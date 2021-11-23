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Новини Політика України
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протест (2250) ПВК "Вагнер" (1476) Офіс Президента (1752) Неклюдов (12)

"Слуга народу" Неклюдов: Недільну акцію під ОП влаштували для дестабілізації ситуації в країні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Учасники акції протесту біля Офісу Президента висували вимоги для дестабілізації ситуації в країні, яка й так не є простою.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп "СН" Владлен Неклюдов.

"Якщо ці погрози втілюватимуться в життя – будуть якісь масові заворушення, хуліганські дії чи провокації, тоді мають реагувати правоохоронні органи, які відповідають за правопорядок в суспільстві. Ті люди висувають такі вимоги якраз задля дестабілізації ситуації в країні, коли вона і так непроста", - сказав він.

Неклюдов наголошує, що тимчасова слідча комісія ВР під головуванням "слуги народу" Мар’яни Безуглої не встановила "фактів щодо підтвердження тієї повістки, яка озвучується учасниками цієї акції". "Там немає нічого, що підтверджувало б факт зради. Принаймні ніхто цього не бачить. Тут проблема тлумачень", - додав він.

На думку Неклюдова, було би неправильно, якби влада виконала вимоги учасників акції протесту.

Також дивіться: Ви не реагували, коли депутати ображали президента, - "слуга народу" Неклюдов назвав гріхи спікера Разумкова. ВIДЕО

"Неправильно виконувати бажання учасників (я вважаю, що це усе проплачено олігархами). Інакше це буде проявом слабкості і капітуляції перед тим, що вони шантажують і президента, і членів нашої партії", - сказав він.

