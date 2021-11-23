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Новини Політика України
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Київ (13850) Береза Борислав (150) Тищенко Микола (291)

Власник ресторану "Велюр" керуватиме Києвом, якщо ухвалять закон про столицю, - Береза

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Власник ресторану

Зеленський погодився призначити народного депутата від "Слуги народу", власника ресторану "Велюр" Миколу Тищенка головою КМДА після ухвалення закону про столицю.

Про це пише у фейсбуці депутат ВР VIII скликання Борислав Береза, посилаючись на свої джерела в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Злі язики з Банкової говорять, що у відомого експерта з молебнів, знавця місць, де продають телятину по 20 гривень, а гречку по 12, і просто суперзірки монозброду, Миколи Тищенка, може розпочатися новий етап у кар'єрі. Справа в тому, що нових кадрів у Зеленського немає, а те, що Тищенко кум Єрмака робить його вкрай довіреною особою, незважаючи на всі скандали та факапи. Тепер Микола має шанси стати тим самим новим головою КМДА після ухвалення закону про столицю, який розкритикували в Раді Європи. Зеленський погодився призначити його", - написав Береза.

Дивіться: Казати на Єрмака бруд - це державна зрада, - "слуга народу" Тищенко про розслідування Bellingcat. ВIДЕО

Політик зазначив, що Тищенко вже розпочав підготовку до нової посади – заснував у Верховній Раді міжфракційне об'єднання.

"До речі, не зрозуміло, чому в ВП тоді не хочуть перенести і саму Адміністрацію до "Велюру"? Все виглядало б гармонійно. По-ідіотськи, як і все, що роблять Зеленський з Єрмаком, але в цьому випадку ідіотизм був би гармонійний. А сам Микола Тищенко вже почав робити перші кроки, щоб очолити КМДА. Він уже заявив про створення у ВР МФО "Київ діє". Це стане однією з причин розповідати, що Миколі Київ не чужий і він ним займається. Виходить, що у Зеленського вже все настільки хріново з кадрами, що він готовий призначати маргіналізованого скандального кандидата, що вічно говорить дурниці, чия головна чеснота - це кумівство з Єрмаком", - вважає Береза.

Він упевнений, що призначення Тищенка головою КМДА негативно позначиться на Києві та, відповідно, рейтингах "Слуги народу".

Також читайте: Береза назвав узурпацією влади закон про столицю від "Слуги народу", який розглянуть найближчим часом

