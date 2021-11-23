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НАБУ (3427) гроші (422) розслідування (1960) суддя (1423) Бігус (157) Ільєва Тетяна (1) Печерський суд Києва (12)

Суддя-мільйонерка Ільєва декларує свої статки як родинні подарунки, хоча родичі не мають таких доходів, - Bihus.Info. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Суддя-мільйонерка Ільєва декларує свої статки як родинні подарунки, хоча родичі не мають таких доходів, - Bihus.Info. ФОТОрепортаж
Фото: Бігусінфо

Суддя Тетяна Ільєва твердить, що землю їй подарувала тітка, а гроші на будівництво маєтку - мати-фермерка. Але обидві жінки офіційно не мають статків, які дозволили б робити такі подарунки, а одна з них взагалі торгує пиріжками на ринку в Могилеві-Подільському.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що в маєтку Ільєвої у Хотянівці є будинок площею 264 кв. метри, а добудовують ще один, менший.

Суддя-мільйонерка Ільєва декларує свої статки як родинні подарунки, хоча родичі не мають таких доходів, - Bihus.Info 01
Фото: Бігусінфо

Як відомо з офіційної декларації, вартість будівництва маєтку порівняна з ціною двокімнатної квартири на околиці Києва – 1,8 млн грн. Саме ж декларування грошей як подарунок матері-фермерки відбулося вже після початку будівництва: спочатку 1 млн грн, а потім ще 1,5 млн.

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Землю під будівництво Тетяні Ільєвій нібито презентувала тітка - 24 сотки в Хотянівці, приблизна ринкова ціна яких становить близько 2.5 млн грн.

Це при тому, що обидві - і мати, й тітка - офіційно таких статків не мають. Обидві займаються торгівлею та фермерством.

Журналісти з'ясували, що мати судді торгує пиріжками на ринку в Могилеві-Подільському та володіє 50 гектарами землі протягом останніх 10 років. "Фермерством" Ільєва-старша заробила "аж" понад 20 тисяч доларів.

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"Окрім нерухомості родина судді володіє і дорогими автомобілями. Зокрема, на початку листопада суддя купила Range Rover. На сайтах з продажу такі авто коштують від пів мільйона гривень. Цікаво, що Range цьогоріч став вже третім автомобілем Ільєвої. До цього суддя їздила на Mercedes G-класу і на BMW X5. На доньку Ільєвої записано Land Cruiser 200, вартість якого на ринку стартує з відмітки у півтора мільйона гривень. На момент купівлі машини дівчина тільки закінчила навчання в університеті й співмірних доходів офіційно не мала", - йдеться в сюжеті.

Суддя-мільйонерка Ільєва декларує свої статки як родинні подарунки, хоча родичі не мають таких доходів, - Bihus.Info 02
Фото: Бігусінфо

Жодних пояснень щодо реального походження своїх статків суддя Ільєва давати журналістам не стала.

Розслідувачі припускають зв'язок між походженням статків судді та справою, через яку НАБУ вчинили обшук в її кабінеті у Печерському райсуді. В листопаді 2020-го Ільєва зняла арешт з коштів в сумі 110 700 євро і 9 300 доларів, вилучених у колишнього першого заступника голови правління компанії "Хліб України" Андрія Миханіва. Його було звинувачено у відмиванні грошей, викрадених експрем’єром Павлом Лазаренком.

На той момент справу вже розглядали в суді, тому формально Тетяна Ільєва не мала права на зняття цього арешту.

Суддя-мільйонерка Ільєва декларує свої статки як родинні подарунки, хоча родичі не мають таких доходів, - Bihus.Info 03
Фото: Бігусінфо

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Топ коментарі
+13
Только представьте сколько ета гнида отпустила преступников а значит стала их соучастниками чтобы получить такое состояние.
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24.11.2021 00:15
+11
еще одна, наколядовала... когда то за такое с судей сдирали шкуру, и делали из этой кожи обивку кресла для следующего судьи.
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24.11.2021 00:01
+5
Очень интересно, но именно по указу патриотического и честного сывочолого криголама она и стала судьей после майдана
''Ільєва стала суддею Печерського районного суду міста Києва у 2009 році, і це було по суті її першим місцем роботи.
Пропрацювала в Печерському суді Тетяна Ільєва до 2014 року. Після Революції Гідності саме вона вела справу колишнього очільника НАК «Нафтогазу» Євгена Бакуліна й саме вона відпустила останнього під заставу в розмірі 10 млн грн замість 1,5 млрд грн, після чого була усунена від виконання обов'язків.

Тоді навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму дописі у Facebook назвав таке рішення корупційним і звинуватив суддю в продажності.


