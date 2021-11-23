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КМДА (1463) Київ (13850) Слуга народу (2544) Тищенко Микола (291)

Тищенко не заперечує свого можливого призначення у КМДА: Усьому свій час. Чекаємо на ухвалення закону про столицю

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Тищенко не заперечує свого можливого призначення у КМДА: Усьому свій час. Чекаємо на ухвалення закону про столицю

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко пообіцяв докладно прокоментувати чутки про своє призначення головою КМДА найближчим часом

"Всьому свій час", - заявив Тищенко у короткому коментарі "PavlovskyNEWS", інформує Цензор.НЕТ.

"Навколо мене дуже багато різних чуток. Найближчим часом я на все відповім. Усьому свій час", - сказав він.

Тищенко також згадав про те, що призначення можливе лише після того, як буде ухвалено новий закон про столицю, яким передбачено розділення посад міського голови Києва та голови КМДА.

"Чекаємо на ухвалення закону про столицю", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Борислав Береза ​​повідомив із посиланням на джерела в Офісі Президента, що президент Зеленський погодився призначити головою КМДА депутата від "Слуги народу", власника ресторану "Велюр" Миколу Тищенка. Про своє бажання обійняти посаду керівника КМДА Тищенко заявляв ще у 2019 році, коли до Верховної Ради було лише подано законопроєкт про столицю. Нещодавно Тищенко ініціював створення у парламенті міжфракційного депутатського об’єднання "Київ діє".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+40
Почему нам так везет на идиотов ?
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23.11.2021 19:25
+30
А,я,б,казав - на лайно...
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23.11.2021 19:27
+23
Згодна, лайно.
Але тільки ідіот може побачити на базарах м'ясо за 20 грн , у маркетах - гречку за 12 грн, і вселюдно крутити ср@кою на втіху таким же самим ідіотам.
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23.11.2021 19:35
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Почему нам так везет на идиотов ?
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23.11.2021 19:25 Відповісти
А,я,б,казав - на лайно...
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23.11.2021 19:27 Відповісти
Згодна, лайно.
Але тільки ідіот може побачити на базарах м'ясо за 20 грн , у маркетах - гречку за 12 грн, і вселюдно крутити ср@кою на втіху таким же самим ідіотам.
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23.11.2021 19:35 Відповісти
Пошуки винних слід починати з дзеркала !!!))))
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23.11.2021 19:30 Відповісти
І що саме Ви там побачили ? Поділіться.
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23.11.2021 19:38 Відповісти
Винного у власних проблемах ,головне джерело власних негараздів !!!))))
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23.11.2021 20:34 Відповісти
Борислав - Если власть критикуют, а она не уважает критику, люди перестают уважать власть.

- Если власти перестают уважать, а они не меняется, над ними смеются и рейтинг летит вниз.

- Если над властью смеются, а она не меняется, то власть начинают избивать.

- Если власть избивают, а она не меняется, то власть становится не нужной.

- Если власть становится не нужной - ее сносят.

- Надеюсь, что с этим никто спорить не станет?

- Тогда мне непонятно, почему наша власть упорно идет по этому пути шаг за шагом?
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23.11.2021 20:11 Відповісти
Борислав на 100% прав!

Коля-котлета ещё сырым ходит, но имеет все шансы быть поджаренным на барбекю-Майдан на старой покрышке !

Киев не Закарпатье - здесь климат другой! 😂
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23.11.2021 20:46 Відповісти
Тому, що дозволяемо 73% інфантильних любителів телелайна вирішувати долю країни.

Совок у мізках, прагенння "халяви", неспроможність приймати рішення, сподівання на "доброго чарівника", що прийде і все зробить... А на сам перед небажання цих 73% брати на себе відповідальність за СВОЇ рішення! В них винні всі ("папєрєднікі", світова змова, марсіяни з риптилоїдами, "запорєбрік", сусіди, друг/подруга дитини, Вєщій Олєг, Тимучін з Тамерланом та Рем з Ромулом, положення зірок, Нібіру, відьма з сусіднього села і т.ін.), але не вони!
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23.11.2021 19:43 Відповісти
Хрен вы его примите, ибо таких дебилов даже с Криворожских помоек вытеснили.
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23.11.2021 19:25 Відповісти
Треба починати Майдан незалежно снимуть Єрмака, чи ні.
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23.11.2021 19:26 Відповісти
Як призначили, так і знімуть. Хоча може доведеться знімати з каштану...
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23.11.2021 19:26 Відповісти
Не варто для такого каштан псувати. Краще "русская березка".
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23.11.2021 19:32 Відповісти
Не згоден. Це ж так символічно. Каштан стане місцем зустрічі закоханих, місцем паломництва туристів. Кожне падло будуть тяги саме до цього каштану. Київський сувенір "Каштан Катлєти" розвезуть по всьому світі. Фото каштану прикрасить кабінети чиновників і депутатів. Матері будуть приводити до нього своїх засранців і казати "не будеш слухати татка й мамку то почуєш скрип каштанової гілки"... Мотузку київські відьми розтягнуть на нитки а листям будуть окурювати клептоманів... І для цього лише потрібно правильно обрати геолокацію каштану і ...
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23.11.2021 20:32 Відповісти
Попакакуким главой КМДА?!

