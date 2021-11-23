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Змішана схема вакцинації CoronaVac и Pfizer нейтралізує всі штами коронавірусу: її ефективність до 83%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Змішана схема вакцинації CoronaVac и Pfizer нейтралізує всі штами коронавірусу: її ефективність до 83%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Змішана схема вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac( Sinovac), а друга - Comirnaty (Pfizer), ефективно нейтралізувала вихідний "уханьський" штам коронавірусу. Також і всі наступні штами коронавірусу. Дослідження показало, що змішані схеми CoronaVac-Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізує їх активність, ніж дві дози CoronaVac. Ефективність запобігання COVID-19 з симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65-83%.

Сироватка крові після змішаної схеми вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac (Sinovac), а друга Comirnaty (Pfizer), більш ефективно нейтралізувала як вихідний "уханьський" штам коронавірусу, так і всі наступні штами, ніж сироватка людей після двох доз CoronaVac. Про це у препринті дослідження на medRxiv пишуть вчені з Таїланду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У серпні 2021 року Таїланд, який до того щепив своїх громадян CoronaVac і AstraZeneca, імпортував партію Pfizer. Першими її отримали медики: або дві дози Pfizer з інтервалом у три тижні, або третьою (бустерною) дозою для щеплених раніше двома дозами CoronaVac, або як другою дозою для щеплених однією дозою CoronaVac або AstraZeneca.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

Дослідження показало, що змішані схеми CoronaVac→Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізуючу активність, ніж дві дози CoronaVac. Ефективність запобігання COVID-19 із симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65–83%.

Загальна імунна реакція антитілами на схему CoronaVac→Pfizer була приблизно така ж, як після двох доз Pfizer.

Порівняння інтервалів між дозами CoronaVac та Pfizer показало, що більший інтервал дає більші рівні антитіл та сильнішу нейтралізацію проти альфа- та бета-штаму.

Автори підкреслюють, що хоча рівні антитіл не корелюють безпосередньо з рівнями захисту, дослідження показують, що вищі рівні пов'язані з нижчим ризиком розвитку симптомів COVID-19.

Висновок дослідників: змішана схема CoronaVac→Pfizer може використовуватися як альтернативна в країнах, де є брак вакцин, і в осіб, які зазнавали сильних побічних ефектів після CoronaVac.

Вчені закликали провести подальші дослідження реакцій клітинного імунітету після змішаної схеми.

Змішана схема вакцинації CoronaVac и Pfizer нейтралізує всі штами коронавірусу: її ефективність до 83%, - дослідження 01
Змішана схема вакцинації CoronaVac и Pfizer нейтралізує всі штами коронавірусу: її ефективність до 83%, - дослідження 02
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Топ коментарі
+21
Если смешать пиво и самогон, эффект тоже намного выше, чем два пива или два самогона.
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23.11.2021 14:44
+12
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23.11.2021 14:44
+12
З чого такий висновок? Я поки що роблю висновок, що зараз Пфайзер активно проводить експерементальні дослідження своїх вакцин та їх взаємодії з вакцинами інших виробників. А нас тут переконують, що вакцини вже пройшли всі фази випробуваннь.
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23.11.2021 15:24
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Если смешать пиво и самогон, эффект тоже намного выше, чем два пива или два самогона.
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23.11.2021 14:44 Відповісти
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23.11.2021 14:44 Відповісти
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23.11.2021 14:46 Відповісти
Та так. Скоро можна очикувати відкриття вкцинних коктейль барів де кожний за бажанням зможе отримати свій власний мікс.
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23.11.2021 15:14 Відповісти
Дослідження напевно замовили CoronaVac та Pfizer.
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23.11.2021 14:45 Відповісти
висновок - Pfizer позитивно вплине на подальше зміцнення здоров'я вакцинованих, це добра новина
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23.11.2021 14:59 Відповісти
З чого такий висновок? Я поки що роблю висновок, що зараз Пфайзер активно проводить експерементальні дослідження своїх вакцин та їх взаємодії з вакцинами інших виробників. А нас тут переконують, що вакцини вже пройшли всі фази випробуваннь.
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23.11.2021 15:24 Відповісти
Эта информация не повлияет на воспалённый мозг "бессмерных" антивакцинаторов . Берите с них договор , в случае чего - подыхают тихо , дома .
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23.11.2021 14:47 Відповісти
Ви одну ланку у ланцюжку покарання неваецинлваних забули - штраф. Вчора прем'єр міністр Австрії з красномовним прізвищем Шелленберг хоче неваецинлваних спочатку оштрафувати, а потім ув'язнити. А ви одразу ізоляцію пропонуєте. Я б не поспішав одразу. Штрафи за неваецинацію - це суттєвий додаток до бюджету, який можно успішно розпиляти (закреслено), "освоїти"
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23.11.2021 14:59 Відповісти
ну, да... все такие дурни, как ты. Наличные никто не отменял
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23.11.2021 15:03 Відповісти
Кто "бессмертный" покажет время.
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23.11.2021 15:38 Відповісти
На тебя уже повлияла вакцина
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23.11.2021 20:48 Відповісти
А якщо бабці пришити детальку, то вона стане дідуганом.
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23.11.2021 14:48 Відповісти
Все, успешно поделили рынок
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23.11.2021 14:49 Відповісти
Огласите оптимальную пропорцию, пжалста.

