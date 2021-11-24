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Байден (2326) Держдепартамент США (1310) демократія (98) Китай (1922) Росія (47263) саміт (606) США (14488)

США запросили 110 країн на "саміт за демократію", серед яких і Україна. Росія, Китай і Угорщина - поза списком

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США запросили 110 країн на

Держдепартамент США опублікував на своєму сайті список зі 110 країн, запрошених брати участь у "саміті за демократію", організованому президентом США Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до опублікованого списку, Росію та Китай до участі у саміті не запросили. До того ж Тайвань входить до 110 делегацій, запрошених на "саміт за демократію".

З країн-членів ЄС запрошено всіх, окрім Угорщини.

Союзника США з НАТО – Туреччину – брати участь у саміті також не покликали.

Однак адміністрація Байдена запросила Польщу, Індію та Філіппіни.

Серед країн колишнього СРСР у списку запрошених Україна, Вірменія, Грузія, Молдова, Литва, Латвія та Естонія. Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан серед учасників не значаться.

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На додачу до світових лідерів Байден збере представників громадянського суспільства та приватного сектору для проведення низки заходів, присвячених "розробці конкретних зобов'язань та результатів для саміту".

Приблизно через рік Байден проведе другий саміт, щоб "підбити підсумки досягнутого прогресу і намітити спільний шлях уперед".