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23.11.2021 19:26 Відповісти
Нє, ну а чьо? Весело ж, по-приколу! І, головне шобнебарига! Так, зебуїни, ви ж того хотіли?
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23.11.2021 19:29 Відповісти
Тут Вы немного не правы. Главное что бы не боксёр. А этот сразу видно честный, придёт всех посадит и всем страждущим тарифы понизит а зарплаты поднимет
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23.11.2021 20:34 Відповісти
Так тут така ж ситуація, як у 2019 - я не фанат Порошенка, але змушений був за нього голосувати, аби не клоун. Так і тут - я дуже не люблю Клічка (в мене є об'єктивні причини - він брехло та голова всієї цієї будівельної мафії у Києві), але бляха муха, краще вже він ніж ця жопа тупорила Тищенко.
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24.11.2021 08:06 Відповісти
Коцмонавт був ,то чом Каклета з дупаякукім гірше !!! Кияне "дерзайте2 !!!!)))
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23.11.2021 19:29 Відповісти
Так його ж призначать, а не кияни виберуть. Киянам його хіба що у попукакукім виїб@ти
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23.11.2021 20:04 Відповісти
Это показатель средней температуры по палате СН.)
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23.11.2021 19:29 Відповісти
Неужели киевляне стерпят такой плевок от зелёных кремлёвских марионеток и будут терпеть велюровское чмо , разворовывающее киевскую казну?
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23.11.2021 19:30 Відповісти
После того, как киевляне второй раз за Леню-космонавта проголосовали, я уже ничему не удивлюсь.
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23.11.2021 19:33 Відповісти
хтвж, или хтвр. Выбирай любое, по вкусу
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23.11.2021 19:30 Відповісти
Треш как он есть
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23.11.2021 19:31 Відповісти
Головне аби "по-приколу" !!!)))
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23.11.2021 19:32 Відповісти
если вдруг это чмо дорвется до Киева, то автоматом примут закон о муниципальной полиции, которая будет охранять убожество от киевлян...
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23.11.2021 19:33 Відповісти
а его что выбирали жители Киева?
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23.11.2021 19:36 Відповісти
А не "дочекається" він киян? Невже вони допустять щоб який жоповерт керував ними! Навіщо Кличкові лишня "груша" для тренування.
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23.11.2021 19:36 Відповісти
Один клоуном був став президентом , другий унітази пальцем на бруд провіряв мером може стати - ростуть люди
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23.11.2021 19:39 Відповісти
Мером не може. Не виберуть. Лише призначинцем.
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23.11.2021 19:45 Відповісти
Причому як і всі у них #еровим
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23.11.2021 19:47 Відповісти
Єто УНИТАЗ ребята. Я все сказал. Нам еще Котоеты не хватало
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23.11.2021 19:42 Відповісти
Партія угрупування володарів діагнозу Данінга- Крюгера. Капец.
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23.11.2021 19:44 Відповісти
Вошдь КМДА Коля каклета отбивает стейк из телятины по 20 грн за кг...
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23.11.2021 19:46 Відповісти
Коля-тверк.
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23.11.2021 20:05 Відповісти
коля питух-дырявый
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23.11.2021 22:07 Відповісти
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23.11.2021 23:27 Відповісти
какой стыд!!! за страну
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24.11.2021 07:28 Відповісти
они окуели совсем.
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23.11.2021 19:49 Відповісти
Дурна Котлєта навіть нехай не мріє.Як його "*******" в Києві видно з мерських виборів минулого року.Тоді "попакакуким" навіть в праймериз зебільної нартії продув Верещучці,яка набрала на виборах аж 5,4%.Коля і того не набрав би.
Так що губу нехай закатає
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23.11.2021 19:49 Відповісти
головне не як голосують, головне хто рахує) А "рахувать" голоси вони вже навчились
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23.11.2021 19:53 Відповісти
До чого тут голосування? Його ж призначати будуть, а не обирати.
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23.11.2021 20:07 Відповісти
"Нартії"-спочатку хотіла виправити опечатку,але ж то справді нартія,а не партія.Хай буде
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23.11.2021 19:55 Відповісти
ашо делать? -будем жрать
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23.11.2021 19:51 Відповісти
сначала Котлету поджарят на старой покрышке 😁
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23.11.2021 20:48 Відповісти
И будет киевлянам счастье: говядина по 50 и сало по 20 грн. с гречкой в придачу !
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23.11.2021 20:00 Відповісти
ух как хочется в киевскому бюджету припасть
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23.11.2021 20:05 Відповісти
надо ж чем-то сбивать накал от вагнергейта...
воооот теперь на дурачка день-два потратят...
заговорить можно любой шкандаль...предательство забыть невозможно... или нет? а за гречку по 12 и сало по 20?? ))))))
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23.11.2021 20:09 Відповісти
Всі "державні органи" зареєстровані в Американському реєстрі UPIC
Як користуватися сайтом UPIC
https://www.youtube.com/watch?v=gB76KyZVQYI&t=729s&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%A0%D0%9E%D0%94%D1%83%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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23.11.2021 20:10 Відповісти
Ну вот, рэкетир Коля Оболонский будет возглавлять КГГА.

