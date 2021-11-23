Загроза з боку РФ існує постійно з 2014 року. Завдання ЗСУ - завжди бути готовими до відсічі збройної агресії, - заступниця міністра оборони Маляр

Особовий склад Збройних Сил України і військова техніка, які знаходяться на передовій, перебувають у повній та постійній готовності до виконання завдань за призначенням.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Вона наголосила, що загроза з боку РФ існує постійно, починаючи з 2014 року. Головне завдання ЗСУ – завжди бути готовими до відсічі збройної агресії.

"Росія постійно хоче завоювати Україну, повернути нас в поле свого абсолютного впливу. Ця загроза зберігається постійно, вона різної міри інтенсивності. Так само як рух російських військ довкола наших кордонів. Інтенсивність різна: то накопичення, то рух від нашого кордону, зменшення, збільшення кількості військ. Тому ми повинні розуміти, що ми мусимо завжди бути у бойовій готовності, щоб давати відсіч", - наголосила Маляр.

За словами заступниці, інформація, якою оперує оборонне відомство, надається Головним управлінням розвідки МО України. Днями озвучені керівником воєнної розвідки бригадним генералом Кирилом Будановим чергові відомості щодо дестабілізаційних дій РФ на кордонах з Україною в грудні цього та січні наступного року вже були оприлюднені раніше, а також підтверджені нашими західними партнерами.

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