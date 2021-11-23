Змішана схема вакцинації CoronaVac и Pfizer нейтралізує всі штами коронавірусу: її ефективність до 83%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА
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Змішана схема вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac( Sinovac), а друга - Comirnaty (Pfizer), ефективно нейтралізувала вихідний "уханьський" штам коронавірусу. Також і всі наступні штами коронавірусу. Дослідження показало, що змішані схеми CoronaVac-Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізує їх активність, ніж дві дози CoronaVac. Ефективність запобігання COVID-19 з симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65-83%.
Сироватка крові після змішаної схеми вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac (Sinovac), а друга Comirnaty (Pfizer), більш ефективно нейтралізувала як вихідний "уханьський" штам коронавірусу, так і всі наступні штами, ніж сироватка людей після двох доз CoronaVac. Про це у препринті дослідження на medRxiv пишуть вчені з Таїланду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У серпні 2021 року Таїланд, який до того щепив своїх громадян CoronaVac і AstraZeneca, імпортував партію Pfizer. Першими її отримали медики: або дві дози Pfizer з інтервалом у три тижні, або третьою (бустерною) дозою для щеплених раніше двома дозами CoronaVac, або як другою дозою для щеплених однією дозою CoronaVac або AstraZeneca.
Дослідження показало, що змішані схеми CoronaVac→Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізуючу активність, ніж дві дози CoronaVac. Ефективність запобігання COVID-19 із симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65–83%.
Загальна імунна реакція антитілами на схему CoronaVac→Pfizer була приблизно така ж, як після двох доз Pfizer.
Порівняння інтервалів між дозами CoronaVac та Pfizer показало, що більший інтервал дає більші рівні антитіл та сильнішу нейтралізацію проти альфа- та бета-штаму.
Автори підкреслюють, що хоча рівні антитіл не корелюють безпосередньо з рівнями захисту, дослідження показують, що вищі рівні пов'язані з нижчим ризиком розвитку симптомів COVID-19.
Висновок дослідників: змішана схема CoronaVac→Pfizer може використовуватися як альтернативна в країнах, де є брак вакцин, і в осіб, які зазнавали сильних побічних ефектів після CoronaVac.
Вчені закликали провести подальші дослідження реакцій клітинного імунітету після змішаної схеми.
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А вообще конечно тетр абсурда, сегрегация полным ходом.Он Ылита запоребрика колется и спутником и фазей ,абы попасть в ненавистную ивропу
У нас тоже , те кому бумажка нужна для отработки пайки - колят все что есть,без разницы, те кто по миру собираеться ехать - конечно Pfizer, это уже как безвиз для безвиза
Если б в 19м кому сказать что будет подобное - сказали б что фантастики пересмотрел, обозвали конспирологом и посоветовали б шапочку из фольги ....
«Мы надеемся, и это то, что мы очень тщательно изучаем, что третий укол с мРНК не только увеличит ваш рост, но и повысит долговечность, так что вам не обязательно будет требоваться это каждые шесть месяцев или год. Мы надеемся, что это увеличит срок действия препарата. Если этого не произойдет, и данные покажут, что нам действительно нужно делать это чаще, тогда мы сделаем это».
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Слушайте таиландских неназвавшихся учёных ещё - она вам расскажут.
Рушійна сила цього усього - багатомільярдні закупки вакцини під мільярдні "відкати" купуючим чиновникам. (за наші гроші, єстссно...)