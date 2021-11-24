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У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу відправку американського озброєння в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу відправку американського озброєння в Україну

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN, який з посиланням на джерела в адміністрації США заявив, що на тлі посилення загрози російського вторгнення Білий дім розглядає можливість відправки до України додаткового озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Відповідаючи на прохання кореспондента Російської служби "Голосу Америки" прокоментувати повідомлення CNN, офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот заявив, що "зараз" Пентагон не може анонсувати факт надання військової допомоги Україні.

"Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до (посилення обороноздатності. - Ред.) українських Збройних сил", - додав Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року, США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 млрд доларів, причому лише цього року на ці цілі було виділено 400 млн доларів.

Раніше видання CNN повідомляло, що США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
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24.11.2021 09:36
+7
ЯКось так треба привезти зброю, щоб не ллише путіносмокти не дізнались, а щоб навіть єрьмак і зейло не провідали.
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24.11.2021 09:50
+4
Надо все, что считают нужным делать тихо.
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24.11.2021 09:39
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24.11.2021 09:36 Відповісти
"Обиды записывай на песке, благие дела вырезай на камне!!!" Дали, ну и хорошо что дали, все на благое дело!!!
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24.11.2021 12:54 Відповісти
Кацарылым просто хотят сюрприз сделать
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24.11.2021 09:36 Відповісти
А как они обосрались, когда им подкинули мульку про использование Джавелинов! Это одна из штуковин, которую, наряду с Байрактарами, конкретно бздят.
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24.11.2021 11:38 Відповісти
Журналюги щось пронюхали.
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24.11.2021 09:36 Відповісти
А як же з "діями на випередженя"?
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24.11.2021 09:38 Відповісти
Надо все, что считают нужным делать тихо.
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24.11.2021 09:39 Відповісти
тихонько поставляли б да и все
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24.11.2021 09:42 Відповісти
не нужно комментировать - дерьмак и так все сольет в генштаб рефе
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24.11.2021 09:44 Відповісти
Видно прийшли до такого висновку, і без них буде відомо.
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24.11.2021 09:52 Відповісти
Там старые Гарпуны берегового базирования с дальностью 120 км вроде бы полным полно на складах их нам не лишним будет для обороны сгодиться.
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24.11.2021 09:45 Відповісти
ЯКось так треба привезти зброю, щоб не ллише путіносмокти не дізнались, а щоб навіть єрьмак і зейло не провідали.
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24.11.2021 09:50 Відповісти
Вопрос не в том ЧЕМ воевать, а в том КТО будет воевать!
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24.11.2021 10:24 Відповісти
касабам сказано - не ваше свинособачье дело.
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24.11.2021 10:24 Відповісти
Nado stob amerikansi tixo postavyli Patriot pac3,oni protiv krylatix i balisticeskix raket.Iskanderi dlia nix netu problema takze ,sbjut takze
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24.11.2021 10:25 Відповісти
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24.11.2021 10:27 Відповісти
Это не очень хорошая новость! Пентагон откпзывает СМИ или если сееретная информация или нет решения. Боюсь накаркать, нотвторой вариант скрей всего и есть причина, еще не утвердили поставки на всх уровнях
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24.11.2021 10:33 Відповісти
Да, внимательно прочтие новость. На своем веку написал не одну сотню подобных новостей для украинских СМИ. Из слов Пентагона очевидно, что пока ничего нового не дают и даже не спешат, увы это очевидно(
Остается надеется на себя самих
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24.11.2021 10:40 Відповісти
Да каркай, не бойся хрюсский Ифан длбб в спаме..
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24.11.2021 11:06 Відповісти
Идиот? Или косишь
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24.11.2021 12:52 Відповісти
Заявления Бутусова о предательстве в высших эшелонах власти просто пыль!!! Америка никогда бы не работала с предателями!!!
Поэтому это внутреннее шоу и не более!!! НО наверное оно не просто так!!!
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24.11.2021 10:57 Відповісти
А шо тут Пентагону комментировать?
Сперва хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой старый пердун Байден с криками: "Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А шо тут скажешь?
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24.11.2021 11:03 Відповісти
приклад розуміння ситуації "зєблан не Україна". Дякуємо. Пропозиції надання приватних територій і об'єктів в безкоштовне користування для військових потреб США в силі. 💛💙🇺🇲🇬🇧🇵🇱🇸🇪🇳🇿🇨🇦🇪🇪🇱🇹🇱🇻
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24.11.2021 11:29 Відповісти
 
 