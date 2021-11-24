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Новини Політика України
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ДТП (4211) Слуга народу (2545) Корнієнко (649) Трухін (153)

Звинуватили огульно людину, - Корнієнко про ДТП за участі "слуги народу" Трухіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звинуватили огульно людину, - Корнієнко про ДТП за участі

Колишній голова партії "Слуга народу", перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко не погоджується з думкою, що у випадку з нардепом від "Слуги народу" Олександром Трухіним запит суспільства на справедливість не був задоволений.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи резонанс навколо дорожньо-транспортної пригоди за участі Трухіна, інформує Цензор.НЕТ.

"А в чому запит на справедливість? Звинуватити огульно людину – це ж теж не запит на справедливість. Запит на справедливість – це розслідування", - сказав Корнієнко.

Крім того, ексголова партії додав, що Трухіна не відсторонили з посади голови осередки та заступника голови бюджетного комітету у Верховній Раді, тому що "не бачили для цього достатньо підстав інформаційних, бачили інформаційну атаку, яку широко підтримували опозиційні потужності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з Трухіним: депутата ще не допитали, відео аварії не знайшли, - ДБР

"Висновки кожен свої зробить. Ми маємо взагалі дотримуватися рамки того, що є правоохоронні органи, вони мають це нам сказати. Якщо вони кажуть, що не було камер, це інше питання – де ділися камери, чому їх не було? Там був ремонт, може, їх просто зняли абощо", – сказав він, відповідаючи на питання про те, які висновки, на його думку, зробили виборці з цієї ситуації.

Корнієнко повідомив, що не робив формальних звернень, аби з’ясувати й повідомити суспільству більше деталей щодо аварії.

"Неофіційно, звичайно, ми зверталися до (міністра внутрішніх справ – ред.) Дениса Монастирського, до самого Олександра з проханням максимально відкритіше це комунікувати. Якщо були підозри щодо атаки на журналістів, ми й ці питання ставили, чи була ця атака, чи це наклеп черговий", – додав він.

Також читайте: Наслідки ДТП за участю "слуги народу" Трухіна: Голова комітету арбітрів УАФ Лучі не зможе продовжувати роботу через травму

Олександр Трухін також очолює Полтавську обласну організацію "Слуги народу" та її політраду. За словами Корнієнка, він не пам’ятає, чи йому пропонували скласти повноваження на час розслідування, але статут не надає голові партії права ухвалювати такі рішення одноосібно.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.
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Топ коментарі
+46
Да что б ты здох ублюдок пропитый
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23.11.2021 19:02
+33
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23.11.2021 19:22
+27
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23.11.2021 19:20
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Да что б ты здох ублюдок пропитый
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23.11.2021 19:02 Відповісти
Допоможи йому "Не словом, а ділом!"як говорив колись Ющ.
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23.11.2021 19:04 Відповісти
вот поэтому оно и не отказывается от охраны...
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23.11.2021 19:16 Відповісти
давайте, жарьте еще !!!

народ любит ЗЕ-шкварки
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23.11.2021 19:18 Відповісти
Наркомани на Банковій ріжуть бабловиння
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:36 Відповісти
Після екватору правління Зєлюхи навіть його прихильникам столо зрозуміло, що під високі словеса нарід вшосте обьєгорили за останні 30 років.
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23.11.2021 19:03 Відповісти
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23.11.2021 19:20 Відповісти
та краще дебіла заспамити. Ти йому нічого не втолкуєш
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23.11.2021 19:29 Відповісти




