Тищенко не заперечує свого можливого призначення у КМДА: Усьому свій час. Чекаємо на ухвалення закону про столицю

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко пообіцяв докладно прокоментувати чутки про своє призначення головою КМДА найближчим часом

"Всьому свій час", - заявив Тищенко у короткому коментарі "PavlovskyNEWS", інформує Цензор.НЕТ.

"Навколо мене дуже багато різних чуток. Найближчим часом я на все відповім. Усьому свій час", - сказав він.

Тищенко також згадав про те, що призначення можливе лише після того, як буде ухвалено новий закон про столицю, яким передбачено розділення посад міського голови Києва та голови КМДА.

"Чекаємо на ухвалення закону про столицю", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Борислав Береза ​​повідомив із посиланням на джерела в Офісі Президента, що президент Зеленський погодився призначити головою КМДА депутата від "Слуги народу", власника ресторану "Велюр" Миколу Тищенка. Про своє бажання обійняти посаду керівника КМДА Тищенко заявляв ще у 2019 році, коли до Верховної Ради було лише подано законопроєкт про столицю. Нещодавно Тищенко ініціював створення у парламенті міжфракційного депутатського об’єднання "Київ діє".