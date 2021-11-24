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COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Вчені НАН порівняли ефективність вакцин від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям.

Серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість госпіталізованих у стаціонар не мали жодного щеплення, йдеться у дослідженні, опублікованному на сайті НАН, передає Цензор.НЕТ.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:

  • 7,5 - невакциновані;
  • 0,8 - мали одну дозу вакцини;
  • 0,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повного курсу.

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Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 29 років (на 100 тисяч населення) становить:

  • 4,5 - невакциновані;
  • 0,7 - мали одну дозу вакцини;
  • 0,3 - пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повного курсу.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 30 до 49 років (на 100 тисяч населення) складає:

  • 7,7 - невакциновані;
  • 2,7 - мали одну дозу вакцини;
  • 1,2 - пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.

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Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 50 до 64 років (на 100 тисяч населення) становить:

  • 24,5 - невакциновані;
  • 11,3 - мали одну дозу вакцини;
  • 3,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 65 років (на 100 тисяч населення) складає:

  • 41,4 - невакциновані;
  • 17,0 - мали одну дозу вакцини;
  • 6,4 - пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.

COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України 01

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Топ коментарі
+8
Уже подкрадываются к детям, происходят вбросы. Пусть привыкают. Ззаодно посмотрим на реакцию родителей. Дали в себя - дадут и в детей. Геббельс, Гитлер,Сталин от такого цинизма вертятся на том свете от лютой зависти а существующие диктаторы, вне зависимости от страны, радостно потирают гадкие ручёнки.
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24.11.2021 10:39
+8
Тобто з 3 дітей ,що вакциновані в Україні 1 попав у лікарню і це 90% ефективності? Цікава математика🤯
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24.11.2021 10:44
+7
Це різні віруси. Вірус оспи не змінюєтьбся сотнями років. Вірус коронавірусу мутує постійно.
І підхід до вакцинації повинен бути різним.

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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24.11.2021 11:07
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24.11.2021 10:22 Відповісти
как вы это все посчитали, если детей не прививали массово?
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24.11.2021 10:31 Відповісти
Около 15000 человек сейчас на акции за права человека в Киеве.
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24.11.2021 11:45 Відповісти
малувато, я б поїхав, так у мене - домашнє господарство... та й світ неблизький - 250км
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24.11.2021 15:47 Відповісти
Уже подкрадываются к детям, происходят вбросы. Пусть привыкают. Ззаодно посмотрим на реакцию родителей. Дали в себя - дадут и в детей. Геббельс, Гитлер,Сталин от такого цинизма вертятся на том свете от лютой зависти а существующие диктаторы, вне зависимости от страны, радостно потирают гадкие ручёнки.
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24.11.2021 10:39 Відповісти
Стесняюсь спросить, а натуральную оспу победил Гитлер или Сралин?
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24.11.2021 11:04 Відповісти
Це різні віруси. Вірус оспи не змінюєтьбся сотнями років. Вірус коронавірусу мутує постійно.
І підхід до вакцинації повинен бути різним.

