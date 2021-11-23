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Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального, - Бутусов

Військовослужбовці змушені купувати пальне за власні гроші. Командування змушує їх подавати папери на отримання пального, але не задовольняє ці прохання.

Про це розповів заступник командира одного з батальонів, слова якого наводить у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В зону ООС зайшли 4 листопада. Досі на життєдіяльність не отримали жодного літру пального. Підвозим технічну воду для помивки особового складу, продукти, хліб, дрова тощо з того, що залишилось в баках при виїзді. Це вже край. Військовослужбовці змушені зі своїх грошей покупати", - розказав він.

За словами військовослужбовця, командування змушує їх подавати нескінченні папери на отримання пального.

""Пишіть заявку". Написали. Пального та мастил нема. Тоді знов видумують: "Пишіть доповідь на життєдіяльність на місяць". Написали. Пального нема. Тоді замість пального видумують нову вводну: "Давайте бакову потребу". І це написали. Знов нічого. "Давайте довідку скільки треба на життя на 5 діб". Написали. Потім: "Ні, давайте знову на бакову. Що? А, вже подавали? А тоді порахуйте які у вас залишки". А палива нема", - поділився він.

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Заступник командира батальону додав, що опинився у подібній ситуації вперше з 2015 року.

"Три тижні без пального - і це при тому, що начальник ГУР МО К.Буданов заявив про російський наступ у січні. Чому влада не вирішує тоді нагальні питання забезпечення напередодні масштабних бойових дій? Що буде з технікою без запасів пального після початку активних бойових дій, і хто тоді буде відповідати за наслідки?" - додає від себе Бутусов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
А для кого це таємниця, якрім "мудрого" наріду, якщо кацапські шпигуни керують державою?
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23.11.2021 16:25
+28
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23.11.2021 16:21
+22
Нічого дивного,бо вороги при владі.
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23.11.2021 16:24
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Нынешняя Зе власть- особый вид термитов , которые жрут все- асфальт, цемент, газ, дизельное топливо и бензин, метал, деньги, людей, животных - все жидкое, твёрдое и газообразное - наверное они тайные инопланетяне. Они сожрут все. ........Какие долбоебы 78%?!?!?! ......На следующих выборах выберут кого нибудь ещё хуже - если их не сожрут.
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23.11.2021 17:22 Відповісти
ты реально веришь в "выборы"?

столько случаев, когда протоколы окружных комиссий херились и брались цифры с потолка, а ты словно "зогианец" с Альфа Центавры
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23.11.2021 17:28 Відповісти
Зеленая мразь прямо напрашивается на на пожизненное, в лучшем случае!
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23.11.2021 17:36 Відповісти
зелений пі@арьонок, здається, таки виконає своє ублюдочне виборче гасло - наше військо просто перестане стріляти - не буде чим, не буде з чого, не буде на чому...
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23.11.2021 17:47 Відповісти
ВаЗеліну донесуть і патрони перестануть давати.
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23.11.2021 17:54 Відповісти
Вот я сижу и думаю, вот куда оно это зечмо бежать будет?на рассеею?на оман? На израиль? Я прям растерялся...
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23.11.2021 18:17 Відповісти
Уже очевидно, что эта власть падет. Ей прям ну немного осталось. В определенный момент ее приказы просто перестанут выполнять.

Кто-нибудь начал создавать теневое правительство ей на смену?

Кричать "Пожар!" важно. Еще важнее начать его тушить.
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23.11.2021 18:35 Відповісти
Главное, что на университет этого клоуна денег хватает!
Зеленый дерьмоед!
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23.11.2021 19:48 Відповісти
они лошье покупать бензин)??а припорохе шли целой частью...скотко бастовали дажесрочники нгу
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23.11.2021 20:02 Відповісти
за то без барыги
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23.11.2021 21:00 Відповісти
Так выдали по 20 (Двадцать) литров на борт для заводки...
https://censor.net/ru/news есть статья об этом ..
А танк при прогреве двигателя потребляет 185 (Сто восемьдесят пять) литров зимней соляры в час ( КАРЛ)!

При боевом движении в боевых порядках свыше 220 литров ...
Для ботов . Изучайте формуляр эксплуатации дизеля
Танковый двигателя 5ТДФ-по прозвищу«Чемодан»
танка Т - 64..

Основные тактико-технические данные
Т-64 (об. 432)
Т-64А (об. 434)

Расход топлива на 100 км пути, л
170-200

Запас хода по топливу без дополнительных бочек, км
550-650
500-600

Запас хода по топливу с использованием дополнительных бочек, км
-
700
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23.11.2021 21:32 Відповісти
Отак було в 90-ті коли я служив
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23.11.2021 22:51 Відповісти
А що так все засекречено???
А бригаду пану Юрію важко назвати?!?
І де ж це танки стоять?? За 30 км???
А як щодо замптеха командира бригади??
А може комбрига вмісті з зампотехом пальне реалізовують через санкційного обмежене ГЛУСКО???
Щоб не виникало таких питань рекомендую Бутусову писати номер бригади!
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23.11.2021 22:58 Відповісти
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24.11.2021 00:05 Відповісти
Всем уже понятно почему. Даже зелебобам если они не совсем еще потеряны.
Кодло януковича вернулось к власти под прикрытием зеленых клоунов
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24.11.2021 00:16 Відповісти
С ЗЕ будет как с комунякой Кравчуком, отцом олигархов Кучмой и бандитом яныком- их избиратели внукам будут рассказывать что не голосовали на тех выборах
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24.11.2021 17:07 Відповісти
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