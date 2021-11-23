УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10029 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Боротьба з коронавірусом
2 061 36
вакцина (3528) Радуцький Михайло (274)

До кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих від коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих від коронавірусу, -

В Україні щеплення третьою дозою від коронавірусу може розпочатися вже в цьому році для окремих категорій людей.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми не будемо знижувати темпи вакцинації, а сьогодні це в середньому 300 тис. доз на добу за винятком вихідних, то за такими темпами, як каже МОЗ, до кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих. Але чесно вакцинованих, а не тих, хто купив собі сертифікат", - зазначив нардеп.

"Що стосується третьої бустерної дози, вже зараз МОЗ розробляє систему, при якій люди з підвищеним ризиком ускладнень від коронавірусу – це літні люди, люди з хронічними захворюваннями – ми сподіваємось, що ще в цьому році МОЗ їм дозволить використовувати третю бустерну дозу", - додав Радуцький.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що до кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
петрович или как там тебя - твой през сам не носит маску и его мартышки тоже
показати весь коментар
23.11.2021 18:08
+4
Ні це місцевий лизун.
Боюсь від зе нічого не залишиться для буцигарні, залижуть до смерті навколишні лизуни.
показати весь коментар
23.11.2021 18:10
+4
показати весь коментар
23.11.2021 21:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до кінця століття?
показати весь коментар
23.11.2021 17:59 Відповісти
ОН НЕ СКАЗАЛ --- КАКОГО ГОДА !!!
показати весь коментар
24.11.2021 02:00 Відповісти
Если бы народ слушал что говорит команда Президента Зеленского и носил маски и вакцинировался ужедавно победили бы коронавирус
показати весь коментар
23.11.2021 18:01 Відповісти
Ні це місцевий лизун.
Боюсь від зе нічого не залишиться для буцигарні, залижуть до смерті навколишні лизуни.
показати весь коментар
23.11.2021 18:10 Відповісти
петрович или как там тебя - твой през сам не носит маску и его мартышки тоже
показати весь коментар
23.11.2021 18:08 Відповісти
Президент Зеленский носит маску.Я сам видел.
показати весь коментар
23.11.2021 18:19 Відповісти
Володя, ты? Перелогинься.
показати весь коментар
23.11.2021 18:50 Відповісти
Да понятное дело, носит маску честного Голобродьки, а на самом деле - тупой и циничный клоун
показати весь коментар
23.11.2021 19:01 Відповісти
так не було ж масок ,ЗЕнедоумки повивозили їх з України в 2019-му році. Забув?
показати весь коментар
23.11.2021 18:18 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2021 21:57 Відповісти
Опять ты серишь, даун тупорылый
показати весь коментар
23.11.2021 21:58 Відповісти
не знаю ни одного привитого -нема дурных
показати весь коментар
23.11.2021 18:02 Відповісти
я понял почему путлер ждет и не нападает на нас ..они ждут пока их агенты вакцинируют население ..
показати весь коментар
23.11.2021 18:06 Відповісти
в генштабе рыфы поставили галочку ..отметка 60% пройдена
показати весь коментар
23.11.2021 18:07 Відповісти
Они хоть бы свое вранье между собой как то согласовывали. Ляшко, только заявил что до конца года могут вакцинировать - 40 %, этот заявляет - 60%
показати весь коментар
23.11.2021 18:11 Відповісти
Я лучше могу предложить - 100500%. Уж больно сия цифра красивая.
показати весь коментар
23.11.2021 18:51 Відповісти
Да вы хотя бы на 25% выйдете, фантазеры. Сейчас осенний пик пройдет, начнутся новогодне-раждественские послабления, куда без них ( бизнес развлечений страдает) и показатели вакцинации упадут в 10 -15 раз.
показати весь коментар
23.11.2021 19:28 Відповісти
Годину тому писали 40%, тепер 60. Зелені ще раз занюхають буде 80%
показати весь коментар
23.11.2021 19:31 Відповісти
Bugnet@Bugnet18



