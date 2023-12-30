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Київ (13850) погода (757) морози (74) Діденко Наталка (12)

Сьогодні в Києві випаде перший сніг, а завтра в деяких областях вдарять майже 10-градусні морози. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві до вечора очікується перший сніг.

ПРо це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг.

"Сніг, окрім красивої романтичної картинки, одразу може ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах. Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок.

Обов‘язково - зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні", - написала вона.

Також Діденко зауважила, що через похолодання та фактично перший сніг самопочуття також може бути некомфортним .

Сьогодні в Києві випаде перший сніг, а завтра в деяких областях вдарять майже 10-градусні морози 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температура впала нижче нуля: в Києві закінчився безморозний період завдовжки 219 днів

Також вона зазначила, що у середу, 24-го листопада, погоду України визначатиме антициклон із ім'ям Walpurga.

"Присоромлені такою високою духовною особою циклони та фронти притихнуть, розбіжаться за межі України. Тому в нас завтра справді - високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Хіба що вночі місцями випаде сніг у центральних областях. Температура повітря буде низькою", - написала вона.

До того ж найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, у східних областях, на Полтавщині та Сумщині 3-9 градусів морозу.

Завтра вдень у більшості областей України передбачається 0-5 градусів тепла.

У Києві сьогодні - сніг, завтра, 24-го листопада, опадів не буде. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень у середу очікується+1+3 градуси.

Сьогодні в Києві випаде перший сніг, а завтра в деяких областях вдарять майже 10-градусні морози 02
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Топ коментарі
+5
Вот не верю этим синоптическим шаманам . Две недели назад они подняли панику . Переобулся на шипы ... Согласен , идиот .
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23.11.2021 15:09
+5
И так спасибо Богу за погоду. Конец ноября, а мы все в плюсах, назло мокшам
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23.11.2021 15:44
+2
антипереобувальщик
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23.11.2021 17:10
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Вот не верю этим синоптическим шаманам . Две недели назад они подняли панику . Переобулся на шипы ... Согласен , идиот .
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23.11.2021 15:09 Відповісти
переобуйтесь обратно?
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23.11.2021 15:10 Відповісти
А времена когда одна обувка на все случаи жизни была, застал? Это когда авто бандиты, даже Запорожцы разували, а купить любую резину можно было только у спекулей и на СТО для транзитных машин?
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23.11.2021 15:48 Відповісти
О, а я тоже 2 недели уже как собираюсь, но смотрю на прогнозы и откладываю, так как резина тоже на шипах))
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23.11.2021 17:35 Відповісти
День жестянщика
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23.11.2021 15:25 Відповісти
Синоптикам слишком верить нельзя, у них семь пятниц на неделю.
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23.11.2021 15:35 Відповісти
И так спасибо Богу за погоду. Конец ноября, а мы все в плюсах, назло мокшам
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23.11.2021 15:44 Відповісти
Московиты больше всех постарались, чтобы климат потеплел.
Теперь будут выгребать.
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23.11.2021 16:56 Відповісти
Заметили, как власти стали сегодня агитировать переобуваться на зимнюю резину? Не ведитесь! Во-первых, это все исключительно в интересах производителей шин, во-вторых, эффективность зимней резины не доказана, лично знаю людей, которые переобувались и все равно попадали в ДТП

В-третьих, вы наверняка замечали, что ни один автомобиль не идёт с завода на зимней резине. Даже если всё обойдётся, не факт, что зимняя резина не окажет негативного воздействия на вашу машину в долгосрочной перспективе
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23.11.2021 17:06 Відповісти
антипереобувальщик
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23.11.2021 17:10 Відповісти
А пешеходам не одевать зимние кроссовки и ходить в шлёпанцах ?
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23.11.2021 18:36 Відповісти
Вы заметили, что ни один ребёнок не рождается в валенках ?
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23.11.2021 18:37 Відповісти
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину…
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ногу вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними…

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину…
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину…

М. Вінграновський
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23.11.2021 17:31 Відповісти
понятно. иду в бакалею по антифриз.
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23.11.2021 19:02 Відповісти
 
 