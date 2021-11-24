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зґвалтування (356) Кривий Ріг (813)

Двоє неповнолітніх хлопців жорстоко побили, зґвалтували і пограбували 48-річну жінку у Кривому Розі, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє неповнолітніх хлопців жорстоко побили, зґвалтували і пограбували 48-річну жінку у Кривому Розі, - поліція

За напад на 48-річну жінку поліція затримала двох неповнолітніх хлопців. Зловмисники посеред вулиці жорстоко побили місцеву мешканку, зґвалтували, після забрали її мобільний телефон та зникли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у фейсбуці.

"22 листопада до поліції повідомили про виявлення непритомної жінки з численними тілесними ушкодженнями на одній із вулиць Центрально-Міського району. Потерпілу в тяжкому непритомному стані, з численними травмами, доставили до лікарні.

В той же час, на лінію "102" надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їх робітниці. Відпрацювавши отриману інформацію, правоохоронці встановили, що зниклою є потерпіла жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на розкриття жорстокого злочину, по тривозі було піднято весь особовий склад кримінального відділу Криворізького районного управління поліції, які оперативним шляхом встановили ймовірних підозрюваних.

На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години.

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Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. За погодженням із окружною прокуратурою останніх затримано в порядку ст.208 КПК України.

Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.121(умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч.3 ст.152(зґвалтування) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Двоє неповнолітніх хлопців жорстоко побили, зґвалтували і пограбували 48-річну жінку у Кривому Розі, - поліція 01
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Топ коментарі
+56
Подрастут, станут депутатами от Слуги народа...
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24.11.2021 09:15
+43
Хороший город Кривой Рагу. И презеденты в нем самые лутьшие
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24.11.2021 09:14
+38
Кандидати в партію Слуга урода.
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24.11.2021 09:15
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Знову Кривий Ріг...
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24.11.2021 09:13 Відповісти
Змагається з Дамбасом.
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24.11.2021 09:17 Відповісти
Екологія сприяє народжуванності видатних приматів...
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24.11.2021 09:30 Відповісти
Після війни кривий ріг відновляли зекі на поселенні. Потім вони там осідали, створювали сім'ї, а зековськи звички лишались, передались в перше покоління, друге, третє.
Чого варті тільки криворізьськи війни бігунов.
Так що екологія тут ні до чого
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24.11.2021 10:39 Відповісти
"Они же дети!" ! Ця вседозволеність дорого нам обійдеться. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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24.11.2021 12:25 Відповісти
Хороший город Кривой Рагу. И презеденты в нем самые лутьшие
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24.11.2021 09:14 Відповісти
все пора Рога переименовыватьв Квартальное... подростки несовершеннолетние не наказывайте их вы так сурьезно детки просто пошутили... ну с кем не бывает вот один даже по роялю елозил теперь страной управляет... может Вовчик в свое время вот так познавал "университтеты" просто не был пойман и выявлен... (как версия и не более чем...)*****
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24.11.2021 10:34 Відповісти
Кривое Квартальное?
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24.11.2021 11:19 Відповісти
Хороший город - Кривой Рог! И президенты оттуда - «саме криворожие»!
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24.11.2021 12:34 Відповісти
У нас уже второй дебильный през из промзоны вылез. А промзона сурова и беспощадна.
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24.11.2021 09:14 Відповісти
Подрастут, станут депутатами от Слуги народа...
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24.11.2021 09:15 Відповісти
Кандидати в партію Слуга урода.
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24.11.2021 09:15 Відповісти
А может это будущие порозоботы
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24.11.2021 09:17 Відповісти
В ГПУ підтвердили, що нардеп "Слуги народу"Іванісов відсидів за зґвалтування.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232544/
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24.11.2021 09:24 Відповісти
Зебіле, саме в твою улюблену партію слуга урода було взято гвалтівника іванісова.

"25 листопада 2019 року фракція "Слуги народу" виключила нардепа Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове згвалтування.

