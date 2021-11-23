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Порушник ПДР напав на поліцейського в Києві: тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі

Новини Цензор.НЕТ Події

Порушник ПДР напав на поліцейського в Києві: тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі

Зловмисник, керуючи мопедом, порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від правоохоронців. Під час затримання порушник пошкодив поліцейському руку. За скоєне фігурант може провести до п’яти років за гратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці, інспектори поліції помітили на вулиці Котельникова мопед "Ямаха", водій якого порушив правила дорожнього руху. Патрульні подали порушникові сигнал про зупинку, однак останній не відреагував та почав втікати, здійснюючи небезпечні маневри.

Правоохоронці за лічені хвилини наздогнали керманича, який на законну вимогу надати документи для перевірки почав хапати інспектора поліції за формений одяг та штовхати. Під час затримання фігурант чинив опір поліцейському та в подальшому завдав 26-річному лейтенанту поліції тілесних ушкоджень.

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Раніше не судимого місцевого мешканця, 1981 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. А потерпілого з травмою руки доставили до медичної установи, де прооперували.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. 

Також дивіться: У Києві поліцейський штурхонув пасажирку, котра стала на захист водія маршрутки, якого затримували за її заявою. ВIДЕО
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Топ коментарі
+7
Ідіото на мопедо заробів собі проблем.
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23.11.2021 17:49
+6
Так лишаются мопЭда и влазят в долги, что бы не потерять лет 5 жизни....
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23.11.2021 17:33
+5
Ось саме так стають справжніми байкерами...
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23.11.2021 17:30
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Варто на законодавчому рівні ЗАБОРОНИТИ експлуатацію двоколісної техніки в зимовий період, бо її не перевзувають у зимову гуму!
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23.11.2021 17:29 Відповісти
У вантажних - всесезонка, а у мотоциклів і мопєдіків (крім кросових хіба) гума літня!
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23.11.2021 18:04 Відповісти
Я знаю, але у нас її навіть не продають... От коли почнуть перевзуватися, тоді і поговоримо!
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23.11.2021 21:55 Відповісти
Ось саме так стають справжніми байкерами...
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23.11.2021 17:30 Відповісти
Так лишаются мопЭда и влазят в долги, что бы не потерять лет 5 жизни....
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23.11.2021 17:33 Відповісти
Ідіото на мопедо заробів собі проблем.
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23.11.2021 17:49 Відповісти
То загрожує 5 років , чи дали 5 років?
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23.11.2021 17:57 Відповісти
за что ????

ведь он может быть тоже преЗЕдент,
ну а в крайнем случае, ЗЕ-льоный !
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23.11.2021 17:58 Відповісти
Влип, нервишки не выдержали. С ментами, как с ядовитыми змеями, нельзя делать резких движений - не шутить, не улыбаться, быть предельно вежливым. После практически любой встречи с ментами с деньгами, конечно, придется распрощаться, но это лучше, чем провести пяток лет в тюрьме.
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23.11.2021 18:09 Відповісти
Ничего подобного . Всегда шучу и улыбаюсь ,когда такое случается ,что останавливают патрульные . Если нарушил ,то честно признаю ,что так все и было . У них своя работа ,у меня своя . Моё мнение такое - не нужно бояться ,но и не нужно лезть в бутылку ,если нарушил .
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23.11.2021 18:15 Відповісти
с ментами, как и с любыми другими людьми, следует разговаривать с достоинством и вежливо.
И все будет ок.
Чего точно не надо делать - это хватать вооруженного человека за что бы то ни было.
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23.11.2021 18:27 Відповісти
От вооруженных людей лучше вообще держаться подальше, особенно если у тебе нет оружия. С ментами вообще нельзя иметь дел. Как сказал министр МВД - менты не люди.
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23.11.2021 19:06 Відповісти
А що порушив мопедіст?Адже при створенні нової поліції кожен при несенні служби зобовязаний був носити вебкамеру-регістратор для регістрації порушень та і своїх дій.Та чомусь влада знехтувала цим і тепер опирається тільки на слова поліцейських а не із фіксації правопорушень.А можливо тому щоб ніхто не бачив як беруть взятки та ніхто не бачив тупість та невігладство пліцейських.
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23.11.2021 18:14 Відповісти
если видеорегистраторы этих полицейских не сработали, то мопедиста отпустят.
судя по всему - запись есть. Этот дебил попал по полной.
И правильно. Ибо нефиг.
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23.11.2021 18:28 Відповісти
Так "во время задержания фигурант сопротивлялся полицейскому" или "напал на полицейского"?

Видео с камеры полицейского есть?
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23.11.2021 18:26 Відповісти
не было бы записей - не было бы дела.
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23.11.2021 18:28 Відповісти
Не факт - что были видеозаписи. "Записи" авторучкой в протокол - не факт, что нападение было именно гражданином на полицейского а не полицейским на гражданина - а гражданин имеет право защищаться от нападающего.
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23.11.2021 18:41 Відповісти
нужно было просто расстрелять на месте дырчик драйвера.
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23.11.2021 18:28 Відповісти
Не обходимо провести проверку на соответствие ,этих полицейских ! Ска сломать руку при задержании водителя дырчика это надо умудриться ...)))
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23.11.2021 18:34 Відповісти
Да все логично. Повязали барана, который нарушал закон, менты козлы ущемляют права честного нарушителя закона. А не повязали бы и это неадекватное чмо на мотопеде сбило бы человека или попало в аварию,то все равно менты козлы где они есть когда нужны.
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23.11.2021 18:46 Відповісти
А что будет тем масорам,которые сломали руку водиле маршрутки в Луцке за то,что тот был без маски?
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23.11.2021 20:04 Відповісти
 
 