"Якщо все так і буде, то ми отримаємо новий треш та катастрофу в управлінні Києвом. Але, як каже найбільший політичний лідер сучасності – Какая разница? Адже мета ОП – це сісти на бюджети Києва та пиляти їх. А тут не важливо, хто буде обличчям, головне щоб він був для ОП своїм. Але щось мені підказує, що це точно не сподобається киянам і лише прискорить падіння всіх рейтингів Зеленського та слуг. А ось у цьому вони зараз лідери", - підсумував Береза.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
Наивные вы. Папе Бене очень нужен Киев. Такая куча миллиардов утекает мимо его шаловливых ручек. Он с 2019 года все пытается поставить свою шавку на Киев, но мешает Конституция.
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23.11.2021 17:53
+44
А второй вопрос -- Киев всегда был лидером протестов, которые приводили к смене власти. Очень нужно подстраховаться, т.к пушной зверек уже не просто маячит, а встает во весь рост.
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23.11.2021 17:55
+36
Необучаемый ты зелебобик.Еще не убедился,что хуже может быть всегда?Что с вами не так ЗЕбилоиды?
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23.11.2021 18:13
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Наивные вы. Папе Бене очень нужен Киев. Такая куча миллиардов утекает мимо его шаловливых ручек. Он с 2019 года все пытается поставить свою шавку на Киев, но мешает Конституция.
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23.11.2021 17:53 Відповісти
А второй вопрос -- Киев всегда был лидером протестов, которые приводили к смене власти. Очень нужно подстраховаться, т.к пушной зверек уже не просто маячит, а встает во весь рост.
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23.11.2021 17:55 Відповісти
Якщо бандит Тищенко замінить бандита Кличка результат будо той самий. Гірше не буде!
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23.11.2021 18:11 Відповісти
Необучаемый ты зелебобик.Еще не убедился,что хуже может быть всегда?Что с вами не так ЗЕбилоиды?
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23.11.2021 18:13 Відповісти
Поки що гірше не стало, думаю і у випадку Києва гірше не буде!
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23.11.2021 18:19 Відповісти
Алё Зеленобоб - ты в окно смотрел? Хуже уже стало - причём всем и сразу...Провал вакцинации только о чём говорить - Ваше "Зелёное говно **********" уже убивает украинцев намного в больших объёмах чем на фронте и своим примером показывая вам тупым что Вирус и средства защиты только для лохов(не нося маски и открывая Велюры)...Мало того что Оно само без мозгов залезло в Варгнергейт - потому что не способно остановится Брехать...так ещё и устроило нам Энергетический кризис...и это при Премьере который сам выходец из Энергетики...Реформы где за 2.5 года? Суд через колено...парламентаризм через колено...исполнительную власть через колено...что с вами Зеленобобами не так? Вы отказываетесь видеть очевидное...что он обычный балабол и коррупционер - вы вроде как выбирали Новые лица - и цель ваша(у вменяемых конечно) чтобы он был другим....а он не другой он такой же только ещё и тупой...причём это было известно ещё в 2019(его Легаси было у всех на виду) но вы идиоты голосовали Сердцем...
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23.11.2021 18:32 Відповісти
Я бачу реальне покращення скрізь, бюджет зростає в гривнях і в доларах, курс долара падає, обсяг внутрішніх ринків збільшується, економіка виходить з тіні. А Ви зі своїми істериками виглядаєте просто смішно!
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23.11.2021 18:35 Відповісти
Сьогодні доляр за 27 грн перевалив
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23.11.2021 18:46 Відповісти
27 то не 40 грн як за порошенка!
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23.11.2021 18:47 Відповісти
А яка тоді була ситуація в країні ?
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23.11.2021 18:48 Відповісти
А якщо завтра настоящий палковник скаже що зе погана людина ? Що ти ігор будеш робити ?
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23.11.2021 18:50 Відповісти
Назовите дату, период, когда 40 было за Порошенко?
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23.11.2021 19:32 Відповісти
...Мы ругали Сергея Арбузова, при котором гривна коснулась отметки 9,4 за доллар. Мы ненавидели Степана Кубива, при котором курс подполз к уровню 14.

Мы в шоке от Валерии Гонтаревой, при которой доллар стоит 40 ...
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23.11.2021 19:57 Відповісти
Мне тексты не нужны. Даты, родной, даты.
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23.11.2021 20:03 Відповісти
Просто эфект Данинга-Крюгера на всю голову и неизлечимый от рождения. Пол страны такие олигофрены . Ну,дальнейшего тебе улучшения.
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23.11.2021 20:13 Відповісти
А при Пороху долар НІКОЛИ не був по 40, раніше ти, якось, складніше 3.14здів.
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23.11.2021 21:29 Відповісти
Ви мабуть ігорьку писали , куди мені до нього 🙂
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23.11.2021 22:55 Відповісти
ТА ШО ВЫ ГОВОРИТЕ!
Вы о какой стране тут речь ведёте? О США или Японии?
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23.11.2021 19:49 Відповісти
По перше: Курс доллара до зростяння экономікі відношення не має! Він обумовлений співвідношенням імпорту/експорту та зовнішніх запозичень. А в нас шалений рост державного боргу и падіння імпорту (що зумовлено зубожінням населення) тому він взагали падати повиннен!!!
По друге: Бюджет зростає виключно на папері, а в реальності намальовані суми не виконуються. Ось вам і все зростяння! А "зростання" військового бюджету - це взагалі окремий повод поржати! Ці тварюки приймаюци черговий "Самый большой оборонный бюджет за всю историю" взагалі не збираються його виконувати. А навіщо?! Ці гроші потрібні в інших караманах. Військові ж не підуть мітингувати....а невиконання спишем на якогось клєрка, який невчасно подав бумаги на тендер...
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23.11.2021 20:55 Відповісти
Та, досить вже голосить, пора починати валити.... по закону, звісно, ну, там спроба втечі, самооборона.....
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23.11.2021 21:24 Відповісти
У Вас клиника притом такая что лечится только эвтаназией
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23.11.2021 19:05 Відповісти
Опять таблеток перебрало, хворе?

