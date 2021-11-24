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Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
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війна (56581) зброя (5763) Росія (47263) санкції (6855) США (14488) ЦРУ (116) Сурков (201) Гербст (105)

У разі посилення загрози російської агресії США допомагатимуть зброєю та санкціями, - Гербст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі посилення загрози російської агресії США допомагатимуть зброєю та санкціями, - Гербст

У разі посилення загрози російської агресії проти України США накладуть на РФ жорсткі санкції та надаватимуть Києву зброю та військову техніку.

Про це зазначив у коментарі Укрінформу директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст після дискусії щодо безпеки в Чорному морі та мілітаризації Криму, що відбулася у вівторок у Постпредстві України при ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо повідомити злочинцеві про чіткі умови каральних санкцій, що будуть накладені на нього, - сказав він. - Також можемо надати Україні зброю та військову техніку вже зараз. Так що Москві загрожує велика небезпека, якщо вона розпочне воєнну операцію. Це дві речі, які ми можемо зробити".

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Дипломат додав, що в разі агресії такі дії "точно дуже важко обійдуться російській економіці, і військові РФ умиратимуть щодня".

Як розповів Гербст під час дискусії, нові "санкції виходитимуть далеко за межі вже накладених обмежень, запроваджених проти Росії за її донбаську авантюру". Ідеться, зокрема, про переслідування великих російських банків, заборону на інвестиції на вторинному ринку, санкції проти високопосадовців.

За словами дипломата, нинішні санкції США обходяться економіці РФ в 1-1,25% ВВП, тож посилення їх ще більше погіршить ситуацію. "І навіть при зростанні цін на газ і нафту це буде істотним ударом", - додав він.

Нині Сполучені Штати й НАТО повинні посилити свою присутність у Чорному морі як кораблями, так і літаками, сказав Горбст.

Він нагадав, що Вашингтон забив тривогу не лише через нагромадження російських військ на південно-західному напрямку, а й через "розвідувальні дані та інші речі, що відбуваються всередині Кремля". Ідеться, зокрема, про публічні "висловлювання на історичні теми в спотвореному вигляді, щоб заздалегідь висунути претензії проти України", а також про "філософську статтю" російського ідеолога Владислава Суркова ("Куди подівся хаос? Розпакування стабільності", - ред.). "Досить претензійно, але основне посилання (статті) полягає в тому, що Росії подобається розширюватися", - зазначив Гербст

Він розповів, що Вашингтон вдався до "незвичайного кроку", коли президент Джо Байден на початку листопада послав директора ЦРУ Білла Бернса для неформальних переговорів у Москву, де він має хорошу репутацію.

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"Вашингтон вирішив, що він буде ідеальним посланцем, і я згоден з цим… Але Бернс мав передати дуже чітке послання, зокрема попередити про заходи до яких можуть вдатися Сполучені Штати. Було очікування, що Москва може дати нам деякі запевнення в приватному порядку… Але від нього відмахнулися. І це тільки посилило занепокоєння у Вашингтоні", - сказав Гербст.

