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Новини Київські новини
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Київ (8135) Кличко (2115) COVID-19 (16726) коронавірус (15871)

За добу від коронавірусу в Києві померли 35 осіб, виявили 1 743 нові випадки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від коронавірусу в Києві померли 35 осіб, виявили 1 743 нові випадки, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1743 хворих на коронавірус. 35 людей померли.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за період пандемії в Києві 7 284 летальні випадки внаслідок вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 291 437.

Минулої доби захворіли: 1003 жінки віком від 18 до 93 років і 646 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 52 дівчинки від 1 до 17 років і 42 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 24 жінки від 40 до 93 років та 11 чоловіків від 44 до 86 років.

До лікарень Києва госпіталізували 126 хворих на коронавірус та 196 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, одужали минулої доби 1504 людини. Загалом коронавірус подолали 248 928 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі - 261, у Дарницькому - 253 та в Святошинському районі - 226 випадків.

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Чиновники дочекались зменшення смертності і будуть рапортувати про свої перемоги над коронавірусом. Коли вже цього барана Кличка замінять на іншого бандита Тищенка?
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24.11.2021 11:14 Відповісти
А що це змінить?
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24.11.2021 11:36 Відповісти
Змінить систему прийняття рішень в Києві. Сьогодні Києвом керує мафія, є надія що Києвом почне керувати команда Зеленського!
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24.11.2021 11:53 Відповісти
Так зміна мафіозних родин навряд чи щось змінить.
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24.11.2021 11:59 Відповісти
Ніколи 😡
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24.11.2021 11:51 Відповісти
. Коли вже цього барана ...
==-
Сам ти баран... Кличко при чому тут?
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24.11.2021 14:28 Відповісти
 
 