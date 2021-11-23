"Слуга народу" Неклюдов: Недільну акцію під ОП влаштували для дестабілізації ситуації в країні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Учасники акції протесту біля Офісу Президента висували вимоги для дестабілізації ситуації в країні, яка й так не є простою.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп "СН" Владлен Неклюдов.
"Якщо ці погрози втілюватимуться в життя – будуть якісь масові заворушення, хуліганські дії чи провокації, тоді мають реагувати правоохоронні органи, які відповідають за правопорядок в суспільстві. Ті люди висувають такі вимоги якраз задля дестабілізації ситуації в країні, коли вона і так непроста", - сказав він.
Неклюдов наголошує, що тимчасова слідча комісія ВР під головуванням "слуги народу" Мар’яни Безуглої не встановила "фактів щодо підтвердження тієї повістки, яка озвучується учасниками цієї акції". "Там немає нічого, що підтверджувало б факт зради. Принаймні ніхто цього не бачить. Тут проблема тлумачень", - додав він.
На думку Неклюдова, було би неправильно, якби влада виконала вимоги учасників акції протесту.
"Неправильно виконувати бажання учасників (я вважаю, що це усе проплачено олігархами). Інакше це буде проявом слабкості і капітуляції перед тим, що вони шантажують і президента, і членів нашої партії", - сказав він.
З думками інших політиків щодо провалу спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" можна ознайомитися тут.
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Пи си овоч теж так думав коли народ виходив
А ще в цього персонажа ім'я владлен(!) - ще й досі недекомунізований...
Интересно, а кто ОП платит за молчание? Как в рот воды набрали, и делают вид, что ничего не происходит.
22 НОЯБРЯ 2021, 13:10
Корниенко: в "Слуге народа" сейчас до 1000 членов партии по всей стране. )))))))))))))))))))))))))