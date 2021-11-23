Цемах був таким цінним свідком, що на Україну вперше тиснули західні міністри, - Грозєв

Колишній начальник окупаційної "бригади протиповітряної оборони ДНР" Володимир Цемах був надзвичайно цінним свідком у справі про збиття малазійського літака Boeing 777.

Про це головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це дуже цінний свідок. Це не тільки моя думка, а й думка прокурорів і слідчих. Він був таким цінним, що вперше в молодій історії міністри західних країн прямо намагалися тиснути на ваш уряд і ваш Офіс президента, щоб чогось не робити.... Я знаю, що були такі розмови напередодні [видання Цемаха Росії]", – сказав Грозєв.

На його думку, є два пояснення, чому українська влада погодилася передати Цемаха. Перше, яке Грозєв назвав "невинним", пов'язане з обміном утримуваними особами.

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"Росія, визнаючи свій злочин та важливість прибрати цього свідка, сказала: "Ми не випустимо всіх цих невинних людей, яких ми тримаємо тут, якщо ви не видасте нам саме цю людину. Інші нас не цікавлять". Невинне пояснення полягає в тому, що уряд вирішує не жертвувати цими людьми і пожертвувати відносинами із західними партнерами та віддати цього свідка", – припустив розслідувач.

Інше, "менш невинне пояснення", – це боягузтво, продовжив він. Грозєв вважає, що українська влада могла злякатися тиску Росії, мовляв, якщо він настільки важливий для Кремля, то потрібно виконати його вимогу, інакше в майбутньому будуть проблеми.

"Але дуже складно увійти в голову людини і зрозуміти мотивацію", – наголосив Грозєв.

Він сказав, що на місці української влади він відклав би передання Цемаха Росії.

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"Я б його повністю, як це називають у правоохоронних органах, "операціоналізував". Тобто я б його допитав, віддав би його судовому слідчому [в Нідерланди]... Щоправда, тут, звісно ж, Цемах мав погодитися говорити. А наскільки я розумію, коли він зрозумів, що є шанс, що Росія його витягне, він перестав говорити. Тому тут правильним ходом було б, найімовірніше, зайняти агресивну публічну позицію: "Ми його не віддаємо". Так, щоб він повірив у це, і допитати його", – сказав Грозєв.

Уже після цього, на його думку, Цемаха можна було передавати Росії.