Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі. ФОТОрепортаж
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У Генштабі твердять, що "Джавеліни" використовували під час навчання на полігоні "Широкий лан".
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні йдеться, що "Джавеліни" й "Байрактари" використовували під час інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік.
"Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", - цитує прес-служба Генштабу слова головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного.
В Генштабі зазначили, що на заході також був присутній міністр оборони Олексій Резніков. А також опублікували фотографії з військових навчань.
Нагадаємо, раніше видання MilitaryTimes повідомило, що взяло інтерв’ю в очільника ГУР Кирила Буданова. Воно повідомляє, що Буданов сказав, ніби системи Javenlin використовувалися проти російських військ на Донбасі.
Також про це повідомляв "слуга народу" Копитін. В штабі ООС заперечили використання "Джавелінів" в зоні проведення операції.
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SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer
11 ч
Ситуація наступна
вони не курять. "вони" нюхають
свічка@svecha62
В телеграмі обговорюють, що одна з найбільш вірогідних тем виступу Зеленського у парламенті - введення надзвичайного стану.
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
Вот..
Судячи з істричної реакції кацапів він зовсім не просто так "помилився" брешучи про Джевеліни.
Повідомлень військової розвідки про зинщення бронетехніки на лінії розмежування теж не було. Це два
Пдтіержень (відео чи фото) застосування зброї не має. Це три.
Нагадує "вагнергейт", але з протилежним знаком. Там репетували, що такого не було і це не ми (знак "-"), а тут репетують, що це ми і ми круті (знак "+").
https://coollib.com/b/485051-gans-fon-dah-totalniy-opir-instruktsiya-z-vedennya-maloyi-viyni-dlya-kozhnogo-chastina-1/readp?p=1&cnt=9000
Боротьба за свободу не завершується навіть після нищівної поразки у регулярній війні, навіть після цілковитого розгрому армії.
Розкриваються принципи організації руху опору, створення формацій малої війни, забезпечення їх зброєю, ************, харчами, здійснення диверсій, засідок, методи протидії каральним заходам ворога тощо.
1. Срочно отправить комиссию на склад и пересчитать имеющиеся в наличии Джавелины на соответствие учётной ведомости.
2. Да нет, это первое, что надо сделать: выяснить, кто ответственен за склад с Джавелинами - американский сержант или украинский прапорщик.
3. Напрячь имеющуюся агентуру в Донбассе на предмет того, не появились ли у сепаров Джавелины?
Как же так?! "Украинский прапорщик" - это даже не мем, это целая субкультура! Кстати, "украинский прапорщик" далеко не всегда был украинцем по национальности.
Гине Україна...