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23.11.2021 14:58 Відповісти
А смесь всех, ввезеных нами, вакцин - ваще 100%. Налетай, торопись
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23.11.2021 15:01 Відповісти
висновок - Pfizer поднимет бабла еще больше
А вообще конечно тетр абсурда, сегрегация полным ходом.Он Ылита запоребрика колется и спутником и фазей ,абы попасть в ненавистную ивропу
У нас тоже , те кому бумажка нужна для отработки пайки - колят все что есть,без разницы, те кто по миру собираеться ехать - конечно Pfizer, это уже как безвиз для безвиза
Если б в 19м кому сказать что будет подобное - сказали б что фантастики пересмотрел, обозвали конспирологом и посоветовали б шапочку из фольги ....
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23.11.2021 15:15 Відповісти
Тони Фаучи сообщил в эфире телеканала ABC This Week, что американцам могут потребоваться уколы от Pfizer каждые шесть месяцев:

«Мы надеемся, и это то, что мы очень тщательно изучаем, что третий укол с мРНК не только увеличит ваш рост, но и повысит долговечность, так что вам не обязательно будет требоваться это каждые шесть месяцев или год. Мы надеемся, что это увеличит срок действия препарата. Если этого не произойдет, и данные покажут, что нам действительно нужно делать это чаще, тогда мы сделаем это».
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23.11.2021 15:21 Відповісти
Фаучи-урод. Тридцать лет эпидемии придумывает из пальца. В этот раз шикардос мировой замутил. Им головы отрывать всем надо за эту мерзость
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23.11.2021 16:25 Відповісти
Ну Наконец-то. Две нормальные вакцины
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23.11.2021 15:23 Відповісти
Думаю, что три или четыре нормальные вакцины будет еще лучше.
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23.11.2021 15:26 Відповісти
В состав этих вакцин входит опасный яд "липид". Эту информацию всячески секретят. С чего бы это?
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23.11.2021 16:55 Відповісти
А то, что вакцины разные по механизму действия -это нормально? Колись, рванина! А то поздыхаете с голода, а не только от хитрого вируса.
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23.11.2021 15:35 Відповісти
Так, собственно, потому они и усиливают эффект. Читай же статью сперва.
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23.11.2021 15:45 Відповісти
знач 3тю вколю файзер після 2х доз короновак
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23.11.2021 15:41 Відповісти
Всі дослідники чомусь вивчають реакцію імунки на антитіла,а наші мінчиновники репетують,не треба робити аналізи на антитіла,я про нас перехворівших яким вони рекомендують нашій імунці відкрити 2гу а потім за 28днів 3тю *війну* з вірусом,а що з нею може статись писав раніше.
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23.11.2021 16:10 Відповісти
Ляшко -вбивця українців, нажаль.
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23.11.2021 16:43 Відповісти
Переболевшие и вколовшие повышают хорошую статистику)))Не понял еще?Легко переболевшим пофиг вирус,а так ему вакцину хлоп и скажут,помогает))
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23.11.2021 20:54 Відповісти
Как раз две вакцины, которые уже будут завозиться каждый год. Ничего личного, просто бизнес. А вы помните, это ваше здоровье, уколитесь, а то мы не заработаем. Все это говно рассосётся как грипп.

==
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23.11.2021 16:24 Відповісти
Наркоманы например тоже практикуют смешивать димедрол с опиатами
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23.11.2021 17:07 Відповісти
остальные 17% контрольным в голову спутником колоть надо
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23.11.2021 17:24 Відповісти
То есть теперь 8 уколов в год? А чё так мало? А остальные? За шо жить будут?
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23.11.2021 17:51 Відповісти
В общем, водка без пива - деньги на ветер.
Слушайте таиландских неназвавшихся учёных ещё - она вам расскажут.
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23.11.2021 18:43 Відповісти
Спочатку (тиждень тому) керівник Пфайзера безапеляційно заявив, що тепер ревакцинації проводитимуться щорічно. Замітьте - не експер(т)ди ВООЗ, ЄС, навіть не ідіоти ляшки-голобовські! А керівник фармацевтичного концерну! А нині під ЦЕ підводять тсзать - "наукову базу" - якісь дослідження з Тайланду (без посилання на джерела, єстссно...). Причім - уже "доказують", що можна робити 3 (мабуть і 4, 5, 6 ...) ревакцинацію Пфайзером навіть після Короновака (!) Далі - ляшки інформують українців про щорічні гарантовані закупки Україною 25 (!) млн доз вакцини Пфайзер - мабуть, під оспівані концерном щорічні ревакцинації.
Рушійна сила цього усього - багатомільярдні закупки вакцини під мільярдні "відкати" купуючим чиновникам. (за наші гроші, єстссно...)
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23.11.2021 21:47 Відповісти
Как начали допускать ошибки так уже сразу стало и эффективно. Расказую мой случай. 09.08.21 сделала первую вакцину файзер. Пришла за следующей 08.09.21, укололи все хорошо. В Дия светиться одна доза, проходит 2 потом 3 недели нет 2-й прививки. Иду в пункт вакцинации где делала, они начинаю искать и такой ответ: ой а Вы есть в базе только почему 2-ю прививку Вам сделали короновак. Представьте мои глаза и состояния. Подняв кипишь меня отправляют в поликлинику поднять архивы и проверить может допустили ошибку просто когда вносили. Во общем в поликлинике подтвердилось что укололи разные вакцины. У меня шок. Звоню на горячую линию МОЗ, спросить и как быть дальше на что они ответили что ничего не знаю. Рекомендуем обратиться к терапевту 🤣 терапевт самый великий знаток. И кстати когда я ждала очереди в архиве пришла такая же женщина как и я, у нее тоже 2 разных вакцины но это еще при том что она медик. Закончилось всё тем что мне в программе исправили что 2 прививки файзер так как по другому дия не потянет информация. Угрожает ли это моему здоровью никто тоже не знает. А сегодня оказалось это уже лучше)))) думаю случаев таких много и что бы не было скандала написали заказную статью успокоить таких как я.
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24.11.2021 14:23 Відповісти
 
 