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Цемах був таким цінним свідком, що на Україну вперше тиснули західні міністри, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цемах був таким цінним свідком, що на Україну вперше тиснули західні міністри, - Грозєв

Колишній начальник окупаційної "бригади протиповітряної оборони ДНР" Володимир Цемах був надзвичайно цінним свідком у справі про збиття малазійського літака Boeing 777.

Про це головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це дуже цінний свідок. Це не тільки моя думка, а й думка прокурорів і слідчих. Він був таким цінним, що вперше в молодій історії міністри західних країн прямо намагалися тиснути на ваш уряд і ваш Офіс президента, щоб чогось не робити.... Я знаю, що були такі розмови напередодні [видання Цемаха Росії]", – сказав Грозєв.

На його думку, є два пояснення, чому українська влада погодилася передати Цемаха. Перше, яке Грозєв назвав "невинним", пов'язане з обміном утримуваними особами.

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"Росія, визнаючи свій злочин та важливість прибрати цього свідка, сказала: "Ми не випустимо всіх цих невинних людей, яких ми тримаємо тут, якщо ви не видасте нам саме цю людину. Інші нас не цікавлять". Невинне пояснення полягає в тому, що уряд вирішує не жертвувати цими людьми і пожертвувати відносинами із західними партнерами та віддати цього свідка", – припустив розслідувач.

Інше, "менш невинне пояснення", – це боягузтво, продовжив він. Грозєв вважає, що українська влада могла злякатися тиску Росії, мовляв, якщо він настільки важливий для Кремля, то потрібно виконати його вимогу, інакше в майбутньому будуть проблеми.

"Але дуже складно увійти в голову людини і зрозуміти мотивацію", – наголосив Грозєв.

Він сказав, що на місці української влади він відклав би передання Цемаха Росії.

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"Я б його повністю, як це називають у правоохоронних органах, "операціоналізував". Тобто я б його допитав, віддав би його судовому слідчому [в Нідерланди]... Щоправда, тут, звісно ж, Цемах мав погодитися говорити. А наскільки я розумію, коли він зрозумів, що є шанс, що Росія його витягне, він перестав говорити. Тому тут правильним ходом було б, найімовірніше, зайняти агресивну публічну позицію: "Ми його не віддаємо". Так, щоб він повірив у це, і допитати його", – сказав Грозєв.

Уже після цього, на його думку, Цемаха можна було передавати Росії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+49
А найбільша цінність в Україні для *****-це Зелений Йолоп.
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23.11.2021 16:48
+42
Он был арестован и сидел в тюрьме как военный преступник. За это наши разведчики отдавали самое дорогое -- свою жизнь. Нидерланды требовали его выдачи. А зеленый ублюдок отдал его *****.
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23.11.2021 16:59
+35
Шмарклі треба медальки видати: "За Цемаха", "За вагнерівців".
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23.11.2021 16:50
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Предлагаю восстановить справедливость, и обменять цемаха на зеленского.
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23.11.2021 17:26 Відповісти
Він корисніший для ФСБ тут, так що рашка ще й доплатить, щоб тільки не чіпали ВАЗеліна
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23.11.2021 17:51 Відповісти
Ну явно не ***** ?
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23.11.2021 18:12 Відповісти
Було зрозуміло, що воно Сцикло, після того як вибачався з переляканим виглядом перед Рамзанкою Дировим
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23.11.2021 17:49 Відповісти
Зебіли зробили навпаки. Цемаху сказали, що ми тебе поміняємо, а потім пустили західних прокурорів. І Цемах вже нічого їм не сказав. Що це як не "державна зрада", "сприяння тероризму", "приховування злочину"?
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23.11.2021 17:51 Відповісти
Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным /Цемах-еврейское имя, означает «растение».
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23.11.2021 17:59 Відповісти
Ужас ! зеИУДУ ПОСАДИТЬ В ОДИНОЧКУ ПОЖИЗНЕННО
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23.11.2021 18:07 Відповісти
Зеля - головний зрадник України.
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23.11.2021 18:07 Відповісти
Цікаво, чи зголосилося б ***** обміняти українських полонених на чинного зеленого довбойоба? Мабуть навряд. Одного довбойоба він вже має.
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23.11.2021 18:26 Відповісти
Что-то мне кажется что этот Грозев не за бесплатно сорвался на маленького зеленого диктатора.
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23.11.2021 18:31 Відповісти
Когда появилась информация, что отдали этого кацапского скота, я повздорил со своими друзьями, доказывая, что это фейк, такого не может быть. Не мог себе представить, что зеленский окажется таким трусливым идиотом.
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23.11.2021 19:57 Відповісти
В любом случае отдавать этого гандона было недопустимо и это еще одно преступление в копилку преступлений пархатозиленского на посту презика.
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23.11.2021 21:36 Відповісти
Если речь о тех матросах захваченных возле Керчи, то их они бы итак отдали иначе там оставалась неделя до срока выдачи и россиянцам была бы хана- полная блокада их портов за нарушение морского международного права
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24.11.2021 17:09 Відповісти
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