США запросили 110 країн на "саміт за демократію", серед яких і Україна. Росія, Китай і Угорщина - поза списком

Держдепартамент США опублікував на своєму сайті список зі 110 країн, запрошених брати участь у "саміті за демократію", організованому президентом США Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до опублікованого списку, Росію та Китай до участі у саміті не запросили. До того ж Тайвань входить до 110 делегацій, запрошених на "саміт за демократію".

З країн-членів ЄС запрошено всіх, окрім Угорщини.

Союзника США з НАТО – Туреччину – брати участь у саміті також не покликали.

Однак адміністрація Байдена запросила Польщу, Індію та Філіппіни.

Серед країн колишнього СРСР у списку запрошених Україна, Вірменія, Грузія, Молдова, Литва, Латвія та Естонія. Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан серед учасників не значаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будуть дуже уважно стежити за діями Росії найближчими тижнями, - Держдеп

На додачу до світових лідерів Байден збере представників громадянського суспільства та приватного сектору для проведення низки заходів, присвячених "розробці конкретних зобов'язань та результатів для саміту".

Приблизно через рік Байден проведе другий саміт, щоб "підбити підсумки досягнутого прогресу і намітити спільний шлях уперед".

У серпні повідомлялося, що Байден вирішив скликати 9-10 грудня віртуальний саміт "лідерів за демократію". Цей саміт, йшлося у повідомленні Білого дому, "стимулює зобов'язання та ініціативи на три основні теми: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини".