УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15030 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
7 820 61
війна (56581) Росія (47263) Яременко Богдан (147)

"Слуга народу" Яременко про загрозу наступу РФ: "Нова війна" не буде відтворенням 2014 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія має мотиви хотіти чергової ескалації в Україні. Крім того, витрачає величезні зусилля, щоб позбавити Україну підтримки Заходу.

Про це заявив нардеп "СН" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Оголошенням війни було рішення Федеральних зборів РФ про включення АРК до складу РФ. Війна, яка де факто почалась ще раніше, відтоді не припинялась ні на секунду. Не варто при цьому уявляти війну в картинках 1914 чи 1944 року. Це не про суцільні на сотні кілометри укріпрайони чи годинні артилерійські обстріли перед штиковими атаками. І про те, що у нас достатньо обстріляних і мотивованих воювати з окупантом на усій території супротивник теж знає. "Нова війна" не буде і повністю відтворенням "технології" війни 2014 року. Перш за все, підстави говорити про новий виток загострення та можливість серйозної ескалації є", - заявив він.

"Конфлікт на Сході Україні виснажливий для обох сторін. І якщо маневри України полягають у спробах зменшити ціну військових поразок 2014-2015 років та максимально загасити бойові дії, то у Росії простір для маневру більший. І навіть ті загрозливі для майбутнього Росії тенденції в суспільному та економічному житті, які на думку багатьох оглядачів в Україні ставлять у стратегічному вимірі під сумнів майбутнє Росії, насправді у короткостроковій перспективі можуть бути для політичного керівництва РФ сильним стимулом поводитися ще агресивніше. Ніхто не скасовував правило внутрішні провали компенсувати зовнішніми успіхами", - додав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі посилення загрози російської агресії США допомагатимуть зброєю та санкціями, - Гербст

"Кремлівські лідери зрозуміли, що швидко і ефективно підірвати Україну зсередини не зможуть. Розчарований Кремль і активністю президента Зеленського у викоріненні важливих інструментів російського політичного впливу на Україну (рішення РНБОУ) та його неготовністю реалізувати Мінські домовленості за будь-яку ціну (зрештою Мінські домовленості хоч і є нав'язаними Україні ззовні, але по суті і є планом підриву України зсереди). Цікаво, що особливе роздратування та занепокоєння Росії викликає українська стратегія затягувати НАТО в Україну, поки ми не можемо затягнути Україну в НАТО (в російському виконанні це звучить "войти в НАТО через заднюю дверь"). І тут спрацьовує логіка - якщо не виходить дешевше, то можна повернутися до "старих і перевірених методів" - сили. Тим більше, що дипломатичну непоступливість Україна демонструє на тлі явної внутрішньої нестабільності, яка може бути легко розширена за рахунок реальних чи надуманих причин", - наголоссив нардеп.

"З іншого боку США демонструють бажання домовитися. В російському уявленні - це прояв слабості. То чому ж не сісти за стіл переговорів, але з позиції сильної сторони, яка не просить про скасування санкцій, а готова, наприклад, звільнити нові окуповані території України чи припинити військову кампанію в обмін на рівнозначні дії "Заходу"? Та сама логіка ще краще діє щодо європейців, які навіть з російських інтервенцій 2008 року в Грузії і 2014 року в Україні не змогли зробити висновків. А з ними теж потрібно "закрити" кілька питань - запуск "Північного потоку 2" наприклад. Там також силові інструменти в російському уявленні допоможуть швидко виграти бюрократичну гру з затягуванням сертифікації і тд.", - зазначив "слуга народу".

"Отже, Росія має мотиви хотіти чергової ескалації в Україні. Сили для цього теж є. Дуже грубо помиляються ті українські оглядачі, які потенціал Росії до військової ескалації рахують в кількості "багнетів" вздовж кордону з Україною. Повторюсь, це у 1914 чи 1944 роках для наступальних операцій потрібно було досягнути чисельну перевагу над супротивником у 3-5 разів. Сама арифметика військового балансу у виконанні деяких оглядачів теж очевидно маніпулятивна: мовляв, у росіян взодовж кордону з Україною лише 90-100 тисяч військ, а ЗСУ це майже 250 тисяч. Це не битва під Аустерліцом, де одна армія кидається на іншу. Росіяни цілком здатні зосереджувати переважаючі сили на певних напрямках і "розмазувати" оборонні ресурси України, ініціюючи одночасно значну кількість "гарячих точок". Але основна перевага РФ в іншому - на морі і в повітрі, в високоточних ракетних озброєннях, в кіберсфері", - застеріг Яременко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза з боку РФ існує постійно з 2014 року. Завдання ЗСУ - завжди бути готовими до відсічі збройної агресії, - заступниця міністра оборони Маляр

"Широкомасштабна агресія проти України може відбутися і у вигляді сухопутної наступальної операції (наприклад з метою оточити і знищити усі сили ООС та розширити тимчасово окуповані території на Сході, створивши загрозу захоплення основних центрів Південної, Центральної та Північної України), і у вигляді нищівних ракетно-бомбових ударів, коли під приводом придушення військової потужності України буде знищена її стратегічна інфраструктура, і у вигляді гібридної атаки, і у вигляді комбінування деяких чи усіх перелічених вище способів", - додав він.

"Приводами можуть бути провокації хоч в акваторії Чорного чи Азовського морів, хоч в Придністров"ї, хоч на кордоні з Білоруссю, хоч в зоні ООС. Заяви США і кількох європейських країн про готовність надати Україні розширену оборонну допомогу в разі нового вторгнення з боку Росії відзеркалюють їх впевненість (здається не лише на основі супутникових знімків нарощування російської військової присутності вздовж кордону з Україною, про які усі говорять), у тому, що найгірший сценарій є дуже ймовірним. Тому вони поспішають його упередити. І щоб уникнути звинувачень у повторенні помилок 2008 і 2014 років, і розуміючи, що нинішнє загострення в тому числі є наслідком і їх колективної неспроможності приборкати Росію, а надто тому, що після перемоги над Україною Росія не зупиниться. Чи Росія справді готується до нової війни в Україні, чи лише хоче, щоб в контексті активізації різного роду спроб домовитися Захід так думав - це покаже час. Але очевидно, що величезні зусилля витрачаються Росією саме для того, щоб позбавити Україну підтримки Заходу. Росія переконана, що без підтримки Заходу Україна не матиме можливість противитися будь-яким її планам. Очевидно і інше - розуміючи, що Росія це вже не раз робила, і має можливіть та причини зробити це знову, ми не маємо права тішитися іллюзією, що проблема розсмокчеться сама або без наших зусиль", - резюмував Яременко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Ваш клован більше паскудить Україні, аніж фуйло.
показати весь коментар
24.11.2021 09:08
+16
показати весь коментар
24.11.2021 09:41
+14
Що нового має армія, окрім Байрактарів і Джавелінів ?
Цього досить, щоб захистити повітряний простір від ворожих літаків ?
Ви навіть не спромоглись поставити паливо у збройні сили.

ІДІОТИ зелені.
показати весь коментар
24.11.2021 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.11.2021 09:38 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 09:39 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 09:41 Відповісти
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОРУЕТ И МНОГО ВЛАСТЬ..... ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЛАСТЬ УКРАИНЫ БРЕШЕТ ....ЧЕМ БОЛЬШЕ ВРАГОВ АГЕНТОВ ПУТИНА ВО ВЛАСТИ УКРАИНЫ..... ЧЕМ БОЛЬШЕ НАША ВЛАСТЬ ПОХОЖА НА УКРАИНСКИХ ГНИД И МОСКАЛЬСКИХ ВШЕЙ- ТЕМ СКОРРЕЕ ДОЛЖЕН НАПАСТЬ ПУТИН И РОССИЯ...а воровать меньше не пробовала власть..... а покаться не пробовалала власть.... а уйти в отставку не пробовалал власть?????
показати весь коментар
24.11.2021 09:49 Відповісти
Ваш клован більше паскудить Україні, аніж фуйло.
показати весь коментар
24.11.2021 09:08 Відповісти
Начитався різних "табу". Це скоріше за все зробили такі як ти Ярема у 2019 році.Зараз сиди і не дзявкай.
показати весь коментар
24.11.2021 09:08 Відповісти
Ну нарешті,ожив.Мабуть анал вже не табу і команда зелених моральних ********** провела реанімаційні захОди.
показати весь коментар
24.11.2021 09:09 Відповісти
Ну больше, чем сделал ЗЕ для потери доверия Запада, ***** сделать не в состоянии.

Для того Буратину на Банковую и пропихивали.
показати весь коментар
24.11.2021 09:09 Відповісти
Що нового має армія, окрім Байрактарів і Джавелінів ?
Цього досить, щоб захистити повітряний простір від ворожих літаків ?
Ви навіть не спромоглись поставити паливо у збройні сили.

ІДІОТИ зелені.
показати весь коментар
24.11.2021 09:11 Відповісти
Як там Безугла? Шо вана скаже?
показати весь коментар
24.11.2021 09:12 Відповісти
там Вишгород уже без води і світла...

