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ФСБ РФ заявляє, що підліток в Казані готував напад на школу за вказівкою українця
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Неповнолітнього затримали в Казані, вдома в нього знайшли пневматичну гвинтівку.
Про це повідомили у ФСБ Росії, інформує Цензор.НЕТ.
Російські спецслужбовці заявляють, що попередили збройний напад на один з казанських закладів освіти та затримали неповнолітнього.
У нього вдома виявили пневматичну гвинтівку, а також "засоби зв’язку" із запитом про переробку її на бойову зброю у пошуковику.
"Згідно з отриманими свідченнями затриманого, до скоєння масового вбивства його схиляв користувач месенджера "Телеграм" Овсюк Ярослав, який мешкає на території України", - йдеться у повідомленні ФСБ.
Справу розслідують за статтею про приготування до вбивства двох чи більше осіб КК РФ.
Топ коментарі
+25 Антип61
показати весь коментар23.11.2021 16:17
+23 Орест Орест
показати весь коментар23.11.2021 16:15
+19 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар23.11.2021 16:19
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С дулся Ярош. Визитка в Славянске валяется. Белая роза -
эмблема ...
Ему написал один из администраторов канала с ником Белая роза с Украины. Администратор предложил ему 5 тыс. рублей за расстрел и скинул ему адрес тайника для этого.
Школьник решил взять деньги, но якобы планировал обмануть нанимателя и не выполнять свою часть уговора. При этом силовые структуры считают, что подросток все же планировал напасть на школу в футболке с надписью Hate (ненависть - англ.) с окровавленной белой розой.
Он на выходных взял друга и пошел забирать футболку вместе с приятелем, но на месте их ждали сотрудники ФСБ.
Чекаємо розстрілів у школах та дитячих садочках. Будинки підривали чечени, а українці у хворій уяві московитів здатні лише на полювання у дитячих навчальних закладах.
Ещё совсем недавно лидерами в области высокоточной РСР-пневматики были английские производители. Но всего несколько лет назад пальму первенства перехватил наш отечественный производитель, известный российским любителям охотничьей и спортивной «пневмы» как «Демьян», а сегодня фигурирующий под маркой «АТАМАN».
Одной из наиболее интересных разработок компании является «модель М2», совсем недавно серьёзно модернизированная и получившая индекс «М2 (R)». На базе этой конструкции создано сразу несколько направлений высокоточной пневматики - от компактных винтовок, построенных по схеме «булл-пап», до специализированных спортивных изделий, со всеми соответствующими атрибутами в конструкции, в калибрах 4,5 мм, 5,5 мм и 6,35 мм.
В коробке расположен привычный болтовый затвор, взводящий ударник, имеющий 2 пружины. В окне коробки расположен быстросъёмный автоматический барабанный магазин на 8-12 пулек (в зависимости от калибра).
Длина самого ствола, имеющего 8 нарезов, - от 420 до 520 мм.
В общем, если есть нужные станки и инструменты, руки из плеч, а не из жопы и подсказки из интернета, то наверное вполне возможно слепить что-нибудь под патрон 5,6.
Гдето читал воспоминания солдата ВОВ который три года провоевал и впервые принял рукопашный бой.И как он пишет что когда впервые ощутил как нож пронзает тело врага его вырвало и обкакался хотя до этого шмалял по врагу без психической и моральной подготовки.
Если бы до войны он собственноручно резал кабанов, то само ощущение от погружения лезвия в живую плоть не произвело бы на него ни какого впечатления.
Путин любит такую хер...ню!!!!
підліток оказался правнуком батьки Махно...
Научим всему. И как оформить и купить турецкую помпу согласно рашистскому законодательству. И как грамотно расстрелять местное управление ФСБ.