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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24.11.2021 11:07 Відповісти
Де у пості дописувача, за якого ви пряглися є хоч слово про коронавірус?
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24.11.2021 11:18 Відповісти
Так, всіх.
А ти у всіх своїх дітей, онуків, правнуків виробив природній імунітет до правця, поліомієліту та сказу? Не вздумай!
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24.11.2021 11:24 Відповісти
Не уходи и не сьезжай с темы ОРВИ. Грудничкам и остальным своим еще раз пять жахни шмурдячка, пока шаровой. А то они еще ни разу не болели в своей жизни и сильно могут заболеть
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24.11.2021 11:33 Відповісти
Я ж тебе уже сказал, что уже вся моя родня привита. Ты лучше о своих думай.
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24.11.2021 12:09 Відповісти
Ну таки с полиомиелитом ты маху дал, полиомиелитом перестали болеть когда 55% переболело и приобрели природный имиунитет а не в результате вакцинации - коллективный иммунитет как понятие появился именно на примере полиомиелита . Кстати Гейтса выгнали с Индии когда от его вакцины 400 000 + детей были парализованы . Вакцины против бешенства по большому счёту нет , это лекарство с коротким периодом действия почему и колят непосредственно после заражения .
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24.11.2021 11:35 Відповісти
Давай ссылку где написано про паралич 400000 индийских детей.
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24.11.2021 11:59 Відповісти
Хоспади да набери в Гугле и найдеш и про Индию и про Пакистан и про била своего Гейтса . Кстати про зелю все пишут, что его таким воспитали и виноваты родители ватники закоренелые и все с этим согласны а то ,что Отец Гейтса руководил фирмой основанной в 20- х прошлого столетия с основной прописанной целью - контроль рождаемости - то это просто совпадение . Какое то раздвоение сознания
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24.11.2021 12:13 Відповісти
Просвещайся.
Уильям Генри Гейтс II [2] (30 ноября 1925 - 14 сентября 2020), более известный как Билл Гейтс-старший , был американским адвокатом, филантропом и общественным деятелем. Он был основателем юридической фирмы Shidler McBroom & Gates (предшественник K&L Gates ) [3], а также был президентом коллегий адвокатов округа Сиэтл Кинг и штата Вашингтон. [4] Он был отцом Билла Гейтса , соучредителя Microsoft . [5]

Гейтс стал соучредителем юридической фирмы Shidler McBroom & Gates в 1964 году [3], которая позже стала частью Preston Gates & Ellis LLP (PGE). Он практиковал в этой фирме до 1998 года, когда она была объединена в фирму, ныне известную как K&L Gates . [11] [12] В течение своей карьеры он был президентом Коллегии адвокатов округа Сиэтл / Кинг и Коллегии адвокатов штата Вашингтон . [13]

Гейтс входил в правление многочисленных организаций на Тихоокеанском Северо-Западе , в том числе Торговой палаты Большого Сиэтла , [14] King County United Way и Planned Parenthood . [1] [15] [16] В 1995 году он основал Technology Alliance , миссия которого заключается в расширении занятости на основе технологий в Вашингтоне . [14]
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24.11.2021 12:25 Відповісти
Ну ? Сами ведь нашли про - planned Parenthood. Кстати эту фирму несколько раз пытались удалить с его биографии , что уже приводило к скандалам . Так и про вакцины Гейтса найдете и про то кем был создан ВОЗ ,по какой причине СССР из него вышел , да и кстати немного конспирологии лично от меня -Ротшильды с Рокфеллерами внезапно помирились и объединились в своих планах на будущее после ну очень давней вражды и разногласий по устройству мировой системы
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24.11.2021 12:45 Відповісти
И вообще если вам действительно интересно знать что происходит я уже писал - клаус швааб " ковид 19 , великая перезагрузка" ну ведь открыто, прямо , без всякой завуалированности пишут про это и про свои планы . И это не конспиролохи , не антиваксы в шапочках из фольги это те кто управляет мировой экономикой и говорят что делать остальным
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24.11.2021 13:02 Відповісти
Упоминание о Planned Parenthood есть и весьма давней версии биографии его отца в Вики

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Gates_Sr.&diff=483058183&oldid=483057962

и в последней
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Gates_Sr.&diff=1054684277&oldid=1054683954

Надо быть весьма бесталанным "хакером", чтоб не удалить инфу из Википедии.
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24.11.2021 17:12 Відповісти
Ну Вики может редактировать абсолютно любой пользователь не обязательно быть хакером . Эту информацию регулярно убирали и так же регулярно пользователи восстанавливали , кроме этого сразу после удаления СМИ живущие на деньги Сороса ( внезапно так, ещё один бескорыстный любитель человечества) начинали разносить про фейки антиваксеров в отношении Гейтса старшего , кстати пытались и убрать с Ютуба интервью Гейтса младшего где он сам этого не скрывает но это интервью уже у многих было на сторонних носителях
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24.11.2021 17:33 Відповісти
А Вы отрицаете необходимость контроля за рождаемостью? В Нигерии 200 млн населения, куча безработных, голод, и по 5,5 детей на каждую женщину. Средний возраст населения 18,5 лет (в Украине 44 года). Продолжительность жизни 50 лет. Хотя, для местных крокодилов это хорошо. А может, и не только местных...
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24.11.2021 18:15 Відповісти
Вакцина от бешенства есть. Но срок ее защиты около года-двух и ветеринары, лесники, егеря систематически прививаются ею.
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24.11.2021 12:07 Відповісти
Ну таки колоть её раза три или 4 в год , после чего этот год не пить , не утомляться, практически физически не работать, не переохлаждаться, на солнце не выходить . Хочу посмотреть на этих егерей с лесниками
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24.11.2021 12:30 Відповісти
Ты изрядно привираешь. Запрет на алкоголь там полгода после первой вакцинации. Первая ревакцинация через год, остальные раз в пять лет.
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24.11.2021 12:51 Відповісти
До 9 месяцев.
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24.11.2021 12:53 Відповісти
Антирабический курс, назначенный сразу после укуса, эффективен на 96-99 %. Первая ревакцинация проводится через год после курса. В дальнейшем ревакцинацию нужно будет проводить каждые 5 лет.



