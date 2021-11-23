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Молдова виділить близько $80 млн на погашення боргу перед "Газпромом", - віцепрем'єр Спину

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Молдова виділить близько $80 млн на погашення боргу перед

Уряд Молдови виділить майже 80 млн доларів на погашення боргу перед російським "Газпромом". Борги погасять, щоб не допустити припинення поставок газу.

Про це сьогодні на пресконференції заявив віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, влада Молдови виділить 1,4 млрд леїв (майже 80 млн доларів) на термінове покриття поточних боргів "Молдовагазу" перед "Газпромом". Кошти виділять з грошей, які були передбачені для збільшення статутного капіталу підприємства Energocom.

"Ми внесли поправки до бюджету і виділили для Energocom близько 2 млрд леїв для збільшення статутного капіталу... Ще 1,4 млрд залишилося", - заявив Спину.

Читайте також: "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у разі несплати боргів

Автор: Ірина Дашківська
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Не понял, Шморгаль и зечмо же обещали потдержать братьев молдаванов и подарить им миллиард кубов газа на откуп за Чавуса. Или и тут обамнули?
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23.11.2021 16:56 Відповісти
Додон знезкровив країну путінськими запозиченнями, які тепер треба віддавати. Молдовани, їжте додонівське лайно з двох рук, може поумнішаєте.
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23.11.2021 16:58 Відповісти
А при чем тут Додон, речь идет про долг по газу за октябрь.
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23.11.2021 18:03 Відповісти
Додон за роки свого царювання набрався кредитів від *****, які тепер Молдові треба віддавати. Гандон визнав борг за газ, спожитий Придністров'ям, боргом по загальному договору, а тепер Санду віддувається за кацапську маріонетку.
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23.11.2021 18:17 Відповісти
Ну, и где здесь написано что это приднестровский долг, Igr44?
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23.11.2021 17:44 Відповісти
Вообще не вижу ничего интересного в этой новости.
Молдавия обещала погасить долг - вот и гасит.
В чём новость-то?
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23.11.2021 17:46 Відповісти
т.е они и за Приднестровье платят ,а Приднестровье живет на халяву или я ошибаюсь??
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23.11.2021 17:57 Відповісти
Я так понимаю речь идёт только за неприднестровский долг.
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23.11.2021 18:11 Відповісти
да в преднистровье полторы калеки живет, им нереально набрать 7,5 млрд долга за газ, он возник изза того что в преднистровье тец на газе, и она всю молдову снабжает энергией. но и этот долг пока не трогают, до аудита, а сейчас разговор за газ поставленный в октябре и ноябре
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24.11.2021 12:51 Відповісти
Пропоную, не реагувати на коменти написані кацапською мовою, це працює ботоферма з Ольгіно, яка повернулась з роботи та підробляє по 20 собачих рублів за допис.
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23.11.2021 18:21 Відповісти
 
 