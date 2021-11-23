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депозит (40) Київ (13850) Метрополітен (758) прокуратура (3173) будівництво (763)

Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що підряднику було перераховано бюджетні грошові кошти як авансовий платіж за договором будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн", - зазначають в столичній прокуратурі.

Також акцентується увага, що відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обов'язок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

"Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою пред'явлено позов до господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами", - резюмували в прокуратурі. 

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Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Если подрядчик выполняет свой объём работ в срок, то может смело послать истцов. Где ему держать деньги - на депозите или под подушкой не их дело.
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23.11.2021 17:35
+8
сами себе противоречат...
а ковидный фонд укатывать в асфальт - это целевое использование???
а ковидный фонд раздавать ментам и на съемки фильмов - это целевой использование????
а вот часть денег разместить на депозит (не украсть к удивлению) - это уже преступление против тех кто не додумался до этого...
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23.11.2021 18:00
+7
а педаля как всегда был не в курсе
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23.11.2021 17:25
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а педаля как всегда был не в курсе
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23.11.2021 17:25 Відповісти
Після того як гроші перераховані підряднику, він розпоряджається грошима на свій розсуд. Підрядник не зобов'язаний витрачати всі гроші в ту саму хвилину, годину, день, місяць, рік, в який отримав гроші - немає такого зобов'язання. Тому дії підрядника абсолютно законні і розумні. Якщо гроші отримані, їх потрібно зберігати в банку а не в сейфі, в банку можна зберігати гроші на поточному рахунку, а можна на депозиті, обмежень ніяких немає! Тому прокуратура тут абсолютно в програшній позиції, бо претензії до підрядника абсолютно ідіотські. Питання у прокуратури мають бути до КМДА яка видала такий аванс, який непотрібен для ведення робіт! Отже маємо факт змови з метою збагачення чиновників, які зависили розмір авансу, для отримання від підрядника незаконної винагороди! Прокуратура має висувати звинувачення не підряднику, а чиновникам! Де арешти чиновників КМДА?
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23.11.2021 18:18 Відповісти
Аванс завжди є : оплата праці при довгому циклі робіт, закупка обладнання і матеріалів. Це ж очевидно
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23.11.2021 18:32 Відповісти
Так гроші ж не були витрачені, вони лише були розміщені на депозит, що законно і розумно! А от прокуратура замість того щоб саджати чиновників КМДА в тюрму за завищений аванс, покриває цих чиновників і висуває абсолютно ідіотські звинувачення підряднику, абсолютно без жодної судової перспективи! Підрядник гарантовано в суді доведе що прокуратура - ідіоти, а він діяв в межах закону! І в ідіотах лишаться кияни, який зроблять лохами і суд це підтвердить! Прокурорів які висувають звинувачення підряднику потрібно звільнити з роботи і віддати під суд за участь в змові по прикриттю злочинної схеми КМДА! Прокуратура мала висувати звинувачення чиновникам КМДА і тільки їм, тому що вони не розрахували потрібні аванси, не провели реальні тендери, не узгодили реальні графіки оплати авансів та виконаних робіт, що призвело до шалених переплат підрядникам авансових коштів! А прокуратура натомість ламає дешеву комедію, подає в суд на підрядника і в суді програє цю гнилу справу і буде розводити руками, а завтра по цій схемі потечуть нові мільярди авансами і вже прокуратура не буде на це реагувати бо буде прецедент коли прокуратурі відмовив суд! Тому Генпрокурора потрібно міняти, це не робота, це галімий цирк!
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23.11.2021 18:46 Відповісти
Не пишить бред. Есть четкие нормы расходования бюджетных денег.
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23.11.2021 20:04 Відповісти
Не п...ди. Не тобі його судити чи підозрювати. Такі як ти проти Кличка - бруд із під нігтів. Він показав себе достатньо ефективним і досить чесним.
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23.11.2021 18:34 Відповісти
Если подрядчик выполняет свой объём работ в срок, то может смело послать истцов. Где ему держать деньги - на депозите или под подушкой не их дело.
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23.11.2021 17:35 Відповісти
А если не выполняет ?
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23.11.2021 18:15 Відповісти
Тогда расстрелять ,потом четвертовать ,а опосля зарядить части тела в пушку и выстрелить.
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23.11.2021 18:18 Відповісти