показати весь коментар
24.11.2021 09:13 Відповісти
А там шо ,кроме жидов еще кто то был??
показати весь коментар
24.11.2021 13:15 Відповісти
йому це анальні "девочки" розказали?
показати весь коментар
24.11.2021 09:27 Відповісти
Очевидно і інше - розуміючи, що Росія це вже не раз робила, і має можливіть та причини зробити це знову, ми не маємо права тішитися іллюзією, що проблема розсмокчеться сама або без наших зусиль", - резюмував Яременко. ) Джерело: https://censor.net/ua/n3301254

Оце і ВСЕ !!? А далі ,, де конкретні висновки ?
Взагалі , яка мета цієї статті Яреми .? Розповісти про те - які підстуні кацапи ? Так це всім давно відомо . Чесно кажучи - я не розумію навіщо черговий раз "перемивати кістки " кацапні. Набагато цікавіше було б послухати - що планує зробити нинішня недовлада , щоб хоч якось нейтралізувати кацапські плани .
показати весь коментар
24.11.2021 09:34 Відповісти
В случае угрозы вторжения ЗЕ!шобла планирует собраться за пару часов и.... свалить за кордон
показати весь коментар
24.11.2021 10:59 Відповісти
Ярёма, это не твой уровень, ты бы лучче про бл#дей.
показати весь коментар
24.11.2021 13:20 Відповісти
И в то же время Ярёменко тратит огромные усилия на то что бы уговорить проституток на услуги без табу.
показати весь коментар
24.11.2021 09:35 Відповісти
Побільше в новинах бородатих зелених дуп. Ви самі творці свого ркйтингу.
показати весь коментар
24.11.2021 09:36 Відповісти
С проститутками своими сначала разберись
показати весь коментар
24.11.2021 09:39 Відповісти
Що він там розказує про активність Зеленського у викоріненні активних інструментів проросійського впливу! Невже не бачить хто займає керівні пості в ОПі і інших державних структурах і "мильної бульки" рішень РНБО? Чи це для нього "анал табу".
показати весь коментар
24.11.2021 09:40 Відповісти
Чіво блєать?!??: "Розчарований Кремль і активністю президента Зеленського у викоріненні важливих інструментів російського політичного впливу на Україну..." - ну це ж те що у проститутки було табу, але у викоганні язиком Яременка ЗЄлєфюреру.
показати весь коментар
24.11.2021 09:41 Відповісти
"Правакувыти не будемо"!
показати весь коментар
24.11.2021 09:47 Відповісти
Яременко стойко асоциируется с канализацией. Ничтожество, и оно до сих пор депутат и еще смеет что- то вякать. Цензор почему вы не игнорете негодяя Яременко?. Зе тот хоть президент, его невозможно игнорить, Арахмия умственно неполноценный, но главаСН, а Яременко пустое же место, зачем эту паршивую свинью пиарить ?
показати весь коментар
24.11.2021 09:52 Відповісти
что значит игнорить ? если молчать и не показывать тупость и подлость монобольшинства то лохторат будет продолжать думать что все нормально . выбор был правильный . а так хоть один из десяти почешет репу и задумается
показати весь коментар
24.11.2021 10:48 Відповісти
Борислав Береза

