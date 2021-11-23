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Байден (2326) нафта (710) США (14488)

Байден розпорядився задіяти стратегічний нафтовий резерв США для зниження цін та забезпечення постачання нафти у світі, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Байден розпорядився задіяти стратегічний нафтовий резерв США для зниження цін та забезпечення постачання нафти у світі, - Білий дім

Міністерство енергетики США надасть доступ до 50 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни для американців та забезпечити постачання нафти у світі.

Відповідне розпорядження дав сьогодні президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Сьогодні президент оголошує, що міністерство з питань енергії забезпечить доступ до 50 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового запасу, щоб знизити ціни для американців та вирішити проблему невідповідності між попитом на виході з пандемії та пропозицією", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше Україна почала транспортувати британську нафту

У Білому домі підкреслили, що Байден працює з країнами по всьому світу, щоб вирішити проблему нестачі поставок нафти, оскільки світ виходить із пандемії.
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Топ коментарі
+33
Треба чавити лапатну бензоколонку...
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23.11.2021 15:25
+27
Совдепію саме так і розчавили-зниженням ціни нафти...
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23.11.2021 15:33
+11
кацапа,ты главное пойми: когда империя зла ******** распадется,вся планета Земля станет намного чище и безопасней!
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23.11.2021 17:44
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23.11.2021 15:23 Відповісти
Треба чавити лапатну бензоколонку...
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23.11.2021 15:25 Відповісти
Якщо ти її дочавиш, то нафта сягне і 200 баксів за баррель. Захід на таке не піде.
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23.11.2021 15:30 Відповісти
Совдепію саме так і розчавили-зниженням ціни нафти...
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23.11.2021 15:33 Відповісти
Шо сцикотно Увася ? Твій Лаптєрейх в опасності ?
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23.11.2021 16:20 Відповісти
кацапа,ты главное пойми: когда империя зла ******** распадется,вся планета Земля станет намного чище и безопасней!
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23.11.2021 17:44 Відповісти
Автомобілів всі понакупляли стільки, шо вже не пройти не проїхать.

Прям всі "чавлять" безоколонку.
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23.11.2021 18:13 Відповісти
Мировой идиотизм. Сначала боролись с бесплатной нефтью которую некуда было девать, теперь кричат что нефть дорогая. Все ето большие манипуляции больших дядей в своих интересах а не интересах людей.
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23.11.2021 15:26 Відповісти
США бореться з а те щоб ціни на нафту були і не надто дешеві і не Супер високі, а адекватні.
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23.11.2021 15:32 Відповісти
не говори, стояло сотнями танкеров, по миру, шо нефть до нуля впала, а щас пряма рiст!
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23.11.2021 15:42 Відповісти
США экспортируют около 1,5 млн баррелей в день, Кроме того, они импортируют 7,5 млн баррелей в сутки. Это означает, что чистый импорт нефти составляет около 6 млн баррелей в сутки. То есть Байден вбросил на рынок примерно 10-дневную потребность. Это не так уж и мало, как может показаться на первый взгляд.
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23.11.2021 15:29 Відповісти
Мерзни! Мерзни волчий хвост!
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23.11.2021 15:29 Відповісти
Спочатку зменшити видобуток та виробництво в себе, під АБСЛЮТНО ідіотським приводом боротьби з глобальним потеплінням, поставити свою країну у залежність віж інших, а потім почати їсти свої ж запаси...

Байден - ти такий один!

Трампа вже б з гімном з'їли, але лівакам усе можна.

Це все дуже погано закінчиться.
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23.11.2021 15:33 Відповісти
"северный подох 2 " ?
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23.11.2021 15:35 Відповісти
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23.11.2021 16:03 Відповісти
Треба давно вже було не панькатись з кацапами, а жорстко відповідати на їхні економічні вибрики. До того ж не разово, а поставити наріжним каменем політики щодо кацапів. Треба давно вже зрозуміти що вони безнадійно хворі. І цю пухлину треба активно видаляти з економічних та політичних міжнародних просторів.
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23.11.2021 15:54 Відповісти
Расскажите-ка нам как это сделать в нашей реальности?
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23.11.2021 17:47 Відповісти
Хех, если бы я знал. Я могу только приветствовать хоть какие-то шаги в данном направлении.
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23.11.2021 18:11 Відповісти
Ну так я могу Вам сказать - НИКАК.
Миром сейчас правит экономика.
А на РФ завязаны кучи интересов.
Все те санкции которые были наложены, Вы же посмотрите на что они сделаны - на сельское хозяйство...чиновничество, ну и некие технологии по нефтедобыче и микросхемам...
Русские сделали что - с/х у них выросло многократно, нефтянку они забирают от проектов Сахалин 1-2, где у них лазейки есть. Микросхемы им китайцы ставят.

