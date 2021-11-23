Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального, - Бутусов
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Військовослужбовці змушені купувати пальне за власні гроші. Командування змушує їх подавати папери на отримання пального, але не задовольняє ці прохання.
Про це розповів заступник командира одного з батальонів, слова якого наводить у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В зону ООС зайшли 4 листопада. Досі на життєдіяльність не отримали жодного літру пального. Підвозим технічну воду для помивки особового складу, продукти, хліб, дрова тощо з того, що залишилось в баках при виїзді. Це вже край. Військовослужбовці змушені зі своїх грошей покупати", - розказав він.
За словами військовослужбовця, командування змушує їх подавати нескінченні папери на отримання пального.
""Пишіть заявку". Написали. Пального та мастил нема. Тоді знов видумують: "Пишіть доповідь на життєдіяльність на місяць". Написали. Пального нема. Тоді замість пального видумують нову вводну: "Давайте бакову потребу". І це написали. Знов нічого. "Давайте довідку скільки треба на життя на 5 діб". Написали. Потім: "Ні, давайте знову на бакову. Що? А, вже подавали? А тоді порахуйте які у вас залишки". А палива нема", - поділився він.
Заступник командира батальону додав, що опинився у подібній ситуації вперше з 2015 року.
"Три тижні без пального - і це при тому, що начальник ГУР МО К.Буданов заявив про російський наступ у січні. Чому влада не вирішує тоді нагальні питання забезпечення напередодні масштабних бойових дій? Що буде з технікою без запасів пального після початку активних бойових дій, і хто тоді буде відповідати за наслідки?" - додає від себе Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
столько случаев, когда протоколы окружных комиссий херились и брались цифры с потолка, а ты словно "зогианец" с Альфа Центавры
Кто-нибудь начал создавать теневое правительство ей на смену?
Кричать "Пожар!" важно. Еще важнее начать его тушить.
Зеленый дерьмоед!
https://censor.net/ru/news есть статья об этом ..
А танк при прогреве двигателя потребляет 185 (Сто восемьдесят пять) литров зимней соляры в час ( КАРЛ)!
При боевом движении в боевых порядках свыше 220 литров ...
Для ботов . Изучайте формуляр эксплуатации дизеля
Танковый двигателя 5ТДФ-по прозвищу«Чемодан»
танка Т - 64..
Основные тактико-технические данные
Т-64 (об. 432)
Т-64А (об. 434)
Расход топлива на 100 км пути, л
170-200
Запас хода по топливу без дополнительных бочек, км
550-650
500-600
Запас хода по топливу с использованием дополнительных бочек, км
-
700
А бригаду пану Юрію важко назвати?!?
І де ж це танки стоять?? За 30 км???
А як щодо замптеха командира бригади??
А може комбрига вмісті з зампотехом пальне реалізовують через санкційного обмежене ГЛУСКО???
Щоб не виникало таких питань рекомендую Бутусову писати номер бригади!
Кодло януковича вернулось к власти под прикрытием зеленых клоунов