В США выпустили книгу о Коломойском и его связях с Зеленским

В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейси Мичела (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схеме отмывания средств при покупке недвижимости в В США выпустили книгу о Коломойском и его связях с Зеленским

https://www.dsnews.ua/society/u-ssha-vipustili-knizhku-pro-kolomoyskogo-ta-yogo-zv-yazki-z-zelenskim-23112021-443598
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23.11.2021 19:58 Відповісти
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !! А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
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23.11.2021 19:05 Відповісти
А они еще больше дебилы, чем я думал. Во всех зашкварах, им ссы в глаза , у них всегда божья росса.
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23.11.2021 19:05 Відповісти
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23.11.2021 19:22 Відповісти
ВЫВСЁВРЁТЕ!
И деньги им не дают. Никаких денег. Всё бесплатно. Им приказывают они тупо выполняют. Ещё деньги этому быдлу давать.
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23.11.2021 19:57 Відповісти
Бо,зірвавшеся з цепу Бидло!!!
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23.11.2021 19:22 Відповісти
зеленые отбросы...
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23.11.2021 19:07 Відповісти
"Звинуватити огульно людину - це ж теж не запит на справедливість. Запит на справедливість - це розслідування"

Что там у Рифмастера было?
"Культивуючи величність арійської раси" - это как было "огульно", или нет?!
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23.11.2021 19:08 Відповісти
В СН собрались одни ублюдки: они смело чёрное называют белым. И единственным их оправданием является поддержка шмаркли.
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23.11.2021 19:08 Відповісти
Які ж ви гниди - слуги урода і ті, хто за вас голосує.
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23.11.2021 19:08 Відповісти
Щас заплачу от раскаянья, что плохо думала о Трухине. Оказывается, он набит не трухой, а еще немного и у него прорежутся крылья ангела.
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23.11.2021 19:09 Відповісти
Зеленая власть начала катиться в пропасть.
21 ноября Зеленскому поставлен ультиматум - до 1 грудня звільнення Єрмака.
Після 1 грудня - Всеукраїнська акція протесту.
Відновлення Самооборони Майдану
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23.11.2021 19:09 Відповісти
Міхо майдан №2?
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23.11.2021 19:14 Відповісти
В 2013 році Янукович відмовився звільнити міністра МВС Захарченка, невже ЗЕ також не звільнить Єрмака?
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23.11.2021 19:23 Відповісти
Прав Корниенко- бухают и нюхают все зебилы, начиная с Янелоха, а виноват один Трухин.
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23.11.2021 19:10 Відповісти
"запит на справедливість" - це коли 3 мiсяцi не можуть встановити, хто був за кермом авто!
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23.11.2021 19:11 Відповісти
Талант не проп'єш. На чарчину Корнієнко з друганом завжди зароблять.
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23.11.2021 19:13 Відповісти
и хер поймешь - оно или куражится от безнаказанности или реально такое тупорьілое
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23.11.2021 19:13 Відповісти
Здається вулицю в свій час вони проскочили, а значить по пиці їх не товкли за "базар". Мабуть щось посередині.
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23.11.2021 19:26 Відповісти
Просто писает на головы нариту. Знает, что ему ничего, кроме валюты на заграничных счетах от него не прибудет.
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23.11.2021 19:27 Відповісти
... , бльо...
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23.11.2021 19:15 Відповісти
Звичойно це все лайно розраховане лише на мудрий нарід,бо інші-думають а не лише споживають...
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23.11.2021 19:16 Відповісти
Переслідувати громадян з метою наживи - не перейти на червоне світло світлофора
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23.11.2021 19:18 Відповісти
6 полицейских на пузе камеры.Где записи? Камеры на дороге - где записи? ВОТ И ВСЯ ВАША СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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23.11.2021 19:22 Відповісти
Як казав один "лікар" одному го*дону - ми лохи!
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23.11.2021 19:27 Відповісти
Еге ж, як сказав один сперматозоїд іншому, ми в задниці, біжімо назад.
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23.11.2021 19:31 Відповісти
Кілька місяців від ДТП - встановити винних не можливо;
7 років від трагедії під Іловайськом - винні встановлені за 1,5 місяці;
1 рік з провалу операції по "вагнерівцям" - тут не все так "однозначно"...