1 ч ·



Коротко о #моносброде. И доброе утро!
показати весь коментар
24.11.2021 09:53 Відповісти
И к сожалению у ***** это получается.По крайней мере Германия и Франция общается с Ураиной только ради приличия.
показати весь коментар
24.11.2021 09:56 Відповісти
Ти вибрало в преЗеденти блазня, який запоров всю дипломатичну роботу, але винен в цьому *****?!!!
показати весь коментар
24.11.2021 10:38 Відповісти
Та ніт,ЗЕ вибрали ми всі.Одні по приколу другі в надії на ліпше а треті своєю тупою бездіяльністю не зявившись на вибори.Так що і ти убогий винуватий не менше ніж ці 73-чи 78 відсотків.
показати весь коментар
24.11.2021 10:50 Відповісти
не мы, а вы.. я эту хню точно не выбирал
показати весь коментар
24.11.2021 11:34 Відповісти
З якого б я переляку обирав блазня? Я ж не ідіот, як ти!
показати весь коментар
24.11.2021 14:01 Відповісти
А чому Ви мене прирівнюєте до себе та ще у такій образливій формі,Адже я Вам не гаджу.
показати весь коментар
24.11.2021 14:42 Відповісти
Але ми маємо те що маємо та приходиться жити із тим що маємо.
показати весь коментар
24.11.2021 14:54 Відповісти
Не гаджу?!!! А як назвати те що ти понавибирало?!!!
показати весь коментар
24.11.2021 15:07 Відповісти
Путин розигрывает ту же карту - для того чтобы напасть надо страну лишить военно-политического руководства. Новый майдан и другие акции будет финансировать Кремль через националистов и других проукраинских организаций, которые за малым не видят большее. Да, малое - сменить президента большее потерять страну или часть земель. План таков - Украина лишается президента (Зеленский сбегает от майдана - скорее всего это ему насоветует Ермак) а Россия под видом миротворцев заходит на нужные им земли. Пусть у Украины будет президент, любой иначе кирдык
показати весь коментар
24.11.2021 10:10 Відповісти
Нова методичка від Подоляка? Як "оригінально"!
показати весь коментар
24.11.2021 10:40 Відповісти
Не, это я сам так думаю, тогда вопрос - сбежит Зеля и кто будет команды войскам давать? 2014 я хорошо помню, когда Янык сбежал А пастора никто не слушал. Я за то, что бы сохранить Украину а гетьманов много будет. Выберем еще. То думайте.
показати весь коментар
24.11.2021 11:00 Відповісти
По-перше, "мислитель", зараз не 14-тий рік, є кому керувать військом, та й військо поки ще є, твій блазень ще не все розвалив.
По-друге, при наявності біль ніж 400-сот тисяч УБД, 1,3 мільйона легальної, та більше 4 мільйонів одиниць нелегальної зброї, про який Майдан ти шепчеш?
Ти краще думай куди ти ховатися будеш, а то я чув, що патріотичні кібер-спільноти вже на всих подоляковських ботів "папочки" завели.
показати весь коментар
24.11.2021 14:08 Відповісти
я никуда прятаться не буду, я даже не знаю кто такое Подоляка и не в курсе ваших подковерных воин. Я рад, что ты уверен, что у нас достаточно войск защищать Украину. Да, сегодня не 2014 а 2021 и не утверждаю что Масква планирует именно так же каки в 14-м. Я видел аналитику, что большинство дорог "вяликого будивництва" подходят к Российской границе именно там где скопились войска путина. Я только за то, что бы был главнокомандующий когда если придется бороться (не дай бог).
показати весь коментар
24.11.2021 15:54 Відповісти
Коли Бог хоче покарати людину, він відбирає у неї розум.
З твоїх слів, наш говнокомандувач, замість зміцнення армії будує дороги до кордону з ворогом, вочевидь збираючись здаваться, але нехай він залишається, а то нікому буде підписувати капітуляцію. Я тебе правильно зрозумів?
показати весь коментар
24.11.2021 18:26 Відповісти
неправильно, оба вариана плохи. В одном случае если он сбежит - Путину и капитуляция не нужна, в другом есть маленькая надежда , что народ его вынудит держать оборону. Как по мне второй лучше первого
показати весь коментар
25.11.2021 13:31 Відповісти
а у 73% Украинцев бог давно разум забрал
показати весь коментар
25.11.2021 13:33 Відповісти
Ярёменко не желает про вооружение населения высказаться ?
показати весь коментар
24.11.2021 10:11 Відповісти
не . низзя . ежели дать оружие то народ ( и даже разочаровавшийся нарид ) в первую очередь зеленых расстреляет
показати весь коментар
24.11.2021 10:45 Відповісти
Давайте умничанинияя по этому поводу всех остальных 449 депутатов
показати весь коментар
24.11.2021 10:13 Відповісти
Он аналом и бородой всех врагов распугает.
показати весь коментар
24.11.2021 10:34 Відповісти
нужно будет забросить его за линию фронта . пускай ударит по москалям с тыла . в прямом и переносном смысле
показати весь коментар
24.11.2021 10:43 Відповісти
"А ты такой красивый, с бородой!
В твои попала сети.
А ты такой, мужчина с бородой!
Мечтаю о дуэте.
Будь осторожна, от этого бывают дети."©
А кто это у нас такой красивый? Так ведь это Очкастый Чубакка Верховной Рады, сенсей коннектинга с лахудрами, гуру чата "Анал-табу" великий и ужасный Бодя Яременка(!) выпхал своё щетинистое грызло за пределы "Территории сумрачного релакса" (пространство за колоннами сессионного зала Рады). Чем разглагольствовать о непотребной ерунде, типа войнушка и всё такое, не отвлекался бы от главной своей компетенции - организация и мониторинг взаимодействия со шлюхами, курвами и прочими лахудрами. А то ж без внимания Яременки, поди, осиротеют-то бабищи с пониженной социальной ответственностью.
показати весь коментар
24.11.2021 10:36 Відповісти
смех и слезы . специалист по аналу пытается рассуждать о серьезных вещах
показати весь коментар
24.11.2021 10:41 Відповісти
Пастор, вернись, мы всё ********.
показати весь коментар
24.11.2021 11:20 Відповісти
Малобюджетний відосік вийшов
показати весь коментар
24.11.2021 11:29 Відповісти
 
 