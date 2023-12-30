Сьогодні в Києві випаде перший сніг, а завтра в деяких областях вдарять майже 10-градусні морози. КАРТА

У Києві до вечора очікується перший сніг.

ПРо це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг.

"Сніг, окрім красивої романтичної картинки, одразу може ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах. Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок.

Обов‘язково - зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні", - написала вона.

Також Діденко зауважила, що через похолодання та фактично перший сніг самопочуття також може бути некомфортним .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температура впала нижче нуля: в Києві закінчився безморозний період завдовжки 219 днів

Також вона зазначила, що у середу, 24-го листопада, погоду України визначатиме антициклон із ім'ям Walpurga.

"Присоромлені такою високою духовною особою циклони та фронти притихнуть, розбіжаться за межі України. Тому в нас завтра справді - високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Хіба що вночі місцями випаде сніг у центральних областях. Температура повітря буде низькою", - написала вона.

До того ж найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, у східних областях, на Полтавщині та Сумщині 3-9 градусів морозу.

Завтра вдень у більшості областей України передбачається 0-5 градусів тепла.

У Києві сьогодні - сніг, завтра, 24-го листопада, опадів не буде. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень у середу очікується+1+3 градуси.