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У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - МВС. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - МВС. КАРТА

У середу, 24 листопада, з 10:30 до 17:00 у центрі Києва у зв'язку з проведенням масового заходу обмежать рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомил пресслужба МВС  у фейсбуці

"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у Києві обмежать рух на: вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі); Європейської площі; вулиці Хрещатик; бульвару Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською); вулицею Володимирською (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської)", – йдеться у повідомленні.

В МВС також закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

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У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - МВС 01
У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - МВС 02
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Невже смєтуни будуть виносити клоуна?
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24.11.2021 08:44 Відповісти
Річниця жертв Голодомору???
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24.11.2021 08:48 Відповісти
Шо, опять марафон?!
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24.11.2021 08:51 Відповісти
Протест проти порушення прав людини - примусового щеплення Експерементальними препаратами
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24.11.2021 08:56 Відповісти
а ведь цензор не написал, по какой теме "масовий захід"
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24.11.2021 12:15 Відповісти
Так він же цензор)
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24.11.2021 12:19 Відповісти
Цікаво що це за ,,крестна хода,, про яку ніхто не знає?
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24.11.2021 09:03 Відповісти
Купил упаковку Пфайзера и колись до самого не хочу...
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24.11.2021 09:04 Відповісти
То не для того, Сенатор.
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24.11.2021 09:57 Відповісти
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24.11.2021 09:06 Відповісти
Путинские антивакцинаторы отрабатывают денюжку))
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24.11.2021 12:04 Відповісти
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24.11.2021 12:56 Відповісти
 
 