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Розвідки Великої Британії, США та України обмінялися інформацією, режим ризику нам зрозумілий, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Розвідки Великої Британії, США та України обмінялися інформацією, режим ризику нам зрозумілий, - Резніков

Розвідки України, Великої Британії та США провели обмін інформацією щодо скупчення російських військ довкола України.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки на полігон "Широкий лан" у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У мене відбулися дві важливі зустрічі - з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та США Ллойдом Остіном. У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями — висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий", - повідомив міністр.

За словами Резнікова, партнери затвердили, що Україна наодинці не залишиться.

"Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою - про це вже попереджено безпосередньо очільника Кремля, під час візиту до РФ серйозної посадової особи США",

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишаю позитивну надію, що прийняття рішення про вторгнення в Україну в Кремлі не відбулося, - Резніков. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
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24.11.2021 10:39
+24
А не смущает,что разведкой Украины рулюет сепарсий кацап под предводительством клоуна и дерьмака (считай что открытого кацапского агента)? Надеюсь ничего важного не было сказано на встрече представителей разведок.
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24.11.2021 10:08
+20
Клоун зараз же доповість *****.
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24.11.2021 09:59
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Клоун зараз же доповість *****.
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24.11.2021 09:59 Відповісти
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24.11.2021 10:39 Відповісти
Так блеать солярки купите на передовую.
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24.11.2021 10:00 Відповісти
Не ссы в труссссы, Ифан, огребете по полной ,будете жестко наказаны за подлую развязанную войну
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24.11.2021 11:12 Відповісти
...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
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24.11.2021 10:00 Відповісти
В момент разрушения он находился на полярной орбите с перигеем 465 км и апогеем 490 км.
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24.11.2021 12:12 Відповісти
Так будет наступ или не будет? Идти спички, соль и батарейки куплять или нет?
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24.11.2021 10:03 Відповісти
Наступу не буде. Московити лякають нас, щоб здалися, знають, що Сцикло боїться і лякають жирних європейців, щоб запустили їх трубу і звичайно хочуть щоб з ними поговорили американці, щоб показати, що з ними розмовляють.
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24.11.2021 10:38 Відповісти
По моему нас лякае наше правительство и западные партнеры, причем уже не первый год
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24.11.2021 12:48 Відповісти
Да, вас кокошников Запад постоянно дрючит и пугает.
США с Британией украинцев не пугают, а сильно помогают.
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24.11.2021 12:53 Відповісти
Краще БК й сухпаї
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24.11.2021 10:50 Відповісти
Не стоит ничего скупать - мертвым спички, соль и батарейки ни к чему. И это не шутка..
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24.11.2021 11:14 Відповісти
Іди на куй, і це не порада, а керівництво до дії.
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24.11.2021 12:32 Відповісти
Резніков заспокоює амеб 73%, що ніби нічого не відбулося, нам довіряють, кротів немає і нам дають інформацію. Точно дають, але тільки ту, що відома ЗМІ і кацапам.
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24.11.2021 10:07 Відповісти
Сразу видно, что ты вышкварка парашенская. Ты, **** наслаждаешся оскорблением украинцев даже заблудших. Многим из обманутых 73% уже дошло кто есть кто. Ты гадина что сделал, чтоб переубедить этих людей. Ты только, вылупок, наслаждаешься оскорбляя их. Буду нещадно отправлять тех, кто упоминает 73% в спам. Это методичка параши для сепаров или для ольгинских. И реагировать на таких как ты, вылупок, не буду!!!
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24.11.2021 10:41 Відповісти
Лучше бы вы, заблудшие, "заблудли" и говна поели, вместо шоколада!
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24.11.2021 10:55 Відповісти
Дядя Вася вы дурак?
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24.11.2021 11:02 Відповісти
Дядя Вася виводить вас, зеблудших із зеленого болота і дає точні настанови. Їжте те, що вам приписали - фікалії Бені, Зелі, Юзіка та іншого непотріба. Шоколад для вас вредний і небезпечний.
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24.11.2021 11:29 Відповісти
Багато людейз тих, хто голосували за Зе, справді змінили свою думку. Думаю, що годі вже чморити їх усіх без розбору.
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24.11.2021 12:07 Відповісти
Хоть ты и долбоИОб, но пояснить попытаюсь!!! Дядя Вася- один из командующих ВДВ- В.Ф. Маргелов! Только говна-наевшийся, типа-тебя, может назвать его дураком!!!
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24.11.2021 12:26 Відповісти
А не смущает,что разведкой Украины рулюет сепарсий кацап под предводительством клоуна и дерьмака (считай что открытого кацапского агента)? Надеюсь ничего важного не было сказано на встрече представителей разведок.
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24.11.2021 10:08 Відповісти
Американцы сообщат ровно столько, сколько должно знать х-ло.