А чиновники... ну да, вот тут их придавили, вот только обернулось это в то, что чиновники поняли, что им в ЕС или Америке быть не вариант и стали предельно жестки к тем, кому они спокойно продавались раньше.
Мне казалось, что вот как раз в отношении личностей не надо было быть такими жесткими и именно тут разъединять их.

Запад не может исключить экономику РФ из своей. По крайней мере пока.
И, что интересно, ведёт работу по УВЕЛИЧЕНИЮ присутствия РФ в своей экономике - пример это СП2.
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23.11.2021 18:26 Відповісти
Бот пригожина пише: кацапи сделали что - с/х у них выросло многократно....

Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при 46-м президенте США - мистере Джо Байдене. Российская мать задаёт каверзный вопрос журналисту телевидения «ЛАЙНОНЬЮС»: «почему Путин семь лет бомбит «Градами» донецкий аэропорт, ТЭЦ города Счастье, донецкую фильтровальную станцию, а дети «хохлофашиздов» едят в детских садиках гречневую кашу с котлетой и пьют компот из клубники, чего не видят на столах киндеры Великой Империи?».

О том, что санкции Запада успешно работают, и в Балалайне ухудшилась криминогенная обстановка, а в сельских магазинах нет даже хлеба подтверждает в песне «Атас» лидер и солист рок-группы «ЛЮБЭ», патриот России, любимец Геленджикского «обнулёныша», герр Коля Расторгуев, живущий ныне на «загнивающем» Западе в городе-курорте Баден-Бадене.

Это тот самый лицедей, который со сцены с микрофоном в руках восхвалял империю зла с её «березками», «батяня-комбат», «крымнашем», лечил пропитую почку в Израиле и учил любить Московию из окна «Мерседеса-Гелендвагена».

Когда лингвисты объяснили Николаю, что расшифровка китайского названия России читается как «голодная земля», а в «убитом» сельском хозяйстве с зерновыми злаками возникли большие проблемы и князь Темнейший кормит народ хлебом, испеченным из фуражного зерна, предназначенного для корма крупного рогатого скота и птиц пополам с отрубями, то певец просто сбежал с тонущего корабля.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/domsovet/v-rossii-pekut-hleb-iz-furajnogo-zerna-kotorym-v-sssr-kormili-skot-pticu-5f5582ea019fb065e7c677cf

«Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь.

Хлеба нет, а полно гуталина. Да глумится горбатый глaварь».

Но, как выразилась украинская телеведущая пани Наталья Мосейчук, «Гуталин на хлеб не намажешь!».

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23.11.2021 19:04 Відповісти
При Трампові до Європи активно поставляли зріджений газ зі США. Його відсоток у загальному обсязі був не значним, але , все таки, впливав на ціну на спотових ринках. Яке становище із поставками зі США зараз? Вони збільшились, зменшились, чи припинились? Є якась інформація? Дайте лінк, будь ласка!
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23.11.2021 15:54 Відповісти
Саудитов напрягите...
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23.11.2021 16:00 Відповісти
У них цена добычи 5$ баррель, все что выше прибыль...
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23.11.2021 16:26 Відповісти
Больше добывать)
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23.11.2021 16:32 Відповісти
Зачем им больше добывать?
И что значит "саудитов напрягите".
Это суверенное право Аравии продавать столько, сколько она хочет.
Рынку надо больше - ну ОК, идите ищите кто вам больше продаст.
Или Вы против капитализма?

Я не понимаю вот этих предъяв.
Сперва убили рынок начав гон про эту зеленую энергетику. А потом удивились, чё это с ценами.
Проблему создали вовсе не продавцы в этом случае, а как раз покупатели.
Продавцы, типа саудитов заинтересованы в долгосрочных предсказуемых ценах.
А гринписовские уроды и прочие зеленые тунберги хотят и на ёлку залезть и попу не оцарапать.

