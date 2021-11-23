Змішана схема вакцинації CoronaVac и Pfizer нейтралізує всі штами коронавірусу: її ефективність до 83%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Змішана схема вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac( Sinovac), а друга - Comirnaty (Pfizer), ефективно нейтралізувала вихідний "уханьський" штам коронавірусу. Також і всі наступні штами коронавірусу. Дослідження показало, що змішані схеми CoronaVac-Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізує їх активність, ніж дві дози CoronaVac. Ефективність запобігання COVID-19 з симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65-83%.

Сироватка крові після змішаної схеми вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac (Sinovac), а друга Comirnaty (Pfizer), більш ефективно нейтралізувала як вихідний "уханьський" штам коронавірусу, так і всі наступні штами, ніж сироватка людей після двох доз CoronaVac. Про це у препринті дослідження на medRxiv пишуть вчені з Таїланду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У серпні 2021 року Таїланд, який до того щепив своїх громадян CoronaVac і AstraZeneca, імпортував партію Pfizer. Першими її отримали медики: або дві дози Pfizer з інтервалом у три тижні, або третьою (бустерною) дозою для щеплених раніше двома дозами CoronaVac, або як другою дозою для щеплених однією дозою CoronaVac або AstraZeneca.

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Дослідження показало, що змішані схеми CoronaVac→Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізуючу активність, ніж дві дози CoronaVac. Ефективність запобігання COVID-19 із симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65–83%.

Загальна імунна реакція антитілами на схему CoronaVac→Pfizer була приблизно така ж, як після двох доз Pfizer.

Порівняння інтервалів між дозами CoronaVac та Pfizer показало, що більший інтервал дає більші рівні антитіл та сильнішу нейтралізацію проти альфа- та бета-штаму.

Автори підкреслюють, що хоча рівні антитіл не корелюють безпосередньо з рівнями захисту, дослідження показують, що вищі рівні пов'язані з нижчим ризиком розвитку симптомів COVID-19.

Висновок дослідників: змішана схема CoronaVac→Pfizer може використовуватися як альтернативна в країнах, де є брак вакцин, і в осіб, які зазнавали сильних побічних ефектів після CoronaVac.

Вчені закликали провести подальші дослідження реакцій клітинного імунітету після змішаної схеми.