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23.11.2021 19:06 Відповісти
Ой, а вот и Игорёна вынырнул, точнее всплыл, непотопляемый наш.
Игорёняяяя, шалом.
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23.11.2021 19:16 Відповісти
Януковичу это не помогло и зебилам не поможет.
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23.11.2021 18:20 Відповісти
И что? При Яныке в Киеве был назначен Попов. Это сильно помогло Янеку?
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23.11.2021 19:39 Відповісти
Очевидно, що тищенко -- також єврей.
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23.11.2021 19:32 Відповісти
а чєрєз бєню зайдьот маасковскій чєкістан
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23.11.2021 19:35 Відповісти
Береза - єврей. А вони між собою тісно спілкуються. Так що він все знає. Можливо й від єврєя Зєїла.
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23.11.2021 18:02 Відповісти
Або від єврея єрміла...
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23.11.2021 19:33 Відповісти
боюсь педаля его переедет, но потоки не отдаст
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23.11.2021 17:54 Відповісти
Зеленым до этого еще надо дожить!
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23.11.2021 17:55 Відповісти
Після цього кожен пенсіонер столиці зможе дозволити собі чай за 330 грн
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23.11.2021 17:56 Відповісти
Ну а шо-Київ,Коля,котлета...
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23.11.2021 17:56 Відповісти
Президента Зеленского обливают всякими нехорошими словами потому что у Президента Зеленского растёт рейтинг
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23.11.2021 18:03 Відповісти
Ти хоча б коми ставити навчився...
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23.11.2021 18:05 Відповісти
Кома після слова растет , а рейтинг то вже зайве слово 🙂
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23.11.2021 18:17 Відповісти
)))))) - жартуєте про рейтинг?
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23.11.2021 18:06 Відповісти
Він дебіл тому навіть не жартує.
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23.11.2021 18:14 Відповісти
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23.11.2021 18:07 Відповісти
Спочатку до психіатра (якщо це твоя власна думка, а не проплачений допис), а потім до школи: для вивчення синтаксису і пунктуації.
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23.11.2021 18:12 Відповісти
Пушной зверек у него растет.Причем быстрее,чем ты глупеешь
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23.11.2021 18:15 Відповісти
Росте рейтинг під музику Вагнера 🙂
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23.11.2021 18:15 Відповісти
Это так зеленая власть презирает и унижает киевлян - назначить криминального бригадира 90-х с руками в крови и мешками героина, к тому же это быдло умом не отличается, зато готово для защиты зеленой власти идти на любые преступления и организовать титушек для избиений и убийства людей на Майдане.
Такие кровавые преступники Ермаку-Татарову-Зеленскому нужны!
Только они забыли, что одними из первых всегда вставали на все Майданы кивляне и львовяне.
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23.11.2021 18:07 Відповісти
Киевляне за него проголосовали. Почему б и нет?
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23.11.2021 18:12 Відповісти
За кого? Киевляне голосовали за Кличко. Депутаты тут не причём.
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23.11.2021 19:39 Відповісти
Віталя теж "бригадний". Це так, щоб ви знали.
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23.11.2021 18:14 Відповісти
Цікаво: як швидко після цього згорить ресторан "Вєлюр" на вул. Л.Толстого, а печерські пагорби "смєтуни" перетворять на палаючі простори з обігріву столиці?

