Двоє неповнолітніх хлопців жорстоко побили, зґвалтували і пограбували 48-річну жінку у Кривому Розі, - поліція

За напад на 48-річну жінку поліція затримала двох неповнолітніх хлопців. Зловмисники посеред вулиці жорстоко побили місцеву мешканку, зґвалтували, після забрали її мобільний телефон та зникли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у фейсбуці.

"22 листопада до поліції повідомили про виявлення непритомної жінки з численними тілесними ушкодженнями на одній із вулиць Центрально-Міського району. Потерпілу в тяжкому непритомному стані, з численними травмами, доставили до лікарні.

В той же час, на лінію "102" надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їх робітниці. Відпрацювавши отриману інформацію, правоохоронці встановили, що зниклою є потерпіла жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на розкриття жорстокого злочину, по тривозі було піднято весь особовий склад кримінального відділу Криворізького районного управління поліції, які оперативним шляхом встановили ймовірних підозрюваних.

На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години.

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Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. За погодженням із окружною прокуратурою останніх затримано в порядку ст.208 КПК України.

Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.121(умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч.3 ст.152(зґвалтування) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.