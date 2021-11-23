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Українські авіакомпанії нарівні з "Укрзалізницею" готові конкурувати за можливість оплати квитків із виплат вакцинованим громадянам, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українські авіакомпанії нарівні з

Міністерство інфраструктури України веде переговори з українськими авіакомпаніями щодо участі у програмі реалізації виплат 1 тис. грн вакцинованим громадянам.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, звісно ж, підтримуємо цю ідею, і розуміємо, що, найімовірніше, отримувачем цих коштів у результаті буде саме "Укрзалізниця". Водночас ми ведемо діалог з українськими авіакомпаніями, які заздалегідь висловили готовність адаптувати ціну та конкурувати за пасажирів. Наразі вже чотири українські авіаперевізники попередньо готові до реалізації цієї ініціативи", - повідомив Кубраков.

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Він також додав, що інфраструктурні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та Міжнародний аеропорт "Бориспіль", беруть участь у робочій групі разом із Міністерством цифрової трансформації та іншими учасниками.

"Наприкінці року ми завжди маємо певне зростання користування пасажирським транспортом. Але наразі, коли розпочалися обмежувальні заходи у зв'язку з посиленням епідемії COVID-19, ми відчуваємо якийсь відтік пасажирів, відповідно, недоотримуємо прибуток. Тому ми, звісно ж, як постраждала в цій частині галузь, дуже сподіваємося, що це нам допоможе", - наголосив він.

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За словами Кубракова, ідея залучення у програмі інфраструктурних компаній полягає саме в тому, щоб щеплені українці могли оплатити поїздки Україною - для того, щоб розвивати внутрішній туризм.
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Хорошая новость , заодно и поддержка отечественньіх перевозчиков .
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23.11.2021 16:04 Відповісти
тим компаніям - аби тількі гроші зідрати...
нехай сервіс поліпшують!
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23.11.2021 16:06 Відповісти
Пенсионерам и им подобным этих денег хватит разве что на билет в один конец...
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23.11.2021 16:09 Відповісти
хрен я вам дию установлю ...
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23.11.2021 17:32 Відповісти
 
 