"Смєтуни", ви де???? Олежка, той що Тягнибок, все норм? Маститься на хліб все? Олежка, тепер той, що Ляшко, все норм? Немає загрози державності??? "Нацжони", поплигать по машинах зрадників не хочете??? Ну хоч "Крлсон" по дахах не буде плигати....
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23.11.2021 18:10 Відповісти
Названные что-то должны нариду? Нарид за них проголосовал?
Нарид должен идти и исправлять собственную ошибку(5 лет - огромный срок по нынешним меркам), а потом вежливо просить их встать у руля.
А враг уже собрал орды карателей. 100тыщ - это, если в день по тыще двухсотить - 100 дней - срок немалый, а плешивый уже призыв "резервистов" открыл - просто трупами завалить собирается, а человечины пожрать все равно хочет.
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23.11.2021 22:11 Відповісти
"Названі" зробили все, щоб це сталося. Тому відповідальність у них така сама (або навіть більша), як у тих 73/43, що навесні 2019-го зробили це можливим.
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23.11.2021 22:33 Відповісти
А самому сцикотно?
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24.11.2021 04:45 Відповісти
Одна бригада меняет другую
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23.11.2021 18:10 Відповісти
Котлета по-киевски.
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23.11.2021 18:11 Відповісти
а будете гавкать бубочка назначит Киву.
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23.11.2021 18:15 Відповісти
ківа...то ще "пів-біди"...воно тупе і пряме....

а от якщо преЗедент назначить якогось недостріляного шефіра або брата єрмака або ще якогось "мудрого і веселого" з кварталу...тоді: прощай, Київ.....
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23.11.2021 18:24 Відповісти
згорів сарай...
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23.11.2021 18:33 Відповісти
Цікаво, кіяни це проглотять?
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23.11.2021 18:17 Відповісти
Катлета балотувався по мажоритарці в Святошинському р-ні - це свідомий вибір більшості киян
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23.11.2021 18:27 Відповісти
Нет. Мажоритарка по одному району это одно, а мер это другое. Киевлянам это не понравится. Кстати, в киевском горсовете слуги народа не на первом месте, вот они и бесятся.
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23.11.2021 19:41 Відповісти
Не понравится? То уже их проблемы.
Катлета выиграл округ, за него реально голосовали. Хоть и идиоти ждущие манны небесной от голоборотьок, но голосовали. И они, идиоты, никуда не делись и ждут возможности для очередного триумфа.
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23.11.2021 19:59 Відповісти
ты не прав. В Киеве несколько районов. Если один район голосовал за котлету, почему все остальные районы должны его признавать , да еще и главой всей администрации?
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24.11.2021 20:06 Відповісти
В киевской раде зеленые проиграли в целом.
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24.11.2021 20:07 Відповісти
Посмотри сам в киевской раде на первом месте ЕС, на втором Удар, на 3-м еднисть, зеленые только на 4-м месте. так что котлета идет нахер.

https://kmr.gov.ua/uk/frakcii
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24.11.2021 20:08 Відповісти
Пане Бориславе, а в принципе, "какая разница" владелец какого ресторана будет управлять Киевом ? Можно подумать, что нынешняя и предыдущая столичные власти - сплошные интеллектуалы, бессеребренники и мега упрвленцы- патриоты города. Ха-ха... Может пора менять критерии требований к городской власти ? К Вам лично это не относится.
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23.11.2021 18:18 Відповісти
Испуганную рожу Голобородьки и его охраны показали даже БиБиСи... СNN... и газета ВАшингтон пост...Зеля...беги...еще есть время...
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23.11.2021 18:19 Відповісти
Не думаю. Русских свиней Коля Сракотряс уважает.
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23.11.2021 18:44 Відповісти
А я думал , шо тока мне показалось, что мимо промелькнул прикрытый повязкой фэйс, с которого хоть сейчас лепи предсмертную маску ужасов...
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23.11.2021 18:28 Відповісти
Ганьба Києву якщо Коля-Катлєта не загине в ДТП.
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23.11.2021 18:19 Відповісти
Гена Кракадил

