! Это при том, что там большинство о чистой воде или мытье рук и не слышали. Чудо африканское, не иначе! Индусы, у которых прям дров для трупов не хватало, исцелились! Опять пьют воду из речки Ганг, в которой и моются и трупы сплавляют, и снова ничего! Китайцы тоже уже в норме, небольшие мини вспышки и все спокойно. И только в Европе под рождественские праздники волна за волной.
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23.11.2021 17:20 Відповісти
Грядущий финансовый коллапс - единственная причина.
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23.11.2021 22:51 Відповісти
Акваріус! Оракул з тебе гівняний. Зав'язуй з цими прогнозами, вони у тебе ніколи не здійснюються.
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24.11.2021 02:06 Відповісти
Девонька, ты за ценами на бензин следишь ? С момента как Дед въехал в БД, цена на бензин выросла от 50 до 100%. Цена на дизель в Австралии выровнялась с ценой бензина, а была на 60% меньше. Это значит что ровно на столько выросла стоимось грузоперевозок. У нас цены на все товары выросли в полтора-два раза. И это только за один год. Такое только в 90-е было.
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24.11.2021 02:26 Відповісти
Хирург-ортопед делал 800 операций в год, но теперь не может работать из-за травмы, вызванной «вакциной» против COVID-19.



Доктор Джоэл Уоллског - хирург-ортопед из Висконсина, который принимал 5 000 пациентов в год и проводил около 800 операций до того, как принял экспериментальную вакцину Moderna от Covid-19.



Теперь он страдает от поперечного миелита, который поражает спинной мозг, и ему трудно ходить.



Он больше не может работать хирургом-ортопедом. Его 19-летняя карьера, на которую у него ушло 14 лет учебы, окончена.
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23.11.2021 22:53 Відповісти
его диагноз - острый и подострый пестит.
это не лечится, увы.
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23.11.2021 23:23 Відповісти
Ни в коем случае не вакцинируйтесь. Рашатудей плохого не посоветует
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23.11.2021 23:02 Відповісти
По идее, вакцинированные должны ощутить прилив сил и расслабиться.
А они всё кипешуют, словно вакцина ни от чего их не защитила.
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24.11.2021 10:37 Відповісти
Ну так надо же помочь тем, кому природа недосыпала мозгов. Они же тоже местами люди
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25.11.2021 17:59 Відповісти
В Европе такого не ожидали.
https://www.youtube.com/watch?v=uqwO-1_PIGU&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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24.11.2021 00:55 Відповісти
 
 