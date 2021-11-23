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Україна дійшла до піку та знаходиться на плато, - "слуга народу" Радуцький про ситуацію з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна дійшла до піку та знаходиться на плато, -

Луганська та Львівська області першими вийдуть з червоної зони у зв’язку з епідемією коронавірусу в Україні, непогану динаміку демонструє і Херсонська область.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Якщо ми два тижні тому мали 32 тис. госпіталізованих на тиждень, то за минулий тиждень вже мали 24 тис. Це суттєве зниження. Це додає оптимізму. Сьогодні вся Україна показує, що ми вже дійшли до піку і знаходимось у стані плато. Але щоб така динаміка була по всій країні – поки це не можна сказати. Є дві області (Львівська і Луганська. - Ред.), ще непогану динаміку показує Херсонська область, але вона і зайшла першою в червону зону і просто раніше пройшла пік", - зазначив парламентар.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду захворюваності в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штам "Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантину, - ВООЗ про причини спалаху COVID-19 в Європі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Ви "підарасти', плато!? Паскуди дітей позастудювали в садочках, школах хоча ще не було морозів. Я, Віталій із міста Гайсин, мою дитину вкладають спати при +16.Де ще так знущаються над майбутнім поколінням? Гнидивсі хто до цього допустив. Я, не ховаюсь і не "бот" мій номер 0674332336 сам заведу за руку і покажу...
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23.11.2021 21:47
+4
маски где крадуцкий?
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23.11.2021 17:36
+3
Ну так і не дивно. Передноворічні підготування починаються вже через тиждень.
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23.11.2021 17:46
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маски где крадуцкий?
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23.11.2021 17:36 Відповісти
Скільки вже було заяв за три роки коронавірусу, про те що коронавірус вже пройшов свій пік, а після були нові Гімалаї!
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23.11.2021 18:12 Відповісти
ну, таковы правила бизнеса....
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23.11.2021 22:12 Відповісти
Часто ПЛАТО заканчивается ОХРЕНИТЕЛЬНЫМ ОБРЫВОМ .........................
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23.11.2021 23:17 Відповісти
"...ми вже дійшли до піку і знаходимось у стані плато....."
Плато - вторая фаза сексуальных реакций (Википедия) !
По ходу, Крадуцкий перевозбудился......
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23.11.2021 17:39 Відповісти
Схоже й з зеленою заразою та ж сама фігня - дійшли до піку і поки на плато…
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23.11.2021 17:40 Відповісти
Ну так і не дивно. Передноворічні підготування починаються вже через тиждень.
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23.11.2021 17:46 Відповісти
новогодний чёс - это святое !!!
недаром жеж с 19 декабря Святой Миколай по поручению найсветлейшего все времен и не всех наридов ( - 25% думающих)))) начнет раздавать вовкину тысчонку на всякие развеселительные мероприятия, под которые, скорее всего ослабят, карантинные ограничения и быстрым шагом пробегут "плато"...
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23.11.2021 22:27 Відповісти
Після плато буде знову пік чи вже безодня?
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23.11.2021 17:50 Відповісти
Как смерть нескольких сотен людей в день от вируса стала нормой?
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23.11.2021 17:54 Відповісти
да уж, не знал, что "плато" находится на 7-8 сот. трупиков в день...
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23.11.2021 17:57 Відповісти
Судя по сообщениям о плато, кажется, что Слуги народа уже давненько на плато
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23.11.2021 18:32 Відповісти
що ми вже дійшли до піку і знаходимось у стані плато. Джерело: https://censor.net/ua/n3301180
ххх
Дебил, открой википедию чи шо та поинтересуйся что такое пик и что такое плато.
Цуко, недоумки у власти лепят шо попало думая что умнО выглядят
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23.11.2021 19:58 Відповісти
Ви "підарасти', плато!? Паскуди дітей позастудювали в садочках, школах хоча ще не було морозів. Я, Віталій із міста Гайсин, мою дитину вкладають спати при +16.Де ще так знущаються над майбутнім поколінням? Гнидивсі хто до цього допустив. Я, не ховаюсь і не "бот" мій номер 0674332336 сам заведу за руку і покажу...
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23.11.2021 21:47 Відповісти
Плато и новый план...
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23.11.2021 22:14 Відповісти
Странно что про вакцинацию не сказал
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23.11.2021 22:16 Відповісти
зато на следующий 2022 год и еще один следующий 2023 заказал по 25 млн доз в год...
(странно... как бы..перспективы так себе)
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23.11.2021 22:30 Відповісти
Клоуны. Где зеля набрал столько мудаков?
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23.11.2021 22:44 Відповісти
а у вас со шмЫгалём плато на разных уровнях?
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23.11.2021 22:53 Відповісти
Да вы уже все "на плато ",наркоманы долбаные...шо зекрысы,шо зебилы -все косят под идиотов,как будто вас это спасет...
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23.11.2021 23:36 Відповісти
Кокаїнщики.
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24.11.2021 09:05 Відповісти
Откуда плато на пике?
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24.11.2021 09:44 Відповісти
 
 