Вот я сижу и думаю, вот куда оно это зечмо бежать будет?на рассеею?на оман? На израиль? Я прям растерялся...
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23.11.2021 18:26 Відповісти
чесслово, прочел , мол, расстрелялся...
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23.11.2021 18:29 Відповісти
Пфф...
А то что владелец 95 квартала руководит страной это норм?
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23.11.2021 18:32 Відповісти
Наверное он будет осваивать вместе с клоуном камеру в сизо
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23.11.2021 18:33 Відповісти
Забавный факт....ещё в 2019 году тут зелёные половину коментов отжимали - и велись Войны за доминацию....и Зелёные давали отпор огого!....а сейчас 1-2 дурика вякнут и как повымирали....ещё не много и как за Яныка - никто не голосовал и не топил)))
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23.11.2021 18:38 Відповісти
в 2019 с зебобы сделали второго Рейгана))
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23.11.2021 19:35 Відповісти
а шо такое ))) литсо знакомое... узнаваемое... чего б и нет ( в понимании лохтората только это и есть главная черта для слуг народа)
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23.11.2021 18:38 Відповісти
Виходить, що обраний мер втрачає всі повноваження?
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23.11.2021 18:41 Відповісти
Так, майже всі
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23.11.2021 19:42 Відповісти
людішкі голосували по пріколу , а тепер їхній улюбленець назначає по пріколу. якщо до сих пір по Києву ходять інфантильні жителі то нехай зєля ще введе податок на дощову воду і повітря
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23.11.2021 18:46 Відповісти
як би цей "закон", зюможновладці, не спрацював, як "закон" колесніченко-кідалова...
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23.11.2021 18:51 Відповісти
Коли поздоровлять киян? Вже можна чи ще почекати?
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23.11.2021 18:53 Відповісти
шаурма долой, дафай котлеты!!!!!...... из котоловичини по 50 грн
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23.11.2021 19:00 Відповісти
Котлета уже давно ходит по Киеву и представляется самым главным смотрящим. Господи, позор-то какой
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23.11.2021 19:00 Відповісти
«КОЛЯ ОБОЛОНСЬКИЙ»: РОЗКРИЛИ ДАНІ ПРО ПРИЧЕТНІСТЬ ТИЩЕНКА ДО ВБИВСТВ, РЕКЕТУ Й ТОРГІВЛІ ГЕРОЇНОМ
https://ukr-space.com.ua/news/145211
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23.11.2021 19:06 Відповісти
Тогда это была нормой, он не виноват.
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23.11.2021 19:17 Відповісти
В таком случае надеюсь киевляне вынесут его ногами вперёд с пакетом гречке в заднице.Потому что так уже издеваться над Киевом это пробитие дна.
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23.11.2021 19:31 Відповісти
И будет во главе Киева два дебила - это сила
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23.11.2021 19:55 Відповісти
Вряд ли зеля с дерьмаком приживутся в Киеве
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23.11.2021 23:57 Відповісти
Пора открывать франшизу, Киеву необходимы:
кафе "Велюровые тапки", "Велюровые плавки", "Велюровые стринги".
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23.11.2021 20:07 Відповісти
И "Велюровый Кондом".
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23.11.2021 20:08 Відповісти
А чмо котлетное уверено, что оно бессмертное? )))
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23.11.2021 20:08 Відповісти
Буй в ангар їм буде.
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23.11.2021 21:17 Відповісти
Ну ось і у київлян тепер з'явиться котлета по київськи, заботами папи бені та зрадника зе
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23.11.2021 21:30 Відповісти
"Миколи Тищенко- суперзірка монозброду"- до чего же красиво звучит. Браво!

Беда только в том, что МОНОЗБРОД (просто симфония для слуха) весь состоит из таких суперзвезд! И эти суперзвезды толкают страну в пропасть.
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24.11.2021 00:23 Відповісти
Как быстро политики забывают приятный запах горящих шин.......
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24.11.2021 07:22 Відповісти
 
 