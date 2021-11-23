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Одного українського воїна поранено на Донбасі. Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на Донбасі, поранення зазнав один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Одужання....
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23.11.2021 17:33 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення нашому воїну світла...
рішучих командирів нашим захисникам і янголів на плечі....
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23.11.2021 17:36 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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23.11.2021 19:50 Відповісти
"Оставайся всегда спокойным. Выдыхай ровно.
Недавно с позиций русско-оккупационных войск пулеметчик и гранатометчик вели прицельный огонь по позиции подразделений ОС ВС Украины.
Командованием подразделения было решено предоставить адекватный ответ на действия противника.
Итог - минус два врага",

www.facebook.com/100010474482568/videos/1263043517537447/
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23.11.2021 20:44 Відповісти
 
 