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НАТО (5147) Пентагон (1086) США (14488) військові навчання (2591) Шойгу (574) ядерна зброя (929)

Навчання проведені з дотриманням усіх міжнародних протоколів: у Пентагоні відповіли на закиди Шойгу щодо "репетиції ядерного удару по РФ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Навчання проведені з дотриманням усіх міжнародних протоколів: у Пентагоні відповіли на закиди Шойгу щодо

Стратегічне командування США та країн-союзників по НАТО публічно оголошувало про проведення випробувань з інтеграції винищувачів НАТО в Чорноморському регіоні на початку цього місяця, а навчання були проведені з дотриманням усіх міжнародних вимог та протоколів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це офіційний представник Пентагону, коментуючи заяву, зроблену у вівторок міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час переговорів з його китайським колегою.

Шойгу поскаржився на те, що американські бомбардувальники на початку листопада відпрацювали потенційний ядерний удар по Росії з двох різних напрямків.

"Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів", - заявив офіційний представник Пентагону, підполковник Антон Семельрот у письмовій відповіді Російській службі "Голосу Америки".

Шойгу висунув це звинувачення в момент чергового загострення американо-російських відносин через Україну після того, як високопосадовці адміністрації Джо Байдена висловили занепокоєння з приводу можливого нападу Росії на свого південного сусіда - припущення, яке Кремль відкинув як хибне.

Москва, у свою чергу, звинуватила Сполучені Штати, НАТО та Україну в "провокаційній і безвідповідальній" поведінці, вказавши на постачання американської зброї Україні, використання Україною турецьких безпілотників проти сепаратистів, які підтримуються Росією, на сході України та військові навчання НАТО, що проводяться поблизу її кордонів.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва відзначає значне зростання активності американських стратегічних бомбардувальників, які, за його словами, цього місяця здійснили 30 польотів поблизу російських кордонів. Це, за його словами, у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Шойгу поскаржився, зокрема, на навчання, під час яких американські бомбардувальники нібито імітували завдання ядерного удару по Росії, які, за його словами, пройшли на початку листопада.

"Міністр оборони Росії підкреслив, що в ході навчання сил США Global Thunder десять американських стратегічних бомбардувальників відпрацьовували застосування ядерної зброї проти Росії як із західного, так і зі східного напрямків, - йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ, - Мінімальне віддалення від нашого державного кордону становило 20 кілометрів".

За словами Шойгу, російські підрозділи ППО "своєчасно виявляли американські стратегічні бомбардувальники, встановлювали безперервний контроль та здійснювали заходи щодо запобігання інцидентам".

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Шойгу заявив про це під час відеоконференції з міністром оборони Китаю Вей Фенхе. Він сказав, що польоти американських бомбардувальників поблизу східних кордонів Росії також становлять загрозу для Китаю.

"На цьому фоні російсько-китайська координація стає стабілізуючим фактором у світових справах", - сказав Шойгу.

