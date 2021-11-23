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ЄС має намір заборонити компаніям передавати літаки в оренду "Белавіа", - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС має намір заборонити компаніям передавати літаки в оренду

У ЄС мають намір заборонити європейським компаніям передавати в оренду літаки для авіакомпанії "Белавіа".

Про це повідомив у вівторок голова Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найбільша частина літаків компанії "Белавіа" - це лайнери, орендовані в компаній з ЄС. Тільки-но відповідне рішення буде прийнято, а це неминуче, оренду літаків буде зупинено", - сказав він, виступаючи в Європарламенті.

Мішель пояснив, що це приклад тих заходів, які наразі в ЄС готують проти Білорусі. Інших прикладів під час виступу він не навів.

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Автор: Ірина Дашківська
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Гарний намір-але тільки цього дуже замало...
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23.11.2021 17:40 Відповісти
Предполагаю, что усатый бульбафюрер после этого может просто не вернуть самолеты лизингодателю. Тогда паровозиком из Европы и Америки побегут другие санкции.
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23.11.2021 17:43 Відповісти
Які ж всеж таки ці білорасєяни потворні)) виробляють багато різного непотребу від машин до неякісної їжі але усе собі намагаються придбати західного виробництва а своє пагосту впарівать українцям. Навіть у колгоспах комбайни Класи, Ларси, Крони, трактори бачив Джон Дір не кажучи про зерновози Ман з величезними напівпричипами Крон або Шміц а ось їхнє палєсся і білорусі та славнозвісні мази втрачають з кожним роком позиції на рідному ринку. Навіть літаки расєйського виробництва не захотіли брати у лізінг для бєлавіа, хотять усім указати яка вялікая дяржава білорасєя...
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23.11.2021 17:54 Відповісти
Щось пригадуються слова Анки із анекдота про Чапаєва: "Василь Іванович, ви тільки погрожуєте".
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23.11.2021 17:55 Відповісти
А як стосовно забороні передавати росії літаки в оренду за польоти в окупованний Крим????!!!!!!
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23.11.2021 18:11 Відповісти
ну все, капец Луке...Придется ему у пацаков аеропланы покупать...
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23.11.2021 19:37 Відповісти
Ну тепер біларуси на ТУ-154 політають. Чи на сухому суперджеті.
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23.11.2021 19:54 Відповісти
 
 