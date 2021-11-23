Латвійський регулятор оштрафував "дочку" українського "ПриватБанку" за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей

Комісія ринку фінансів і капіталу (КРФК) Латвії прийняла рішення оштрафувати PrivatBank на 768,7 тис. євро за порушення вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також комісія зобов'язала банк усунути виявлені порушення і недоліки, повідомив агентству BNS представник КРФК.

Перевірки, проведені у 2020 році, довели, що через неадекватну культуру управління ризиками в банку не створено систему внутрішнього контролю у сфері запобігання відмиванню грошей, яка забезпечувала б ефективне дотримання вимог відповідного закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіпрський суд запросив Коломойського до розгляду позову від державного Приватбанку

Регулятор дійшов висновку, що банк має посилити внутрішнє управління, поліпшити систему внутрішнього контролю, впровадити культуру управління ризиками та забезпечити повноцінне функціонування внутрішнього аудиту. Крім того, фінустанова зобов'язана забезпечити незалежне й належне дослідження клієнтів, нагляд за системою внутрішнього контролю, яка має відповідати бізнес-моделі банку, специфіці клієнтів і рівню ризику.

КРФК також оцінила відповідальність посадових осіб у зв'язку з виявленими під час перевірки порушеннями, в результаті чого винесено попередження члену правління банку Інзі Румбі.

Також читайте: Суркіс заборгував Приватбанку сотні мільйонів гривень і не платить, - суд

Згідно з опублікованим фінансовим звітом PrivatBank, у першому півріччі цього року його збитки становили 3,524 млн євро, що на 24,4% більше, ніж за відповідний період 2020 року. Активи з початку року скоротилися на 16,5% і на 30 червня 2021 року становили 113,491 млн євро.

За розміром активів PrivatBank - один із найменших банків у Латвії. Найбільшим акціонером є український ПриватБанк (46,54%), націоналізований урядом України в грудні 2016 року. Зареєстрованій на Бермудах Concorde Limited належать 9,23%, кіпрським Wadless Holdings Limited і Unimain Holdings Limited - 9,14% і 5,29% відповідно.

Також читайте: "Приватбанк" продав борги громадян за 2,4% від їхньої вартості