ВПС США в Європейській зоні 6 листопада випустили заяву, в якій йдеться, що американські надзвукові бомбардувальники В-1В "Лансер", що входять до складу 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї, здійснили політ над Східною Європою під час місії з інтеграції винищувачів. У навчаннях також взяли участь винищувачі ВПС Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Туреччини.
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Топ коментарі
+13
Вже давно помітна цікава тенденція: Росія починає верещать про "загрозу її безпеці" у тому випадку , коли бачить , що на її "бикування" на міжнародній арені , вживаються такі заходи щодо запобігання агресії , на які їй нічим відповісти!
Викликав кацап на дуель українця Через деякий час його питають:
- Ну и чем у вас дуэль закончилась?
- Да ничем! Не было её!
- Почему?
- Да он начал выяснять, каким оружием драться будем!
- Ну и что же?
- Так я думал - он к стенке станет, а я его из автомата завалю!
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24.11.2021 10:13
+10
Т.е. Роисе можно Ту-160 с ядерным оружием в Беларусь гонять, а НАТО нельзя проводить учения на территории стран, входящих в НАТО?
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24.11.2021 10:22
+9
Підтримую-гарна репетиція,треба продовжувати готуватись і до самої вистави...
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24.11.2021 09:49
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Підтримую-гарна репетиція,треба продовжувати готуватись і до самої вистави...
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24.11.2021 09:49 Відповісти
Есть еще индивиды которые хотят ядерной войны и не понимают какие будут последствия?
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24.11.2021 10:56 Відповісти
Очевидно что есть.
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24.11.2021 10:59 Відповісти
І один із них пУтін.Хоче на кінці свого життя увійти в історію як "людина" яка розпочала "ядерную войну".
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24.11.2021 11:32 Відповісти
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24.11.2021 12:06 Відповісти
Україні просто потрібно переобладнувати військові аеродроми відповідно натовських стандартів.
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24.11.2021 09:51 Відповісти
Не за цієї влади.
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24.11.2021 09:52 Відповісти
А чим ти їх прикривать будеш? На кожний такий аеродром треба мінімум полк ППО!
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24.11.2021 10:16 Відповісти
Навіщо? Навіть витративши всі свої неядерні ракети расеяне влучають може в 3 - 5 випадково.
Досвід влучання по Серії і Азербайджану це доводить.
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24.11.2021 10:58 Відповісти
Да что за хрень ты несешь ,черт тебя подери,ватный Ифан - пригожинский инфоговнометчик? Отвечать то и не надо...
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24.11.2021 11:44 Відповісти
Хорошою характеристику ты себе дал!
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24.11.2021 12:01 Відповісти
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24.11.2021 10:54 Відповісти
***** бздить коли сере.
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24.11.2021 09:56 Відповісти
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24.11.2021 10:12 Відповісти
Ядерный удар по оленям
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24.11.2021 10:03 Відповісти
Ватажки расєї не можуть не говорити про "ядєрний удар НАТА" їм треба завжди тримати у тонусі тупориле расєйське населення...
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24.11.2021 10:12 Відповісти
А что оленевод ожидал ? Массаж ног ? Так есть и другие места .
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24.11.2021 10:12 Відповісти
Вже давно помітна цікава тенденція: Росія починає верещать про "загрозу її безпеці" у тому випадку , коли бачить , що на її "бикування" на міжнародній арені , вживаються такі заходи щодо запобігання агресії , на які їй нічим відповісти!
Викликав кацап на дуель українця Через деякий час його питають:
- Ну и чем у вас дуэль закончилась?
- Да ничем! Не было её!
- Почему?
- Да он начал выяснять, каким оружием драться будем!
- Ну и что же?
- Так я думал - он к стенке станет, а я его из автомата завалю!
показати весь коментар
24.11.2021 10:13 Відповісти
Highlander Freeman@highlander_free

13 ч



На кацапії звинуватили НАТО у катастрофі субмарини "Курск".
У московії колишній командувач Північного флоту звинуватив НАТО у тому, що москальський атомний підводний човен "Курск" затонув. Російський адмірал заявляє, що субмарина НАТО завдала пошкоджень "Курську".
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24.11.2021 11:00 Відповісти
Я читав про це відразу як Попов це "дзявкнув" А що їм ще казать? Краще заявить про "происки врагов" ніж признаться у своїй "рукожопості"Адже відомо що та партія торпед (одна з яких рвонула) були браковані - "протікання зварних швів" Але морякам їх нав"язали в наказному порядку А зе це не вони повинні відповідать а "адмірали" А їм в тюрмі сидіть не хочеться - не дай бог - Путін "скопититься" і на нього (щоб помириться з НАТО і Європою) почнуть "вішать усіх собак" як це робили після смерті Сталіна І тоді може вилізти проблема "Курська" Так краще "засрать мізки" росіянам зараз ніж про це - рятуючи свої зади "перефарбовані" "путіністи" заговорять тоді!
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24.11.2021 11:43 Відповісти
Т.е. Роисе можно Ту-160 с ядерным оружием в Беларусь гонять, а НАТО нельзя проводить учения на территории стран, входящих в НАТО?
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24.11.2021 10:22 Відповісти
Низзя! Бо в бункере вонять начинает!
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24.11.2021 10:53 Відповісти
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24.11.2021 10:25 Відповісти
так а що не так з ядерною бомбою над мацквою? Я чув, що москалі ******* "радіААктівний пєпєл" і що після смерті вони - "сразу в рай"! Для них виходить суцільна вигода і плюси.
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24.11.2021 10:37 Відповісти
На расее опять обхезались?
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24.11.2021 10:52 Відповісти
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24.11.2021 10:53 Відповісти
Шойгу - это чучело!!!!! Пустое чучело!!!! Это даже не человек!!!!
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24.11.2021 10:54 Відповісти
не тот ли это шойгу который говорил идите нафиг, какие хотим учения такие и проводим...
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24.11.2021 10:59 Відповісти
Запугивать весь мир ядерным пеплом , или - мы ( парашники) попадём в рай , а они ( весь оставшийся мир ) здохнут . в этих ублюдков считается правильным и им дозволиным. А когда находится сила , которая даст по зубам , что остатки мозгов вылетят , начинается соплетёк , нытьё и оболочки.
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24.11.2021 12:18 Відповісти
B1B - красивый самолет. Жаль, не видел их над Москвой.
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24.11.2021 14:05 Відповісти
 
 