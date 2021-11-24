В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали
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В Україні зафіксовано 14 325 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень.
За добу 23 листопада в Україні:
зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287);
286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 077 осіб;
летальних випадків – 595;
одужало – 29 044 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 367 461 особа;
одужало – 2 825 641 особа;
летальних випадків – 82 913;
проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
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А вы предполагаете как и НАН что смерность занижена но ведь тогда в общей смерности нужно перевести в ковидную еще + какоето кол-во , а для этого нужно уменьшить смерность по главным болячкам ,то что неуменьшалось а наоборот росло всю независимость Украины.
Если гдето прибыло - значит где то убыло, это математика.Или вы думаете утилизируют не записав в смертность ??
Смерность от болячки есть, НО то что ВСЕ тварят в статистическом плане с цифрами - это реальный треш.
Немає причин журитися . Тим більше , що вакцини є багато і різної . А це головне .
Так що не все так погано . Немає горя без добра .
Ведь эффективность даже лучших вакцин где-то в районе 95, да и то в первое время.