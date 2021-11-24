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Ексгенпрокурор Рябошапка про розслідування щодо "вагнерівців": Правоохоронна система фактично покривала винних у зриві спецоперації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексгенпрокурор Рябошапка про розслідування щодо

У скандалі зі зривом спецоперації щодо "вагнерівців" правоохоронна система фактично прикривала винних.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заявив ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся ситуація вийшла в публічну площину, тому що немає довіри ані до тимчасової слідчої комісії, ані до органів правопорядку. Ані Офіс генерального прокурора, ані Державне бюро розслідувань не користуються довірою населення", - сказав він.

На запитання, чи добре, що ситуація вийшла в публічну площину, ексгенпрокурор відповів: "Це погано, тому що якби ТСК спрацювала належним чином, якби правоохоронні органи розслідували цю справу, якби люди довіряли результатам цієї справи, то очевидно, що не було б такого резонансу. Ті, хто винний, були б покарані, і все суспільство б знало, хто призвів до проблеми, і що спричинило проблему. Але, на жаль, цього не було, правоохоронна система фактично покривала тих, хто міг бути джерелом цього зриву, і причини зриву спецоперації. Тому навіть колишній керівник управління розвідки, військовий, був змушений вийти в публічну площину і пояснити всьому суспільству, що власне відбулося. Іншої можливості дізнатися правду в українців не було".

Як зазначив Рябошапка "всі дійсно побачили, що президент нас обманював більше року".

"Причому це було робити абсолютно нерозумно. Я ще рік тому говорив, що є процесуальні документи, вони є у відкритому доступі, відкритих реєстрах. Кожен може подивитися і переконатися сам, що ця операція була, не потрібно було обманювати українців. А друге - ми бачимо, що ми на порозі нової війни. Уявіть собі, що думають військовослужбовці зараз, якщо вони бачать, що в нас верховний головнокомандувач і найближча до нього людина фактично могли злити таку спецоперацію. Чи в них не буде постійно думки в голові, що ці самі люди в критичний страшний момент їх не зрадять. З цією думкою наші солдати на передовій змушені будуть воювати", - сказав він.

Читайте також: Операція із затримання "вагнерівців" провалилася саме через рішення її відкласти, - Грозєв

