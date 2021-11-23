До кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих від коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький
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В Україні щеплення третьою дозою від коронавірусу може розпочатися вже в цьому році для окремих категорій людей.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми не будемо знижувати темпи вакцинації, а сьогодні це в середньому 300 тис. доз на добу за винятком вихідних, то за такими темпами, як каже МОЗ, до кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих. Але чесно вакцинованих, а не тих, хто купив собі сертифікат", - зазначив нардеп.
"Що стосується третьої бустерної дози, вже зараз МОЗ розробляє систему, при якій люди з підвищеним ризиком ускладнень від коронавірусу – це літні люди, люди з хронічними захворюваннями – ми сподіваємось, що ще в цьому році МОЗ їм дозволить використовувати третю бустерну дозу", - додав Радуцький.
Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що до кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців.
Будь ласка, зачекайте...
Боюсь від зе нічого не залишиться для буцигарні, залижуть до смерті навколишні лизуни.
ЮУ АЕС. Covid-19
Станом на 22.11.2021 на атомній станції:
- хворіє - 79 осіб,
серед них не вакціновані 91,1%;
- протягом минулої доби зареєстровано 3 нові випадки, 28 осіб одужало;
- за час пандемії перехворіло 1052 працівника (7 летальних випадків).
З 9 грудня на робоче місце не допускаються невакционовані працівники (крім перехворівших та тих, хто має медичні протипоказання) - виводяться у неоплачувану відпустку.
«Министерство продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок. Договор предусматривает ежегодную поставку по 25 млн доз вакцины.», - отметил Ляшко.
Новое правило может обернуться для игрока «Баварии» Йозуа Киммиха потерей $450 000 в неделю.
Немецкий футбольный клуб «Бавария» не будет выплачивать зарплату пяти невакцинированным игрокам, которые контактировали с товарищем по команде, сдавшим анализ на Covid-19, сообщают немецкие новости.
Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Эрик Максим, Шупо-Мотинг и Михаэль Кюизанс были помещены в обязательный карантин после контакта с человеком, у которого был обнаружен новый коронавирус, пишет немецкий журнал Sport Bild.
В настоящее время ограничения, связанные с Covid-19 в Германии, предписывают всем, кто не вакцинирован, входить в десятидневный карантин, если они вступают в контакт с кем-то (зачастую вакцинированным) у кого был положительный тест на Covid-19.
Согласно сообщению The Athletic, клуб намерен удержать зарплату пяти непривитых игроков из-за нового правила, которое вступило в силу 1 ноября. Работодатели больше не обязаны платить сотрудникам, находящимся на карантине, если они еще не сделали укол. Это правило может обернуться для суперзвездного полузащитника Киммиха потерей €400 000 ($450 000) в неделю.
В докладе отмечается, что некоторые игроки готовятся подать судебный иск против клуба за урезание зарплаты на основании решения отказаться от укола. Мюнхенская «Бавария» пока никак не прокомментировала ситуацию.
Киммих в беседе с телекомпанией Sky Sport заявил, что причиной его решения отказаться от уколов стали «опасения по поводу отсутствия долгосрочных исследований».
«Я, конечно, осознаю свою ответственность. Я соблюдаю все меры гигиены и сдаю анализы каждые два-три дня. Каждый должен принимать решение самостоятельно», - сказал он.
Киммих настаивает на том, что его решение не делает его антиваксером и сетует на поляризацию между теми, кто сделал прививку, и теми, кто её не сделал.
«Я считаю позором, что в этой дискуссии есть только вакцинированные и невакцинированные. Невакцинированный, похоже, равнозначен тому, кто отрицает Covid или антиваксеру. Но есть и другие люди, которые просто обеспокоены, каковы бы ни были их причины, и я думаю, что мы должны уважать это».
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Чтоб было 60% честно вакцинированных, надо чтоб в вашей статистике 120%.
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Скажите этому болвану что за первой дозой вчера пришло 79К. До 300К доходит только благодаря тем, кто пришел за добавкой.