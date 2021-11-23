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Технічна несправність та людський фактор: в поліціїї Болгарії назвали причини моторошного ДТП, в якому живцем згоріли 45 осіб

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Технічна несправність та людський фактор: в поліціїї Болгарії назвали причини моторошного ДТП, в якому живцем згоріли 45 осіб

Болгарська поліція розглядає дві основні версії причини ДТП зі згорілим автобусом, що сталася неподалік села Боснек.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Головними причинами трагедії могли стати: раптова технічна несправність автобуса та людський фактор (помилка водія). Про це заявив голова Національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов.

За попередніми даними, загинули 45 або 46 людей (точну кількість встановлять пізніше, – Ред.), зокрема 12 дітей. Семеро пасажирів – дві жінки та п’ятеро чоловіків – доставили до лікарні Пирогов у Софії, їхньому життю нічого не загрожує. Наймолодшому, кому вдалося врятуватися з палаючого автобуса, 17 років.

Сарафов також повідомив, що багато тіл обгоріли так, що їх буде дуже проблематично ідентифікувати.

"Тіла спалені до невпізнання, необхідно взяти зразки для встановлення особи кожного з них", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей. ВIДЕО + ФОТО

Загиблі були громадянами Північної Македонії та Албанії. Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що серед загиблих громадян України немає.

З екскурсії зі Стамбула поверталися чотири автобуси з номерами Північної Македонії. Незадовго до трагедії вони зупинялися на заправній станції.

ДТП з автобусом у Болгарії сталася в ніч проти 23 листопада на трасі Софія — Благоєвград.
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що і там в автобусі не було маленького красивого молоточка, бо якась мразь його вкрала?
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23.11.2021 14:43 Відповісти
Який жах. а як же вікна? Чому не вискакували?
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23.11.2021 14:59 Відповісти
Люди спали.
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23.11.2021 18:29 Відповісти
Абсолютный бред. Типичная авария маленьких зеленых. Обязательно автобусы, чем больше людей, в идеале дети, очень неплохо, если рядом бензовоз или на встречке. Но не обязательно, кольцом можно вывернуть нитку в любую сторону.
Таких аварий будет все больше и больше, причем даже с большим количеством машин. А туман самое милое дело для маленьких зеленых.
Хотите верьте, а хотите нет, а хотите....просто тупо сравните статистику. И вас бросит в дрожь.......
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23.11.2021 15:16 Відповісти
Это что за поток сознания ?
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23.11.2021 15:35 Відповісти
понос из гортани....
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23.11.2021 15:53 Відповісти
белый порошок аукнулся
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23.11.2021 21:00 Відповісти
Больше на теракт смахивает
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23.11.2021 15:26 Відповісти
выжившие сообщили про взрыв перед пожаром. теоретически и баллон горючего мог взорваться... практически и искать никто не будет. друга страна, заинтересованных мало.
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23.11.2021 15:57 Відповісти
Скорее всего, что-то вёз канистру с какой-то взрывоопасной химией.
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23.11.2021 18:40 Відповісти
взорвался газовый балон.
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23.11.2021 15:35 Відповісти
В дизельном автобусе.
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23.11.2021 18:40 Відповісти
Сгореть заживо, что ж за судьба то такая..
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24.11.2021 16:26 Відповісти
 
 