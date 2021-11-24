За добу від коронавірусу в Києві померли 35 осіб, виявили 1 743 нові випадки, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1743 хворих на коронавірус. 35 людей померли.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за період пандемії в Києві 7 284 летальні випадки внаслідок вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 291 437.

Минулої доби захворіли: 1003 жінки віком від 18 до 93 років і 646 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 52 дівчинки від 1 до 17 років і 42 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 24 жінки від 40 до 93 років та 11 чоловіків від 44 до 86 років.

До лікарень Києва госпіталізували 126 хворих на коронавірус та 196 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, одужали минулої доби 1504 людини. Загалом коронавірус подолали 248 928 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі - 261, у Дарницькому - 253 та в Святошинському районі - 226 випадків.

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