У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 557 738 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 154 (вчора 5 828) оcоби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 259 091 743 випадки інфікування, з них 557 738 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 184 309 осіб, з них 8 154 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 234,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 3-ту у світі і 2-гу в Європі.
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Есть статистика всей смерности - есть смерность от ковид (в ней) и есть куча других групп (в ней).
НАН говорит что смерность от ковид занижена - значит нужно отнять от всех групп и перевести в ковидную,не меняя общую = уменьшение других групп = % смерности от ковил в разы выше и оздоровление нации от других болячек? Вот так ничего не делая,путем математики можно оздаравливать и отчитываться???
Если наоборот, разнести из ковидной цифры (согласно вашему высказыванию -вирус в основном стал причиной их смерти,а не сердце ) всех кто умер от болячек своих но на момент смерти просто имел и ковид, каждого в свою группу, то у нас все станет на свои места по смерности + группа ковида как отдельной болячки уменьшится. НО тогда уменьшится и % смерности от ковид. А на это никто не пойдет в рамках сегодняшней вакханалии.
Само высказывание НАН на сегодня - для не думающих и не интерисующихся ничем и не умеющих считать, очередная пугалка и проверка на отупляемость населения, потом можно вообще любой бред писать. Для тех кто с математикой и логикой дружит - это треш.
Ну на сегодня это не вопрос - в зависимости от ситуации и надобности, запишут как нужно на сам момент смерти. У нас конечно не в первые пытаются манипулировать данными,записывая и увеличива/уменьшая группы исходя из ситуаций, но только с приходом ковида это стало настолько массово и цифры приобрели страшный вид.Именно математический подход на сегодня позволяет манипулирывать массой.Ведь увеличение графы сердечников/болезней крови не так испугает в новостях как ковид19
А вообще согласно тогоже вооз есть группы смертей верхних и нижних дыхательных (они в пятерке смертности)_, так вот по этим группам смертность в мире до ковида была более 5млн. (стандартно/ежесезонно) Только в 17м году более 800т детей до 5 лет умерло от пневмонии.И никого это не пугало
Сейчас стало очень трудно сравнивать смертность в мире по годам/группам, данные настолько размылили .Очень трудно сравнить теже 18 с 19, нет полных данных в развертке нигде.Поэтому манипулировать цифрами очень удобно.
Тобто ви отримаєте сертифікат без шкоди для здоров'я!
Не дякуйте!
Власть Украины же пошла путём «братских» советских республик - начхала на такую программу и здоровье украинцев .
НЕЧЕМУ удивляться - важнее содержать олигархов - они не болеют 😀