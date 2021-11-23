Порушник ПДР напав на поліцейського в Києві: тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі

Зловмисник, керуючи мопедом, порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від правоохоронців. Під час затримання порушник пошкодив поліцейському руку. За скоєне фігурант може провести до п’яти років за гратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці, інспектори поліції помітили на вулиці Котельникова мопед "Ямаха", водій якого порушив правила дорожнього руху. Патрульні подали порушникові сигнал про зупинку, однак останній не відреагував та почав втікати, здійснюючи небезпечні маневри.

Правоохоронці за лічені хвилини наздогнали керманича, який на законну вимогу надати документи для перевірки почав хапати інспектора поліції за формений одяг та штовхати. Під час затримання фігурант чинив опір поліцейському та в подальшому завдав 26-річному лейтенанту поліції тілесних ушкоджень.

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Раніше не судимого місцевого мешканця, 1981 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. А потерпілого з травмою руки доставили до медичної установи, де прооперували.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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