В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали

В Україні зафіксовано 14 325 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень.

За добу 23 листопада в Україні:

зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287);

286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 077 осіб;

летальних випадків – 595;

одужало – 29 044 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 367 461 особа;

одужало – 2 825 641 особа;

летальних випадків – 82 913;

проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.