Они в курсе, что всё будет сразу же доложено.
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24.11.2021 10:57 Відповісти
а Казбєк то Портнов - прошу нє путать

Олександр Бригинець@bryhynets



У мене до Єрмака 3 питання:
- Єрмак, ти Тимофеєв?
- Єрмак, ти Казбек?
- Чи ти Казбек Тимофеєв?
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24.11.2021 11:29 Відповісти
Що найбільше цікавить слуг - це як швидше дременути і чи вистачить на всіх чартерів.
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24.11.2021 10:13 Відповісти
Резніков, не забудь Демченко надати звіт в 2 екземплярах- один в ОП, один він передасть в московію

🤫
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24.11.2021 10:41 Відповісти
У нас ещё разведка осталась? Не всех уволили?
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24.11.2021 10:47 Відповісти
опасность миновала,но угроза сохраняется,хотя уровень опасности стабилизировался режим риска не ясен!
Ясен пень, Расфеттчики!!!

🤣
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24.11.2021 11:00 Відповісти
и знову як в 14 році добровільци и волонтери витягнуть цю "державу" (тобто мусарню прокурорів судей та олігархат) з лайна а потім "говнокомандувач" привласнить собі всі досягнення. тільки це буде вже не петьман а зельман
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24.11.2021 11:02 Відповісти
Не переймайся. За маштабного наступу, потуги волонтерів - як мертвому припарка.
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24.11.2021 11:16 Відповісти
ну хоть вовремя поменяли недоумка тарана на более-менее вменяемого человека.
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24.11.2021 11:18 Відповісти
Не потрібно порівнювати 2014 рік. Тоді нормальні політики, волонтери, відважні Майданівці стали на захист держави. Тоді весь народ, хто копійку, хто гривну, а хто і мільйони віддавали на армію. А сьогодні зовсім інша ситуація. На мій погляд, ті що при владі, роблять все, щоб ослабити армію, щоб знищити сильний дух армії, щоб було як можна менше загрози для життя ворога, коли він все-таки прийме рішення активізуватися, бо він вже давно напав і нікуди не пішов. І йти буде ворог через окуповані ним тиреторії, правда ще може піти через Білорусь, під прапорами Білорусі. І тут немає чого боятися, вумний нарід замість "95 десантної бригади", які з 2014 року по 2019 рік разом з побратимами 80-ї, 79-ї, 25-ї бригад лупили ворога, вибрали "95 квартал" і різні там "Ліги сміху", які в бій поведе Лисий і Юзік... Уявили? Тримайтеся 73%, всього вам доброго!
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24.11.2021 11:21 Відповісти
Дивує що чимось ще діляться,знаючи про зрадників в керівницві України-але є розуміння,що це заради народу який захищає свою країну.
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24.11.2021 11:21 Відповісти
"Реакция будет очень жесткой - об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в РФ серьезного должностного лица США", - подчеркнул министр обороны. Источник: https://censor.net/ru/n3301266"

Резников, что менжуешься?
Скажии уж сразу, что нынешний глава (или башня) Кремля - это Фридман.
Тот самый Фридман, который так желает в мемориале в Бабьем Яру выставить украинцев единственными виновникамо Холокоста.
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24.11.2021 13:51 Відповісти
A можно уточнить: что это за должность такая: "глава Кремля" ? Это кто такой ?

Фамилия у него есть ?
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24.11.2021 13:54 Відповісти
А где эта тупица что пи з дела об отсутствии угрозы? Или наступило время когда можно говорить что угодно и тебе за это ничего не будет? Выросло поколение колунов не отвечающих за свои слова. Те кто жил и вёл дела в конце 80х и 90х понимают что такое ответственность. А сейчас никто не боится получить на орехи, быть униженным в лесопосадке, быть обложечным данью за пустой пи з деж. И такое дурачьё пришло к власти. Нанюхаются и несут чушь на всю страну
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24.11.2021 19:55 Відповісти
 
 