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Згідно з опублікованим розслідуванням Bellingcat, Єрмак за завершальному етапі операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі . За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Не существует никакой "правоохранительной системы" - есть ПАЛКАНЫ на службе у ХОЗЯЕВ стада, тех у кого они "кормятся с рук", тех кто им бросает жирные объедки со своего стола и кто им позволяет время от времени задирать овец. Спросите себя ЧЬЕ это ГОСУДАРСТВО (чьи интересы оно обслуживает и защищает) ваши? Не думаю!
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24.11.2021 09:44
+3
а де Ви в амеб 73% колись бачили голову?
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24.11.2021 09:11
+2
Риба й надалі гниє саме з голови...
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24.11.2021 09:01
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Риба й надалі гниє саме з голови...
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24.11.2021 09:01 Відповісти
а де Ви в амеб 73% колись бачили голову?
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24.11.2021 09:11 Відповісти
Саме цікаво, що принаймні половина з цих амеб голосувалав 2014 році за переможця в першому турі. Точніша назва - амеби флюгери.
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24.11.2021 09:15 Відповісти
Абсолютли! У быдла нет принципов, у быдла только желудок!
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24.11.2021 09:23 Відповісти
Це наша дійсність) До 2013 вони кричали що расія нікада нінападет. Потім побачили протилежне, натягнули вишиванки. Набридла війна по телевізору, послухали кахочку про баригу- зняли вишиванки й пішли вибрали ЗЕлене лайно. Так само і комуняку Кравчука вибрали, і батька олігархату-Кучму... А потім ніхто й не зізнається дітям.
Складно зізнатись що коли їм казали що воно смердить і виглядає як лайно, то вони не повірили і вирішили ще й ложкою спробувати. Вкотре. І так майже кожен раз
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24.11.2021 16:02 Відповісти
І парламент прикриває.
І правохоронці це роблять.
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24.11.2021 09:04 Відповісти
Чия б корова мичала. Мичить та, що по вказівці з АП (чи Кремля) замкнула патріотів по справі за Шеремета.
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24.11.2021 09:05 Відповісти
Екс уже хороший. Він зараз критикує зєйлюхінців.
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24.11.2021 09:28 Відповісти
https://youtu.be/jZdg1TmVvtQ. Вчора на каналі Дмитра Чекалкіна.Зеленський,Єрмак,Медведчук і ще з ними...... Доповідь амереканського розвідника. Да довго,47хв. Но той час того коштує.
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24.11.2021 09:12 Відповісти
Ой! Той час ТОГО ВАРТИЙ!
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24.11.2021 09:15 Відповісти
А виноваты гру. Кто придумал завозить толпу вагнеровцев в Минск, в место , в котором людей в штатском больше чем обычных? В отличие от гру и СБУ, в КГБ свою работу делают и сделали на 5+. А в Украине нету ни гру ни СБУ. Крым с Донббасом увели, убили Окуеву, Шеремета, Вороненкова и всё это под носом гру и СБУ. Эти две организации нужно расформировать
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24.11.2021 09:25 Відповісти
А Вы уверены что к этим убийствам не приложили руку и гру с СБУ?
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24.11.2021 09:52 Відповісти
Не знаю. СБУ и гру настолько криворукие, что их таким делам не подпустили бы.
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24.11.2021 10:50 Відповісти
Сами по себе криворукие но исполнители отличные особенно если действуют под чутким руководством ФСБ.
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24.11.2021 10:52 Відповісти
А чому ,,покривала,,в минулому часі?Адже і по сьогоднішній день нічого не змінилось
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24.11.2021 09:41 Відповісти
А возможно это была подстава! Подстава ФСБ . Наши думали , что операцию проводят они , но проводили их!!!!!
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24.11.2021 09:43 Відповісти
Смысл тогда было "светится" Ермаку?
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24.11.2021 10:19 Відповісти
А подстава в чём?
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24.11.2021 11:34 Відповісти
В чем - я не знаю в чем!!! Не думал об этом!!!!
Есть такая история!!! Парень служит на границе ,каждый день в карауле!!!! Прибегает к ротному просится срочно в отпуск , лучший друг позвонил и рассказал, что невесту его тра...хают !!!!
В чем подстава????
Лучший друг никогда такого не расскажет , зная что человек в армии и с оружием!!
Друг скорее всего сам хотед ее тр...ть , а она не дала!!!! Ну или еще милион комбинаций!!!!
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24.11.2021 11:40 Відповісти
Не, ну по твоей логике Цемаха нам тоже подбросили
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24.11.2021 12:00 Відповісти
Я не знаю про цемаха!!!Там был обмен и спасли кучу наших ребят ! Живых!!!! А цемах был условием лично путина!!!! Я бы тоже отдал!!!!! За живых!!!
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24.11.2021 12:11 Відповісти
Ну отлично, чё. Использовать Цемаха как оружие против *****, шоб спасти много больше жизней? Не, нах не надо.
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24.11.2021 12:22 Відповісти
Путину насрать на Цемаха!!! Путин в наглую говорит , что не в Крыму не он и на Донбасе их нет!!!
Путин срать тебе на голову будет и попробуй скажи, что это дерьмо , а не мед!!!
Путин отморозок , и пока у него руках хим. оружие , ядерное и оболваненные россияне и ватники по всему миру!!! Ему насрать на все!!!
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24.11.2021 12:37 Відповісти
"цемах был условием лично путина" и "Путину насрать на Цемаха"
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24.11.2021 13:50 Відповісти
Не существует никакой "правоохранительной системы" - есть ПАЛКАНЫ на службе у ХОЗЯЕВ стада, тех у кого они "кормятся с рук", тех кто им бросает жирные объедки со своего стола и кто им позволяет время от времени задирать овец. Спросите себя ЧЬЕ это ГОСУДАРСТВО (чьи интересы оно обслуживает и защищает) ваши? Не думаю!
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24.11.2021 09:44 Відповісти
Могу сказать точно, что все они - мудачье.
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24.11.2021 09:44 Відповісти
єврика ! прокурор прозрів ! ти ще не таке прокукарікаєш коли Венедиктова на тебе справу заведе . тільки в 19-му розраховував на успіх Пшонки , а тут не фортануло ...
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24.11.2021 09:46 Відповісти
Аяяяй и кто ж это сделал ,? айяяй...
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24.11.2021 09:48 Відповісти
рябо
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24.11.2021 09:51 Відповісти
так виноваты бубочка с дермаком, кто ж их накажет, тем более они в отказ пошли, типа ну перенесли и что, это чтобы глубже в глаз куйла заглянуть... расследовать нужно начиная с того как сбу задержало группу разведчиков которая готовилась выдвигаться на штурм тюрьмы в дырляндии и освобождать пленных... это уже явнвя работа дермака и прочих на срыв операций
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24.11.2021 10:04 Відповісти
Слышать от генпрокурора (даже бывшего), что "правоохоронна система фактично прикривала винних" просто смешно. А что, когда-то было по другому?
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24.11.2021 10:16 Відповісти
Свинарчуки?)))
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24.11.2021 10:33 Відповісти
верховный главнокомандующий и ближайший к нему человек фактически могли слить такую спецоперацию.-Пианист в кипе это буратина Коломойского. Для них Украина чужая страна, всего лишь территория зарабатывания денег. А в Израиле они свои среди своих, там они всех понимают, их все понимают , они счастливы. Зеленский о Израиле: вы образец. Образец : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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24.11.2021 10:22 Відповісти
Если гру и СБУ знают, кто слил, то почему виноватые всё ещё живые, а не загнулись от остановки сердца или не выпали с 16-го этажа. Такое вот у нас гру сбу
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24.11.2021 10:53 Відповісти
ГБР, СБУ, ПРОКУРАТУРА, СУДЫ И МУСОРА-ЭТО НЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ-ЭТО ОРГАНЫ ермака-Козыря по охране его опричнины! Вот муж-мусор венеиктовой денис колесник,- украл мошенническим способом у украинцев более 750 000 гривен, получивший компенсацию за якобы увольнение из мусоров, а через 10 дней в мусора восстановился:

https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo

Спрашивается кому должна служить венедиктова, ответ-точно не праву, а зеБанде!
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24.11.2021 10:23 Відповісти
А ещё у Венедиктовой часы Hublot реплика. За такое в нормальных странах а тюрьму сажают на приличные сроки
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24.11.2021 10:55 Відповісти
Так генпрокурор Рябошапка сам участвовал в травле спецуры ГУР которая готовила повторение операции с Цемахом. До чего цинизм зашкаливает. Ничего, сейчас он перекрасится в другие партийные цвета, наденет вышиванку, и нарид все забудет
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24.11.2021 15:49 Відповісти
 
 