Так не бывает. К счастью.
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23.11.2021 17:51 Відповісти
Дык, они хотят, ОПЕК не даёт, Я з капитализм, я против наживы на нефти фашистских режимов, или вы за???
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23.11.2021 19:59 Відповісти
Это капля в море, и не сильно повлияет. США добывают 10 млн в сутки, тоесть они будут продавать свою пятидневную добыча нефти. А глобальной мировой добыче это вообще мизерные обьемы.
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23.11.2021 16:03 Відповісти
Можливо. Але подивимось що буде з ціною на нафту завтра...
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23.11.2021 16:06 Відповісти
Москалям великий американський привіт)))
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23.11.2021 16:04 Відповісти
А кацапи у відповідь будуть палити та обігрівати нафтою свою грьобану тайгу. В надії на те,що там нарешті виростуть ананаси. Імпортозамєщєніє,пля...
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23.11.2021 16:06 Відповісти
Ну продадут запас, но ведь потом его опять нужно будет восполнять. Это больше похоже на попытки поднять свой рейтинг чем на реальные действия по снижению цены.
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23.11.2021 16:08 Відповісти
Быстро м с прибылью (при нынешних ценах) восполнят сланцевой нефтью.
Можно было бы и сейчас увеличить добычу сланцевой нефти, но Байден как раз на выборах обещал ее запретить.
Так что Байден всегда может отказаться от своего обещания, а при 80 за баррель, добыча сланцевой становится прибыльной.
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23.11.2021 21:02 Відповісти
Америка Это круто!!!!!
Надеюсь Пан Зеленский и его команда настолько преданны идее вступления Украины в НАТО!!!! Как будто от этого зависит жизнь самых близких им людей!!!!
И я буду верить в это , что бы не говорил пан Бутусов и прочие лысые чуваки!!
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23.11.2021 16:14 Відповісти
Не, ну байден - чистой воды дебил, первейшим указом он останавливает нефтепровод Keystone, за 10месяцев разваливает экономику, инфляция, подорожание всего и вся, дефицит товаров, резкий рост стоимости топлива. И тут такое распоряжение.
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23.11.2021 16:18 Відповісти
Как и ожидалось эффект от указа Байдена сегодня был противоположный - нефть на Нью-Йоркской бирже выросла на 2.5% - говорили же ему что это вызовет панику на рынке
А днем он клеймил бизнес что автозаправки слишком много зарабатывают и не понижают цены Ах-ха-ха комуняка чертов
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23.11.2021 22:32 Відповісти
Мне вот интересно, в дем партии действительно не понимают что делают или это целенаправленный развал экономики, но вопрос - зачем? Ну не верю я что могут там сидеть откровенные дебилы, у них же есть советники по экономике и прочие грамотные люди. Как там могло произойти? Ладно спящий джо - он уже в деменции и не понимает что делает и кто он и где он. Но не он же рулит страной.
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24.11.2021 11:40 Відповісти
...ціна на нафту не впала, а рубль впав...
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23.11.2021 16:20 Відповісти
Вот это ржака, нефть начала дорожать на сообщении о решении Байдена.
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23.11.2021 16:20 Відповісти
Не репни від сміху кацапчик...
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23.11.2021 16:21 Відповісти
Это реально смешно, хотел сбить цену а добился её роста. При чем тут кацапчик.
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23.11.2021 16:25 Відповісти
Просто надолго американских запасов не хватит, для понижения цен на сырье США нужно выключать печатный станок, а спрыгнуть с халявы очень трудно...
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23.11.2021 16:28 Відповісти
Американских запасов должно было хватить когда нефть закончится по всему миру - вот для чего их держали. А теперь ясно, что нефть - возобновляемый продукт, кроме того, Илон Маск нашёл осиновый кол в сердце бензоколонки. Американцы понимают, что могут не успеть всё продать.
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23.11.2021 16:50 Відповісти
Вы имеете в виду, что Америка начала распродавать нефть потому что Маск что-то там такое изобрёл? )))))
Ну-ка расскажите-ка нам, что это за чудо-энергия.
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23.11.2021 17:54 Відповісти
Маск изобрёл конкурентоспособный электромобиль, заставивший всех автопроизводителей запустить продажи электрических моделей.
И к 2030 году прекратить продажи машин с ДВС в Европе.
А это через 9 лет.
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23.11.2021 18:32 Відповісти
1. Вовсе не все автопроизводители начали производство эмобилей.
2. Если Вы дружите с математикой, то Вы понимаете, что ни к 2039 ни к 2050 замещения эмобилями нынешних моделей не произойдёт.
Просто потому что Европа это не отдельная планета и ей придётся возить грузы автомобилями в другие страны.
Снижение - может быть, но полное замещение невозможно. Сейчас просто ни инфраструктуры, ни "конкурентноспособных" эмобилей.
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23.11.2021 18:53 Відповісти
А где я говорил, что должно произойти полное замещение ?
Но отказ от продаж машин в ДВС - это уже ощутимо.
Если выехать хотя бы в Польшу (не говоря дальше в Европу),
число электрозарядок вас удивит.
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23.11.2021 19:51 Відповісти
И на Марсе яблони ага ага... Где столько лития взять то, астероид литиевый в Землю врежется не иначе. И электричество наверно на термоядерных реакторах синтеза производится, а не на угольных ТЕС. А красиво декларировать политики-коньюктурщики умеют, они нынче везде в моде...
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23.11.2021 18:55 Відповісти
Лития полно и в Украине. Литий возьмут всюду, где он есть.
А электричество получают и от АЭС, и от солнечных батарей.
Процесс тормозится владельцами старых электростанций.
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23.11.2021 19:53 Відповісти
Тобто Америка буде продавати нафту за високою ціною...логічно...
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23.11.2021 16:39 Відповісти
Через пару лет та нефть нафиг никому не нужна будет. Надо продавать пока берут.
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23.11.2021 17:08 Відповісти
Только с приходом Байдена и началось.... До него всё обсирались Путина (
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23.11.2021 17:30 Відповісти
Нормально так опустили цены...бгг
Парадокс с нефтью: США и Китай попытались снизить цены, а они наоборот взлетели.

