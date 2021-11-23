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Молдова виділить близько $80 млн на погашення боргу перед "Газпромом", - віцепрем'єр Спину
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Уряд Молдови виділить майже 80 млн доларів на погашення боргу перед російським "Газпромом". Борги погасять, щоб не допустити припинення поставок газу.
Про це сьогодні на пресконференції заявив віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, влада Молдови виділить 1,4 млрд леїв (майже 80 млн доларів) на термінове покриття поточних боргів "Молдовагазу" перед "Газпромом". Кошти виділять з грошей, які були передбачені для збільшення статутного капіталу підприємства Energocom.
"Ми внесли поправки до бюджету і виділили для Energocom близько 2 млрд леїв для збільшення статутного капіталу... Ще 1,4 млрд залишилося", - заявив Спину.
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