Станом на серпень 2021 року Іванісов є депутатом ВРУ, його не позбавили мандата, попри обіцянку Зеленського."
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24.11.2021 09:25 Відповісти
Петро Олексійович таких не бере в команду це тільки зелені таких набирають
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24.11.2021 09:41 Відповісти
Ну які порохоботи на батьківщині найвеличнішого? Скільки там за нього проголосували, 90%? Чи 95%? Та й гвалтівники ж в його партії найшлися!
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24.11.2021 10:08 Відповісти
Порох из кривого рога? или кто сейчас в презиках из кривого?
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24.11.2021 14:44 Відповісти
Було у батька шестеро синів-президентів Розумні і "не дуже"... А найменшенький - взагалі "**********"!!!
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24.11.2021 10:32 Відповісти
Довічне обом! Люди з них вже ніколи не вийдуть.
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24.11.2021 09:18 Відповісти
лучше на удобрения, содержать двух ублюдков за наши налоги не нужно
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24.11.2021 10:30 Відповісти
не будьте таким марнотратом , шановний ! тисячі людей чекають трансплантації органів ...
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24.11.2021 10:40 Відповісти
На жаль, закон цього не дозволяє. Хоча це було б справедливо. Але... гнити на зоні в 16 років, знаючи, що більше ніколи не побачать волі - це було б теж непогано. Але... дадуть років по 7, вийдуть в 23 роки у розквіті сил. І тоді ще хтось постраждає.
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24.11.2021 10:41 Відповісти
Я за довічні примусові роботи... Хай самі платять за своє утримання.
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24.11.2021 11:31 Відповісти
В КПЗ вже чекають.
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24.11.2021 09:19 Відповісти
такие же как они.
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24.11.2021 12:04 Відповісти
Циганчата просто порозважались. Знаючі люди говорять, що тепер вони будуть "чебурашками" на зоні.
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24.11.2021 09:20 Відповісти
Из этих отморозков могут получится отличные депутаты для СН
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24.11.2021 09:21 Відповісти
Ромські діт лахи із неблагонадійних родин.
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24.11.2021 09:22 Відповісти
что им делать в бане? мыться что ли?
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24.11.2021 12:04 Відповісти
Кривой Рог превращается в Чикаго прошлого века
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24.11.2021 09:22 Відповісти
рагули с Кривого рагуля
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24.11.2021 09:25 Відповісти
Это зебильные резервы. Понять и простить.
Отдать на воспитание Анальному Табуину.
Будут боевым крылом партии....
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24.11.2021 09:35 Відповісти
Майбутні "слуги наріду"
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24.11.2021 09:40 Відповісти
Какой же это чудесный край... Родина нашей Бубочки
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24.11.2021 09:55 Відповісти
Тітонька пофліртувала з малолітніми відморозками?!
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24.11.2021 10:07 Відповісти
Вийдуть із зони - підуть від партії земляка в депутати... В слузі народу вже ж мінімум один депутат-гвалтівник є!
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24.11.2021 10:09 Відповісти
Стиль написания подобный новостей не можен не радовать!
"В городе Х три человека ограбили супермаркет Y, двое задержаны, полиция принимает меры к установлению личности 3-го подозреваемого!"
Зачем об этом вообще писать, без какой-либо конкретики?
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24.11.2021 10:11 Відповісти
В этом вашем кривом рогу что-то много упырей рождается, странно
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24.11.2021 10:12 Відповісти
Интересная улица,что никто ничего не видел.
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24.11.2021 10:28 Відповісти
на банкомате как минимум есть видеокамера.
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24.11.2021 12:05 Відповісти
Аж покоробило, когда прочитал строку - "Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят". Это не ребята, а выродки и бабуины!!!!! Из-за этого есть подозрения на мажоров.
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24.11.2021 10:31 Відповісти
ДЕБИЛИЗМ и извращение (молодым со "старухой" сношаться)!
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24.11.2021 10:31 Відповісти
Неужели в городе протяжённостью 120 км нет публичных домов?
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24.11.2021 10:43 Відповісти
насилуют не ради секса, а ради самоутверждения.
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24.11.2021 12:05 Відповісти
"Оц-тоц первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©
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24.11.2021 10:40 Відповісти
Ненужно выбирать в Президенты людей из "Бассейнов" ,мы уже убедились к чему может это привести Кривбасс - Донбасс
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24.11.2021 10:41 Відповісти
100% - любители 95 балагана, если президент может на сцене насиловать рояль то почему низзя это сделать с бабушкой!!!!
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24.11.2021 10:55 Відповісти
ребята --- УБЛЮДКИ, ЦЕНЗОР ДУМАЙТЕ , ЧТО ПИШЕТЕИ КАК НАЗІВАЕТЕ ПРЕСТУПНИКОВ!!!
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24.11.2021 11:00 Відповісти
У меня дети, занимались , рукопашным боем , так вот когда приезжали на соревнования ,представители с Кривого Рога , начинался ужас, . Поведение ихних родителей, как у приматов , если ребёнок проигрывал ,на него начинали кричать матом , и что он лох и лузер . Если же выигрывал , то они орали добей его , как в боях без правил , приходилось разнимать , и отганять обезьян блого их было не много . Вообщем уроды ещё те
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24.11.2021 11:01 Відповісти
Теперь уже и адекватные криворожане идут под одну гребёнку со всякими уродами, как было и с дончанами?
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24.11.2021 12:02 Відповісти
"адекватные криворожане" - это кто? можете назвать пару фамилий?
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25.11.2021 22:21 Відповісти
Настало время вводить в Украине смертную казнь!
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24.11.2021 11:17 Відповісти
Задолбали эти фразы: "Несовершеннолетние изнасиловали", "Несовершеннолетние жестоко избили..."

Пора давно ввести понятие "возраст ответственности за свои действия", и установить его в 14 лет.
И наказывать и за грабежи, и за насилие, и за воровство.
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24.11.2021 11:21 Відповісти
о, Кривой Рог - это вообще колыбель детской преступности, в каком-то музее в Киеве есть такие экспонаты, которые относятся к детским бандам в Кривом Роге, там есть такое, что волосы встают дыбом...
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24.11.2021 11:54 Відповісти
Достойні кадри для Слуг Урода. ЗЕеліта, ***.
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24.11.2021 12:25 Відповісти
Скорее всему эти подростки принимали наркотики те что в закладках распространяют, а от них мозги едут на раз-два.
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24.11.2021 12:26 Відповісти
Если она от них родит - будет кандидат в президенты.
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24.11.2021 13:00 Відповісти
Нах.. ці давати новини з Кривого Рогу.
Достатньо, що ********** звідти(

Спасибо жителям Кривбасса, за президента ...)))
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24.11.2021 13:07 Відповісти
Кривой Рог, почему я не удивлен?
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24.11.2021 13:26 Відповісти
 
 