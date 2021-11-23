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Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Генштабі твердять, що "Джавеліни" використовували під час навчання на полігоні "Широкий лан".

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що "Джавеліни" й "Байрактари" використовували під час інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік.

"Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", - цитує прес-служба Генштабу слова головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

Читайте: Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - "слуга народу" Копитін. ФОТО

В Генштабі зазначили, що на заході також був присутній міністр оборони Олексій Резніков. А також опублікували фотографії з військових навчань.

Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 01
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 02
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 03
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 04
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 05
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 06
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 07
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 08
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 09
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 10
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 11
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 12
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 13
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 14
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 15
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 16
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 17

Нагадаємо, раніше видання MilitaryTimes повідомило, що взяло інтерв’ю в очільника ГУР Кирила Буданова. Воно повідомляє, що Буданов сказав, ніби системи Javenlin використовувалися проти російських військ на Донбасі.

Також про це повідомляв "слуга народу" Копитін. В штабі ООС заперечили використання "Джавелінів" в зоні проведення операції.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Повторю. Меня тоже утром в новости от "слуги" напрягло отсутствие фоток. Только с полигона Ширлан. Было очень похоже на пиар. Джевелин -- очень специфическая и дорогая штука чтобы ее использовать не по серьезной технике. По всяким БТР, БМП и подобному у нас и без Джевлеинов инструменты есть.
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23.11.2021 21:50
+23
забувсь?..



SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

11 ч



Ситуація наступна

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23.11.2021 21:49
+20
Это же тот же Буданов у которого и операции по вагнеровцам не было, так что то что он лепит можно делить на два.
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23.11.2021 21:56
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забувсь?..



SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

11 ч



Ситуація наступна

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23.11.2021 21:49 Відповісти
Повторю. Меня тоже утром в новости от "слуги" напрягло отсутствие фоток. Только с полигона Ширлан. Было очень похоже на пиар. Джевелин -- очень специфическая и дорогая штука чтобы ее использовать не по серьезной технике. По всяким БТР, БМП и подобному у нас и без Джевлеинов инструменты есть.
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23.11.2021 21:50 Відповісти
Я тоже сразу сказал, что применение "Джавелина" это такая же ложь зелёных, как применение "Байрактара". Но пост тут же удалили
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23.11.2021 22:00 Відповісти
мабуть мало нанюхались
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23.11.2021 22:42 Відповісти
Если это мало, то уж не знаю чем нас удивят когда их реально вштырит Скажут "Нептуном" утопили кацапский крейсер.
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23.11.2021 22:50 Відповісти
два пиз@ливых гомосека кокаинщика
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23.11.2021 23:22 Відповісти
Системи Javenlin повинні використовувалися проти кацапських військ на Донбасі. Тренуватися потрібно на лаптєголових.
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23.11.2021 22:00 Відповісти
это точно что тренироваться надо на колорадных выродках и ..ихтамнетах.. ++++++++ приятное с полезным совмещать . чтоб меньше наших ребят погибало ---- их надо мочить джевелинами и байрактарами потому что ..перемирие..
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24.11.2021 06:31 Відповісти
та само собой...джавелины будку ссыклобородька охраняют.
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23.11.2021 21:51 Відповісти
,,сыклобородько,,--этопять
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24.11.2021 08:27 Відповісти
шо они там курят?! один говорит одно,другой другое, они хоть между собой коммуницируют?
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23.11.2021 21:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4

вони не курять. "вони" нюхають
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23.11.2021 22:43 Відповісти
Так Буданов и не говорил, что на Донбассе использовали. Это СМИ, и большей частью российские и ватные растиражировали.
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23.11.2021 21:55 Відповісти
Скажу кратко - кааак ипанём ! Мало не покажется.
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23.11.2021 22:02 Відповісти
не звідти прилетить, не звідти...