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23.11.2021 20:12 Відповісти
Тищенко - Киев,
Допе - Харьков
Киве - в Одессу
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23.11.2021 20:17 Відповісти
какая же он гнида!
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23.11.2021 20:18 Відповісти
Києву - триндець), шкода киян. Ну насмокголосували- то ковтайте вже
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23.11.2021 20:23 Відповісти
Пуля остановит жоповерта
И єто будет правильно
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23.11.2021 20:24 Відповісти
Тищенко самый питарастливый из питарасливых дегенератов слуг кацапского фюрера!!!!
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23.11.2021 20:29 Відповісти
таке враження, що зе робить ставку на тупих холуев, но жирних и больших габаритов (корниенко, стефанчук, коля котлета.. ), мабуть щось міркуе зе, шоб утриматись у владі, сильно подіяли на нього 21 листопада.
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23.11.2021 20:32 Відповісти
нагадує ситуацію моніторингу громадської думки щодо зЄблана(((
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23.11.2021 20:45 Відповісти
..ну а шо?, особоодарённый чувак зебилов освоил же инструкцию, как пользовать надувную ляльку....
понавыбирали упоротого, тупорылого дерьма...
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23.11.2021 21:04 Відповісти
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23.11.2021 21:49 Відповісти
от амбіції у пацанів. і ні одна ...лядь не думає що сидітиме чи винесуть на вилах. навіть близько нема такої думки
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23.11.2021 21:55 Відповісти
выбрали шута и живите как в цырке
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23.11.2021 22:08 Відповісти
Кияни мають вказати цим виродкам на двері.
Бо ваше місто планують у вас вкрасти.
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23.11.2021 22:09 Відповісти
А оце ми подивимось... Кияни ций зеленій паскуді швидко руки укоротять по самі вуха...
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23.11.2021 22:34 Відповісти
Ну может они и правильно, скорее всех этих гнид на вилах вынесут с Украины)
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23.11.2021 22:50 Відповісти
а может не надо ?
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23.11.2021 22:52 Відповісти
Тупой, еще тупее
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24.11.2021 07:52 Відповісти
Для меня, избрание президентом, клоуна, неоднократо оскорблявшего Украину и Майдан, стало полным разочарованием в наших людях, как здравомыслящих, и личным позором. Не покидает мысль, что над нами, просто, смеются жители других стран, а это так и есть. Ничего хорошего от клоуна и его цирковой бригады я не ожидал, но то, что происходит сейчас, это треш какой то. Ощущение, что меня накормили дивными грибами, и все это роисходит в наркотическом сне. А от этого тупого, быдляцкого ...бальника, тищенко, просто рвота. Если проголосуют за этот закон, будет пипец 2, после избрания Зеленского. Интересно, все так и будут сидеть по норах? А если главой КГГА ****** портнова поставят? Тоже нормалек? Что дальше? Закон от 16 января?Может пора уже снова собираться для разъяснения зеленым скотам их места?
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24.11.2021 09:12 Відповісти
Катлета хочет быть по-киевски.
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30.11.2021 03:39 Відповісти
 
 