Двоє неповнолітніх хлопців жорстоко побили, зґвалтували і пограбували 48-річну жінку у Кривому Розі, - поліція
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За напад на 48-річну жінку поліція затримала двох неповнолітніх хлопців. Зловмисники посеред вулиці жорстоко побили місцеву мешканку, зґвалтували, після забрали її мобільний телефон та зникли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у фейсбуці.
"22 листопада до поліції повідомили про виявлення непритомної жінки з численними тілесними ушкодженнями на одній із вулиць Центрально-Міського району. Потерпілу в тяжкому непритомному стані, з численними травмами, доставили до лікарні.
В той же час, на лінію "102" надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їх робітниці. Відпрацювавши отриману інформацію, правоохоронці встановили, що зниклою є потерпіла жінка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на розкриття жорстокого злочину, по тривозі було піднято весь особовий склад кримінального відділу Криворізького районного управління поліції, які оперативним шляхом встановили ймовірних підозрюваних.
На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години.
Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. За погодженням із окружною прокуратурою останніх затримано в порядку ст.208 КПК України.
Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.121(умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч.3 ст.152(зґвалтування) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
Чого варті тільки криворізьськи війни бігунов.
Так що екологія тут ні до чого
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232544/
"25 листопада 2019 року фракція "Слуги народу" виключила нардепа Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове згвалтування.
Станом на серпень 2021 року Іванісов є депутатом ВРУ, його не позбавили мандата, попри обіцянку Зеленського."
Отдать на воспитание Анальному Табуину.
Будут боевым крылом партии....
"В городе Х три человека ограбили супермаркет Y, двое задержаны, полиция принимает меры к установлению личности 3-го подозреваемого!"
Зачем об этом вообще писать, без какой-либо конкретики?
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт."©
Пора давно ввести понятие "возраст ответственности за свои действия", и установить его в 14 лет.
И наказывать и за грабежи, и за насилие, и за воровство.
Достатньо, що ********** звідти(
Спасибо жителям Кривбасса, за президента ...)))