Але в 2018 році Ільєву успішно повернули на посаду в Печерський суд указом президента Петра Порошенка''
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24.11.2021 00:25
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Да Порошенко ему деньги дал)))
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23.11.2021 23:58 Відповісти
они живут в другом измерении,
в нём очень высока прибавочная стоимость...
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23.11.2021 23:59 Відповісти
Пффф! Насмоктала!
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24.11.2021 00:00 Відповісти
еще одна, наколядовала... когда то за такое с судей сдирали шкуру, и делали из этой кожи обивку кресла для следующего судьи.
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24.11.2021 00:01 Відповісти
Ще до виборів коломойша казав в інтерв'ю Бігусу, що країна, де відсутня судова система, перестає існувати як держава. Він цього хотів і він це зробив.
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24.11.2021 00:05 Відповісти
Саме тому він і отримав «на горіхи» від США. Law&Order🇺🇸
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24.11.2021 01:53 Відповісти
чудова була традиція...відновити її може тільки сб оун...
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24.11.2021 00:05 Відповісти
судить её будет такое же нищее чмо...
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24.11.2021 00:03 Відповісти
Ніхто її не буде судити. Судді прекрасно це знають, тому і не бояться очолювати корупцію.
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24.11.2021 00:07 Відповісти
блин,на кухне...всё надо разжёвывать.
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24.11.2021 00:14 Відповісти
Не будут ее судить. В Украине быть судьей даже лучше чем быть президентом. Президента могут и избить и обматерить и даже посадить, а с судьей такое не прокатит. У нас судьи пожизненно неприкосновенны.
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24.11.2021 00:17 Відповісти
Значит спрашивать с родственников, пусть обьясняют, откуда у них столько всего
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24.11.2021 00:09 Відповісти
Только представьте сколько ета гнида отпустила преступников а значит стала их соучастниками чтобы получить такое состояние.
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24.11.2021 00:15 Відповісти
А с обычного нищеброда сдерут за лишние три копейки))) но мы сами выбрали такую жизнь😁
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24.11.2021 00:16 Відповісти
Очень интересно, но именно по указу патриотического и честного сывочолого криголама она и стала судьей после майдана
''Ільєва стала суддею Печерського районного суду міста Києва у 2009 році, і це було по суті її першим місцем роботи.
Пропрацювала в Печерському суді Тетяна Ільєва до 2014 року. Після Революції Гідності саме вона вела справу колишнього очільника НАК «Нафтогазу» Євгена Бакуліна й саме вона відпустила останнього під заставу в розмірі 10 млн грн замість 1,5 млрд грн, після чого була усунена від виконання обов'язків.

Тоді навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму дописі у Facebook назвав таке рішення корупційним і звинуватив суддю в продажності.


Але в 2018 році Ільєву успішно повернули на посаду в Печерський суд указом президента Петра Порошенка''
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24.11.2021 00:25 Відповісти
Та ні, держава практично вся складається з таких суддів, прокурорів, губернаторів, силовиків і т.п. "жомових ям". Причому, ця традиція йде ще з 90-х років і при будь-якому президенту. А тому, ліквідувати законним шляхом дану систему вже не вийде, від слова - "ніяк". Занадто серйозно паразит присмоктався до тіла, щоб заговорами та травами його можна було відокремити. Лише страх перед фізичним знищенням, страх перед знищенням особистого майна та майна родичів, може щось змінити в голові подібних клептоманів. Їх мозок зможе усвідомити свою провину і невідворотність покарання лише тоді, коли буде лежати окремо від черепної коробки. А доти, для них всі інші люди, у кого менші статки - просто тупе бидло й харчовий ресурс, який просто потрібно час від часу годувати казочками про "закон один для всіх", толерантність до народностей-паразитів, непомітно поставити знак рівності між нацизмом і націоналізмом і, в той же час, просувати представників лише певної національності на ключові посади. І треба поспішати, бо не сьогодні-завтра країні може прийти північна лисичка, а потрібно встигнути "прибарахлитися, щоб і онукам хватило"(с).
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24.11.2021 00:40 Відповісти
Це классика макіавеллізма, або точніше Маятник фуко....
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24.11.2021 01:55 Відповісти
Иля с мардовскава -лоно, шоп не сказать...
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24.11.2021 01:07 Відповісти
Ровер, херовер.....
Подумаешь!
Вот вы купите ланос и к вам сразу прискачет гетманцев : " Откуда бабки?"
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24.11.2021 07:27 Відповісти
ну а шо, ВАНА ж той ровер дешевше(по доках) купила ніж вартує потриманий лайнос.
судді вертять на *** закони, і судять іменем україни простих громадян. Це сюр, але нажаль наша реальність
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24.11.2021 09:13 Відповісти
а у нимх не тільки яловичина по 20 грн. а й котеджі по 1,5 млн, замість 10-15
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24.11.2021 07:57 Відповісти
Нихрена себе как на пирожках люди бабки поднимают !
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24.11.2021 08:40 Відповісти
А куда смотрит НАЗКа ДБР и другие органы, которые получают деньги с наших налогов? Почему не конфисковывают?
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24.11.2021 08:46 Відповісти
Як докажуть що вона збрехала ? ну оцінять халупу, ну і шо....
от якби ти сраного цвяха не міг купити без фіскального чеку, тоді була б інша справа, а так вона скаже що в неї робітники працювали за миску супу, а мрамор знайшла у лісі, і тд тп.
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24.11.2021 09:17 Відповісти
Кто то заводит ручного енота , а кто то судью .
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24.11.2021 09:18 Відповісти
по сути либо судей перевешают на фонарях, либо тут делать нечего
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24.11.2021 09:49 Відповісти
шо скажет гнидманцев ?
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24.11.2021 09:53 Відповісти
если бы хоть кого-то интересовало, кроме журналистов и читателей цензора..., но, вряд ли... да такие у нас вершители, не побоюсь этого слова, правосудия....
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24.11.2021 14:27 Відповісти
 
 