ЮУ АЕС. Covid-19
Станом на 22.11.2021 на атомній станції:
- хворіє - 79 осіб,
серед них не вакціновані 91,1%;
- протягом минулої доби зареєстровано 3 нові випадки, 28 осіб одужало;
- за час пандемії перехворіло 1052 працівника (7 летальних випадків).
З 9 грудня на робоче місце не допускаються невакционовані працівники (крім перехворівших та тих, хто має медичні протипоказання) - виводяться у неоплачувану відпустку.
показати весь коментар
23.11.2021 21:41 Відповісти
Ну АЕС сама себя обслужит🤷🏼‍♂️
показати весь коментар
24.11.2021 07:42 Відповісти
///
«Министерство продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок. Договор предусматривает ежегодную поставку по 25 млн доз вакцины.», - отметил Ляшко.
показати весь коментар
23.11.2021 21:52 Відповісти
Які оптимісти, як малі.
показати весь коментар
23.11.2021 22:26 Відповісти
еще год- два в таком темпе - и фармкомпании станут могущественнее и богаче чем Ватикан
показати весь коментар
23.11.2021 21:54 Відповісти
не все курят, не все пьют, не все наркоши, не все воюют....а вакцинируют 8 млрдов!!!! фармамафия самая прибыльная преступная группировка! табачные , алкогольные фирмы, наркокартели, торговцы оружием нервно курят в стороне!
показати весь коментар
23.11.2021 22:08 Відповісти
У человека плохо с математикой
показати весь коментар
23.11.2021 22:00 Відповісти
​​Невакцинированные европейские футболисты рассматривают возможность подачи иска после того, как их поместили в карантин и пригрозили лишить зарплаты.



Новое правило может обернуться для игрока «Баварии» Йозуа Киммиха потерей $450 000 в неделю.



Немецкий футбольный клуб «Бавария» не будет выплачивать зарплату пяти невакцинированным игрокам, которые контактировали с товарищем по команде, сдавшим анализ на Covid-19, сообщают немецкие новости.



Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Эрик Максим, Шупо-Мотинг и Михаэль Кюизанс были помещены в обязательный карантин после контакта с человеком, у которого был обнаружен новый коронавирус, пишет немецкий журнал Sport Bild.



В настоящее время ограничения, связанные с Covid-19 в Германии, предписывают всем, кто не вакцинирован, входить в десятидневный карантин, если они вступают в контакт с кем-то (зачастую вакцинированным) у кого был положительный тест на Covid-19.



Согласно сообщению The Athletic, клуб намерен удержать зарплату пяти непривитых игроков из-за нового правила, которое вступило в силу 1 ноября. Работодатели больше не обязаны платить сотрудникам, находящимся на карантине, если они еще не сделали укол. Это правило может обернуться для суперзвездного полузащитника Киммиха потерей €400 000 ($450 000) в неделю.



В докладе отмечается, что некоторые игроки готовятся подать судебный иск против клуба за урезание зарплаты на основании решения отказаться от укола. Мюнхенская «Бавария» пока никак не прокомментировала ситуацию.



Киммих в беседе с телекомпанией Sky Sport заявил, что причиной его решения отказаться от уколов стали «опасения по поводу отсутствия долгосрочных исследований».



«Я, конечно, осознаю свою ответственность. Я соблюдаю все меры гигиены и сдаю анализы каждые два-три дня. Каждый должен принимать решение самостоятельно», - сказал он.



Киммих настаивает на том, что его решение не делает его антиваксером и сетует на поляризацию между теми, кто сделал прививку, и теми, кто её не сделал.



«Я считаю позором, что в этой дискуссии есть только вакцинированные и невакцинированные. Невакцинированный, похоже, равнозначен тому, кто отрицает Covid или антиваксеру. Но есть и другие люди, которые просто обеспокоены, каковы бы ни были их причины, и я думаю, что мы должны уважать это».
показати весь коментар
23.11.2021 22:01 Відповісти
Ещё один за деньгами пришёл.
показати весь коментар
23.11.2021 22:02 Відповісти
"Но честно вакцинированных, а не тех, кто купил себе сертификат"
_____

Чтоб было 60% честно вакцинированных, надо чтоб в вашей статистике 120%.
показати весь коментар
23.11.2021 22:03 Відповісти
Если мы не будем снижать темпы вакцинации, а сегодня это в среднем 300 тыс. доз в сутки
______

Скажите этому болвану что за первой дозой вчера пришло 79К. До 300К доходит только благодаря тем, кто пришел за добавкой.
показати весь коментар
23.11.2021 22:05 Відповісти
Какими способами, лишая людей работы и средств к существованию?
показати весь коментар
24.11.2021 07:39 Відповісти
 
 