Аналогичные инициативы поддержали в Китае, Индии, Южной Корее, Японии и Великобритании. Но мировые цены не нефть не только не упали после этого решения - они подскочили более чем на 2% всего за полтора часа.
Аналитики допускают, что участников рынка разочаровало количество нефти, которое решили продать Штаты. "Любые государственные продажи должны быть достаточно значительными, чтобы опустить цены".

https://news.obozrevatel.com/economics/economy/paradoks-s-neftyu-ssha-i-kitaj-popyitalis-snizit-tsenyi-a-oni-naoborot-vzleteli.htm
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23.11.2021 17:47 Відповісти
Падение цен на нефть может быть вызвано тремя вещами:
1. Заявлением ОПЕК Плюс о расширении добычи нефти
2. Падением экономики и, как следствие, сокращением нефтепотребления
3. Заявлениями крупнейших потребителей нефти, типа США о существенных накопленных запасах

Заявление Байдена, что "ну-ка продадим запасы на 10 дней" - это фикция, на которой трейдеры выиграют, а мир -нет
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23.11.2021 17:56 Відповісти
Теперь цена нефти упадет и кацапы станут нищими.
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23.11.2021 18:09 Відповісти
а щяс кацапи багатиє?
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23.11.2021 19:20 Відповісти
мировое правительство в действии. На шару купили в начало надуманной "пандемии" - взвинтили цены - теперь продают. Как газик у нас, по летним купили - по зимним впаривают. Ай да молодцы олигофрены-уроды. Смешной мирок
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23.11.2021 21:28 Відповісти
А это правда что Америка покупает кацапскую нефть ?? и много ........
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23.11.2021 21:30 Відповісти
США, как страна ничего не покупает. Частный бизнес - где покупает - сам решает. Именно поэтому там этой болезни нет. Колбасной. Ну, к примеру, одна фирма из США покупает российскую нефть. Да, есть такое. Но нефть от некоторых нефтедобывающих крмпаний США покупают китайские фирмы, которые из этой американской нефти продают дизель на Дальний восток России. Причем, если сравнить объемы, то не в пользу России. Получается кредит-деьит - Россия покупает нефть из США. Ну, в приватном бизнесе - это условности. Просто дебилам из Рассеи объяснить такое тяжело
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23.11.2021 23:39 Відповісти
Дебіло ін темпо! Будівництво нафтопроводу з Канади до США заморозив. Північному потоку дав зелене світло. А тепер розкочерарює. Дебіло! Реальне дебіло!
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23.11.2021 23:35 Відповісти
 
 