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Новини За кордоном
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Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення мігрантів на кордоні з ЄС додому, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення мігрантів на кордоні з ЄС додому, - фон дер Ляєн

Єврокомісія (ЄК) планує задіяти до EUR3,5 млн для надання допомоги у поверненні нелегальних мігрантів, які опинилися на кордоні Білорусі з Польщею

Про це повідомила у вівторок голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще багато іммігрантів, як і раніше, заблоковані. Ми продовжуватимемо працювати з агентствами ООН для полегшення процесу їх повернення додому. Ми задіємо до EUR3,5 млн для підтримки добровільного повернення мігрантів, які перебувають у Білорусі", - сказала вона, виступаючи в Європарламенті.

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Голова Єврокомісії зазначила, що країни ЄС мають "діяти разом, щоб забезпечити захист європейських кордонів".

"У новому європейському бюджеті EUR6,4 млрд буде виділено на захист кордонів. Наприклад, ми виділяємо кошти на технології електронного спостереження, патрульні транспортні засоби, обладнання для прикордонників та будівництво контрольно-пропускних пунктів, а також на супутникові зйомки та надзвичайно важливу інфраструктуру", - додала фон дер Ляєн.

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Цікаво, як це буде імплементовано?
Гроші передадуть ООН, а ООН диктатору в сподіванні, що останній відправить мігрантів з Білорусі додому?
Чи ООН буде відправляти мігрантів додому самостійно?
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23.11.2021 18:17 Відповісти
Вона баронесса і в політиці лише, як говорять діти "попріколу", тому не переймається псвоєю пургою. Більш детально її капризи втілює камердінер дід Жопез Боррель.
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23.11.2021 21:15 Відповісти
Гроші передадуть ООН?

продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения Источник: https://censor.net/ru/n3301192
Это Европа.
ООН и Красный Крест расручивать на бабки будут. А выделят В новом европейском бюджете EUR6,4 млрд будут выделены на защиту границ Источник: https://censor.net/ru/n3301192
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23.11.2021 23:55 Відповісти
Наче проблема тільки саме у цих мігрантах. Чи пані на вулицях Брюсселю не буває?
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23.11.2021 18:19 Відповісти
Хороший ход ! Если ЕС прогарантирует не только оплату авиаперелета возвращающимся , но и вьідачу по возвращении домой хотя бьі 1000 евро на нос , для частичной компенсации их потерянньіх на лукашенковской афере средств , то отбоя от желающих не будет. Они уже натерпелись на границе и поняли , что их надули и кинули на деньги .
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23.11.2021 18:21 Відповісти
В ЕС должны готовиться платить Путлеру и Лукашенко дань в 3,5 млн EUR каждый месяц. Примерно как Московия платит уже много лет Чечне.
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23.11.2021 18:30 Відповісти
Надо было оплатить только транспортировку на родину их голов, а кто хочет, чтоб и тело вместе с головой везли - пускай доплачивают сами.
Депортация должна быть экономной.
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23.11.2021 18:40 Відповісти
террористы - вымогатели даже не вымогали
им нужно было взять ЕС измором, немного придавить бздливых и подождать
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23.11.2021 19:50 Відповісти
У Европы вымогают не арабы, а Путлер и Лукашенко. Судя по всему у них здорово получается.
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23.11.2021 19:52 Відповісти
Судя по всему у них здорово получается.
++++
Продать газ в Европу. На эти деньги построить ракету и заху ....фиговать ею по Европе.
По Ленински
"Капиталисты нам продадут верёвку на которой мы их повесим"
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24.11.2021 00:01 Відповісти
Виділити потрібно особисто лукашенкі...
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23.11.2021 21:28 Відповісти
охренеть,приехали туристами,поломали заграждения и тут еще бесплатно домой
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23.11.2021 23:34 Відповісти
Да они ...банулись...
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23.11.2021 23:41 Відповісти
ну, теперь можно ожидать еще больший наплыв мигрантов через беларусь.
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23.11.2021 23:44 Відповісти
Европу погубит соплежуйство латентных политических импотентов. По-моему проект ЕС не жизнеспособен. Слишком много бюрократии и позорной нерешительности.
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23.11.2021 23:59 Відповісти
Владимир принял от умирающего Константинополя (Царь-Града) умирающюю веру - православие. Итог: Все православные страны мягко сказать не являются лидерами прогресса. Россия,Грузия, Греция, Сербия.
Сейчас наша цель - Европа. Это Европа не Тетчер, Гавел. Франко и простите, гИтлер.
Это Европа. Маркон Борель и фон дер Ляйен
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24.11.2021 00:10 Відповісти
Dengi dajut,vot jesli Ukraina byla tam polucila po 15 miliardov evro v god kak minimum.Eto ne kredita.A tak da mnogo biurokratiji
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24.11.2021 00:18 Відповісти
 
 