В США вийшла книжка про Коломойського, його зв’язки із Зеленським і схеми відмивання коштів, – Гончаренко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У США 23 листопада у продаж надійшла книжка журналіста Кейсі Мічла (Casey Michel) "Американська клептократія" (American Kleptocracy) про олігарха Ігоря Коломойського, його зв'язки з президентом Володимиром Зеленським та схему відмивання коштів при купівлі нерухомості в Америці.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Читаю книгу американського розслідувача Casey Michel. Українцям є ким пишатись. За підрахунками автора саме український олігарх і бізнес-партнер Зеленського став найбільшим аферистом за обсягом відмитих грошей в Сполучених штатах. Навіть такі медійні особистості як син нафтового диктатора Екваторіальної Гвінеї Теодоріно Нгема Обіанг не стояли поруч з нашим", - написав Гончаренко.
Книжка American Kleptocracy доступна на сервісі Amazon. Передмову до неї написав шведський економіст Андерс Ослунд.
Гончаренко опублікував цитату з книги, в якій Ігор Коломойський називається "тінню Володимира Зеленського" і людиною, яка привела його до влади.
"Можливо зараз саме час для Коломойського капіталізувати свої відносини з новим наївним президентом", - йдеться в цитаті з книги, яку привів Гончаренко.
За словами нардепа, з книги слідує, що президент США добре проінформований про здатність Коломойського впливати на українську політику.
"Більш того, про цю людину, яка має ключі від Банкової, особисто проінформований президент США. І хоча автор скептичний щодо достатності зусиль американського правосуддя у розслідуванні злочинів Коломойського, ця книга точно приверне увагу до нашого спільного героя", - зазначив Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
https://biz.nv.ua/finance/nasledstvoot-kolomoyskogo-latviyskiy-privatbank-oshtrafovali-narushil-zakona-ob-otmyvanii-deneg-50197825.html
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
4 ч
1. Приватизация спиртзаводов принесла госбюджету более 1 млрд
2. Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь"
3. Под контроль Коломойского переданы шахты государственного "Добропольеугля"
https://www.youtube.com/watch?v=JyBBhvHbxUI
Коломойський не бачить нічого поганого в тому, щоб бути учасником елітного реєстру і вважає, що цей закон легалізує статки, нажиті до ухвалення закону.
"Я не знаю, чому Ахметов так парився, подам декларацію, вкажу майно і все", - сказав Коломойський.
Головним противником застосування цього закону став Рінат Ахметов - основний претендент на потрапляння до реєстру, який підпадає під усі олігархічні критерії, згадані в законі, пише видання.
Це і не дивно, адже надалі офіційному олігарху заборонять брати участь у приватизації, що погіршить привабливість його компаній для західних кредиторів та інвесторів, а новий офіційний статус може перешкодити при купівлі великих активів у третіх осіб.
"Якщо буде потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", - заявив Ахметов. - https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-nespodivano-pochav-hvaliti-deoligarhizaciyu-vid-zelenskogo/1060733
Серожа Лещенко, Мустафа Наем и Егорка Соболев.
Тому має стати трупом.
Діалєктіка
doe-eyed /ˈdōˌīd/ adjective having large, gentle, dark eyes. "portraits of doe-eyed children"
(Definition of doe-eyed: having large innocent-looking eyes - джерело: Merriam-Webster Dictionary - https://www.merriam-webster.com/dictionary/doe-eyed )
Там тоже про деньги и про их отмывание.
Теперь нужно и эту прочитать.
"А-а? Шо молчишь ? Ты же Андерс Ослунд, великий экономист !
Язык в zhoппу проглотил ?"
https://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/ukraina-okazalas-na-92-meste-mirovogo-reytinga-blagopoluchiya
Там есть ссылка на сам документ.
Владимира Зеленского проверят на преступную связь с олигархом Коломойским и укрывательство от налогов
Ольга Мусафирова, 5 октября 2021
Беги, ЗЕля, беги!!!!!!