в процессе курса и в первые пол года после него пациенту запрещается употребление алкоголя;
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24.11.2021 12:56 Відповісти
"І підхід до вакцинації повинен бути різним" Поясни цю пустопорожню фразу.

Твоя книжка ні про що. Після "респираторные вирусы можно контролировать только с помощью индивидуального иммунитета" її можна викидати на смітник.
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24.11.2021 12:05 Відповісти
Ну тоді може Ви розповісте як ще можна контролювати респіраторні віруси які до того ж ще й міжвидові та з високим рівнем мутацій. Цікаво було б почитати Ваші пояснення.
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24.11.2021 12:08 Відповісти
Вакцинацією
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24.11.2021 12:16 Відповісти
Тоді питання як людство не вимерло за стільки тисячолітть без вакцинації взагалі?
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24.11.2021 12:18 Відповісти
Тому що всі вимерти і не могли в не глобалізованому, як зараз, світі. Тому що комусь повезло не спілкуватися із заразними, комусь повезло з імунітетом, а комусь не повезло. Якщо ти хочеш поповнити статистику смертності особисто, та будь ласка Чи в тебе є від Бога довідка, про те що маєш залізний імунітет?
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24.11.2021 13:01 Відповісти
Довідки від Господа звісно ні в кого немає. В мене таки теж. Але в мене зараз таки є імунитет на ковід. Нещодавно ним перехворів. Як бачите живий та вже можна сказати практично здоровий. Світ звісно зараз глобалізований більще ніж наприклад на початку двадцятого сторічча. Але казати, що у на початку 20 сторічча люди значно менше по кулі пересувалися та між собою контактували теж не можна. Вакчини безумовно прогресивний крок вперед людства. Але це не єдиний інструмент і не абсолютна панацея. Ось простий наочний приклад, який буде зрозумілий будь кому. Є цвях та шуруп. Використовуються для скріплення переважно деревени. Для скріплення цвяхами застосовують молоток, для скріплення шурупами викрутку. Безумовно можно і молоток застосувати щодошурупа. Але в данному разі кріплення вийде ненадійним. Так і з вакциною. Не скрізь вона панацея.
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24.11.2021 13:12 Відповісти
Нічого не зрозумів до чого цей "наочний приклад". Мораль цієї байки полягає лише в тому, що, якщо чоловік - дебіл, він може використовувати і молоток до шурупа... А вакцина - це не панацея, вона не лікує, ніхто про це і не говорить. Це зброя, за допомогою якої МОЖНА уникнути або легше перенести хворобу. Хвороба - це війна, в бій можна озброїтись автоматом і бронежилетом, а можна палкою і шкурою ведмедя. ******* озброєння 100-відсоткової гарантії на перемогу не дає, воно лише збільшує шанси на виживання.
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24.11.2021 13:40 Відповісти
Цікаво як зброя Вам допоможе вбити наприклад комара. Це стосовно прикладу щодо зброї. А щодо вакцин, то є моменти, коли вони низкоєфективні, або взагалі не ефективні. І якраз проти ГРВІ вони пробуксовують. Бо це межвидові віруси з дуже високим рівнем мутацій. Напрацювати повний імунитет не вийде ніколи. Він завжди буде частковим.
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24.11.2021 14:30 Відповісти
Стесняюсь спросить, а испанку вакцинами победили?
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24.11.2021 12:11 Відповісти
Испанку не победили, а переждали, заплатив десятками миллионов жизней. Вы предлагаете поступить так, как и 100 лет назад? Отказавшись от современной медицины?
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24.11.2021 12:17 Відповісти
Тогда почему мы ей сейчас не болеем?
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24.11.2021 12:19 Відповісти
Имел в виду почему болеем, но с совершенно иным результатом.
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24.11.2021 12:20 Відповісти
Данный штамм вируса мутировал в менее смертоносные.
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24.11.2021 12:28 Відповісти
Полностью согласен. Вирус повел себя абсолютно естественным образом. А почему?
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24.11.2021 12:38 Відповісти
Потому что мутация РНК вируса не может быть исправлена клеточным механизмом репарации. Она может помочь только двухцепочечным ДНК вирусам.
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24.11.2021 12:55 Відповісти
