Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн
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Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар в Києві.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що підряднику було перераховано бюджетні грошові кошти як авансовий платіж за договором будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн", - зазначають в столичній прокуратурі.
Також акцентується увага, що відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обов'язок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.
"Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою пред'явлено позов до господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами", - резюмували в прокуратурі.
Будь ласка, зачекайте...
а ковидный фонд укатывать в асфальт - это целевое использование???
а ковидный фонд раздавать ментам и на съемки фильмов - это целевой использование????
а вот часть денег разместить на депозит (не украсть к удивлению) - это уже преступление против тех кто не додумался до этого...
Не?