У серпні повідомлялося, що Байден вирішив скликати 9-10 грудня віртуальний саміт "лідерів за демократію". Цей саміт, йшлося у повідомленні Білого дому, "стимулює зобов'язання та ініціативи на три основні теми: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини".
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Топ коментарі
+5
Все правильно.
Рашка і угорці то майже єдин нарот-урот.
А китайці...в них свої уявлення про світ. Мурахи.
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24.11.2021 08:10
+4
Мацковия стала демократической когда ее придумал Хан Батый в далеком 1237 году....
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24.11.2021 07:54
+4
Старина Джо по факту создал новый НАТО,где Британия США Австралия Япония и Тайвань будут играть ключевую роль...
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24.11.2021 08:08
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Демократія на расєє та в китаї?-це або жарт,або тролінг...
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24.11.2021 07:40 Відповісти
я тоже так прочитал сперва, но там точка есть.
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24.11.2021 07:41 Відповісти
Потому что США видят, как мы боремся с кацапами и хотят использовать наш опыт в борьбе с китайцами.
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24.11.2021 07:45 Відповісти
Дуже зелено. Дуже.
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24.11.2021 07:57 Відповісти
Будуть переймать наш досвід у копанні окопів? Він їм дуже знадобиться коли їм треба буде оборонну лінію створювать по Тихому океану - головне - щоб бризки не летіли!
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24.11.2021 08:00 Відповісти
США відкинули мадярів ("дружбу народов"не з тим народом)
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24.11.2021 08:49 Відповісти
Мацковия стала демократической когда ее придумал Хан Батый в далеком 1237 году....
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24.11.2021 07:54 Відповісти
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24.11.2021 07:56 Відповісти
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24.11.2021 08:00 Відповісти
Нехрена ана стала называцца ё бань.
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24.11.2021 12:40 Відповісти
Т.е. пригласили демократические и условно-демократические страны обсудить демократию. Это как собрать здоровых и обсуждать здоровье. А может стоит и с больными поговорить?
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24.11.2021 08:05 Відповісти
Старина Джо по факту создал новый НАТО,где Британия США Австралия Япония и Тайвань будут играть ключевую роль...
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24.11.2021 08:08 Відповісти
Все правильно.
Рашка і угорці то майже єдин нарот-урот.
А китайці...в них свої уявлення про світ. Мурахи.
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24.11.2021 08:10 Відповісти
И вааще мехесрань мудянь (мегерское, мадярское, балота) родина (мастосрань) мардвы и мишарей.
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24.11.2021 12:43 Відповісти
До 2 марта 2022 года...никакой войны не будет на горизонте...,
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24.11.2021 08:12 Відповісти
Інколи маленька крапка має дуже велике значення.Декілька разів перечитував заголовок доки побачив ,крапку,. Можливо авторами так і було задумано щоб коментарі були агресивними.
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24.11.2021 08:23 Відповісти
В Древней Греции термином ДЕМОС обозначались ТОЛЬКО СВОБОДНЫЕ граждане и ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫЕ, имеющие гражданские права, в отличие от рабов и других категорий неполноправного населения. 80-90% нынешнего НАСЕЛЕНИЯ планеты по факту не являются НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, а значит не должны иметь ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ и не могут называться НАРОДОМ! Я за ВЛАСТЬ НАРОДА (ДЕМОКРАТИЮ), но против СОВРЕМЕННОЙ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ под видом "народа" (а по факту БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ)! То, что сейчас называют якобы "демократией" ей по сути не является - это БОЛЬШЕВИЗМ! Подмена ДЕМОКРАТИИ БОЛЬШЕВИЗМОМ - это и есть основной прием УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ!
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24.11.2021 08:25 Відповісти
Не может быть у человека прав ОТ РОЖДЕНИЯ больше, чем у ГОЛОЙ ОБЕЗЬЯНЫ! Права должны быть только у ГРАЖДАН, а чтоб стать ГРАЖДАНИНОМ нужно пройти серьезный путь становления (образования, воспитания и социализации). Декларация ПРАВ ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН - это бомба под фундамент цивилизации и выживание человеческого вида - это ДЕГРАДАЦИЯ культуры и 99% всех проблем от нищеты и преступности до экологического загрязнения планеты Земля!
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24.11.2021 08:40 Відповісти
Из толстой ,,книги,, уклада жизни права человека занимают меньше страницы остальное обязаности которые ежедневно пополняют и так чересчур толстую ,,книгу,, в которой этот листок из правами затерялся как соль в воде.
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24.11.2021 08:57 Відповісти
В том и вся проблема, что не могут НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ выполнять обязанности, поэтому помимо прав и обязанностей у них тоже быть особых не может /кроме подчинения воли ПОПЕЧИТЕЛЕЙ-ОПЕКУНОВ/!
Чем больше прав - тем больше обязанностей, но у защитников прав ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН наблюдается полный дисбаланс: "права качают", а по обязанности вообще не вспоминают, а ткни их в это мордой, сразу обзывают "фашистами"!
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24.11.2021 09:09 Відповісти
... не являются ДЕЕСПОСОБНЫМИ ... (сорри, опечатка)
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24.11.2021 08:43 Відповісти
Идиот, грецискае - человек не принимающий участия в голосовании.
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24.11.2021 12:45 Відповісти
Я знаю перевод (значение слова), но там было другое: так называли жителей которые имели право быть ГРАЖДАНАМИ, но сами добровольно отказались участвовать общественной жизни. Далеко не все из них были ГЛУПЦАМИ, как раз многие опередили свое время и были анархистами или либертарианцами, которые не признавали диктата большинства (государства) над приватной свободой!
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24.11.2021 12:59 Відповісти
Если не будет импичмента, то это последний раз когда Украину куда то ещё приглашают.
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24.11.2021 08:26 Відповісти
наркоманам там делать нечего
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24.11.2021 08:42 Відповісти
сРаша то понятно.Нл почему Турцию и Азейбарджан не пригласили? Как по мне ( с разных источников,сам ни в Турции ни в Азербайджане не был.)то вполне демократия наблюдается.🧐
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24.11.2021 08:52 Відповісти
Назовите список президентов Азербайджана за последние 25 лет)
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24.11.2021 11:13 Відповісти
Вимальовуються два блоки суперники третьої світової, яка потрібна банді для виходу з пландемії. Війна все спише (с)
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24.11.2021 08:54 Відповісти
Вірмени з США проти московитів і угорців?
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24.11.2021 09:32 Відповісти
Довбиків з ********* не взяли, дивно що вірмен покликали.
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24.11.2021 09:31 Відповісти
А чому іх нe кликати? Тому, що всупeрeч бажанню турків, в т. ч. азeрбайджанців, вони хочуть жити?
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24.11.2021 12:43 Відповісти
зеленского с ярмаком и патрушевым не пригласили ...
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24.11.2021 10:05 Відповісти
Подготовка к единству демократических стран для согласованных действий (санкций) против автократичных режимов. Поэтому и говорится об обязательствах, чтобы дем страны не крутили носом. Или во главу демократические принципы, а не бизнес, или китай и рф задавят своей экспансией.
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24.11.2021 10:27 Відповісти
В этом что-то есть. Мне кажется, что Вы правы.
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24.11.2021 11:47 Відповісти
 
 