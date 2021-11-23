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Окупанти затримали понад 30 активістів, які прийшли зустрічати звільненого із сімферопольського СІЗО адвоката Семедляєва, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти затримали понад 30 активістів, які прийшли зустрічати звільненого із сімферопольського СІЗО адвоката Семедляєва, - Денісова

Співробітники російського ОМОНу в окупованому Сімферополі затримали 31 активіста, які прийшли зустріти адвоката Едема Семедляєва, звільненого після 12-денного арешту.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріти Едема прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу. Загалом затримано 31 активіста, зокрема десятьох жінок і чотирьох журналістів. Зараз люди перебувають у "Київському відділенні поліції Сімферополя". Планується, що їх переправлять до різних відділів поліції", - написала Денісова.

"Своїми діями країна-окупант порушує 10-ту статтю Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає, зокрема свободу дотримуватися своїх поглядів та ідей без втручання органів державної влади й незалежно від кордонів", - додала омбудсмен.

Читайте: Адвоката українських політв’язнів Семедляєва заарештували в окупованому Криму, - Денісова

Як повідомлялося, 12 листопада окупаційний "Центральний районний суд Сімферополя" незаконно призначив адміністративне покарання у вигляді арешту та штрафу адвокату українських політв'язнів Едему Семедляєву за "непокору поліції". Суд призначив йому штраф сумою 4 тис. рублів і 12 діб арешту.

Автор: Ольга Лузан
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Вже час розібратися, що робить Дєнісова окрім заяв у ЗМІ.
І мабуть немаленькі гроші за це отримує.
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23.11.2021 22:02 Відповісти
В середині минулого року її зряплата була більше ніж 150 000 на місяць.
Тож скільки вона отримує сьогодні?
Саме так, не заробляє, а отримує!
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23.11.2021 22:07 Відповісти
татары Крыма,а в 2014 где вы были? Что ждали?Вас же там много,или ждали ,что Украина за вас будет своих парней воевать посылать? Ссыкуны!!
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24.11.2021 00:00 Відповісти
А вони і є ссикуни. Любителі загрібати жар чужими руками .Де знаходиться кримськотатарський батальйон? На Донбасі? Ні, в Херсонській обл, чекають коли наші хлопці підуть звільняти Крим, щоб за їх спинами увійти в Крим і вимагати автономію Криму і ВСЮ владу ТАМ
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24.11.2021 03:42 Відповісти
Когда-то про таких очень хорошо сказал Геннадий Москаль "не нравится под оккупацией? Поднимайте восстание, Украина поддержит."
Татар в Крыму около 250 тысяч - пусть идут захватывать отделы полиции, админздания, нападают на солдат оккупантов, чтоб Украине осталось только ввести войска. А перед судом постоять и я могу.
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24.11.2021 06:43 Відповісти
 
 