Розвідки Великої Британії, США та України обмінялися інформацією, режим ризику нам зрозумілий, - Резніков
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Розвідки України, Великої Британії та США провели обмін інформацією щодо скупчення російських військ довкола України.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки на полігон "Широкий лан" у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У мене відбулися дві важливі зустрічі - з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та США Ллойдом Остіном. У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями — висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий", - повідомив міністр.
За словами Резнікова, партнери затвердили, що Україна наодинці не залишиться.
"Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою - про це вже попереджено безпосередньо очільника Кремля, під час візиту до РФ серйозної посадової особи США",
Будь ласка, зачекайте...
Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
США с Британией украинцев не пугают, а сильно помогают.
Они в курсе, что всё будет сразу же доложено.
Олександр Бригинець@bryhynets
У мене до Єрмака 3 питання:
- Єрмак, ти Тимофеєв?
- Єрмак, ти Казбек?
- Чи ти Казбек Тимофеєв?
🤫
Ясен пень, Расфеттчики!!!
🤣
Резников, что менжуешься?
Скажии уж сразу, что нынешний глава (или башня) Кремля - это Фридман.
Тот самый Фридман, который так желает в мемориале в Бабьем Яру выставить украинцев единственными виновникамо Холокоста.
Фамилия у него есть ?