З думками інших політиків щодо провалу спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" можна ознайомитися тут.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Увольнение Дерьмака повлечет за собой дестабилизацию в стране? Этот холуй в своем уме?
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23.11.2021 18:20
+22
Хуже чем вы сами, ее никто не дестабилизирует. Вы показали свое полное банкротство, причем во всех отраслях. Вы полные нули. Единственное в чем вы преуспели, так это в воровстве и казнокрадстве. Уйдите по доброму.
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23.11.2021 18:23
+16
Не хитайте рояль - кришка по пальцу б'є 🙂
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23.11.2021 18:26
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Увольнение Дерьмака повлечет за собой дестабилизацию в стране? Этот холуй в своем уме?
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23.11.2021 18:20 Відповісти
У тебя снова мыши твои таблетки покрали?
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23.11.2021 18:22 Відповісти
А краще ********** палички проте протистувальників
Пи си овоч теж так думав коли народ виходив
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23.11.2021 18:23 Відповісти
Бідний, як ти мучаєшся від дурної голови. Ковтни зеленого лайна, може краще стане.
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23.11.2021 18:26 Відповісти
Вже. Не зупинить.
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23.11.2021 18:31 Відповісти
а-ха-ха) в утирків дерьмак це вже Україна?
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23.11.2021 18:22 Відповісти
Хуже чем вы сами, ее никто не дестабилизирует. Вы показали свое полное банкротство, причем во всех отраслях. Вы полные нули. Единственное в чем вы преуспели, так это в воровстве и казнокрадстве. Уйдите по доброму.
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23.11.2021 18:23 Відповісти
Вы абсолютно правы. Но ещё зелёные слуги под предводительством путенской агентуры преуспели в развале нашей армии, в содействии убийствам и ранениям наших воинов - героев, в развале нашей разведки, в преследовании патриотов - волонтёров, медиков, добробатовцев, в травле оппозиции....Подлизывают кремлёвским, аж языки стёрли. Мрази паскудные....
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23.11.2021 18:47 Відповісти
Для неклюдовічєй при владі стабільність -- це грабувати і розвалювати країну безкарно, а єрмаковіч у них свій, куди ж без нього, разом же працюють на маскву.
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23.11.2021 19:17 Відповісти
Не хитайте човна, ЗЕкрису нудить!!!!
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23.11.2021 18:24 Відповісти
Не хитайте рояль - кришка по пальцу б'є 🙂
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23.11.2021 18:26 Відповісти
по 21-му...
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23.11.2021 18:52 Відповісти
Як і за часів януковоща - вони думають, що закріпилися у владі навічно, і всі, хто проти них - "дестабілізатори ситуації"..
А ще в цього персонажа ім'я владлен(!) - ще й досі недекомунізований...
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23.11.2021 18:25 Відповісти
Швидко зелепухи перехопили риторику папірєдніків.
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23.11.2021 18:26 Відповісти
"Неправильно исполнять желания участников (я считаю, что все это проплачено олигархами).
Интересно, а кто ОП платит за молчание? Как в рот воды набрали, и делают вид, что ничего не происходит.
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23.11.2021 18:26 Відповісти
Неклюдов ще побачить справжню акцію.
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23.11.2021 18:26 Відповісти
слуги ! кому служите ? явно не народу
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23.11.2021 18:26 Відповісти
"...они шантажируют и президента, и членов нашей партии", - сказал он.
22 НОЯБРЯ 2021, 13:10
Корниенко: в "Слуге народа" сейчас до 1000 членов партии по всей стране. )))))))))))))))))))))))))
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23.11.2021 23:31 Відповісти
А ты не воруй, и ситуация станет немного легче
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23.11.2021 18:29 Відповісти
Набагато кращою
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23.11.2021 18:42 Відповісти
О! Ну нарешті ви знайшли "стежку Януковича"! От тільки про неї знають і патріоти також, то ж такого везіння, як у кодли завгара, у "узеленських" точно не буде. Якщо труп когось із цих "узеленських" знайдуть на кордоні, то це, сподіваюсь, буде найщасливіший з них - встиг добігти до кордону...
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23.11.2021 18:29 Відповісти
Депутат правильно говорит. Нужно работать и поднимать страну ,а не устраивать акции
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23.11.2021 18:29 Відповісти
арбайт махт фрай
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23.11.2021 18:31 Відповісти
Не треба скилгіти - беріть лопати ...
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23.11.2021 18:38 Відповісти
Виділю лопату,кувалду,кирку. Працюй страждений...
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23.11.2021 18:41 Відповісти
ЗЕбіли за 2 роки розвалили ВС Е, а нарід тепер має мовчки відбудовувати
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23.11.2021 18:44 Відповісти
Ще не вечір, якщо соплі жувати, то скоро нічого буде відбудовувати.
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23.11.2021 19:24 Відповісти
Так зеленые ее не поднимают а опускают, кроме того кацапская агентура в ОПе на каждом шагу.
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23.11.2021 18:45 Відповісти
Світ переймається,лише паплюженням зєЧмошної влади!!! Заборонити цькування гетьЗемана!
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23.11.2021 18:37 Відповісти
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23.11.2021 18:46 Відповісти
Зєляді цементують ситуацію в українській країні...!
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23.11.2021 18:39 Відповісти
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23.11.2021 18:47 Відповісти
А накалоті апельсини на тій акції не роздавали?
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23.11.2021 18:48 Відповісти
Зелёные гельминты изо всех сил стараются превратить Украину в зловонную путенскую паРашу. Но "неклюдов" глубоко ошибается, если думает, что он и его подельники не будут за свои художества болтаться на фонарных столбах, обсиженные мухами и поедаемые опарышами....
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23.11.2021 18:57 Відповісти
Найтерміновіше і найважливіше питання - причина ПРОВАЛУ операції.Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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23.11.2021 19:10 Відповісти
о зе жабы расквакались наполеона вылизывают
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23.11.2021 21:18 Відповісти
Неклюдов, тебя в Ростов никто не пустит, в Украине будешь в тюрьме сидеть.
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24.11.2021 00:08 Відповісти
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24.11.2021 00:14 Відповісти
Если этого чудака хорошенько стукнуть палкой по спине и спросить ещё раз, он, скорее всего, совсем другое скажет.
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24.11.2021 15:46 Відповісти
 
 