Власник ресторану "Велюр" керуватиме Києвом, якщо ухвалять закон про столицю, - Береза
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зеленський погодився призначити народного депутата від "Слуги народу", власника ресторану "Велюр" Миколу Тищенка головою КМДА після ухвалення закону про столицю.
Про це пише у фейсбуці депутат ВР VIII скликання Борислав Береза, посилаючись на свої джерела в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Злі язики з Банкової говорять, що у відомого експерта з молебнів, знавця місць, де продають телятину по 20 гривень, а гречку по 12, і просто суперзірки монозброду, Миколи Тищенка, може розпочатися новий етап у кар'єрі. Справа в тому, що нових кадрів у Зеленського немає, а те, що Тищенко кум Єрмака робить його вкрай довіреною особою, незважаючи на всі скандали та факапи. Тепер Микола має шанси стати тим самим новим головою КМДА після ухвалення закону про столицю, який розкритикували в Раді Європи. Зеленський погодився призначити його", - написав Береза.
Політик зазначив, що Тищенко вже розпочав підготовку до нової посади – заснував у Верховній Раді міжфракційне об'єднання.
"До речі, не зрозуміло, чому в ВП тоді не хочуть перенести і саму Адміністрацію до "Велюру"? Все виглядало б гармонійно. По-ідіотськи, як і все, що роблять Зеленський з Єрмаком, але в цьому випадку ідіотизм був би гармонійний. А сам Микола Тищенко вже почав робити перші кроки, щоб очолити КМДА. Він уже заявив про створення у ВР МФО "Київ діє". Це стане однією з причин розповідати, що Миколі Київ не чужий і він ним займається. Виходить, що у Зеленського вже все настільки хріново з кадрами, що він готовий призначати маргіналізованого скандального кандидата, що вічно говорить дурниці, чия головна чеснота - це кумівство з Єрмаком", - вважає Береза.
Він упевнений, що призначення Тищенка головою КМДА негативно позначиться на Києві та, відповідно, рейтингах "Слуги народу".
"Якщо все так і буде, то ми отримаємо новий треш та катастрофу в управлінні Києвом. Але, як каже найбільший політичний лідер сучасності – Какая разница? Адже мета ОП – це сісти на бюджети Києва та пиляти їх. А тут не важливо, хто буде обличчям, головне щоб він був для ОП своїм. Але щось мені підказує, що це точно не сподобається киянам і лише прискорить падіння всіх рейтингів Зеленського та слуг. А ось у цьому вони зараз лідери", - підсумував Береза.
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Мы в шоке от Валерии Гонтаревой, при которой доллар стоит 40 ...
Вы о какой стране тут речь ведёте? О США или Японии?
По друге: Бюджет зростає виключно на папері, а в реальності намальовані суми не виконуються. Ось вам і все зростяння! А "зростання" військового бюджету - це взагалі окремий повод поржати! Ці тварюки приймаюци черговий "Самый большой оборонный бюджет за всю историю" взагалі не збираються його виконувати. А навіщо?! Ці гроші потрібні в інших караманах. Військові ж не підуть мітингувати....а невиконання спишем на якогось клєрка, який невчасно подав бумаги на тендер...
Игорёняяяя, шалом.
Такие кровавые преступники Ермаку-Татарову-Зеленскому нужны!
Только они забыли, что одними из первых всегда вставали на все Майданы кивляне и львовяне.
"Смєтуни", ви де???? Олежка, той що Тягнибок, все норм? Маститься на хліб все? Олежка, тепер той, що Ляшко, все норм? Немає загрози державності??? "Нацжони", поплигать по машинах зрадників не хочете??? Ну хоч "Крлсон" по дахах не буде плигати....
Нарид должен идти и исправлять собственную ошибку(5 лет - огромный срок по нынешним меркам), а потом вежливо просить их встать у руля.
А враг уже собрал орды карателей. 100тыщ - это, если в день по тыще двухсотить - 100 дней - срок немалый, а плешивый уже призыв "резервистов" открыл - просто трупами завалить собирается, а человечины пожрать все равно хочет.
а от якщо преЗедент назначить якогось недостріляного шефіра або брата єрмака або ще якогось "мудрого і веселого" з кварталу...тоді: прощай, Київ.....
Катлета выиграл округ, за него реально голосовали. Хоть и идиоти ждущие манны небесной от голоборотьок, но голосовали. И они, идиоты, никуда не делись и ждут возможности для очередного триумфа.
https://kmr.gov.ua/uk/frakcii
Вот я сижу и думаю, вот куда оно это зечмо бежать будет?на рассеею?на оман? На израиль? Я прям растерялся...
А то что владелец 95 квартала руководит страной это норм?
https://ukr-space.com.ua/news/145211
кафе "Велюровые тапки", "Велюровые плавки", "Велюровые стринги".
Беда только в том, что МОНОЗБРОД (просто симфония для слуха) весь состоит из таких суперзвезд! И эти суперзвезды толкают страну в пропасть.