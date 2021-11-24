Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, біля Широкиного ворог застосував 120-мм міномети, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 23 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували у пресцентрі ОС.
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Тут, у нас на форумі , таких "суперпатріотів", що "рвуть на сраці вишиванку", теж доволі є!
ні "корчинських", ні "кошулинських", і ні "фаріонів", з "ніцоями"Вони своїм "показним псевдопатріотизмом" лише ************ від себе "поміркованих" українців , які їх інакше , як "навіженими", не називають!
Згадаймо як це реалізується на практиці. Вибори на Закарпатті, в яких приймала участь Маруся Звіробій. Туди зненацька увірвався Кошулинський. Маруся поступилась йому, надавши свій електорат. І, звісно, він програв какій разніце. Щоправда там і вибори сфальшували.
- А ти за кого голосував?
- За Порошенка …
- За це гімно?
- Знаєш - якщо вибирать між двома купами гімна , то вибирать треба ту, яка менша за розміром і менше смердить…
- Так тоді ж Зеленський не був гімном!
- То ти просто дивився погано! І взазалі - поки ви будете шукать снайперську гвинтівку , щоб пристрелить скаженого пса, а не хапать дрючка , що лежить під ногами, то вас загризуть! (тобто , ви втратите державу)
Промовчав …
І взагалі така риса як ненависть" мені не притаманна: у туркменів прислів"я є: "Кто облачился в ненависть, препоясался завистью, обулся в сапоги мести и надел на глаза колпак ярости - тот помчался за собственной смертью…"
Очередной ролик с передовой в зоне ООС обнародовал фронтовой волонтер Александр Карпюк «Serg Marco» снявший его через тепловизорную камеру беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил самодельную бомбу на блиндаж террористов на Донбассе.
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«…МО (министерство обороны) не поставило в армию ни одного коптера. Никто не разработал тактики применения за эти годы коптеров, как корректировать, как сбрасывать, как спасать от РЭБ… Одно из направлений, которое по сей день на плечах волонтеров… Если раньше самым эффективным ликвидатором считался снайпер, то сейчас парень с правильно размещенными руками может за ночь выпилить больше противников, чем снайпер за всю ротацию (не в обиду ему сказано!). Причем безопасно, и сидя у пульта, неважно скидывает он что-то, или корректирует что-то. Или кого-то. Война меняется. За ней надо поспевать…».