свічка@svecha62



В телеграмі обговорюють, що одна з найбільш вірогідних тем виступу Зеленського у парламенті - введення надзвичайного стану.
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23.11.2021 21:55 Відповісти
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23.11.2021 21:58 Відповісти
Знову нанюхається перед засіданням?
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:44 Відповісти
І це буде транслюватися по всіх телеканалах! Мабуть і "віялово-планових" відключень електроенергії не буде!
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24.11.2021 06:54 Відповісти
По поводу? Слухи о войне, мигранты или коронабесие?
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23.11.2021 22:11 Відповісти
Это же тот же Буданов у которого и операции по вагнеровцам не было, так что то что он лепит можно делить на два.
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23.11.2021 21:56 Відповісти
Його змушують робити такі заяви. Інакше одразу звільнять.
Вот..
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23.11.2021 22:04 Відповісти
Инициатива в армии наказуема
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23.11.2021 22:10 Відповісти
Це той буданов, який звільнив наших розвідників, зняв охорону та прикриття і у якого "дєрьмак нипричем"?
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23.11.2021 21:57 Відповісти
Той самий. Той самий, що рулить всією розвідкою в країні і до якого ну дохрена запитань.
Судячи з істричної реакції кацапів він зовсім не просто так "помилився" брешучи про Джевеліни.
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23.11.2021 22:04 Відповісти
Нічого нового. Зеленський сцикун. Він намагається зробити наших військових такими ж сцикунами.
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23.11.2021 22:03 Відповісти
Назначить один уполномоченный орган и пусть информирует общественность, остальным кукарекающим не в попад сразу по петушиной макушке давать. У нас вообще туговато с держанием языка за зубами, не успели что-то узнать, уже несутся сломя голову по секрету всему свету болтать
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23.11.2021 22:03 Відповісти
Нынче назначают кого ни попадя!
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23.11.2021 22:09 Відповісти
То той Буданов, що брехав про операцію з "вагнерівцями? Брехня - то його патологія? 🤔
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23.11.2021 22:14 Відповісти
так тих джавелінів там же немає!!!! То все брехня... Їх там нету... і не було.
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23.11.2021 22:21 Відповісти
Буданов, случайно, не родственник Дерьмака? Или просто сослуживец?
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23.11.2021 22:24 Відповісти
СЦКК (чи як їх там) не повідомляла про знищення бронетехніки окупантів на лінії розмежування. Це раз.
Повідомлень військової розвідки про зинщення бронетехніки на лінії розмежування теж не було. Це два
Пдтіержень (відео чи фото) застосування зброї не має. Це три.

