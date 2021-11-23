Вищі воєначальники США і РФ Міллі та Герасимов провели переговори "з питань безпеки"
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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо "низки питань безпеки".
Про це повідомив у вівторок речник Об’єднаного комітету полковник Дейв Батлер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Телефонна розмова відбулася на продовження спілкування двох лідерів з метою зниження ризиків та врегулювання конфліктів на оперативному рівні", - йдеться в заяві.
Водночас зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі розмови.
Нагадаємо, адміністрація США, Держдепартамент і Пентагон впродовж останніх днів неодноразово висловлювали серйозне занепокоєння у зв’язку із зосередженням російських військ біля кордону з Україною. У Вашингтоні повідомляли, що проводять інтенсивні консультації з Києвом, російською стороною, а також союзниками та партнерами в регіоні.
Будь ласка, зачекайте...
А кто перестал гонять газ на Европу, не кацапы? Кто свои хранилища в Европе пустыми держит? Кто по украинской ГТС снизил прокачку?
Бот кацапский ни разу не палится)))
Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога
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бритты таки надёжнее...
20:02 | 23.11.2021
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На фоне многочисленных сообщений в СМИ об очередном наращивании Россией военной группировки у границ Украины, а также регулярно звучащей на международном уровне обеспокоенности по поводу возможного вторжения России в Украину, в России неожиданно заявили о возможных «провокациях» со стороны Украины два высокопоставленных чиновника. Причем сделали это практически синхронно.
Об этом сообщает информационный ресурс ФЛОТ2017.
Так, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о якобы возросшей вероятности "провокаций" со стороны Украины вблизи оккупированного Россией Крыма. Также, по словам Александра Гребенкина, провокации со стороны украинских спецслужб и «радикальных организаций» ожидаются на объектах морской экономической деятельности и транспортных переходах в Азовском и Черном морях.
Подобное заявление замсекретаря Совета безопасности РФ настораживает тем, что оно стало фактическим анонсом подготовки спецслужбами РФ именно таких провокаций, которые в информационном пространстве будут выданы как «украинские», в чём Украину и обвинят представители РФ. Эта практика применялась неоднократно.
По информации источников «Флот-2017» на территории оккупированного Крыма, спецслужбами РФ прорабатывается несколько сценариев подобных провокационных действий, в которых российской стороной будет обвинена Украина.
Согласно одному из таких сценариев, будет инсценировано нападение и обстрел под видом «пограничного катера Государственной пограничной службы Украины» некоего гражданского судна третьей страны в районе Мариуполя - на стыке территориальных вод Украины и подконтрольных РФ.
Спецслужбы РФ планируют в рамках данного сценария применить силу, а именно - после обстрела "гражданского судна" и подачи сигнала о помощи с него, «украинский пограничный катер&
у касабов рєфлєксівноє управлєніє заклініло?..
аааа, ФРС викотіла чекліст с імєннимі счєтамі?
На фото: рядом висят 2 флага, дует один ветер, флаги развиваются в разные стороны (при увеличении видно)
Что Юрий Евгеньевич этим хочет сказать?