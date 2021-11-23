В разі прямої агресії Росії ВР збереться за кілька годин, - Корнієнко
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Верховна Рада в разі прямої російської агресії проти України готова зібратися за кілька годин, щоб запровадити надзвичайний або воєнний стан.
Про це заявив перший віцеспікер Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю що потенціал там за пару годин зібратися є", - повідомив Корнієнко.
Він зазначив, що у разі воєнних дій на території країни Рада зможе оголосити воєнний або надзвичайний стан.
"У Верховної ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан - зробити відповідні голосування з боку Верховної ради вона має протягом кількох годин...", - зазначив віцеспікер.
Він повідомив, у разі непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спеціальних заходів для захисту нардепів, аби ухвалити рішення.
"Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, не дай боже десь, то зрозуміло що будуть якійсь використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти", - додав Корнієнко.
Він зазначив, що скупчення військ РФ біля кордонів України було і раніше, тому концентрація піхоти та техніки на кордоні з Україною є елементом інформаційної дестабілізації ситуації у країні.
"Чи буде Росія використовувати будь-яку можливість, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні? Абсолютно", - підсумував Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
Не дали порвати йому в 2014 році макак в Криму..Порошенко не дав.
ссылку на заключение экспертов предоставьте
А ви тільки ,може,зберетесь .
Поскольку парад АсвАбАдителей на Крещатике намечен на 23 февраля (не помню, как теперь там называется этот хэппенинг, бывший День Советской Армии).
В РФ любят чтобы к датам.
Впрочем, не только в РФ к датам любят.
Так что наступление на Украину намечено, скорее всего, на открытие Олимпиады в Пекине, на 8 февраля, чтобы к 23 февраля управится.
Один австралійський оракул - акваріус, які вже тільки прогнози нам не робив, а одне з його останніх пророцтв перед деактивом, було про те, що наш майбутній презент - Ківа Ілля, науКівець та мегадрочер.
Він так само ******** нас залякувати лякалками-кремлялками. А ви часом не його брат близнюк?
В окопах соберемся вместе..
Ага, вот слуги прямо с чемоданами - сначала в Раду, а уже потом - на самолет...
Можно выдвинуть несколько версий столь странного поведения украинской власти. И каждая - печальна.
Первая версия заключается в том, что власть не готовится к полномасштабной войне, потому что готовится к капитуляции. Конечно, официально это будет названо не капитуляцией, а как-то мягче, например, желанием "сойтись посередине".
Вторая версия - о халатности власти. То есть Зеленский и Кабмин вообще-то собираются предпринимать какие-то меры, но когда-нибудь потом, а пока что у них есть заботы поважнее.
Более правдоподобна другая версия: власть собирается использовать российскую угрозу, чтобы перебить и дискредитировать "Вагнергейт".
https://bin.ua/top/271036-kapitulyaciya-ili-xalatnost-pochemu-zelenskij-ne.html
У ***** не хватит денег захватить и удержать Украину. Только Крым обходится им 15% бюджета. Плюс санкции. Во сколько обойдется вся страна.
А вот экономически и политически давить будет! Пытаясь ослабить.
запровадити надзвичайний або воєнний станпіти добровольцями на фронт....