Нагадує "вагнергейт", але з протилежним знаком. Там репетували, що такого не було і це не ми (знак "-"), а тут репетують, що це ми і ми круті (знак "+").
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23.11.2021 22:24 Відповісти
лучше один раз увидеть. Пустить орков на склад чтобы пересчитали Клоуны, блд!
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23.11.2021 22:25 Відповісти
хочется верить, что пацаны в***** по кацапам любым оружием, какое попалось под руку. Ведь по стандартам НАТО решение принимают командиры низшего звена. Не парясь при этом о последствиях. Выложат видосики, не выложат и тому подобное. Если есть угроза своим бойцам или мирняку, командир имеет право применить любое оружие, чтобы эту угрозу минусовать. Хочется верить
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23.11.2021 22:33 Відповісти
Хочеться матюкатися.... Чи лишилися при владі особи, яким можна вірити? Суцільна брехня..
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23.11.2021 22:39 Відповісти
как-то нехорошо выглядит.либо пусть не торопятся с заявлениями,либо согласовывают по ролям-кому и что говорить.
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23.11.2021 22:41 Відповісти
Готовимся. Мала війна і цивільний рух опору. Украинцы активно читают книгу про ведение партизанской войны.
https://coollib.com/b/485051-gans-fon-dah-totalniy-opir-instruktsiya-z-vedennya-maloyi-viyni-dlya-kozhnogo-chastina-1/readp?p=1&cnt=9000
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23.11.2021 22:42 Відповісти
Легендарна книга швейцарського воєнного експерта - навчити, як перемагати навіть тоді, коли супротивником є, здавалося б, непереможна і суттєво переважаюча військова потуга.
Боротьба за свободу не завершується навіть після нищівної поразки у регулярній війні, навіть після цілковитого розгрому армії.
Розкриваються принципи організації руху опору, створення формацій малої війни, забезпечення їх зброєю, ************, харчами, здійснення диверсій, засідок, методи протидії каральним заходам ворога тощо.
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23.11.2021 23:02 Відповісти
Что-то вы рано к "малой войне" призываете готовиться. Путин ще не напав і навряд чи нападе. Зачем?! Вы и сами все сделаете.
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24.11.2021 00:03 Відповісти
Азаренка наслушался?
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24.11.2021 06:43 Відповісти
Ты не поверишь, ни разу не видел, хотя постоянно о нем слышу. Я, вообще, телевизор практически не смотрю, а на БелТВ пропаганда всегда была топорная, хотя, говорят, сейчас стала лучше, видимо, москали помогли.
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24.11.2021 09:00 Відповісти
а хто взагалі делегував гур, коментувати любі дії мо? шукайте хлопці кротів у владі.
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23.11.2021 22:48 Відповісти
Чистый 95-й квартал! Только билеты приобретать не надо.
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23.11.2021 22:58 Відповісти
Так виберали , щоб безплатно дивитися концерти...весельчаки...))
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24.11.2021 04:37 Відповісти
Так выбирали вы, а бесплатно дивимся мы... Спасибо, конечно, но оплачиваете все это, в конечном счёте, опять же вы. Впрочем, у нас свой артист разговорного жанра есть. Не хуже.
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24.11.2021 09:03 Відповісти
Щось мені цей Буданов вже Люсю Арестович нагадує своїми заявами
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23.11.2021 23:07 Відповісти
Какие там в жопу Джавелины...я не знаю что должно бы случиться что бы их применили...Тут Байрактором раз в год выстрелили и то сколько шуму было...Теперь еще год ждать до следующей ответки!
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24.11.2021 00:02 Відповісти
Я призываю отнестись к ситуации со всей серьезностью:
1. Срочно отправить комиссию на склад и пересчитать имеющиеся в наличии Джавелины на соответствие учётной ведомости.
2. Да нет, это первое, что надо сделать: выяснить, кто ответственен за склад с Джавелинами - американский сержант или украинский прапорщик.
3. Напрячь имеющуюся агентуру в Донбассе на предмет того, не появились ли у сепаров Джавелины?
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24.11.2021 00:22 Відповісти
рабкин --- здесь как нибудь без тебя с джавелинами разберутся сходи отсоси у бульбафюрера и ..беженцам.. бутербродов отвези и одеял теплых прихвати . а то уже морозы по ночам --- можеш десятка два у себя поселить . бульбафюрер медальку тебе повесит . кстати прапорщиков в вс украины уже нет
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24.11.2021 06:40 Відповісти
"кстати прапорщиков в вс украины уже нет"
Как же так?! "Украинский прапорщик" - это даже не мем, это целая субкультура! Кстати, "украинский прапорщик" далеко не всегда был украинцем по национальности.
Гине Україна...
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24.11.2021 09:50 Відповісти
илья кыва ждет тебя в жомовой яме и чухает яйца от нетерпения
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24.11.2021 17:30 Відповісти
Хорошо хоть тут ты можешь поумничать,а то дома тебя менты быстренько на швабру натянут.
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24.11.2021 06:42 Відповісти
Это - да! Потому тут и оттягиваюсь.
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24.11.2021 09:54 Відповісти
Буданов балабол еще тот... идет компнаия и отвлеченние внимания от провальной операции вагнеровцев, предательства в ОП. И нагнитание во всех сми про большую войну в январе...фигня полная.
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24.11.2021 00:54 Відповісти
По примеру главного гнусявого клоуна: ЦЕНА ЛЮБОГО ЗЕЛЕНОГО СЛОВА = ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Исключений из этого правила нет.
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24.11.2021 01:08 Відповісти
Те, що їх не використовували , в той час коли майже кожний день гинуть патріоти, це зрада..
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24.11.2021 04:34 Відповісти
ГУР 95.
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24.11.2021 06:41 Відповісти
Это не штаб, а сборище базарных бабок в базарный день.
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24.11.2021 07:40 Відповісти
В США что то слышали об украинских штаб-сержантах
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24.11.2021 09:27 Відповісти
Резников серьезно выглядит, с таким министром мы парашестанцев так натянем, будем пить пиво в Москве по 20 гривень. А москали не будут пить, у них же гривень то нет БУ ГА ГА
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24.11.2021 09:36 Відповісти
Скоро й ці почнуть судитися
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24.11.2021 17:36 Відповісти
Застосовували, але так низенько, низенько...😀
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25.11.2021 00:06 Відповісти
 
 