Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, - заступник генсека НАТО Джоане
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Організація Північноатлантичного договору стурбована "вкрай незвичайним" нарощуванням російської військової присутності навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сказав заступник генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Мірча Джоане в інтерв'ю румунській редакції Радіо Свобода.
Джоане назвав переміщення російських військ біля кордонів України "вкрай незвичайними".
"Ми стурбовані, тому що бачимо незвичайну та значну мобілізацію російської військової присутності навколо України (...) Ми вважаємо Крим і завжди будемо розглядати Крим як суверенну територію України, що незаконно окупована Російською Федерацією", - сказав він.
Також Джоане відмовився однозначно інтерпретувати рухи військ РФ як пряму загрозу, але наголосив, що розвідка НАТО уважно спостерігає за ними.
"Ми намагаємося забезпечити ситуаційну поінформованість, тобто впевненість, що у нас є повна картина того, що відбувається", – сказав він.
Заступник голови НАТО вважає, що заяви Росії, начебто вона просто проводить навчання на власній території, робляться лише для прикриття. За його даними, активність, що спостерігається, не дозволяє в це повірити. Він додав, що керівництво Альянсу "переконує російську сторону відмовитись від військового нарощування, яке відбувається практично по всьому периметру України".
Заступник генсека НАТО підкреслив, що все, що робить Альянс у регіоні, має виключно оборонний характер і є повністю прозорим. "У нашій реакції немає нічого політичного, це просто самозахист", – пояснив він.
Він також заявив, що риторика, ніби НАТО становить потенційну загрозу для Росії, просто невірна.
"У нас на Чорному морі три члени союзу – Румунія, Болгарія та Туреччина, а також два важливі партнери – Україна та Грузія. Тому цілком закономірно, що ми робимо те, що маємо. Зрештою, це не блок НАТО окупував Крим і вторгнувся" у східну Україну", – сказав Джоане.
Будь ласка, зачекайте...
Як і довбні з ОПи та МО мають заспокоювати іншими словами, заявами в іншій формі.
Скільки інвестицій прийшло в Україну ДО цих повідомлень в західних ЗМІ за ДВА З ПОЛОВИНОЮ роки правління зеленського?
Скільки інвестицій, анонсованих зеленським рік тому, прийшло з Оману?
Він же заради них їздив туди?
https://eurosolidarity.org/2021/04/30/sprava-pro-rozprodazh-majna-zsu-verhovnyj-sud-vidmovyv-eks-ministru-oborony-gryczenku-i-vyznav-zakonnym-poshyrennya-informacziyi-tsk/
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2669469-gricenko-na-posadi-glavi-minoboroni-spisav-i-prodav-919-tankiv-komisia-radi.html
Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
А в военкоматы никого!!!!
Это примерно как знать , что завтра -20 по цельсию, но принципиально готовить шорты и майку для похода на работу!!!!
Или кто то пиз...т про -20 или мы отморозим яйца!!!