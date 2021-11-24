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Новини Політика України
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армія РФ (2384) кордон (1258) НАТО (2225) Джоане Мірча (5)

Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, - заступник генсека НАТО Джоане

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, - заступник генсека НАТО Джоане

Організація Північноатлантичного договору стурбована "вкрай незвичайним" нарощуванням російської військової присутності навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сказав заступник генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Мірча Джоане в інтерв'ю румунській редакції Радіо Свобода.

Джоане назвав переміщення російських військ біля кордонів України "вкрай незвичайними".

"Ми стурбовані, тому що бачимо незвичайну та значну мобілізацію російської військової присутності навколо України (...) Ми вважаємо Крим і завжди будемо розглядати Крим як суверенну територію України, що незаконно окупована Російською Федерацією", - сказав він.

Також Джоане відмовився однозначно інтерпретувати рухи військ РФ як пряму загрозу, але наголосив, що розвідка НАТО уважно спостерігає за ними.

"Ми намагаємося забезпечити ситуаційну поінформованість, тобто впевненість, що у нас є повна картина того, що відбувається", – сказав він.

Заступник голови НАТО вважає, що заяви Росії, начебто вона просто проводить навчання на власній території, робляться лише для прикриття. За його даними, активність, що спостерігається, не дозволяє в це повірити. Він додав, що керівництво Альянсу "переконує російську сторону відмовитись від військового нарощування, яке відбувається практично по всьому периметру України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресія РФ залишається "червоною лінією" політичного Заходу, - заступник генсека НАТО Джоане

Заступник генсека НАТО підкреслив, що все, що робить Альянс у регіоні, має виключно оборонний характер і є повністю прозорим. "У нашій реакції немає нічого політичного, це просто самозахист", – пояснив він.

Він також заявив, що риторика, ніби НАТО становить потенційну загрозу для Росії, просто невірна.

"У нас на Чорному морі три члени союзу – Румунія, Болгарія та Туреччина, а також два важливі партнери – Україна та Грузія. Тому цілком закономірно, що ми робимо те, що маємо. Зрештою, це не блок НАТО окупував Крим і вторгнувся" у східну Україну", – сказав Джоане.

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Топ коментарі
+21
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24.11.2021 10:22
+15
Та що ж це таке?! Не дають презу та його соснам з ОПи та МО брехати про "інформаційні провокації" в західних ЗМІ та бажання миру в очку путлєра.
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24.11.2021 10:22
+8
Это чмо уже 2.5 года в роли Президента. 2.5 года даун рулит Украиной
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24.11.2021 10:35
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Та що ж це таке?! Не дають презу та його соснам з ОПи та МО брехати про "інформаційні провокації" в західних ЗМІ та бажання миру в очку путлєра.
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24.11.2021 10:22 Відповісти
Президент і має заспокоювати інвесторів та бізнес і казати що все під контролем. А щоб дійсно було під контролем, потрібно збільшити граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військовослужбовців!
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24.11.2021 10:37 Відповісти
Він НЕ МАЄ звинувачувати в провокаціях ЗМІ, які пишуть правду.
Як і довбні з ОПи та МО мають заспокоювати іншими словами, заявами в іншій формі.
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24.11.2021 10:46 Відповісти
Розкручування істерії навколо можливого російського нападу точно не допомагає інвестиціям в Україну. Може сказати що міжнародні компанії притримали інвестиції в Україну поки не вирішиться питання російського нападу і перенесли інвестпрограми на наступний рік, а це погано, бо саме цього і домагається путін своїми тупорилими маневрами - налякати бізнес щоб ніхто не інвестував в Україну!
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24.11.2021 11:06 Відповісти
Ще раз повторюю, потрібно адекватно реагувати, а не верещати про провокації.