За його словами, оскільки приватне попередження не мало ефекту, держсекретар Ентоні Блінкен скориставшись нагодою під час візиту у Вашингтон міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби два тижні тому, виступив "з дуже чіткою публічною заявою". Водночас, як додав він, Держдепартамент розпочав відповідні переговори з європейськими союзниками.
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Топ коментарі
+17
Щоб запобігти агресії краще надати українцям зброю вже і негайно.
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24.11.2021 08:46
+9
Просто на президентских выборах нужно было думать головой, а не жопой. Думаю, что ситуация была бы куда получше в таком случае...
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24.11.2021 09:33
+7
Coll Realist, жители Венесуэлы уже выбрали водителя автобуса - Мадуро, себе на голову. Жить лучше они не стали.Хотя страна имеет самые большие запасы нефти в мире. Нужен честный патриот с такой же честной, патриоточной командой. Тогда страна заживет. Вот только народ привык выбирать воров за подачки в виде продуктовых наборов. И это печалит... Ведь в умелых руках Украина спокойно может стать аграрной сверх-державой. Но нашим огромным потенциалом все время рапоряжаются либо коррупционеры - ставленники олигархов, либо же пророссийские манкурты, которые за 30 русских копеек готовы родную мать продать.Так и будем жить, пока народ не поумнеет и не поймет, что его будущее зависит только от него самого.
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24.11.2021 10:03
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Щоб запобігти агресії краще надати українцям зброю вже і негайно.
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24.11.2021 08:46 Відповісти
Штати прищимлять дещо ***** і йому буде не до цього.
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24.11.2021 08:50 Відповісти
Але додаткова зброя в українців додасть ваги прищимленню...
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24.11.2021 09:12 Відповісти
Дурінь думкою багатіє.
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24.11.2021 09:26 Відповісти
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24.11.2021 09:32 Відповісти
дурень тут ты, Ифан
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24.11.2021 10:43 Відповісти
Що ти мелеш, недолуга?? Та зброя, якщо отримають , вже завтра опиниться у русні.
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24.11.2021 09:25 Відповісти
Та зброя буде з радниками і їхніми інструкторами, а агентам дбр -- покажуть дулю, а не клістрони.
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24.11.2021 09:41 Відповісти
Пока у руля сидит кацапская агентура, никто ни чего нам давать не будет. Вы бы доверили секреты человеку, зная что он разболтает их вашему врагу. Все прямо говорят, что Дерьмак враг, а клоун не понимает о чем речь
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24.11.2021 10:53 Відповісти
А-10 тандерболд дали хоча б ескадрилью для початку їх все одно на зберігання ставлять.
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24.11.2021 11:42 Відповісти
Зер гут!
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24.11.2021 08:47 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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24.11.2021 08:50 Відповісти
Просто на президентских выборах нужно было думать головой, а не жопой. Думаю, что ситуация была бы куда получше в таком случае...
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24.11.2021 09:33 Відповісти
Я не раз убеждался, что самые умные люди, это таксисты! Таксиста было надо выбирать в президенты!
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24.11.2021 09:46 Відповісти
Coll Realist, жители Венесуэлы уже выбрали водителя автобуса - Мадуро, себе на голову. Жить лучше они не стали.Хотя страна имеет самые большие запасы нефти в мире. Нужен честный патриот с такой же честной, патриоточной командой. Тогда страна заживет. Вот только народ привык выбирать воров за подачки в виде продуктовых наборов. И это печалит... Ведь в умелых руках Украина спокойно может стать аграрной сверх-державой. Но нашим огромным потенциалом все время рапоряжаются либо коррупционеры - ставленники олигархов, либо же пророссийские манкурты, которые за 30 русских копеек готовы родную мать продать.Так и будем жить, пока народ не поумнеет и не поймет, что его будущее зависит только от него самого.
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24.11.2021 10:03 Відповісти
Вы хотите сказать, что среди таксистов, нет ни одного честного патриота с командой из парикмахеров? То Вы наверное и на такси не ездили.
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24.11.2021 10:37 Відповісти
Все правильно, только.....в мире нет Аграрных Сверхдержав. У Аграрных Сверхдержав на вооружении копья, топоры и камни.
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24.11.2021 11:14 Відповісти
Твоя паРаша может бодаться только с очком в сортире.
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24.11.2021 09:52 Відповісти
Бодалка не выросла у Засрахи,недостраны 4го мира
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24.11.2021 10:46 Відповісти
Дай-то Боже здійсненню думки дипломата. Бо п.Псакі 23.11.21р офіційно заявила про відсутність намірів керівництва США в цьому напрямку...
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24.11.2021 09:27 Відповісти
Як дуже влучно сказав Подерев"янськй - "якщо нарід обрав блазня у час війни, то він бажає бути знищеним". І так і буде!
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24.11.2021 09:29 Відповісти
З чого ти радієш, падло кацапське?
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24.11.2021 09:45 Відповісти
навіть так...

