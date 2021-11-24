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В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали

В Україні зафіксовано 14 325 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень.

За добу 23 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287);

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 госпіталізовано – 4 077 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 летальних випадків – 595;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 одужало – 29 044 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 захворіло – 3 367 461 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 одужало – 2 825 641 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 летальних випадків – 82 913;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 12
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Топ коментарі
+3
Ну тут явно не клоуны виноватые, то что мудрий нарід» не очень умный
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24.11.2021 09:00
+2
У нас дети и так ходили в школы
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24.11.2021 08:42
+2
Клоуни у владі це факт, але це не клоуни не йшли вакцинуватись все літо, це не клоуни носили маски на шиї, ходили на масові концерти. Це ж люди які позастрягали на курортах коли відмінили рейси на початку пандемії, просили щоб їх держава забрала, бо вони застряли, після чого як дикуни тікали з Борисполя порушуючи своє зобовязання сиділи 14 днів на карантині. Я ще ні разу не хворів на коронавірус, а є такі що по 2-3 рази хворіють.
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24.11.2021 09:43
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Це переміга, чи ще ні?
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24.11.2021 08:17 Відповісти
Люди вышли за права человека на акцию в Киеве 24. 11 около 15000 человек. А 03.11 вышло всего 400-500 человек, динамика очевидна. Люди начинают понимать, что нужно отстаивать свои констатитуционные права. Людей будет все больше и больше, люди победят. ПЕРЕМОГА ЗА ЛЮДЬМИ!
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24.11.2021 12:32 Відповісти
пиши доступною мовою,тоді буде недалекість кожного відкрита на загал.
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25.11.2021 00:38 Відповісти
нiт, дiд Мороз! нiт, дiд Мороз! ну, дiд Мороз, погодi !
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24.11.2021 13:58 Відповісти
Свыше 29 000 выздоровели слава Богу...
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24.11.2021 08:37 Відповісти
Ты погоди, сейчас активно рекламируется буковель и детки пошли в школы. В январе будет 1000+ трупов в день - ведь долпоепы рулят страной
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24.11.2021 08:41 Відповісти
У нас дети и так ходили в школы
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24.11.2021 08:42 Відповісти
В австрии на 10 тыс зараженных, меньше 50 трупов. А у нас клоуны во власти, поэтому 600 умерших.
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24.11.2021 08:39 Відповісти
Это единственное отличие от Австрии?
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24.11.2021 08:45 Відповісти
Нехай це залишеться для тебе таємницею.
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24.11.2021 11:15 Відповісти
Ну тут явно не клоуны виноватые, то что мудрий нарід» не очень умный
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24.11.2021 09:00 Відповісти
Тут явно виноват тупой,,нарид,, выбравших клоуна. Бумеранг.
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24.11.2021 10:02 Відповісти
Клоуни у владі це факт, але це не клоуни не йшли вакцинуватись все літо, це не клоуни носили маски на шиї, ходили на масові концерти. Це ж люди які позастрягали на курортах коли відмінили рейси на початку пандемії, просили щоб їх держава забрала, бо вони застряли, після чого як дикуни тікали з Борисполя порушуючи своє зобовязання сиділи 14 днів на карантині. Я ще ні разу не хворів на коронавірус, а є такі що по 2-3 рази хворіють.
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24.11.2021 09:43 Відповісти
Зеленые со статистикой играются? Как по мне с нашем то уровнем медицины, реальных смертей должно быть куда больше...
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24.11.2021 09:36 Відповісти
помимо ковида по 2500 каждый день умирает
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24.11.2021 09:39 Відповісти
Из какого источника инфа?
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24.11.2021 11:13 Відповісти
От ОБС (Одна Бабка Сказала), очевидно.
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24.11.2021 12:22 Відповісти
Ну тогда нация должна здороветь получаеться Ведь это всего навсего математика, по данным открытым по август этого года у нас выросла цифра ковидных смертей существенно,выросла цифра смертности общая (если за 5 лет то на чуток, если за 10 то не сильно,если в разрезе 15-20 лет то и несильно вообще по сравнению с 2000-2005)..Ииииии уменьшилась смерность от балячек лидеров, не сильно но в несколько ТЫСЯЧ это уже заметно.Нация стала здороветь??? Отнють.
А вы предполагаете как и НАН что смерность занижена но ведь тогда в общей смерности нужно перевести в ковидную еще + какоето кол-во , а для этого нужно уменьшить смерность по главным болячкам ,то что неуменьшалось а наоборот росло всю независимость Украины.
Если гдето прибыло - значит где то убыло, это математика.Или вы думаете утилизируют не записав в смертность ??
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24.11.2021 09:55 Відповісти
Пишут,,умеротсоплей,, или подставьте нужное
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24.11.2021 10:04 Відповісти
так тут то и загвоздка и абсурд, НАН уверяет что смерность от ковид занижена в 2,5 раза,статистика показывает увеличение общей смертности именно из за ковида при том что идет УМЕНЬШЕНИЕ смертности по другим факторам (не сильное но есть) . Кому верить хз.Но на сейчас то что показывают в цифрах - получаеться нация ЗДОРОВЕЕТ ибо показывают цифры уменьшения в графах где они росли/стояли на месте всю независимость, и только из за ковида смерность повысилась. Если принять то что говорит НАН - нужно отнять ЕЩЕ от всех болячек и перевести в ковид - тогда нация ВООБЩЕ получается оздоровилась нехило Если пойти по вашему предположению - нужно отнять от ковида и прибавить к другим группам - что практически вернет цифры к реалиям прошлых лет, но уменьшит существенно ковидную графу ,а это значит что должен уменьшится % смерности от ковид в статистике и соответственно истерии недолжно быть.Но кто ж на это сейчас пойдет?
Смерность от болячки есть, НО то что ВСЕ тварят в статистическом плане с цифрами - это реальный треш.
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24.11.2021 10:42 Відповісти
Серед цих 595 немає жодного вакцинованого , отже все ОК.
Немає причин журитися . Тим більше , що вакцини є багато і різної . А це головне .
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24.11.2021 13:34 Відповісти
Я собі ще так міркую : Якщо родина , знайомі та друзі померлого антиваксера , навчаючись на його помилці , включають розум і вакцинуються - це буде означати , що померлий ціною власного життя врятував життя десятків людей . Показав їм на своєму прикладі , до чого призводить відмова від вакцинації . Однозначно - Герой . І прожив життя не зря . На його прикладі навчилися інші і врятувались .
Так що не все так погано . Немає горя без добра .
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24.11.2021 13:55 Відповісти
А коли ваксер помирає через 3 місяці після вакцинації від ковіду, він теж герой?)
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24.11.2021 15:16 Відповісти
Нет, он просто попал в 5 процентов.
Ведь эффективность даже лучших вакцин где-то в районе 95, да и то в первое время.
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24.11.2021 19:26 Відповісти
 
 