А теперь все то же самое с учетом моего невигластва. Понятным языком, рассчитанным на обывателя. Как к примеру в этой книжке все расписано понятно и доходчиво.
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24.11.2021 12:58 Відповісти
Давай посмотрим твою книжку. Вот первые предложения "Если опытный водопроводчик скажет вам, что вода течет вверх, вы сразу поймете, что он лжет и что эта ложь не случайна. Он лжет с определенной целью. "
Теперь зададим себе такие вопросы:
1. Водопровод проложен под землей? Да.
2. Как вода попадает на 1, 2, и более высокие этажи? Она по водопроводу течет вверх.
Вывод: опытный водопроводчик прав, а автор врет с первых же предложений.
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24.11.2021 14:01 Відповісти
Нет. Вкорне неверный вывод. Вода всегда течет вниз под действием силы тяжести. Вверх она не течет. Вверх ее подают затрачивая определенную работу. Так что неверные выводы в данном случае делаете именно Вы. Даже у Вас в доме если отключили воду, то вывешивают объявление, что прекращена именно подача воды. Иначе по Вашей логике, если Вы в ведре несете воду, то она тоще течет посредством Вас.
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24.11.2021 14:25 Відповісти
Все я правильно написал. Вода всегда течет в направлении равнодействующей всех сил, действующих на нее. В водопроводе (ведь мы спрашивали именно водопроводчика) она течет как вверх, так и вниз. Ибо равнодействующая направлена от устройства, создающего давление, вдоль трубы к открытому крану (или месту утечки). И участки водопровода, где вода течет вверх есть практически в каждом доме.
Есть также хорошо известное явление капиллярного поднятия воды по порам грунта, волокнистым материалам или тонким трубкам. Кроме того, есть пластины с градиентом гидрофобности, где отдельные капли текут вверх по наклонной пластине.
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24.11.2021 14:53 Відповісти
Да, но в этом случае вода не течет. Есть принятый термин движения воды под действием силы тяжести. Именно его определили как течение воды. Все остальное притянуто за уши. Да и в контексте нашего разговора само течение воды совсем не играет никакой роли. Ви попытались автора уличить во лжи. У Вас не получилось ибо есть принятые термины и он именно подразумевал движение воды под действием силы тяжести как течение воды. И в данном контексте вода действительно вверх не может течь под действием силы тяжести.
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24.11.2021 15:15 Відповісти
Есть научный термин - механика текучих сред. К ним относятся жидкости и газы. И их движение называют течением. То что пытался сказать автор называется гравитационным течением. И если бы это бы Вы были правы, то прилагательное "гравитационный" было бы лишним.
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24.11.2021 15:44 Відповісти
Ещё на взрослых не знают, как эта вакцина аукнется, а уже давайте и на детях поэкспериментируем.
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24.11.2021 10:44 Відповісти
Зато для антиваксеров уже известно как аукнулось - 70 тыс только официальных трупов от ковида. Нужно еще?
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24.11.2021 11:17 Відповісти
Таки не приведете возрастные категории умерших , почему то у нас этого не найти хотя страны публикуют именно с разбивкой по возрастным группам и сопутствующим заболеваниям . В Италии проверено - из 130000 умерших от ковида125 000 имело от 3 до 5 заболеваний от которых умерли бы в самое ближайшее время и таки приписывать им смерть именно от ковида было манипуляцией
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24.11.2021 11:47 Відповісти
Лечить не пробовали?
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24.11.2021 11:54 Відповісти
Им необходимо убрать контрольную группу невакцинных , нельзя будет дальше брехать про вакцинацию и страшный вирус если останется большая группа неуколотых и будет возможность сравнения
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24.11.2021 11:55 Відповісти
Тобто з 3 дітей ,що вакциновані в Україні 1 попав у лікарню і це 90% ефективності? Цікава математика🤯
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24.11.2021 10:44 Відповісти
Зауважте що це наші академіки.
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24.11.2021 12:02 Відповісти
На Дніпропетровщині масові захворювання дітей. Цікаво, чим це закінчиться? До речі, є і важкі випадки.

