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У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 557 738 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 154 (вчора 5 828) оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 259 091 743 випадки інфікування, з них 557 738 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 184 309 осіб, з них 8 154 за минулу добу.

У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 01

Побороли хворобу та вилікувалися 234,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 3-ту у світі і 2-гу в Європі.

У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 03
У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 04
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Топ коментарі
+9
заявила про заниження в 2,5 рази , Да я этот бред вообще не понял прочитав все что они написали. Сейчас есть статистика по авгус за этот год в оф. доступе, и по ней по сравнению с прошлым годом да, короновируса они написали нехило, НО уменьшились онкология,сердце и пр. (НИКОГДА небыло уменьшения, а тут нате, нация здоровеет) не сильно конечно, но в несколько тысяч точно. Если принять во внимание писульку НАН - получается что нация вообще начала здороветь с прогрессией но коварный вирус все испортил? Это уже верх идиотизма или еще будет? Они уже в своих цифрах начали париться или расчет что бестолковое население которое вообще ничем не интерисуется проглотит и этот бред.
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24.11.2021 09:43
+4
Всі країни крім україни з високим рівнем Експерементальних щеплень
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24.11.2021 09:15
+3
Мы наверно друг друга не поймем,пока не выясним
Есть статистика всей смерности - есть смерность от ковид (в ней) и есть куча других групп (в ней).
НАН говорит что смерность от ковид занижена - значит нужно отнять от всех групп и перевести в ковидную,не меняя общую = уменьшение других групп = % смерности от ковил в разы выше и оздоровление нации от других болячек? Вот так ничего не делая,путем математики можно оздаравливать и отчитываться???
Если наоборот, разнести из ковидной цифры (согласно вашему высказыванию -вирус в основном стал причиной их смерти,а не сердце ) всех кто умер от болячек своих но на момент смерти просто имел и ковид, каждого в свою группу, то у нас все станет на свои места по смерности + группа ковида как отдельной болячки уменьшится. НО тогда уменьшится и % смерности от ковид. А на это никто не пойдет в рамках сегодняшней вакханалии.

Само высказывание НАН на сегодня - для не думающих и не интерисующихся ничем и не умеющих считать, очередная пугалка и проверка на отупляемость населения, потом можно вообще любой бред писать. Для тех кто с математикой и логикой дружит - это треш.
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24.11.2021 11:36
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А ****** говорить, ми вже пік пройшли. Тепер на плато...
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24.11.2021 09:00 Відповісти
Нахапався вумних словів...
Покажіть йому тепер синусоїду.
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24.11.2021 09:58 Відповісти
Тільки в трійці?А Зелений Йолоп волав,що ми чемпіони.Наддай,Вовочка,наддай-перше місце так близько.Це ж не футбол,де нема шансів-тут все не тільки в твоїх руках,а й твоя пуста макітра цьому сприяє.
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24.11.2021 09:06 Відповісти
Всё это ложь.Статистика разгоняется с помощью лживых ПЦР-тестов,которые вообще не предназначены для обнаружения вирусов.
Подробнее здесь
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24.11.2021 09:11 Відповісти
Статистика про смертність розганяється ПЦР-тестуванням? Черговому Зебілу антени 5-G навіяли...
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24.11.2021 09:35 Відповісти
Сразу видно человека,не понимающего сути того,что происходит на планете.Для начала посмотрите короткий отрывок самого изобретателя ПЦР-теста. https://www.youtube.com/watch?v=cJJJYx2mbf4
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24.11.2021 10:13 Відповісти
Сайт ВоксЮкрейн сам по себе является абсолютно лживым сайтом.Он любую правду,касаемую барановируса,будет называть неправдой.За полтора года изучения пландемии,я это категорично понял.
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24.11.2021 10:05 Відповісти
Слова типичного антиваксера. Расслабься.
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24.11.2021 10:26 Відповісти
Всі країни крім україни з високим рівнем Експерементальних щеплень
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24.11.2021 09:15 Відповісти
Національна Академія Наук України заявила про заниження в 2,5 рази офіційною статистикою смертності від ковід ... Це як розуміти і сприймати? Як " використання джавелінів в ООС, неіснуванням вагнергейту. непричетності нардепів під кайфом в ДТП і т.ін.?
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24.11.2021 09:36 Відповісти
заявила про заниження в 2,5 рази , Да я этот бред вообще не понял прочитав все что они написали. Сейчас есть статистика по авгус за этот год в оф. доступе, и по ней по сравнению с прошлым годом да, короновируса они написали нехило, НО уменьшились онкология,сердце и пр. (НИКОГДА небыло уменьшения, а тут нате, нация здоровеет) не сильно конечно, но в несколько тысяч точно. Если принять во внимание писульку НАН - получается что нация вообще начала здороветь с прогрессией но коварный вирус все испортил? Это уже верх идиотизма или еще будет? Они уже в своих цифрах начали париться или расчет что бестолковое население которое вообще ничем не интерисуется проглотит и этот бред.
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24.11.2021 09:43 Відповісти
К сожалению вирус долбит как раз по этим категориям сильнее,чем по остальным.Почему?Потому,що у сердечников,онко,вич,людей с пересаженными органами сидящие на стимуляторах,различных хроников слабый иммунитет не способный забороть вирус.Поэтому вирус для них фатален.Но,если они не заразятся,то имеют шанс пожить дольше,чем после встречи с вирусом.Поэтому вирус в основном стал причиной их смерти,а не сердце
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24.11.2021 11:22 Відповісти
Мы наверно друг друга не поймем,пока не выясним
Есть статистика всей смерности - есть смерность от ковид (в ней) и есть куча других групп (в ней).
НАН говорит что смерность от ковид занижена - значит нужно отнять от всех групп и перевести в ковидную,не меняя общую = уменьшение других групп = % смерности от ковил в разы выше и оздоровление нации от других болячек? Вот так ничего не делая,путем математики можно оздаравливать и отчитываться???
Если наоборот, разнести из ковидной цифры (согласно вашему высказыванию -вирус в основном стал причиной их смерти,а не сердце ) всех кто умер от болячек своих но на момент смерти просто имел и ковид, каждого в свою группу, то у нас все станет на свои места по смерности + группа ковида как отдельной болячки уменьшится. НО тогда уменьшится и % смерности от ковид. А на это никто не пойдет в рамках сегодняшней вакханалии.