Скільки інвестицій прийшло в Україну ДО цих повідомлень в західних ЗМІ за ДВА З ПОЛОВИНОЮ роки правління зеленського?
Скільки інвестицій, анонсованих зеленським рік тому, прийшло з Оману?
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24.11.2021 11:18 Відповісти
Ви неправильно оцінюєте ситуацію і взагалі неправильно аналізуєте те що відбувається. Відправною точкою для аналізу ситуації можна назвати прогноз Світового банку про нечуване зростання економіки світу в 2021 році на рівні до 8% і в Україні Світовий банк спрогнозував зростання економіки на рівні 3,8%. Звичайно що путін хоче зробити все щоб зірвати будь які позитивні зміни в економіці України і тому в 2021 році почались сплановані дії росії направлені на зрив всіх можливих інвестиції. росія розпочала нову газову війну з Україною, росія активізувала бойові дії на фронті в ОРДЛО, росія розпочала залякування інвесторів можливою повномасштабною агресією проти України і частково досягнула результатів - зростання економіки України виявилось значно скромнішим ніж передбачалось - 2,5% замість 3,8% і по результату закінчення року цифра може бути ще скромнішою! Тобто росія ставить собі реальні цілі і частково їх досягає, а ідіоти в середині України допомагають путіну роздмухувати істерію і зривати інвестпрограми іноземних інвесторів.
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24.11.2021 11:23 Відповісти
Ви не відповіли про обіцяні зеленським інвестиції з Оману.
Він же заради них їздив туди?
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24.11.2021 11:30 Відповісти
Іхорь, від тебе знову лише безглузде зелене кукурікання за мідяки. Нікчема ніколи нічого розумного не напише.
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24.11.2021 11:21 Відповісти
Неможливо зрозуміти наскільки розумний текст, якщо не можеш зрозуміти про що йдеться.
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24.11.2021 11:25 Відповісти
вооружение и обучение территориальных общин эффективнее и гораздо дешевле. Но не каждая влась пойдет на это из-за боязни вооруженных пересiчних громадян
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24.11.2021 10:49 Відповісти
Територіальні озброєні групи не можуть воювати з армією ворога, вони можуть тільки партизанити, а це не те що потрібно під час війни! Ми ще не переходимо в глуху оборону під час окупації, ми ще надіємось відбити наступ ворога і зберегти свою країну.
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24.11.2021 11:08 Відповісти
Вусата баба Анатолій Гриценко вже отримав російського аусвайса?
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24.11.2021 10:50 Відповісти
Це ви про найбільш успішного міністра оборони України так відзиваєтесь? Так ви і є ворог України!
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24.11.2021 11:09 Відповісти
Ти про те як Гриценко успішно розпродував майно та землі армії?
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24.11.2021 11:28 Відповісти
Нічого про це не чув.
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24.11.2021 11:32 Відповісти
У вашому ПНД в інтернеті тільки обмежена кількість сайтів відкривається?
https://eurosolidarity.org/2021/04/30/sprava-pro-rozprodazh-majna-zsu-verhovnyj-sud-vidmovyv-eks-ministru-oborony-gryczenku-i-vyznav-zakonnym-poshyrennya-informacziyi-tsk/
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2669469-gricenko-na-posadi-glavi-minoboroni-spisav-i-prodav-919-tankiv-komisia-radi.html
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24.11.2021 11:37 Відповісти
Я не хожу на інформаційні помийки, такі як сайт ПЕСиків, тому я не в курсі.
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24.11.2021 11:42 Відповісти
Виключно на ;рус-вєсна; та перед телевізорім за переглядом ;Сваты; сидиш?
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24.11.2021 11:51 Відповісти
Чергова зелена маячня від Іхоря)
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24.11.2021 11:22 Відповісти
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24.11.2021 10:22 Відповісти
Это чмо уже 2.5 года в роли Президента. 2.5 года даун рулит Украиной
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24.11.2021 10:35 Відповісти
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24.11.2021 10:33 Відповісти
...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
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24.11.2021 10:35 Відповісти
Своей разведкой пиндосы мешают ЗЕ! коксом закидываться, а Ермаку вобще путают все карты. Так бы уже давно вывесили рашковский флаг в ОПе. ЗЕ!шоблу в отставку!!
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24.11.2021 10:41 Відповісти
Перепрошую, але чому ви наших союзників презирливо називаєте "пиндосы", а навпроти - всяке лайно пишете з великої літери?
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24.11.2021 10:51 Відповісти
Вобще-то это сарказм. Но прошу меня извинить, если это задело Ваши чувства
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24.11.2021 11:20 Відповісти
Хрюсское животное,меняй ник,этот протух . Кстати, как тебе уровень мышебратства ,ватан? А отвечать то и не надо...
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24.11.2021 11:27 Відповісти
Опознан ,как хрюсское животное - ватный пригожинский говнометчик Ифан
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24.11.2021 11:29 Відповісти
Вечером в АТБ очереди как в мавзолей и все кассы работают!!!! Пробки на дорогах в Днепре хрен проедешь! И жигулей почти нет!!!!
А в военкоматы никого!!!!
Это примерно как знать , что завтра -20 по цельсию, но принципиально готовить шорты и майку для похода на работу!!!!
Или кто то пиз...т про -20 или мы отморозим яйца!!!
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24.11.2021 10:51 Відповісти
Прикиньте, зебіли, якщо війна, а ваша ********* втече - хто в Ізраїль, хто в рашу, хто ще куди.
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24.11.2021 11:01 Відповісти
Московская империя должна сдохнуть! Слышком много зла от нее и никакой пользы цивилизации планеты.
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24.11.2021 14:27 Відповісти
 
 