Суддя-мільйонерка Ільєва декларує свої статки як родинні подарунки, хоча родичі не мають таких доходів, - Bihus.Info. ФОТОрепортаж
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Суддя Тетяна Ільєва твердить, що землю їй подарувала тітка, а гроші на будівництво маєтку - мати-фермерка. Але обидві жінки офіційно не мають статків, які дозволили б робити такі подарунки, а одна з них взагалі торгує пиріжками на ринку в Могилеві-Подільському.
Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти з’ясували, що в маєтку Ільєвої у Хотянівці є будинок площею 264 кв. метри, а добудовують ще один, менший.
Як відомо з офіційної декларації, вартість будівництва маєтку порівняна з ціною двокімнатної квартири на околиці Києва – 1,8 млн грн. Саме ж декларування грошей як подарунок матері-фермерки відбулося вже після початку будівництва: спочатку 1 млн грн, а потім ще 1,5 млн.
Землю під будівництво Тетяні Ільєвій нібито презентувала тітка - 24 сотки в Хотянівці, приблизна ринкова ціна яких становить близько 2.5 млн грн.
Це при тому, що обидві - і мати, й тітка - офіційно таких статків не мають. Обидві займаються торгівлею та фермерством.
Журналісти з'ясували, що мати судді торгує пиріжками на ринку в Могилеві-Подільському та володіє 50 гектарами землі протягом останніх 10 років. "Фермерством" Ільєва-старша заробила "аж" понад 20 тисяч доларів.
"Окрім нерухомості родина судді володіє і дорогими автомобілями. Зокрема, на початку листопада суддя купила Range Rover. На сайтах з продажу такі авто коштують від пів мільйона гривень. Цікаво, що Range цьогоріч став вже третім автомобілем Ільєвої. До цього суддя їздила на Mercedes G-класу і на BMW X5. На доньку Ільєвої записано Land Cruiser 200, вартість якого на ринку стартує з відмітки у півтора мільйона гривень. На момент купівлі машини дівчина тільки закінчила навчання в університеті й співмірних доходів офіційно не мала", - йдеться в сюжеті.
Жодних пояснень щодо реального походження своїх статків суддя Ільєва давати журналістам не стала.
Розслідувачі припускають зв'язок між походженням статків судді та справою, через яку НАБУ вчинили обшук в її кабінеті у Печерському райсуді. В листопаді 2020-го Ільєва зняла арешт з коштів в сумі 110 700 євро і 9 300 доларів, вилучених у колишнього першого заступника голови правління компанії "Хліб України" Андрія Миханіва. Його було звинувачено у відмиванні грошей, викрадених експрем’єром Павлом Лазаренком.
На той момент справу вже розглядали в суді, тому формально Тетяна Ільєва не мала права на зняття цього арешту.
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в нём очень высока прибавочная стоимость...
Через конфлікт з міністрами з «Народного фронту» у 2015-2019 була відсторонена від посади судді, поновлена на посаді указом президента Порошенка
''Ільєва стала суддею Печерського районного суду міста Києва у 2009 році, і це було по суті її першим місцем роботи.
Пропрацювала в Печерському суді Тетяна Ільєва до 2014 року. Після Революції Гідності саме вона вела справу колишнього очільника НАК «Нафтогазу» Євгена Бакуліна й саме вона відпустила останнього під заставу в розмірі 10 млн грн замість 1,5 млрд грн, після чого була усунена від виконання обов'язків.
Тоді навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму дописі у Facebook назвав таке рішення корупційним і звинуватив суддю в продажності.
Але в 2018 році Ільєву успішно повернули на посаду в Печерський суд указом президента Петра Порошенка''
Подумаешь!
Вот вы купите ланос и к вам сразу прискачет гетманцев : " Откуда бабки?"
судді вертять на *** закони, і судять іменем україни простих громадян. Це сюр, але нажаль наша реальність
от якби ти сраного цвяха не міг купити без фіскального чеку, тоді була б інша справа, а так вона скаже що в неї робітники працювали за миску супу, а мрамор знайшла у лісі, і тд тп.