В "узеленських" не тільки "на 100% свій прокурор", але й "закон, як дишло - куди повернув, туди й вийшло"...
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23.11.2021 19:23 Відповісти
мопед не мой
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23.11.2021 19:28 Відповісти
А хто його огульно звинувачує? Суспільство вже три місяці очікує від правоохоронних органів висновку про причетність чи непричетність Трухіна! Та подія що, відбулася в умовах неочевидності? Просто замовчується, що природно викликає відповідні запити суспільства.
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23.11.2021 19:28 Відповісти
що касапи (піськов, лошадь, тощо) на чолі з ******; що зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - однакова брехлива шобла. Сичать в глаза своїм одновірцям, аж гуде; а ті вірять...
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23.11.2021 19:33 Відповісти
"А в чому запит на справедливість? Звинуватити огульно людину - це ж теж не запит на справедливість. Запит на справедливість - це розслідування", - сказав Корнієнко.
Та ти шо?
Огульно, без розслідування, кожного дня поносити, звинувачувати Пороха, це НАРІДНИЙ запит на .справедливість.
Реальна аварія, спричинена пліснявим каСССІром, з постраждалими і свідками- етодругоЄ.
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23.11.2021 19:34 Відповісти
Никогда не удивляла и не раздражала из уст слуг о справедливости.Такой очевидно циничной и невежественной власти за длинную жизнь никогда у нас не видел, Даже комуняки прикрывались идеологией,а здесь сплошная вульгарность.
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23.11.2021 19:34 Відповісти
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23.11.2021 19:36 Відповісти
Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя
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23.11.2021 19:38 Відповісти
моржи епт тать
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23.11.2021 19:47 Відповісти
Во как совсем ахбалдели уже эта зедрянь берега попутала
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23.11.2021 19:43 Відповісти
справедливо булоб вас усих разом з вождем в каменоломню в желти води.падлюки..скоро голодо мор организують в украини. выродки
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23.11.2021 19:46 Відповісти
Зелебобики! А ну бегом во всем винить Порошенко! Подоляковские твари, защищайте клована. Выполняйтен, зелетвари!
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23.11.2021 19:48 Відповісти
очередной п@дар из зеленого моносброда
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23.11.2021 19:54 Відповісти
ходят слухи что вазелин 1 декабря может обьявить чрезвычайное положение в стране с запретом любых массовых акций и ограничением свободы слова в сми
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23.11.2021 19:59 Відповісти
Ну кому интересно мнение пузатого алкаша ???
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23.11.2021 20:03 Відповісти
А БАБА ДАААААААААААА
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23.11.2021 20:21 Відповісти
АЙКООООООКС
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23.11.2021 20:21 Відповісти
І тут ''огульно'' звинуватили?! https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rj4_tpmJdUM&fbclid=IwAR0GQtgUuNlioPoCtzkn06T6ACxdLnM60RuB77K4ZBgtrXuybwgFL_64r40
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23.11.2021 20:25 Відповісти
ублюдки
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23.11.2021 20:28 Відповісти
Мерзоти зелені!
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23.11.2021 20:46 Відповісти
шефир , трухин , коломойский …этот маланский кооператив делает вове и себе большие деньги … и шо вы хотите чтоб таких людей судили ???
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23.11.2021 21:00 Відповісти
Дно...
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23.11.2021 21:56 Відповісти
А двайте трухіна до лику святих причислимо? Ну,а що, це ж можна?
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23.11.2021 22:50 Відповісти
Только посмертно.
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23.11.2021 23:03 Відповісти
Козлы зеленые!
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23.11.2021 23:44 Відповісти
Лживый зеленый *******, Корниенко, во всей своей гнусной красе. Что мешало этому ублюдку Трухину сделать тест на алкоголь, чтобы быть, как он говорил: "Порядочным человеком". А теперь эта красномордая саинья рассказывает, что не нужно Трухина обижать, нужно по закону. ****** зеленые и главный ***** их покрывает
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24.11.2021 08:30 Відповісти
Подонок на подонке и подонком погоняет..... кого вы нам понавыбирали имбицилы зелёные?
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24.11.2021 09:29 Відповісти
А если этого чудака палкой по спине хорошо стукнуть, в качестве запроса на справедливость, он так же скажет ещё раз?
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24.11.2021 15:40 Відповісти
 
 