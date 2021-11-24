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Росія не поважає суверенітет Грузії та продовжує окупацію наших територій, - Гарібашвілі назвав головні бар'єри у відносинах із РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія не поважає суверенітет Грузії та продовжує окупацію наших територій, - Гарібашвілі назвав головні бар'єри у відносинах із РФ

Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах з Росією є те, що РФ не поважає суверенітет і територіальну цілісність республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у вівторок увечері в ефірі Першого каналу Суспільного мовника Грузії.

"Росія не поважає суверенітет нашої країни, єдність нашої країни та продовжує окупацію територій нашої країни. Саме це є головним бар'єром у наших відносинах", - заявив Гарібашвілі.

Коментуючи стан відносин із РФ, він нагадав, що у 2012 році, коли партія "Грузинська мрія" прийшла до влади, з Росією не було жодних контактів, зокрема в економічному та культурному напряму.

"Єдине, всім нагадаю, що тодішній президент (Міхеіл. - Ред.) Саакашвілі намагався (добитися. - Ред.), щоб хоча б відкрився російський ринок, щоб відновилися торговельно-економічні відносини. З цією метою колишня влада навіть запровадила безвізовий режим для Росії, а також безумовно підтримала вступ Росії до Світової організації торгівлі, а натомість ми нічого не отримали", - сказав Гарібашвілі, дорікнувши колишній владі республіки в передачі та продажу багатьох стратегічних активів та об'єктів російським компаніям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з прем'єром Грузії Гарібашвілі можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, - ОП

За словами прем'єра, коли прийшла до влади "Грузинська мрія", з боку європейських та американських партнерів були рекомендація та порада, щоб Грузія змогла досягти деескалації з Росією і, як він вважає, це зробити вдалося.

Гарібашвілі вказав на чинний формат неформального діалогу Грузії та РФ "Абашидзе – Карасін" (Празький переговорний формат Григорій Карасін – Зураб Абашидзе існує з 2012 року. – Ред.), зазначивши, що в його рамках було зроблено багато практичних кроків.

Водночас він зазначив, що в політичному напряму жодного прогресу немає.

"У політичному напряму у нас немає жодних зрушень щодо Росії, це досить складне питання. Щодо Росії нашою головною претензією чи головною проблемою є територіальна цілісність нашої країни", - заявив прем'єр Грузії.
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Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах з Росією є те, що РФ не поважає суверенітет і територіальну цілісність республіки. Джерело: https://censor.net/ua/n3301249

Це не зміниться НІКОЛИ.
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24.11.2021 08:21 Відповісти
Маасковія поважає тільки себе. І то не кожного дня.
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24.11.2021 08:23 Відповісти
Вона не поважає своїх особистих рабів,расіян.
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24.11.2021 09:14 Відповісти
паРаша считается только с грубой силой, поэтому должна быть уничтожена!
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24.11.2021 08:55 Відповісти
А вы у своего экса Михуила Карлсоновича ********** спросите, КАК он подписал с московитами документ по которому отдал им 20% вашей земли да ещё так подписал, что вы и притензий парашникам высавить теперь не можите даже в мехдународных судах. К слову, Михуил у вас сейчас "голодает", так что за ним далеко ехать не надо.
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24.11.2021 09:06 Відповісти
он подписал с московитами документ по которому отдал им 20% вашей земли да ещё так подписал, что вы и притензий парашникам высавить теперь не можите .-Текст документа должен быть оглашён немедленно . Для вразумления защитников Саакашвили.
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24.11.2021 10:50 Відповісти
Братан Грузии Николя Саркози получил от Путлера нехилое бабло за сдачу Грузии,типа посредник минимум 10 %...
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24.11.2021 09:11 Відповісти
Братан Грузии Николя Саркози получил от Путлера нехилое бабло за сдачу Грузии,типа посредник минимум 10 %... / Количество бабла,в долларах, полученного братаном Грузии Николя Саркози от Путлера за сдачу Грузии,типа посредник должно быть опубликовано немедленно. Для вразумления и посрамления защитников Саакашвили.
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24.11.2021 10:58 Відповісти
А вы больше их в жопу целуйте, они еще наглее и нахальнее будут! Был в Грузии, лаптей как собак нерезаных, и их там так кружат, как родных короткая память у грузинского народа, а ведь она дороже всяких заработанных денег!
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24.11.2021 09:27 Відповісти
ЛЯ---ЛЯ___ЛЯ!!!! Уверен у вас с путиным все чики- пуки!!!!
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24.11.2021 09:46 Відповісти
А почему, кстати, в 2008-м не ввели санкции против рашки за оккупацию Грузии ? Если бы тогда это сделали, то вряд ли бы путлер сунулся в Украину в 2014-м.
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24.11.2021 12:18 Відповісти
Для начала деньги Иванишвили, - роSSийского олигарха, вынь из кармана, а потом о государственном суверенитете будешь рассуждать.
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24.11.2021 14:53 Відповісти
 
 