Более 50%: американцы поддержали отправку войск в Украину в случае наступления РФ
https://flot2017.com/bolee-50-amerikancy-podderzhali-otpravku-vojsk-v-ukrainu-v-sluchae-nastupleniya-rf/
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24.11.2021 09:32 Відповісти
Ругату худобу треба тримати в стійлі.
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24.11.2021 09:38 Відповісти
Украина плохой пример для русских рабов. Поэтому им и их рабовладельцам плохо спится.
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24.11.2021 09:48 Відповісти


Дядюшка Шу******

· 22 ч

Россиянин повесился на борту самолёта, летевшего в Самару из Шарм-эль-Шейха.
Не спешите осуждать - можно подумать, у вас не возникло бы такой мысли при возвращении из Шарм-эль-Шейха в Самару.
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24.11.2021 10:51 Відповісти
Байден - старый маразматик, а "демократы" сыкливые "голуби мира"! Афганский ПОЗОР показал всему миру всю ГНИЛУЮ и ЛЖИВУЮ суть нынешней администрации и тех, кто за ней стоит!
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24.11.2021 09:51 Відповісти
Нынешние санкции США обходятся экономике РФ в 1-1,25% ВВП. Это много?
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24.11.2021 09:54 Відповісти
Какие то смешные санкции. Я могу им посоветовать запретить продажу микросхем в РФ.
от этих санкций станет весь ВПК рашки. А сейчас ситуаци такая, что я даже не заикаюсь о проектных ценах на микросхемы. Часть комплектации завозится в Украину через серых поставщиков. А в рашке эти микросхемы втрое дешевле.
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24.11.2021 10:15 Відповісти
Нам нужны их комплексы ПВО и ПРО. Без них долго мы не продержимся. Вот это будет реальная помощь, которая, в принципе может заставить рашку передумать вторгаться к нам.
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24.11.2021 10:32 Відповісти
А еще боеприпасы к оружию (много), т.к. те, что идут с оружием - ну этого хватит раве что для учений на полигоне. Для полноценной войны нужны огромные склады боеприпасов (защищенные). А так по-сути воюем тем, что осталось после уничтожения 5-ти самых больших складов и со многими видами боеприпасов (мина 120 мм., допустим) существует огромная проблема, их или уже нет, или уже почти нет. После нападения мордора везти их будет уже поздно.
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24.11.2021 11:24 Відповісти
Краще би західні країни порекомендували своїм ЧВК повоювати проти орди та оплатили їх роботу.
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24.11.2021 10:38 Відповісти
Ватные рашистские инфопдрсы страшно возбудились ,возбужденные помечены спамом
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24.11.2021 10:52 Відповісти
Достаточно претенциозно, но основной посыл (статьи) заключается в том, что России нравится расширяться", - отметил Хербст.
Ну да,а в конце судьба Белого карлика.Потухшего солнца,у которого закончилась ядерная реакция для поглощения и хаос реакций.И вот из большого Красного гиганта,появляется потухший Белый карлик,размером с Замкадье.Як вариант
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24.11.2021 11:07 Відповісти
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24.11.2021 11:45 Відповісти
"Сліпий казав - поживемо-побачимо"©
Уже разное доводилось видеть и слышать: "Болтон в сраку" был, "Ходжес на Хербст" были, "Волкер позорный" тоже был да и у "Псаки в бельма" тоже как бы не первое пришествие.
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24.11.2021 12:05 Відповісти
Главное, шоб оно доехало! До того как писец!
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24.11.2021 12:44 Відповісти
Такое себе "обещание". 50 на 50. Если дать оружие заранее, то скорее всего не будет и нападения!
В общем, знаем цену таким обицянкам.
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24.11.2021 13:50 Відповісти
Стингеры и джавеллины по 500 шт в качестве подержать на пару месяцев, а потом вернуть обратно, если не понадобятся? Лучшая помощь.
И арест всех активов рашистской элиты, с высылкой всех отпрысков на Родину к скрепам родным, если им вдруг покажутся какие то провокации со стороны Украины.
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24.11.2021 13:59 Відповісти
 
 