Само высказывание НАН на сегодня - для не думающих и не интерисующихся ничем и не умеющих считать, очередная пугалка и проверка на отупляемость населения, потом можно вообще любой бред писать. Для тех кто с математикой и логикой дружит - это треш.
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24.11.2021 11:36 Відповісти
Так я давно писал,що треба разбивать всех на группы.И да.Статистика не адекватная и завышена.Простой пример.Человек с ампутацией ноги,заразился.Умер не от Ковида,а от тромба.Что причинило отрыв тромба?Естественная причина или следствие Ковида?И как это запишут в причине смерти,тоже вопрос.
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24.11.2021 11:48 Відповісти
Что причинило отрыв тромба?Естественная причина или следствие Ковида?И как это запишут в причине смерти,тоже вопрос

Ну на сегодня это не вопрос - в зависимости от ситуации и надобности, запишут как нужно на сам момент смерти. У нас конечно не в первые пытаются манипулировать данными,записывая и увеличива/уменьшая группы исходя из ситуаций, но только с приходом ковида это стало настолько массово и цифры приобрели страшный вид.Именно математический подход на сегодня позволяет манипулирывать массой.Ведь увеличение графы сердечников/болезней крови не так испугает в новостях как ковид19
А вообще согласно тогоже вооз есть группы смертей верхних и нижних дыхательных (они в пятерке смертности)_, так вот по этим группам смертность в мире до ковида была более 5млн. (стандартно/ежесезонно) Только в 17м году более 800т детей до 5 лет умерло от пневмонии.И никого это не пугало
Сейчас стало очень трудно сравнивать смертность в мире по годам/группам, данные настолько размылили .Очень трудно сравнить теже 18 с 19, нет полных данных в развертке нигде.Поэтому манипулировать цифрами очень удобно.
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24.11.2021 12:25 Відповісти
Меня мало беспокоят цифры.Потому,що в статистике действительно бардак и манипуляции.Больше беспокоят огалтелые действия властей по ущемлению прав граждан.Либертарианцы просто в ужасе от необоснованного наступления на права и свободы,прикрываясь целесообразностью заботой о здоровье граждан
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24.11.2021 12:37 Відповісти
раньше умирали от инфарктов и инсультов, а теперь в основном - от ковида. Поэтому от инфарктов никто не умирает)
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24.11.2021 16:20 Відповісти
Хто боїться вакцинуватись, ось вам безкоштовний лайфхак. Протягом 5 хв. після вакцинації випийте вітамін С. Він нейтралізує дію токсинів і окислює мікрочіпи.
Тобто ви отримаєте сертифікат без шкоди для здоров'я!
Не дякуйте!
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24.11.2021 10:01 Відповісти
Вы-бредите
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24.11.2021 10:27 Відповісти
Ша.
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24.11.2021 10:58 Відповісти
В ЕС почти год была программа обязательного БЕСПЛАТНОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО тестирования, от которого были освобождены только переболевшие Ковид ( до 3-6 месяцев) . Таким образом выявляли ковид и выдерживали семьи в карантине . Плюс были закрыты школы почти весь год.
Власть Украины же пошла путём «братских» советских республик - начхала на такую программу и здоровье украинцев .
НЕЧЕМУ удивляться - важнее содержать олигархов - они не болеют 😀
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24.11.2021 10:26 Відповісти
Успехи зе-упырей видны на весь мир. Даже в странах третьего мира такой смертности нет как при клоуне президенте
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24.11.2021 11:09 Відповісти
 
 