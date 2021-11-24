COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА
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Вчені НАН порівняли ефективність вакцин від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям.
Серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість госпіталізованих у стаціонар не мали жодного щеплення, йдеться у дослідженні, опублікованному на сайті НАН, передає Цензор.НЕТ.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:
- 7,5 - невакциновані;
- 0,8 - мали одну дозу вакцини;
- 0,8 - пройшли повний курс вакцинації.
Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повного курсу.
Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 29 років (на 100 тисяч населення) становить:
- 4,5 - невакциновані;
- 0,7 - мали одну дозу вакцини;
- 0,3 - пройшли повний курс вакцинації.
Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повного курсу.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 30 до 49 років (на 100 тисяч населення) складає:
- 7,7 - невакциновані;
- 2,7 - мали одну дозу вакцини;
- 1,2 - пройшли повний курс вакцинації.
Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.
Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 50 до 64 років (на 100 тисяч населення) становить:
- 24,5 - невакциновані;
- 11,3 - мали одну дозу вакцини;
- 3,8 - пройшли повний курс вакцинації.
Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 65 років (на 100 тисяч населення) складає:
- 41,4 - невакциновані;
- 17,0 - мали одну дозу вакцини;
- 6,4 - пройшли повний курс вакцинації.
Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
І підхід до вакцинації повинен бути різним.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
А ти у всіх своїх дітей, онуків, правнуків виробив природній імунітет до правця, поліомієліту та сказу? Не вздумай!
Уильям Генри Гейтс II [2] (30 ноября 1925 - 14 сентября 2020), более известный как Билл Гейтс-старший , был американским адвокатом, филантропом и общественным деятелем. Он был основателем юридической фирмы Shidler McBroom & Gates (предшественник K&L Gates ) [3], а также был президентом коллегий адвокатов округа Сиэтл Кинг и штата Вашингтон. [4] Он был отцом Билла Гейтса , соучредителя Microsoft . [5]
Гейтс стал соучредителем юридической фирмы Shidler McBroom & Gates в 1964 году [3], которая позже стала частью Preston Gates & Ellis LLP (PGE). Он практиковал в этой фирме до 1998 года, когда она была объединена в фирму, ныне известную как K&L Gates . [11] [12] В течение своей карьеры он был президентом Коллегии адвокатов округа Сиэтл / Кинг и Коллегии адвокатов штата Вашингтон . [13]
Гейтс входил в правление многочисленных организаций на Тихоокеанском Северо-Западе , в том числе Торговой палаты Большого Сиэтла , [14] King County United Way и Planned Parenthood . [1] [15] [16] В 1995 году он основал Technology Alliance , миссия которого заключается в расширении занятости на основе технологий в Вашингтоне . [14]
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Gates_Sr.&diff=483058183&oldid=483057962
и в последней
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Gates_Sr.&diff=1054684277&oldid=1054683954
Надо быть весьма бесталанным "хакером", чтоб не удалить инфу из Википедии.
в процессе курса и в первые пол года после него пациенту запрещается употребление алкоголя;
Твоя книжка ні про що. Після "респираторные вирусы можно контролировать только с помощью индивидуального иммунитета" її можна викидати на смітник.
Теперь зададим себе такие вопросы:
1. Водопровод проложен под землей? Да.
2. Как вода попадает на 1, 2, и более высокие этажи? Она по водопроводу течет вверх.
Вывод: опытный водопроводчик прав, а автор врет с первых же предложений.
Есть также хорошо известное явление капиллярного поднятия воды по порам грунта, волокнистым материалам или тонким трубкам. Кроме того, есть пластины с градиентом гидрофобности, где отдельные капли текут вверх по наклонной пластине.
Батьки, які самі не хочуть робити щеплення, звичайно, що не будуть щепити і дітей. Навідміну від Ізраїлю, де вже почали щепити дітей з п'яти років.
академики хреновые. Академии наук
если все части сложить вместе то получится 130,6 частей
А должно было получиться 100
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:
7,5 - невакциновані;
0,8 - мали одну дозу вакцини;
0,8 - пройшли повний курс вакцинації.
Мене ось в школі вчили, що частка береться від цілого. У данному випадку я не розумію як може бути частка більша за одиницю.
В таблиці мова йде про кількість випадків на 100 тис. населення а не про частку (відношення, питому вагу тощо).
Логіка полягає в тому, що треба ознайомитись спочатку більш-менш з матеріалом, а не відразу підгавкувати недоумкам.
Это что уже Виктор Перестукин со своими 1,5 землекопа уже заседает в НАН
кто людей частями считает, на 6 десятых какие части человека нужно считать
голова туловище и одна рука
Степанов: то, что сейчас происходит с вакцинацией к медицине отношения не имеет - новости на УНН | 4 ноября 2021, 23:55 (unn.com.ua)