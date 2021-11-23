Окупанти затримали понад 30 активістів, які прийшли зустрічати звільненого із сімферопольського СІЗО адвоката Семедляєва, - Денісова

Співробітники російського ОМОНу в окупованому Сімферополі затримали 31 активіста, які прийшли зустріти адвоката Едема Семедляєва, звільненого після 12-денного арешту.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріти Едема прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу. Загалом затримано 31 активіста, зокрема десятьох жінок і чотирьох журналістів. Зараз люди перебувають у "Київському відділенні поліції Сімферополя". Планується, що їх переправлять до різних відділів поліції", - написала Денісова.

"Своїми діями країна-окупант порушує 10-ту статтю Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає, зокрема свободу дотримуватися своїх поглядів та ідей без втручання органів державної влади й незалежно від кордонів", - додала омбудсмен.

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Як повідомлялося, 12 листопада окупаційний "Центральний районний суд Сімферополя" незаконно призначив адміністративне покарання у вигляді арешту та штрафу адвокату українських політв'язнів Едему Семедляєву за "непокору поліції". Суд призначив йому штраф сумою 4 тис. рублів і 12 діб арешту.