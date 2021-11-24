Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, біля Широкиного ворог застосував 120-мм міномети, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 23 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували у пресцентрі ОС.