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Вищі воєначальники США і РФ Міллі та Герасимов провели переговори "з питань безпеки"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вищі воєначальники США і РФ Міллі та Герасимов провели переговори

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо "низки питань безпеки".

Про це повідомив у вівторок речник Об’єднаного комітету полковник Дейв Батлер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Телефонна розмова відбулася на продовження спілкування двох лідерів з метою зниження ризиків та врегулювання конфліктів на оперативному рівні", - йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі розмови.

Нагадаємо, адміністрація США, Держдепартамент і Пентагон впродовж останніх днів неодноразово висловлювали серйозне занепокоєння у зв’язку із зосередженням російських військ біля кордону з Україною. У Вашингтоні повідомляли, що проводять інтенсивні консультації з Києвом, російською стороною, а також союзниками та партнерами в регіоні.

Читайте: В разі прямої агресії Росії ВР збереться за кілька годин, - Корнієнко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
А в цей час наш Найвеличніший, нюхає, нюхає?

Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога

https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:38
+4
Прикольно, як американці роблять вигляд, що спілкуються з орками. Мені навіть почала подобатись ця їхня дипломатія а-ля кицька з мишою. Наче грається, грається, а потім хлоп і придушила.
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23.11.2021 22:37
+4
Чому воєначальнику армії США можна вірити, а злочинцю армії рашки - ні зовсім? Тому що перший - то людина
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23.11.2021 22:38
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Прикольно, як американці роблять вигляд, що спілкуються з орками. Мені навіть почала подобатись ця їхня дипломатія а-ля кицька з мишою. Наче грається, грається, а потім хлоп і придушила.
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23.11.2021 22:37 Відповісти
Главное что бы нас не разменяли
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23.11.2021 22:39 Відповісти
Ага, с СП-2 уже "придушили", цена вот теперь 1000 долларов, то что стоило 150 максимум, да и не забываем "Байден придёт - порядок наведёт"...
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23.11.2021 22:40 Відповісти
и правильно, что 1000 евро сделали, а как иначе сонную и сытую Европу пронять? Только ударить по карману пересичного. Хоть так обозлятся на кацов)))
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23.11.2021 23:52 Відповісти
А кто сделал газ по 1000 евро? Кацапы то причём?
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24.11.2021 07:04 Відповісти
да ты что, кацы ни при чем?
А кто перестал гонять газ на Европу, не кацапы? Кто свои хранилища в Европе пустыми держит? Кто по украинской ГТС снизил прокачку?
Бот кацапский ни разу не палится)))
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24.11.2021 23:15 Відповісти
Я думал, что у кого гугл есть, тому ума не надо. А оно вона как. Я таки тебе советую загуглить статистику объёмов продаж газа газпромом по годам. Ты будешь удивлён его рекордам в текущем году и по контрактам и сверх контрактов. Да если бы рашка перестала гонять газ в Европу, они бы её по судам затаскали, а они даже вслух признали, что россия исправно поставляет газ, ну даже те которые молчат в тряпочку всё равно косвенно доказывают своим молчанием о соблюдении договоров. И ещё. Европа потребляет только 30% газа из России. Так и где же остальные 70% ?? Так, всё таки, кто же это сделал газ по 1000$ ??? Зачем же они его покупают????. Вот я например никогда не покупаю мерседесы по завышенной цене. Ну не могу я платить 30000 евро за одну железяку. Вот если бы она стоила в десять раз дешевле, то тогда да, тогда бы я купил два, нет даже три штуки. Я бы жену уболтал на 9000 евро. А ты? Ты бы купил три мерседеса по 3000 евро? Себе, жене и невестке?
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25.11.2021 04:22 Відповісти
По факту Россие стоит боятся комунистический Китай и слабоумного Ыра. США демократичная страна, где многое(если не все) зависит от воли народа. Потому янки открытый конфликт с другой ядерной сверхдержавой никогда неначнут. Они могут сколько хочешь предупреждать и беспокоится, но пока их границы внеопасности, они войну не развяжут.
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23.11.2021 22:50 Відповісти
Ну Трамп, "друг *****", как то обеспокоенность концентрацией маньяков у наших границ выразил по другому: Б52 являющие носителем яо полетали над Украиной. И сразу у ***** рассосалось. А Байден, обнимашкин с убийцей, все договаривается беспокоясь, отзывая корабли из черного моря. Так что Трамп эффективней для нас почему то обеспокоивался.
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24.11.2021 08:48 Відповісти
А в цей час наш Найвеличніший, нюхає, нюхає?

Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога

https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:38 Відповісти
Чому воєначальнику армії США можна вірити, а злочинцю армії рашки - ні зовсім? Тому що перший - то людина
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23.11.2021 22:38 Відповісти
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23.11.2021 22:39 Відповісти
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23.11.2021 22:53 Відповісти
о смазках пошептались...
бритты таки надёжнее...
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23.11.2021 22:47 Відповісти
Совбез РФ «предупреждает»: Россия готовит атаку на судно в районе Мариуполя





20:02 | 23.11.2021



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На фоне многочисленных сообщений в СМИ об очередном наращивании Россией военной группировки у границ Украины, а также регулярно звучащей на международном уровне обеспокоенности по поводу возможного вторжения России в Украину, в России неожиданно заявили о возможных «провокациях» со стороны Украины два высокопоставленных чиновника. Причем сделали это практически синхронно.

Об этом сообщает информационный ресурс ФЛОТ2017.

Так, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о якобы возросшей вероятности "провокаций" со стороны Украины вблизи оккупированного Россией Крыма. Также, по словам Александра Гребенкина, провокации со стороны украинских спецслужб и «радикальных организаций» ожидаются на объектах морской экономической деятельности и транспортных переходах в Азовском и Черном морях.

Подобное заявление замсекретаря Совета безопасности РФ настораживает тем, что оно стало фактическим анонсом подготовки спецслужбами РФ именно таких провокаций, которые в информационном пространстве будут выданы как «украинские», в чём Украину и обвинят представители РФ. Эта практика применялась неоднократно.

По информации источников «Флот-2017» на территории оккупированного Крыма, спецслужбами РФ прорабатывается несколько сценариев подобных провокационных действий, в которых российской стороной будет обвинена Украина.

Согласно одному из таких сценариев, будет инсценировано нападение и обстрел под видом «пограничного катера Государственной пограничной службы Украины» некоего гражданского судна третьей страны в районе Мариуполя - на стыке территориальных вод Украины и подконтрольных РФ.

Спецслужбы РФ планируют в рамках данного сценария применить силу, а именно - после обстрела "гражданского судна" и подачи сигнала о помощи с него, «украинский пограничный катер&
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23.11.2021 22:56 Відповісти
краще б вони прогуглили (русские пытают и убивают сирийца и расстреливают женщин) подивились як ихтамнет працює, та подумали б, є з ким говорити чи ні. і всім раджу це переглянути. цей відос вже кілька років наводить жах на нормальних людей.
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23.11.2021 22:56 Відповісти
а шотакое?
у касабов рєфлєксівноє управлєніє заклініло?..
аааа, ФРС викотіла чекліст с імєннимі счєтамі?
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23.11.2021 23:17 Відповісти
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23.11.2021 23:42 Відповісти
Знамение!!!
На фото: рядом висят 2 флага, дует один ветер, флаги развиваются в разные стороны (при увеличении видно)
Что Юрий Евгеньевич этим хочет сказать?
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24.11.2021 00:28 Відповісти
 
 