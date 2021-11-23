Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення мігрантів на кордоні з ЄС додому, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Єврокомісія (ЄК) планує задіяти до EUR3,5 млн для надання допомоги у поверненні нелегальних мігрантів, які опинилися на кордоні Білорусі з Польщею
Про це повідомила у вівторок голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ще багато іммігрантів, як і раніше, заблоковані. Ми продовжуватимемо працювати з агентствами ООН для полегшення процесу їх повернення додому. Ми задіємо до EUR3,5 млн для підтримки добровільного повернення мігрантів, які перебувають у Білорусі", - сказала вона, виступаючи в Європарламенті.
Голова Єврокомісії зазначила, що країни ЄС мають "діяти разом, щоб забезпечити захист європейських кордонів".
"У новому європейському бюджеті EUR6,4 млрд буде виділено на захист кордонів. Наприклад, ми виділяємо кошти на технології електронного спостереження, патрульні транспортні засоби, обладнання для прикордонників та будівництво контрольно-пропускних пунктів, а також на супутникові зйомки та надзвичайно важливу інфраструктуру", - додала фон дер Ляєн.
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Гроші передадуть ООН, а ООН диктатору в сподіванні, що останній відправить мігрантів з Білорусі додому?
Чи ООН буде відправляти мігрантів додому самостійно?
продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения Источник: https://censor.net/ru/n3301192
Это Европа.
ООН и Красный Крест расручивать на бабки будут. А выделят В новом европейском бюджете EUR6,4 млрд будут выделены на защиту границ Источник: https://censor.net/ru/n3301192
Депортация должна быть экономной.
им нужно было взять ЕС измором, немного придавить бздливых и подождать
++++
Продать газ в Европу. На эти деньги построить ракету и за
ху....фиговать ею по Европе.
По Ленински
"Капиталисты нам продадут верёвку на которой мы их повесим"
Сейчас наша цель - Европа. Это Европа не Тетчер, Гавел. Франко и простите, гИтлер.
Это Европа. Маркон Борель и фон дер Ляйен