Батьки, які самі не хочуть робити щеплення, звичайно, що не будуть щепити і дітей. Навідміну від Ізраїлю, де вже почали щепити дітей з п'яти років.
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24.11.2021 11:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
Вы слышите эти взрывы? Это у антиваксов рвутся пердаки от этой новости!
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24.11.2021 11:15 Відповісти
Вы бы сначала в школу пошли и научились хотя бы считать,
академики хреновые. Академии наук
если все части сложить вместе то получится 130,6 частей

А должно было получиться 100
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24.11.2021 11:30 Відповісти
Это все что нужно знать относительно "акадэмиков" НАН.
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24.11.2021 11:57 Відповісти
Так що там з арифметикою, дурепа?
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24.11.2021 13:03 Відповісти
А можна без образ. Чи це притаманний Вам стиль спілкування? Яка арифметика вас цікавить?

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:

7,5 - невакциновані;
0,8 - мали одну дозу вакцини;
0,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Мене ось в школі вчили, що частка береться від цілого. У данному випадку я не розумію як може бути частка більша за одиницю.
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24.11.2021 13:17 Відповісти
Статтю писала неграмотна людина, яка не розбирається в абсолютних і відносних цифрах, взяла лише одну табличку із матеріалу НАН і дала неправильні визначення цифрам.
В таблиці мова йде про кількість випадків на 100 тис. населення а не про частку (відношення, питому вагу тощо).
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24.11.2021 14:13 Відповісти
Тобто писала статтю неграмотна людина, а дарепа я? Цікава у Вас логіка.
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24.11.2021 14:19 Відповісти
А що таке? НАН ображати можна, а тебе ні?
Логіка полягає в тому, що треба ознайомитись спочатку більш-менш з матеріалом, а не відразу підгавкувати недоумкам.
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24.11.2021 14:30 Відповісти
Я навів цитату з тексту. Тут ми обговорюємо текст та робимо висновки базуючись саме на ньому.
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24.11.2021 14:35 Відповісти
Ти спочатку читати навчись: 130,6 чоловік а не частин на 100000 населення!
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24.11.2021 12:10 Відповісти
В смысле 100,6 ?
Это что уже Виктор Перестукин со своими 1,5 землекопа уже заседает в НАН
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24.11.2021 14:43 Відповісти
Мова йшла про 130,6, звідки 100,6?
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24.11.2021 14:55 Відповісти
Ну пускай 130 целых и 6 десятых частей человек
кто людей частями считает, на 6 десятых какие части человека нужно считать
голова туловище и одна рука
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24.11.2021 17:46 Відповісти
З тобою все зрозуміло. Тому, хто не вчився в школі, важко щось пояснити. Видно, що ти слово "статистика" ніколи не чув.
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24.11.2021 19:45 Відповісти
Вакцинуватися, особисте рішення людини. Хто має мізки думайте
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24.11.2021 11:47 Відповісти
Нам нужно больше лжи!
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24.11.2021 12:08 Відповісти
цікаво, чому ніде в новинах не було думки попередника ляшка
Степанов: то, что сейчас происходит с вакцинацией к медицине отношения не имеет - новости на УНН | 4 ноября 2021, 23:55 (unn.com.ua)
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24.11.2021 12:59 Відповісти
 
 