Росія не поважає суверенітет Грузії та продовжує окупацію наших територій, - Гарібашвілі назвав головні бар'єри у відносинах із РФ

Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявляє, що головним бар'єром у відносинах з Росією є те, що РФ не поважає суверенітет і територіальну цілісність республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у вівторок увечері в ефірі Першого каналу Суспільного мовника Грузії.

"Росія не поважає суверенітет нашої країни, єдність нашої країни та продовжує окупацію територій нашої країни. Саме це є головним бар'єром у наших відносинах", - заявив Гарібашвілі.

Коментуючи стан відносин із РФ, він нагадав, що у 2012 році, коли партія "Грузинська мрія" прийшла до влади, з Росією не було жодних контактів, зокрема в економічному та культурному напряму.

"Єдине, всім нагадаю, що тодішній президент (Міхеіл. - Ред.) Саакашвілі намагався (добитися. - Ред.), щоб хоча б відкрився російський ринок, щоб відновилися торговельно-економічні відносини. З цією метою колишня влада навіть запровадила безвізовий режим для Росії, а також безумовно підтримала вступ Росії до Світової організації торгівлі, а натомість ми нічого не отримали", - сказав Гарібашвілі, дорікнувши колишній владі республіки в передачі та продажу багатьох стратегічних активів та об'єктів російським компаніям.

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За словами прем'єра, коли прийшла до влади "Грузинська мрія", з боку європейських та американських партнерів були рекомендація та порада, щоб Грузія змогла досягти деескалації з Росією і, як він вважає, це зробити вдалося.

Гарібашвілі вказав на чинний формат неформального діалогу Грузії та РФ "Абашидзе – Карасін" (Празький переговорний формат Григорій Карасін – Зураб Абашидзе існує з 2012 року. – Ред.), зазначивши, що в його рамках було зроблено багато практичних кроків.

Водночас він зазначив, що в політичному напряму жодного прогресу немає.

"У політичному напряму у нас немає жодних зрушень щодо Росії, це досить складне питання. Щодо Росії нашою головною претензією чи головною проблемою є територіальна цілісність нашої країни", - заявив прем'єр Грузії.