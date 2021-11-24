У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - МВС. КАРТА

У середу, 24 листопада, з 10:30 до 17:00 у центрі Києва у зв'язку з проведенням масового заходу обмежать рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомил пресслужба МВС у фейсбуці.

"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у Києві обмежать рух на: вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі); Європейської площі; вулиці Хрещатик; бульвару Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською); вулицею Володимирською (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської)", – йдеться у повідомленні.

В МВС також закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

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