Внимание депутатов горсовета к этому вопросу связано с тем, что АО "Киевметрострой" намерено в судебном порядке добиться того, чтоб две станции Сырецко-Печерской линии метрополитена - "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также участок вилочного ответвления подземки в сторону будущей станции "Виноградарь" были сданы в эксплуатацию не до 26 ноября 2021 года как это предусмотрено договором, а до 12 мая 2023 года
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23.11.2021 18:30 Відповісти
Читать статью надо. Договор требует использовать перечисленные авансом деньги по назначению т.е. исключительно на строительство, а не проводить финансовые операции. Кстати, это один из хитростей, как чинуши прокручивают бюджетное бабло - и деньги целы и навар есть.
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23.11.2021 18:30 Відповісти
Не выполняет! Он дважды обращался с просьбами отстрочить открытие первой очереди (ст Виноградарь).Еще хотел процентов срубить эдак нададцать миллионов.
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23.11.2021 18:33 Відповісти
Так, может, и Киеврада, должна была не разбазаривать деньги налогоплательщиков, а направлять их подрядчику поэтапно, в соответствии с его производственными возможностями ?
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23.11.2021 18:35 Відповісти
сами себе противоречат...
а ковидный фонд укатывать в асфальт - это целевое использование???
а ковидный фонд раздавать ментам и на съемки фильмов - это целевой использование????
а вот часть денег разместить на депозит (не украсть к удивлению) - это уже преступление против тех кто не додумался до этого...
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23.11.2021 18:00 Відповісти
Если бы он строил в оговоренные сроки . Но подрядчик ( стройка) месяцами стоял, рабочие обращались про невыплату зарплат и т.п. Жаль имени подрядчкика не указали.
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23.11.2021 18:35 Відповісти
а заметьте - нет претензий за невыплату зарплат или срыв сроков или вообще за нарушение договора... а только за "прокрученные" авансовые платежи... но возможно (???!!!) он имел право с авансом поступать как ему охота ( не под подушкой же его хранить?)
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23.11.2021 18:47 Відповісти
Дивне порушення: кошти лежать в банку, банк платить відсотки. Як по іншому? відмовитися від відсотків? ці прокурори вже не знають з якого боку вкусити Кличка.
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23.11.2021 18:08 Відповісти
Деньги не должны были лежать на счетах города, а за проценты отремонтирована городская электричка, например?
Не?
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23.11.2021 18:11 Відповісти
Гроші перераховані за майбутню роботу. Таку суму реалізувати швидко неможливо. Темна історія
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23.11.2021 18:25 Відповісти
А чому підрядник нонейм?
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23.11.2021 18:10 Відповісти
Круто а народу цени на проїзд в общестеном трансторті піднять хотять в три рази, не вдавить ціх шакалів???
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23.11.2021 18:11 Відповісти
Заспокойся : тільки до 12 грн. і то з літа. Хто приїхав в Київ на екскурсію - тому в тричі. Так у всіх країнах роблять: чому місто повинно дотувати приїзжих?
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23.11.2021 18:28 Відповісти
Боксер постарел, заматерел, и обзавелся правоверными проститутками, например, после повторного упоминания на ссылку бардака в строительстве метро на Виноградарь проститутка-модератор выносит пользователю бан.
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23.11.2021 18:13 Відповісти
не здесь на сайте Киевское метро "неоффициальном"
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23.11.2021 18:14 Відповісти
Ти ж не Журавель. Ти Дятел. Не соромся
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23.11.2021 18:29 Відповісти
3,14 смокчи далі за копійки путінські яйця.
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23.11.2021 20:36 Відповісти
А это не очередной друг Кличкотася?
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23.11.2021 18:32 Відповісти
Подрядчик сделал абсолютно правильно, капиталом нужно уметь управлять.... другое дело, за какие глазки ему делали такой авансовый платеж? где скрыта коррупция? другое дело в штатах - по расказу участника и очевидца, там плата идет по-этапно, исходя из проделанной работы, есть и контроль, и качество, и темпы... Киев сам не мог заработать то бабло на благо Киева??? или там чиновники дурные? думаю причина исключительно в коррупции.
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23.11.2021 18:52 Відповісти
Кажуть перші станції (ю) у кращому випадку відкриють в 2024, замість обіцяного 2021. Бо половина колективу метробудівців звільнилася, оскільки власник не виплачував зарплату. А нові працівники на місце вузькопрофільних спеціалістів, які прокладали тунелі, або не йдуть, або таких неможливо знайти. А кияни усе чекають метра...
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23.11.2021 21:25 Відповісти
Послезавтра, 26 ноября по тендерному договору должны были бы открыть эти две станции метро, но судя по тому что на виду, работы не выполнены и на четверть, хотя киевметростроевское ворье утверждает, что якобы выполнены на половину.
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24.11.2021 07:26 Відповісти
 
 