Сьогодні в Києві випаде перший сніг, а завтра в деяких областях вдарять майже 10-градусні морози. КАРТА
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У Києві до вечора очікується перший сніг.
ПРо це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг.
"Сніг, окрім красивої романтичної картинки, одразу може ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах. Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок.
Обов‘язково - зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні", - написала вона.
Також Діденко зауважила, що через похолодання та фактично перший сніг самопочуття також може бути некомфортним .
Також вона зазначила, що у середу, 24-го листопада, погоду України визначатиме антициклон із ім'ям Walpurga.
"Присоромлені такою високою духовною особою циклони та фронти притихнуть, розбіжаться за межі України. Тому в нас завтра справді - високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Хіба що вночі місцями випаде сніг у центральних областях. Температура повітря буде низькою", - написала вона.
До того ж найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, у східних областях, на Полтавщині та Сумщині 3-9 градусів морозу.
Завтра вдень у більшості областей України передбачається 0-5 градусів тепла.
У Києві сьогодні - сніг, завтра, 24-го листопада, опадів не буде. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень у середу очікується+1+3 градуси.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь будут выгребать.
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З хвилини на хвилину…
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.
За ногу вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.
Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.
До айстр останніх припаде
Губами сніговими
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними…
Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину…
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину…
М. Вінграновський