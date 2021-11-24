У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу відправку американського озброєння в Україну

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN, який з посиланням на джерела в адміністрації США заявив, що на тлі посилення загрози російського вторгнення Білий дім розглядає можливість відправки до України додаткового озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Відповідаючи на прохання кореспондента Російської служби "Голосу Америки" прокоментувати повідомлення CNN, офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот заявив, що "зараз" Пентагон не може анонсувати факт надання військової допомоги Україні.

"Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до (посилення обороноздатності. - Ред.) українських Збройних сил", - додав Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року, США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 млрд доларів, причому лише цього року на ці цілі було виділено 400 млн доларів.

Раніше видання CNN повідомляло, що США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу.

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