До кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих від коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

В Україні щеплення третьою дозою від коронавірусу може розпочатися вже в цьому році для окремих категорій людей.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми не будемо знижувати темпи вакцинації, а сьогодні це в середньому 300 тис. доз на добу за винятком вихідних, то за такими темпами, як каже МОЗ, до кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих. Але чесно вакцинованих, а не тих, хто купив собі сертифікат", - зазначив нардеп.

"Що стосується третьої бустерної дози, вже зараз МОЗ розробляє систему, при якій люди з підвищеним ризиком ускладнень від коронавірусу – це літні люди, люди з хронічними захворюваннями – ми сподіваємось, що ще в цьому році МОЗ їм дозволить використовувати третю бустерну дозу", - додав Радуцький.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що до кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців.

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